Who is leading the Sanderson Farms Championship 2025 after round 1? Leaderboard explored

Eric Cole carded 7-under 65 in the opening round of the Sanderson Farms Championship 2025 to take the lead. He was joined by Sam Ryder, Garrick Higgo and Danny Walker for the shared lead.
Max Homa fired 7-under 65 and was two shots off the lead at the Sanderson Farms Championship 2025 alongside defending champion Kevin Yu and six others. Tom Kim shot 4-under 68 and was tied alongside 21 others at T13.
Sanderson Farms Championship 2025 leaderboard after Round 1 explored
Here's a look at the leaderboard for the Sanderson Farms Championship 2025 after Round 1:
- T1. Eric Cole: -7
- T1. Sam Ryder: -7
- T1. Garrick Higgo: -7
- T1. Danny Walker: -7
- T5. Mac Meissner: -5
- T5. Kevin Yu: -5
- T5. Michael Thorbjornsen: -5
- T5. Norman Xiong: -5
- T5. Tim Widing: -5
- T5. Trey Mullinax: -5
- T5. Max Homa: -5
- T5. Vince Whaley: -5
- T13. Matt NeSmith: -4
- T13. Kevin Streelman: -4
- T13. Luke List: -4
- T13. Tom Kim: -4
- T13. Brice Garnett: -4
- T13. Thorbjørn Olesen: -4
- T13. Thriston Lawrence: -4
- T13. Braden Thornberry: -4
- T13. Carson Young: -4
- T13. Rico Hoey: -4
- T13. Paul Peterson: -4
- T13. Adam Svensson: -4
- T13. Christiaan Bezuidenhout: -4
- T13. Matt Kuchar: -4
- T13. J.T. Poston: -4
- T13. Ryo Hisatsune: -4
- T13. Harrison Endycott: -4
- T13. Gordon Sargent: -4
- T13. David Ford: -4
- T13. Takumi Kanaya: -4
- T13. Michael La Sasso (a): -4
- T13. Jeremy Paul: -4
- T35. Chan Kim: -3
- T35. Patrick Fishburn: -3
- T35. Greyson Sigg: -3
- T35. Kevin Roy: -3
- T35. Zach Johnson: -3
- T35. Rasmus Højgaard: -3
- T35. Mark Hubbard: -3
- T35. Doug Ghim: -3
- T35. Luke Clanton: -3
- T35. Taylor Montgomery: -3
- T35. Pierceson Coody: -3
- T35. Lanto Griffin: -3
- T35. Byeong Hun An: -3
- T35. Stephan Jaeger: -3
- T35. Harry Higgs: -3
- T35. Matti Schmid: -3
- T35. Will Chandler: -3
- T35. Quade Cummins: -3
- T35. Anders Albertson: -3
- T54. Sami Välimäki: -2
- T54. Adam Schenk: -2
- T54. Francesco Molinari: -2
- T54. Ricky Castillo: -2
- T54. Jackson Suber: -2
- T54. Beau Hossler: -2
- T54. Frankie Capan III: -2
- T54. Kye Meeks: -2
- T54. Ben Martin: -2
- T54. Victor Perez: -2
- T54. Cameron Champ: -2
- T54. Jesper Svensson: -2
- T54. Isaiah Salinda: -2
- T54. Aaron Wise: -2
- T54. Min Woo Lee: -2
- T54. Steven Fisk: -2
- T70. Joseph Bramlett: -1
- T70. Matthieu Pavon: -1
- T70. Matt Wallace: -1
- T70. Trevor Cone: -1
- T70. Taylor Dickson: -1
- T70. Thomas Rosenmueller: -1
- T70. Joel Dahmen: -1
- T70. Hayden Springer: -1
- T70. Justin Lower: -1
- T70. Kris Ventura: -1
- T70. Hayden Buckley: -1
- T70. Erik van Rooyen: -1
- T70. Patton Kizzire: -1
- T70. Nicolai Højgaard: -1
- T70. Jacob Bridgeman: -1
- T70. John Pak: -1
- T70. Matteo Manassero: -1
- T70. Vince Covello: -1
Edited by Shobhit Kukreti