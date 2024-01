Who is leading the Sony Open in Hawaii after Day 1? Round 1 leaderboard explored

The first round of the Sony Open in Hawaii was suspended at 6:08 pm HT due to darkness. The event will resume at 7:30 am on Friday. Meanwhile, the second round will begin at 7:10 am as scheduled. Cam Davis was in the lead at the end of Day 1.

Davis shot an 8-under 62 to take a two-stroke lead over Taylor Montgomery in round 1 of the second consecutive Hawaiian event. While several big-name golfers struggled, the Aussie produced the best opening round of the Sony Open at Waialae Country Club in Honolulu.

Sony Open leader Davis and runner-up Montgomery are trailed by the group of Webb Simpson, Aaron Rai, Austin Eckroat and Stephan Jaeger, sharing T3.

2024 Sony Open in Hawaii Day 1 Leaderboard

Last week’s The Sentry champion, Chris Kirk, settled for a T7 finish on Day 1 of the Sony Open. He shared the position with the likes of Alex Noren, Brendon Todd, Matthieu Pavon, Alejandro Tosti, Eric Cole, Scott Stallings and Harris English.

Sony Open defending champion Si Woo Kim, event favorite Brian Harman and event’s top-ranked golfer Matt Fitzpatrick had bad starts on Thursday. The trio shared t47 with the likes of Nick Taylor, Cameron Young and Russell Henley, among others.

Listed below is the full leaderboard of the Sony Open after the first round:

1: C. Davis -8

2: T. Montgomery -6

T3: A. Rai -5

T3: A. Eckroat -5

T3: S. Jäger -5

T3: W. Simpson -5

T7: A. Norén -4

T7: C. Kirk -4

T7: B. Todd -4

T7: M. Pavon -4

T7: A. Tosti -4

T7: E. Cole -4

T7: S. Stallings -4

T7: H. English -4

T7: N. Xiong -4

T16: B. An -3

T16: J. Rose -3

T16: L. List -3

T16: M. Wallace -3

T16: B. Silverman -3

T16: G. Sigg -3

T16: S. Cink -3

T16: A. Hadwin -3

T16: K. Bradley -3

T16: D. Wu -3

T16: S. Stevens -3

T16: Y. Yuan -3

T16: B. Kohles -3

T29: D. McCarthy -2

T29: M. McNealy -2

T29: T. Duncan -2

T29: C. Champ -2

T29: Z. Johnson -2

T29: P. Kizzire -2

T29: N. Echavarria -2

T29: A. Putnam -2

T29: C.A. Yu -2

T29: B. Horschel -2

T29: Y. Katsuragawa -2

T29: T. Semikawa -2

T29: T. Merritt -2

T29: B. Wu -2

T29: M. Kuchar -2

T29: H. Hall -2

T29: K. Mitchell -2

T29: M. Kim -2

T47: C. Tarren -1

T47: B. Harman -1

T47: M. Fitzpatrick -1

T47: S.W. Kim -1

T47: K.H. Lee -1

T47: N. Taylor -1

T47: C. Young -1

T47: R. Henley -1

T47: G. Murray -1

T47: M. NeSmith -1

T47: J. Vegas -1

T47: R. Shelton -1

T47: J. Bramlett -1

T47: W. Gordon -1

T47: N. Hardy -1

T47: A. Bhatia -1

T47: E. van Rooyen -1

T47: T. Pendrith -1

T47: R. Hisatsune -1

T47: J. Knapp -1

T67: T. Alexander E

T67: C. Hoffman E

T67: K. Streelman E

T67: P. Rodgers E

T67: T. McCumber E

T67: Z. Blair E

T67: T. Hatton E

T67: K. Kitayama E

T67: C. Ramey E

T67: H. Matsuyama E

T67: L. Griffin E

T67: A. Smalley E

T67: R. Streb E

T67: K. Hirata E

T67: J. Lower E

T67: B. Griffin E

T67: B. Martin E

T67: M. Hubbard E

T67: J. T. Poston E

T67: L. Åberg E

T67: C. Conners E

T67: D. Lingmerth E

T67: C. Phillips E

T67: P. Coody E

T91: G. Woodland 1

T91: J. J. Spaun 1

T91: A. Svensson 1

T91: R. Moore 1

T91: J. Dahmen 1

T91: P. Malnati 1

T91: R. Hoey 1

T91: R. MacIntyre 1

T91: D. Skinns 1

T91: D. Lipsky 1

T91: S.H. Kim 1

T91: N. Lashley 1

T91: B. Snedeker 1

T91: E. Grillo 1

T91: L. Glover 1

T91: J. Stanger 1

T107: A. Novak 2

T107: M. Schmid 2

T107: D. Ghim 2

T107: B. Taylor 2

T107: H. Buckley 2

T107: G. Higgo 2

T107: C.T. Pan 2

T107: T. Hoge 2

T107: S. Power 2

T107: S. Theegala 2

T107: C. Villegas 2

T107: J. Teater 2

T107: M. Trainer 2

T107: M. Greyserman 2

T107: A. Björk 2

T122: D. Thompson 3

T122: R. Palmer 3

T122: P. Barjon 3

T122: J. Suh 3

T122: A. Iwasaki 3

T127: S. Valimaki 4

T127: C. Reavie 4

T127: P. Coody 4

T127: R. Nakano 4

T127: J. Bridgeman 4

T132: J. Highsmith 5

T132: V. Norman 5

T132: K. Kisner 5

T132: M. Laird 5

T132: C. Kim 5

T132: T. Kanaya 5

T138: W. Zalatoris 6

T138: D. Riley 6

T138: V. Whaley 6

T141: A. Dumont De Chassart 7

T141: B. Akana 7

143: R. Brehm 8

144: H. Larson 17

Sony Open in Hawaii Day 2 tee times will be updated soon.