Who is leading the Lotte Championship 2025 after round 2? Leaderboard explored

On Thursday, October 2, Youmin Hwang went nuclear to shoot 10-under 62 and take the 36-hole lead at the LOTTE Championship 2025. Following the second round, she was aggregating at 15-under and held a three-shot lead.
Teeing off from hole 1 at three strokes off the lead, Hwang began with an eagle on the opening hole. With three birdies against a bogey, she shot 32 on the front nine and then went bogey-free on the back nine to close the day at 10-under at the LOTTE Championship 2025.
First-round leader Akie Iwai shot 4-under 68 and slipped to T2 alongside Jessica Porvasnik. Gabriela Ruffels and Nasa Hataoka were five strokes off the lead, while Nelly Korda was tied for eighth at 8-under.
Lotte Championship 2025 leaderboard after Round 2 explored
Here's a look at the leaderboard for the Lotte Championship 2025 after Round 2:
- 1. Youmin Hwang: -15
- T2. Jessica Porvasnik: -12
- T2. Akie Iwai: -12
- T4. Gabriela Ruffels: -10
- T4. Nasa Hataoka: -10
- T6. Brooke Matthews: -9
- T6. Pornanong Phatlum: -9
- T8. Ina Yoon: -8
- T8. Chisato Iwai: -8
- T8. Nelly Korda: -8
- T8. Peiyun Chien: -8
- T12. Megan Khang: -7
- T12. Charley Hull: -7
- T12. Allisen Corpuz: -7
- T15. Jeongeun Lee5: -6
- T15. Amy Yang: -6
- T15. Minami Katsu: -6
- T15. Lucy Li: -6
- T15. Hyo Joo Kim: -6
- T15. Patty Tavatanakit: -6
- T21. Adela Cernousek: -5
- T21. Pajaree Anannarukarn: -5
- T21. Elizabeth Szokol: -5
- T21. Linnea Strom: -5
- T21. Ana Belac: -5
- T21. Stephanie Meadow: -5
- T21. Paula Reto: -5
- T21. Celine Borge: -5
- T21. Andrea Lee: -5
- T30. Polly Mack: -4
- T30. Ruixin Liu: -4
- T30. Dewi Weber: -4
- T30. Miyu Yamashita: -4
- T30. Brooke M. Henderson: -4
- T30. Ilhee Lee: -4
- T30. In Gee Chun: -4
- T30. Kristen Gillman: -4
- T30. Stacy Lewis: -4
- T30. A Lim Kim: -4
- T40. Sophia Popov: -3
- T40. Jennifer Kupcho: -3
- T40. Kumkang Park: -3
- T40. Rio Takeda: -3
- T40. Mariel Galdiano: -3
- T40. Sofia Garcia: -3
- T40. Ryann O'Toole: -3
- T40. Nataliya Guseva: -3
- T40. Emily Kristine Pedersen: -3
- T40. Azahara Munoz: -3
- T40. Somi Lee: -3
- T40. Sung Hyun Park: -3
- T52. Caroline Masson: -2
- T52. Hira Naveed: -2
- T52. Yahui Zhang: -2
- T52. Jaravee Boonchant: -2
- T52. Narin An: -2
- T52. Hyo Joon Jang: -2
- T52. Kate Smith-Stroh: -2
- T52. Ingrid Lindblad: -2
- T52. Jodi Ewart Shadoff: -2
- T52. Yuna Nishimura: -2
- T62. Jin Hee Im: -1
- T62. Alena Sharp: -1
- T62. Sarah Schmelzel: -1
- T62. Jasmine Suwannapura: -1
- T62. Lauren Hartlage: -1
- T62. Robyn Choi: -1
- T62. Hye-Jin Choi: -1
- T62. Brianna Do: -1
- T62. Madelene Sagstrom: -1
- T62. Jiwon Jeon: -1
- T62. Frida Kinhult: -1
- T62. Cassie Porter: -1