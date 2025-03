Who is leading the Valspar Championship 2025 after round 1? Leaderboard explored

The first round of the 2025 Valspar Championship was suspended due to darkness in Palm Harbor, Florida. With a handful of players yet to complete 18 holes, the first round will be resumed at 9:00 AM ET on Friday, March 21.

The Valspar Championship's Thursday round saw stellar performances across the leaderboard with five players tied for first place. Jacob Bridgeman, Keith Mitchell, Stephan Jaeger, Ricky Castillo, and Sami Valimaki all carded an impressive opening round score of 4 under par 67 to take the early lead.

Nico Echavarria is tied for 6th place at the 2025 Valspar Championship. He carded in a 3-under-par 68 score to share the position with Ryan Fox and Nick Hardy. Harry Hall and Billy Horschel are tied for 9th place with a 2-under-par 69 score.

The 2025 Valspar Championship sees some of the PGA Tour's biggest names in the top 10. Sahith Theegala and Luke List are also tied for 9th place, matching Horschel's score.

Here's a look at the top 9 players at the 2025 Valspar Championship (via PGA Tour):

T1 - Jacob Bridgeman (-4)

T1 - Keith Mitchell (-4)

T1 - Stephan Jaeger (-4)

T1 - Ricky Castillo (-4)

T1 - Sami Valimaki (-4)

T6 - Ryan Fox (-3)

T6 - Nico Echavarria (-3)

T6 - Nick Hardy (-3)

T9 - Davis Riley (-2)

T9 - Harry Hall (-2)

T9 - Billy Horschel (-2)

T9 - Andrew Putnam (-2)

T9 - Victor Perez (-2)

T9 - Jeremy Paul (-2)

T9 - Nate Lashley (-2)

T9 - Sam Stevens (-2)

T9 - Luke List (-2)

T9 - Sahith Theegala (-2)

T9 - Andrew Novak (-2)

T9 - Justin Lower (-2)

T9 - Rasmus Neergaard (-2)

T9 - Kevin Velo (-2) (Round Incomplete)

Andre Chi currently sits in last place at the 2025 Valspar Championship. The American golfer carded a 10-over-par 81 score on Thursday to be 14 strokes behind the leaders.

2025 Valspar Championship Leaders Scorecards

Here's a look at the scorecards of the leaders of the 2025 Valspar Championship (via PGA Tour):

Jacob Bridgeman

Hole 1 (par 5) - 3

Hole 2 (par 4) - 4

Hole 3 (par 4) - 5

Hole 4 (par 3) - 2

Hole 5 (par 5) - 4

Hole 6 (par 4) - 4

Hole 7 (par 4) - 4

Hole 8 (par 3) - 2

Hole 9 (par 4) - 4

Hole 10 (par 4) - 5

Hole 11 (par 5) - 6

Hole 12 (par 4) - 3

Hole 13 (par 3) - 3

Hole 14 (par 5) - 4

Hole 15 (par 3) - 3

Hole 16 (par 4) - 4

Hole 17 (par 3) - 2

Hole 18 (par 4) - 5

Keith Mitchell

Hole 1 (par 5) - 4

Hole 2 (par 4) - 3

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 3) - 2

Hole 5 (par 5) - 5

Hole 6 (par 4) - 4

Hole 7 (par 4) - 4

Hole 8 (par 3) - 4

Hole 9 (par 4) - 5

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 5) - 5

Hole 12 (par 4) - 3

Hole 13 (par 3) - 3

Hole 14 (par 5) - 4

Hole 15 (par 3) - 3

Hole 16 (par 4) - 5

Hole 17 (par 3) - 2

Hole 18 (par 4) - 3

Stephan Jaeger

Hole 1 (par 5) - 4

Hole 2 (par 4) - 3

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 3) - 3

Hole 5 (par 5) - 4

Hole 6 (par 4) - 4

Hole 7 (par 4) - 4

Hole 8 (par 3) - 3

Hole 9 (par 4) - 4

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 5) - 5

Hole 12 (par 4) - 4

Hole 13 (par 3) - 4

Hole 14 (par 5) - 4

Hole 15 (par 3) - 3

Hole 16 (par 4) - 5

Hole 17 (par 3) - 2

Hole 18 (par 4) - 3

Ricky Castillo

Hole 1 (par 5) - 4

Hole 2 (par 4) - 4

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 3) - 4

Hole 5 (par 5) - 4

Hole 6 (par 4) - 4

Hole 7 (par 4) - 4

Hole 8 (par 3) - 2

Hole 9 (par 4) - 4

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 5) - 5

Hole 12 (par 4) - 4

Hole 13 (par 3) - 3

Hole 14 (par 5) - 4

Hole 15 (par 3) - 2

Hole 16 (par 4) - 5

Hole 17 (par 3) - 3

Hole 18 (par 4) - 3

Sami Valimaki

Hole 1 (par 5) - 4

Hole 2 (par 4) - 4

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 3) - 3

Hole 5 (par 5) - 5

Hole 6 (par 4) - 3

Hole 7 (par 4) - 4

Hole 8 (par 3) - 2

Hole 9 (par 4) - 4

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 5) - 5

Hole 12 (par 4) - 3

Hole 13 (par 3) - 3

Hole 14 (par 5) - 7

Hole 15 (par 3) - 3

Hole 16 (par 4) - 4

Hole 17 (par 3) - 2

Hole 18 (par 4) - 3

