Who is leading the Sanderson Farms Championship 2025 after round 3? Leaderboard explored

Garrick Higgo carded 5-under 67 in the third round of the Sanderson Farms Championship to finish at 18-under. Following 54 holes, he holds a two-shot lead over Steven Fisk and Danny Walker.
On Saturday, October 4, Higgo entered the Jackson Golf Club with a one-stroke lead. On Day 3, he picked up six birdies against a lone bogey to finish at 18-under. While Walker moved up one spot with a 67, Fisk jumped six spots with a 7-under 65.
Taylor Montgomery was at solo fourth after a third-round 69, followed by Matt Kuchar (65), Frankie Capan III (68), and Vince Whaley (68) tied for fifth. Max Homa made a whopping 34-spot jump after carding 64. His only bogey came on the 18th, which pushed him to T8 at 13-under.
Sanderson Farms Championship leaderboard after Round 3 explored
Here's a look at the leaderboard for the Sanderson Farms Championship after Round 3:
- 1. Garrick Higgo: -18
- T2. Steven Fisk: -16
- T2. Danny Walker: -16
- 4. Taylor Montgomery: -15
- T5. Matt Kuchar: -14
- T5. Frankie Capan III: -14
- T5. Vince Whaley: -14
- T8. Max Homa: -13
- T8. Tom Kim: -13
- T8. Eric Cole: -13
- T11. Rasmus Højgaard: -12
- T11. Christiaan Bezuidenhout: -12
- T11. Matti Schmid: -12
- T14. Doc Redman: -11
- T14. Thorbjørn Olesen: -11
- T14. Kris Ventura: -11
- T14. Trey Mullinax: -11
- T14. Noah Goodwin: -11
- T14. Takumi Kanaya: -11
- T14. Doug Ghim: -11
- T14. Mac Meissner: -11
- T14. Brice Garnett: -11
- T23. Pierceson Coody: -10
- T23. Victor Perez: -10
- T23. Kevin Yu: -10
- T23. Vince Covello: -10
- T23. Greyson Sigg: -10
- T23. Ryo Hisatsune: -10
- T29. Seamus Power: -9
- T29. Kevin Roy: -9
- T29. Chan Kim: -9
- T29. Kye Meeks: -9
- T29. Luke Clanton: -9
- T29. Matt NeSmith: -9
- T29. David Ford: -9
- T36. Thomas Rosenmueller: -8
- T36. Lee Hodges: -8
- T36. Adam Schenk: -8
- T36. Byeong Hun An: -8
- T36. J.T. Poston: -8
- T36. Davis Thompson: -8
- T36. David Lipsky: -8
- T36. Carson Young: -8
- T44. Nick Dunlap: -7
- T44. Mark Hubbard: -7
- T44. Michael Thorbjornsen: -7
- T44. Thriston Lawrence: -7
- T44. Sam Ryder: -7
- T44. Gordon Sargent: -7
- T44. Stephan Jaeger: -7
- T44. Luke List: -7
- T52. Will Chandler: -6
- T52. Tim Widing: -6
- T52. Zach Johnson: -6
- T52. Chandler Phillips: -6
- T52. Patrick Fishburn: -6
- T52. Harry Higgs: -6
- T52. Jeremy Paul: -6
- T52. Kevin Streelman: -6
- T60. Quade Cummins: -5
- T60. Braden Thornberry: -5
- T60. Rafael Campos: -5