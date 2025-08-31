  • home icon
Who is leading the FM Championship 2025 after Round 3? Leaderboard explored

By Shobhit Kukreti
Modified Aug 31, 2025 00:39 GMT
FM Championship 2025 - Round Three
Rose Zhang at the FM Championship 2025 (Image Source: Getty)

Miranda Wang continued her red-hot form in the third round of the FM Championship 2025. The Chinese golfer fired a 7-under 65 on Day 3 at TPC Boston to take a three-shot 54-hole lead.

On Saturday, August 30, Wang entered TPC Boston with a 36-hole lead. She picked up where she left off and made seven birdies to reach 18-under. Rose Zhang shot a 5-under 67 to tie for second alongside Sei Young Kim, who slipped to second after carding a 1-under 71.

World No. 1 Jeeno Thitikul and Andrea Lee were tied for fourth at the FM Championship after shooting 65 and 66, respectively. Ayaka Furue was in a three-way tie at five shots back, while Hannah Green and two others were tied for tenth.

FM Championship 2025 leaderboard after Round 3 explored

Miranda Wang takes the lead at the FM Championship 2025
Miranda Wang takes the lead at the FM Championship 2025 (Image Source: Getty)

Here's a look at the leaderboard for the FM Championship 2025 after Round 3:

  • 1. Miranda Wang: -18
  • T2. Rose Zhang: -15
  • T2. Sei Young Kim: -15
  • T4. Jeeno Thitikul: -14
  • T4. Andrea Lee: -14
  • T6. Kumkang Park: -13
  • T6. Ayaka Furue: -13
  • T6. Celine Borge: -13
  • 9. Madelene Sagstrom: -11
  • T10. Bianca Pagdanganan: -10
  • T10. Rio Takeda: -10
  • T10. Hannah Green: -10
  • T13. Akie Iwai: -9
  • T13. Nasa Hataoka: -9
  • T13. Hye-Jin Choi: -9
  • T13. Caley McGinty: -9
  • T13. Jeongeun Lee6: -9
  • T13. Nelly Korda: -9
  • T19. Saki Baba: -8
  • T19. Chisato Iwai: -8
  • T19. Aditi Ashok: -8
  • T19. Minjee Lee: -8
  • T23. Julia Lopez Ramirez: -7
  • T23. Brooke Matthews: -7
  • T23. Megan Khang: -7
  • T23. Allisen Corpuz: -7
  • T23. Haeran Ryu: -7
  • T23. Miyu Yamashita: -7
  • T23. Jodi Ewart Shadoff: -7
  • T30. Nataliya Guseva: -6
  • T30. Lexi Thompson: -6
  • T30. Nanna Koerstz Madsen: -6
  • T30. Lottie Woad: -6
  • T30. Jeongeun Lee5: -6
  • T30. Brooke M. Henderson: -6
  • T30. Azahara Munoz: -6
  • T37. Angel Yin: -5
  • T37. Muni He: -5
  • T37. Jin Young Ko: -5
  • T37. Cassie Porter: -5
  • T37. Soo Bin Joo: -5
  • T37. Pornanong Phatlum: -5
  • T37. Jenny Bae: -5
  • T37. A Lim Kim: -5
  • T37. Gaby Lopez: -5
  • T37. Jin Hee Im: -5
  • T37. Madison Young: -5
  • T37. Celine Boutier: -5
  • T49. Yu Liu: -4
  • T49. Ariya Jutanugarn: -4
  • T49. Weiwei Zhang: -4
  • T49. Amanda Doherty: -4
  • T53. Caroline Masson: -3
  • T53. Ina Yoon: -3
  • T53. Megha Ganne: -3
  • T53. Yahui Zhang: -3
  • T53. Gabriela Ruffels: -3
  • T53. Mao Saigo: -3
  • T53. Minami Katsu: -3
  • T53. Gemma Dryburgh: -3
  • T53. Linn Grant: -3
  • T53. Lauren Coughlin: -3
  • T53. Mi Hyang Lee: -3
  • T53. Wei-Ling Hsu: -3
  • T53. Sung Hyun Park: -3
  • T53. Auston Kim: -3
  • T53. Gurleen Kaur: -3
  • T53. Polly Mack: -3
  • T53. Yan Liu: -3
  • T70. Jenny Shin: -1
  • T70. Dewi Weber: -1
  • T70. Ingrid Lindblad: -1
  • T70. Mirim Lee: -1
  • T70. Lauren Morris: -1
Shobhit Kukreti

Shobhit Kukreti

Shobhit is one of Sportskeeda’s most seasoned golf journalists, having already authored 3600+ articles and received nearly 5.7 million reads. Prior to his current role, he worked with the Asiana Times after completing his MSc in Geology, giving him a solid foundation in understanding the terrain, variety and challenges posed by various golf courses.

He is a keen follower of the sport and keeps himself updated about the latest trends, news and updates via social media and various news platforms. Shobhit is also methodical about accuracy, going through multiple articles from leading media houses and reputed sources before writing his own. Simultaneously, he specializes in writing reader-friendly content that conveys the necessary information in simple language.

Shobhit was a fan of Tiger Woods growing up, but of late, Nelly Korda, Scottie Scheffler and Ludvig Aberg have caught his attention.

He likes to spend his downtime singing and writing, while he is also an avid watcher of cricket and tennis.

