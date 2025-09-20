Walmart NW Arkansas Championship 2025 Round 2 tee times and pairings explored

Minami Katsu and Sarah Schmelzel fired 8-under 63 in the first round of the Walmart NW Arkansas Championship 2025 to take an early joint lead. Lilia Vu, Somi Lee, and four others were tied for third at one stroke back after carding 64 in the Friday round.
The second round of the Walmart NW Arkansas Championship 2025 will start on Saturday, September 20, at 7:10 am ET. Saki Baba, Paula Reto, and Narin An are the first group to begin from Hole 1, while Alison Lee, Arpichaya Yubol, and Gabriela Ruffels will tee off from Hole 10.
The projected cutline at the Walmart NW Arkansas Championship is currently 3-under. Players like Nelly Korda (2-under) and Lottie Woad (2-over) will need a low Day 2 to make it to the weekend.
Walmart NW Arkansas Championship 2025, Round 2 tee times explored
Here's a look at the tee time details for the Walmart NW Arkansas Championship 2025, Round 2:
Hole 1
- 7:10 am: Saki Baba, Paula Reto, Narin An
- 7:21 am: Mirim Lee, Lucy Li, Ina Yoon
- 7:32 am: Kristen Gillman, Olivia Cowan, Lauren Hartlage
- 7:43 am: Julia Lopez Ramirez, Patty Tavatanakit, Pajaree Anannarukarn
- 7:54 am: Yan Liu, Amy Yang, Yuka Saso
- 8:05 am: Gaby Lopez, Jenny Shin, Ayaka Furue
- 8:16 am: Jin Hee Im, Hye-Jin Choi, Linnea Strom
- 8:27 am: Carlota Ciganda, Manon De Roey, Lindy Duncan
- 8:38 am: Gemma Dryburgh, Ryann O'Toole, Maria Fassi
- 8:49 am: Ana Belac, Caley McGinty, Stephanie Meadow
- 9:00 am: Haeji Kang, Gurleen Kaur, Aline Krauter
- 9:11 am: Gigi Stoll, Adela Cernousek, Peiyun Chien
- 12:10 pm: Pornanong Phatlum, Madison Young, Brianna Do
- 12:21 pm: Jessica Porvasnik, In Gee Chun, Morgane Metraux
- 12:32 pm: Yuna Nishimura, Caroline Inglis, Brittany Altomare
- 12:43 pm: Lottie Woad, Mao Saigo, Lilia Vu
- 12:54 pm: Lexi Thompson, Maja Stark, Miyu Yamashita
- 1:05 pm: Jin Young Ko, Yealimi Noh, Jasmine Suwannapura
- 1:16 pm: Sei Young Kim, Madelene Sagstrom, Celine Boutier
- 1:27 pm: A Lim Kim, Hyo Joo Kim, Jennifer Kupcho
- 1:38 pm: Benedetta Moresco, Brooke Matthews, Dewi Weber
- 1:49 pm: Kate Smith-Stroh, Hyo Joon Jang, Mariel Galdiano
- 2:00 pm: Weiwei Zhang, Frida Kinhult, Danielle Kang
- 2:11 pm: Jeongeun Lee5, Ruixin Liu, Kumkang Park
Hole 10
- 7:10 am: Alison Lee, Arpichaya Yubol, Gabriela Ruffels
- 7:21 am: Lauren Morris, Bianca Pagdanganan, Jodi Ewart Shadoff
- 7:32 am: Yuri Yoshida, Amanda Doherty, Nataliya Guseva
- 7:43 am: Stacy Lewis, Nelly Korda, Lauren Coughlin
- 7:54 am: Akie Iwai, Linn Grant, Grace Kim
- 8:05 am: Hannah Green, Chanettee Wannasaen, Chisato Iwai
- 8:16 am: Megan Khang, Haeran Ryu, Miranda Wang
- 8:27 am: Andrea Lee, Nasa Hataoka, Esther Henseleit
- 8:38 am: Pauline Roussin-Bouchard, Soo Bin Joo, Jiwon Jeon
- 8:49 am: Sofia Garcia, Hinako Shibuno, Perrine Delacour
- 9:00 am: Bronte Law, Mary Liu, Caroline Masson
- 9:11 am: Daniela Darquea, Hira Naveed, Savannah Grewal
- 12:10 pm: Ilhee Lee, Yahui Zhang, Alena Sharp
- 12:21 pm: Aditi Ashok, Karis Davidson
- 12:32 pm: Muni He, Emily Kristine Pedersen, Azahara Munoz
- 12:43 pm: Cassie Porter, Auston Kim, Somi Lee
- 12:54 pm: Stephanie Kyriacou, Bailey Tardy, Ingrid Lindblad
- 1:05 pm: Minami Katsu, Rio Takeda, Anna Nordqvist
- 1:16 pm: Leona Maguire, Sarah Schmelzel
- 1:27 pm: Allisen Corpuz, Jenny Bae, Wei-Ling Hsu
- 1:38 pm: Eun-Hee Ji, Maude-Aimee Leblanc, Celine Borge
- 1:49 pm: Jeongeun Lee6, Alexa Pano, Yu Liu
- 2:00 pm: Maria Marin (a), Robyn Choi, Sophia Popov
- 2:11 pm: Sung Hyun Park, Kendall Todd, Xiaowen Yin