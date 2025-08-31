Who is leading the FM Championship 2025 after Round 3? Leaderboard explored

Miranda Wang continued her red-hot form in the third round of the FM Championship 2025. The Chinese golfer fired a 7-under 65 on Day 3 at TPC Boston to take a three-shot 54-hole lead.
On Saturday, August 30, Wang entered TPC Boston with a 36-hole lead. She picked up where she left off and made seven birdies to reach 18-under. Rose Zhang shot a 5-under 67 to tie for second alongside Sei Young Kim, who slipped to second after carding a 1-under 71.
World No. 1 Jeeno Thitikul and Andrea Lee were tied for fourth at the FM Championship after shooting 65 and 66, respectively. Ayaka Furue was in a three-way tie at five shots back, while Hannah Green and two others were tied for tenth.
FM Championship 2025 leaderboard after Round 3 explored
Here's a look at the leaderboard for the FM Championship 2025 after Round 3:
- 1. Miranda Wang: -18
- T2. Rose Zhang: -15
- T2. Sei Young Kim: -15
- T4. Jeeno Thitikul: -14
- T4. Andrea Lee: -14
- T6. Kumkang Park: -13
- T6. Ayaka Furue: -13
- T6. Celine Borge: -13
- 9. Madelene Sagstrom: -11
- T10. Bianca Pagdanganan: -10
- T10. Rio Takeda: -10
- T10. Hannah Green: -10
- T13. Akie Iwai: -9
- T13. Nasa Hataoka: -9
- T13. Hye-Jin Choi: -9
- T13. Caley McGinty: -9
- T13. Jeongeun Lee6: -9
- T13. Nelly Korda: -9
- T19. Saki Baba: -8
- T19. Chisato Iwai: -8
- T19. Aditi Ashok: -8
- T19. Minjee Lee: -8
- T23. Julia Lopez Ramirez: -7
- T23. Brooke Matthews: -7
- T23. Megan Khang: -7
- T23. Allisen Corpuz: -7
- T23. Haeran Ryu: -7
- T23. Miyu Yamashita: -7
- T23. Jodi Ewart Shadoff: -7
- T30. Nataliya Guseva: -6
- T30. Lexi Thompson: -6
- T30. Nanna Koerstz Madsen: -6
- T30. Lottie Woad: -6
- T30. Jeongeun Lee5: -6
- T30. Brooke M. Henderson: -6
- T30. Azahara Munoz: -6
- T37. Angel Yin: -5
- T37. Muni He: -5
- T37. Jin Young Ko: -5
- T37. Cassie Porter: -5
- T37. Soo Bin Joo: -5
- T37. Pornanong Phatlum: -5
- T37. Jenny Bae: -5
- T37. A Lim Kim: -5
- T37. Gaby Lopez: -5
- T37. Jin Hee Im: -5
- T37. Madison Young: -5
- T37. Celine Boutier: -5
- T49. Yu Liu: -4
- T49. Ariya Jutanugarn: -4
- T49. Weiwei Zhang: -4
- T49. Amanda Doherty: -4
- T53. Caroline Masson: -3
- T53. Ina Yoon: -3
- T53. Megha Ganne: -3
- T53. Yahui Zhang: -3
- T53. Gabriela Ruffels: -3
- T53. Mao Saigo: -3
- T53. Minami Katsu: -3
- T53. Gemma Dryburgh: -3
- T53. Linn Grant: -3
- T53. Lauren Coughlin: -3
- T53. Mi Hyang Lee: -3
- T53. Wei-Ling Hsu: -3
- T53. Sung Hyun Park: -3
- T53. Auston Kim: -3
- T53. Gurleen Kaur: -3
- T53. Polly Mack: -3
- T53. Yan Liu: -3
- T70. Jenny Shin: -1
- T70. Dewi Weber: -1
- T70. Ingrid Lindblad: -1
- T70. Mirim Lee: -1
- T70. Lauren Morris: -1