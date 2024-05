US Women’s Open: Round 1 and 2 tee-off timings

The Women's U.S. Open is set to begin this weekend. One of the biggest tournaments in the golf world is next up on the docket, and several LPGA Tour stars are angling for the Major title. Here's when everything will tee off and which golfers are grouped together.

Tee times for Women's U.S. Open

Round one U.S. Open Women's Tee Times/Pairings

Anna Nordqvist will play the U.S. Open

The first tee is the first set of golfers. The second set for each time is on the 10th tee. All times are Eastern Standard Time. The tournament's first round begins Thursday, May 30:

6:45 am: Rachel Rohanna, Alana Uriell, Caroline Smith/Sophia Popov, Amelia Garvey, Kim Kaufman

6:56 am: Sabrina Iqbal, Yui Kawamoto, Jiwon Jeon/Lauren Stephenson, Caroline Inglis, Pei-Ying Tsai

7:07 am: Isi Gabsa, Maude-Aimée LeBlanc, Agathe Laisné/Elizabeth Szokol, Yuka Nii, Katie Li

7: 18 am: Caroline Masson, Huai-Chien Hsu, Casandra Alexander/Sarah Kemp, Mariajo Uribe, Hinako Shibuno

7:29 am: Yealimi Noh, So Mi Lee, Áine Donegan/Alexandra Forsterling, Pimpisa Sisutham, Sora Kamiya

7:40 am: Bailey Tardy, Akie Iwai, Cheyenne Knight/Min Byeol Kim, Gemma Dryburgh, Maisie Filler

7:51am: Anna Nordqvist, Sei Young Kim, Miyu Yamashita/Jennifer Kupcho, Linn Grant, Lottie Woad

8:02 am: Allisen Corpuz, Megan Schofill, Ruoning Yin/Gaby López, Ingrid Lindblad, Jiyai Shin

8:13 am: Leona Maguire, Madelene Sagstrom, Patty Tavatanakit/Nelly Korda, Nasa Hataoka, Megan Khang

8:24 am: Ayaka Furue, Maja Stark, Hyo Joo Kim/Lydia Ko, Charley Hull, Jin Young Ko

8:35 am: Gabriela Ruffels, Andrea Lee, Albane Valenzuela/Sakura Koiwai, Xiyu Janet Lin, Angel Yin

8:46 am: Wichanee Meechai, Ruixin Liu, Saiki Fujita/Chisato Iwai, Adela Cernousek, Aditi Ashok

8:57 am: Keeley Marx, Sofia Garcia, Marissa Steen/Mariel Galdiano, Soo Bin Alicia Joo, Kaitlyn Papp Budde

12:30 pm: Kimberly Dinh, Alexa Melton, Cynthia Lu/Sydnee Michaels, Samantha Brown, Savannah Vilaubi

12:41 pm: Kristen Gillman, Asterisk Talley, Isabella Fierro/Amelie Zalsman, Harriet Lynch, Jean Reynolds

12:52 pm: Narin An, Steph Kyriacou, Yuri Yoshida/Madison Young, Ssu Chia Cheng, Junia Gabasa

1:03 pm: Jodi Ewart Shadoff, Yuna Nishimura, Rio Takeda/Nanna Koerstz Madsen, Moriya Jutanugarn, Wei-Ling Hsu

1:14 pm: Jeongeun Lee6, Brittany Lang, A Lim Kim/Chiara Horder, Emily Kristine Pedersen, Kokona Sakurai

1:25 pm: Lucy Li, Alexa Pano, Hye-Jin Choi/Ryann O'Toole, Mone Inami, Sarah Schmelzel

1:36 pm: In Gee Chun, Latanna Stone, Danielle Kang/Ariya Jutanugarn, Kiara Romero, Jenny Shin

1:47 pm: Amy Yang, Atthaya Thitikul, Celine Boutier/Ally Ewing, Ashleigh Buhai, Megha Ganne

1:58 pm: Lexi Thompson, Rose Zhang, Minjee Lee/Catherine Park, Carlota Ciganda, Jin Hee Im

2:09 pm: Brooke Henderson, Yuka Saso, Hannah Green/Georgia Hall, Mao Saigo, Su Ji Kim

2:20 pm: Alison Lee, Hae Ran Ryu, Lauren Coughlin/Ai Suzuki, Hyunkyung Park, Chanettee Wannasaen

2:31 pm: Esther Henseleit, Mi Hyang Lee, Stephanie Meadow/Arpichaya Yubol, Celine Borge, Ayako Kimura

2:42 pm: Pia Babnik, Amelia Lewis, Elina Sinz/Amiyu Ozeki, Yan Liu, Pauline Roussin-Bouchard

The Women's U.S Open will begin early Thursday morning in the Eastern Time Zone.

