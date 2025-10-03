  • home icon
Who is leading the Lotte Championship 2025 after round 2? Leaderboard explored

By Shobhit Kukreti
Modified Oct 03, 2025 04:34 GMT
LOTTE Championship Presented By Hoakalei 2025 - Round Two
Akie Iwai at the LOTTE Championship 2025 (Image Source: Getty)

On Thursday, October 2, Youmin Hwang went nuclear to shoot 10-under 62 and take the 36-hole lead at the LOTTE Championship 2025. Following the second round, she was aggregating at 15-under and held a three-shot lead.

Teeing off from hole 1 at three strokes off the lead, Hwang began with an eagle on the opening hole. With three birdies against a bogey, she shot 32 on the front nine and then went bogey-free on the back nine to close the day at 10-under at the LOTTE Championship 2025.

First-round leader Akie Iwai shot 4-under 68 and slipped to T2 alongside Jessica Porvasnik. Gabriela Ruffels and Nasa Hataoka were five strokes off the lead, while Nelly Korda was tied for eighth at 8-under.

Lotte Championship 2025 leaderboard after Round 2 explored

Youmin Hwang takes the lead at the LOTTE Championship
Youmin Hwang takes the lead at the LOTTE Championship (Image Getty)

Here's a look at the leaderboard for the Lotte Championship 2025 after Round 2:

  • 1. Youmin Hwang: -15
  • T2. Jessica Porvasnik: -12
  • T2. Akie Iwai: -12
  • T4. Gabriela Ruffels: -10
  • T4. Nasa Hataoka: -10
  • T6. Brooke Matthews: -9
  • T6. Pornanong Phatlum: -9
  • T8. Ina Yoon: -8
  • T8. Chisato Iwai: -8
  • T8. Nelly Korda: -8
  • T8. Peiyun Chien: -8
  • T12. Megan Khang: -7
  • T12. Charley Hull: -7
  • T12. Allisen Corpuz: -7
  • T15. Jeongeun Lee5: -6
  • T15. Amy Yang: -6
  • T15. Minami Katsu: -6
  • T15. Lucy Li: -6
  • T15. Hyo Joo Kim: -6
  • T15. Patty Tavatanakit: -6
  • T21. Adela Cernousek: -5
  • T21. Pajaree Anannarukarn: -5
  • T21. Elizabeth Szokol: -5
  • T21. Linnea Strom: -5
  • T21. Ana Belac: -5
  • T21. Stephanie Meadow: -5
  • T21. Paula Reto: -5
  • T21. Celine Borge: -5
  • T21. Andrea Lee: -5
  • T30. Polly Mack: -4
  • T30. Ruixin Liu: -4
  • T30. Dewi Weber: -4
  • T30. Miyu Yamashita: -4
  • T30. Brooke M. Henderson: -4
  • T30. Ilhee Lee: -4
  • T30. In Gee Chun: -4
  • T30. Kristen Gillman: -4
  • T30. Stacy Lewis: -4
  • T30. A Lim Kim: -4
  • T40. Sophia Popov: -3
  • T40. Jennifer Kupcho: -3
  • T40. Kumkang Park: -3
  • T40. Rio Takeda: -3
  • T40. Mariel Galdiano: -3
  • T40. Sofia Garcia: -3
  • T40. Ryann O'Toole: -3
  • T40. Nataliya Guseva: -3
  • T40. Emily Kristine Pedersen: -3
  • T40. Azahara Munoz: -3
  • T40. Somi Lee: -3
  • T40. Sung Hyun Park: -3
  • T52. Caroline Masson: -2
  • T52. Hira Naveed: -2
  • T52. Yahui Zhang: -2
  • T52. Jaravee Boonchant: -2
  • T52. Narin An: -2
  • T52. Hyo Joon Jang: -2
  • T52. Kate Smith-Stroh: -2
  • T52. Ingrid Lindblad: -2
  • T52. Jodi Ewart Shadoff: -2
  • T52. Yuna Nishimura: -2
  • T62. Jin Hee Im: -1
  • T62. Alena Sharp: -1
  • T62. Sarah Schmelzel: -1
  • T62. Jasmine Suwannapura: -1
  • T62. Lauren Hartlage: -1
  • T62. Robyn Choi: -1
  • T62. Hye-Jin Choi: -1
  • T62. Brianna Do: -1
  • T62. Madelene Sagstrom: -1
  • T62. Jiwon Jeon: -1
  • T62. Frida Kinhult: -1
  • T62. Cassie Porter: -1
Shobhit Kukreti

Shobhit Kukreti

Shobhit is one of Sportskeeda’s most seasoned golf journalists, having already authored 3600+ articles and received nearly 5.7 million reads. Prior to his current role, he worked with the Asiana Times after completing his MSc in Geology, giving him a solid foundation in understanding the terrain, variety and challenges posed by various golf courses.

He is a keen follower of the sport and keeps himself updated about the latest trends, news and updates via social media and various news platforms. Shobhit is also methodical about accuracy, going through multiple articles from leading media houses and reputed sources before writing his own. Simultaneously, he specializes in writing reader-friendly content that conveys the necessary information in simple language.

Shobhit was a fan of Tiger Woods growing up, but of late, Nelly Korda, Scottie Scheffler and Ludvig Aberg have caught his attention.

He likes to spend his downtime singing and writing, while he is also an avid watcher of cricket and tennis.

