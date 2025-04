Who made the cut at the Augusta National Women's Amateur 2025? Leaderboard explored

On Friday, April 3, Kiara Romero carded a 4-under 68 to take the 36-hole lead at the Augusta National Women's Amateur 2025. She was joined by Lottie Woad, who shot 2-under 70 to aggregate at 9-under.

Andrea Revuelta and Carla Bernat Escuder were tied for third at 8-under after shooting 66 and 68, respectively. Megha Ganne, who had a record first round, shot 1-over and slipped to T3.

Following the 36-hole action, the cutline for the Augusta National Women's Amateur 2025 was set at 1-under, and players finishing outside the top 27 and ties missed the cut.

Leaderboard for Augusta National Women's Amateur 2025 after Day 2

Here's the leaderboard for the Augusta National Women's Amateur 2025 after Round 2:

T1. Kiara Romero: -9

T1. Lottie Woad: -9

T3. Andrea Revuelta: -8

T3. Carla Bernat Escuder: -8

T3. Megha Ganne: -8

T6. Asterisk Talley: -7

T6. Meja Örtengren: -7

8. Emma Kaisa Bunch: -5

T9. Jasmine Koo: -4

T9. Kary Hollenbaugh: -4

T9. Mackenzie Lee: -4

T12. Catherine Park: -3

T12. Elise Lee: -3

T12. Paula Martin Sampedro: -3

T12. Minseo Jung: -3

T12. Amanda Sambach: -3

T17. Caroline Canales: -2

T17. Scarlett Schremmer: -2

T17. Louise Rydqvist: -2

T17. Nora Sundberg: -2

T17. Carolina Melgrati: -2

T17. Gianna Clemente: -2

T17. Carolina Lopez-Chacarra: -2

T17. Eila Galitsky: -2

T17. Anna Davis: -2

T17. Farah O'Keefe: -2

T27. Ko Kurabayashi: -1

T27. Kelly Xu: -1

T27. Mamika Shinchi: -1

T27. Achiraya Sriwong: -1

T27. Emma McMyler: -1

T27. Caitlyn Macnab: -1

MC. Mirabel Ting: E

MC. Isabella McCauley: E

MC. Lauren Olivares: E

MC. Macy Pate: E

MC. Andie Smith: E

MC. Cayetana Fernandez Garcia-Poggio: +1

MC. Avery McCrery: +1

MC. Lauren Kim: +2

MC. Megan Streicher: +2

MC. Rocio Tejedo: +2

MC. Shiyuan Zhou: +2

MC. Hannah Darling: +3

MC. Huai-Chien Hsu: +3

MC. Arianna Lau: +3

MC. Jeneath Wong: +3

MC. Lauryn Nguyen: +3

MC. Sofia Cherif Essakali: +3

MC. Patience Rhodes: +4

MC. Rachel Heck: +4

MC. Caterina Don: +4

MC. Bailey Shoemaker: +4

MC. Catie Craig: +4

MC. Casey Weidenfeld: +4

MC. Catherine Rao: +4

MC. Beth Coulter: +5

MC. Francesca Fiorellini: +6

MC. Maria José Marin: +6

MC. Avery Weed: +6

MC. Havanna Torstensson: +6

MC. Kendall Todd: +6

MC. Nikki Oh: +6

MC. Phoebe Brinker: +7

MC. Eunseo Choi: +7

MC. Suvichaya Vinijchaitham: +8

MC. Katie Li: +11

MC. Riana Mission: +13

MC. Soomin Oh: +13

MC. Sarah Hammett: +15

MC. Tsubasa Kajitani: +21