Round two U.S. Open Women's Tee Times/Pairings

Lucy Li will play the Women's U.S. Open

This time, the first set of golfers is going to be on the 10th tee. The second set will be on the first. Again, this is in EST:

6:45 am: Kimberly Dinh, Alexa Melton, Cynthia Lu/Sydnee Michaels, Samantha Brown, Savannah Vilaubi

6:56 am: Kristen Gillman, Asterisk Talley, Isabella Fierro/Amelie Zalsman, Harriet Lynch, Jean Reynolds

7:07 am: Narin An, Steph Kyriacou, Yuri Yoshida/Madison Young, Ssu Chia Cheng, Junia Gabasa

7:18 am: Jodi Ewart Shadoff, Yuna Nishimura, Rio Takeda/Nanna Koerstz Madsen, Moriya Jutanugarn, Wei-Ling Hsu

7:29 am: Jeongeun Lee6, Brittany Lang, A Lim Kim/Chiara Horder, Emily Kristine Pedersen, Kokona Sakurai

7:40 am: Lucy Li, Alexa Pano, Hye-Jin Choi/Ryann O'Toole, Mone Inami, Sarah Schmelzel

7:51 am: In Gee Chun, Latanna Stone, Danielle Kang/Ariya Jutanugarn, Kiara Romero, Jenny Shin

8:02 am: Amy Yang, Atthaya Thitikul, Celine Boutier/Ally Ewing, Ashleigh Buhai, Megha Ganne

8:13 am: Lexi Thompson, Rose Zhang, Minjee Lee/Catherine Park, Carlota Ciganda, Jin Hee Im

8:24 am: Brooke Henderson, Yuka Saso, Hannah Green/Georgia Hall, Mao Saigo, Su Ji Kim

8:35 am: Alison Lee, Hae Ran Ryu, Lauren Coughlin/Ai Suzuki, Hyunkyung Park, Chanettee Wannasaen

8:46 am: Esther Henseleit, Mi Hyang Lee, Stephanie Meadow/Arpichaya Yubol, Celine Borge, Ayako Kimura

8:57 am: Pia Babnik, Amelia Lewis, Elina Sinz/Amiyu Ozeki, Yan Liu, Pauline Roussin-Bouchard

12:30 pm: Rachel Rohanna, Alana Uriell, Caroline Smith/Sophia Popov, Amelia Garvey, Kim Kaufman

12:41 pm: Sabrina Iqbal, Yui Kawamoto, Jiwon Jeon/Lauren Stephenson, Caroline Inglis, Pei-Ying Tsai

12:52 pm: Isi Gabsa, Maude-Aimée LeBlanc, Agathe Laisné/Elizabeth Szokol, Yuka Nii, Katie Li

1:03 pm: Caroline Masson, Huai-Chien Hsu, Casandra Alexander/Sarah Kemp, Mariajo Uribe, Hinako Shibuno

1:14 pm: Yealimi Noh, So Mi Lee, Áine Donegan/Alexandra Forsterling, Pimpisa Sisutham, Sora Kamiya

1:25 pm: Bailey Tardy, Akie Iwai, Cheyenne Knight/Min Byeol Kim, Gemma Dryburgh, Maisie Filler

1:36 pm: Anna Nordqvist, Sei Young Kim, Miyu Yamashita/Jennifer Kupcho, Linn Grant, Lottie Woad

1:47 pm: Allisen Corpuz, Megan Schofill, Ruoning Yin/Gaby López, Ingrid Lindblad, Jiyai Shin

1:58 pm: Leona Maguire, Madelene Sagstrom, Patty Tavatanakit/Nelly Korda, Nasa Hataoka, Megan Khang

2:09 pm: Ayaka Furue, Maja Stark, Hyo Joo Kim/Lydia Ko, Charley Hull, Jin Young Ko

2:20 pm: Gabriela Ruffels, Andrea Lee, Albane Valenzuela/Sakura Koiwai, Xiyu Janet Lin, Angel Yin

2:31 pm: Wichanee Meechai, Ruixin Liu, Saiki Fujita/Chisato Iwai, Adela Cernousek, Aditi Ashok

2:42 pm: Keeley Marx, Sofia Garcia, Marissa Steen/Mariel Galdiano, Soo Bin Alicia Joo, Kaitlyn Papp Budde

There are several top-notch groups, including ones with Brooke Henderson, Nelly Korda, Ayaka Furue, and others. This should be an exciting tournament.