Who is playing in the CPKC Women's Open 2025? Complete field explored

The LPGA Tour is in Canada this week for the CPKC Women's Open 2025. The country's national open will take place from Thursday, August 21 to Sunday, August 24 at Mississauga Golf and Country Club in Mississauga, Ontario.
Ad
The CPKC Women's Open 2025 will feature a star-studded field of golfers returning to action. Top names such as Jeeno Thitikul, Nelly Korda, Lydia Ko and Minjee Lee will be in contention this week. Besides, emerging star Lottie Woad is also in the playing field.
Lauren Coughlin is the defending champion at the CPKC Women's Open and has a chance to become the first player since Ko to successfully defend her title here.
Ad
CPKC Women's Open 2025 field explored
Here's a look at the field for the CPKC Women's Open 2025:
- Soomin Oh
- Clara Ding
- Shauna Liu
- Tillie Claggett
- Katie Cranston
- Yurang Li
- Michelle Xing
- Carla Bernat Escuder
- Anna Huang
- Anna Davis
- Lauren Kim
- Aphrodite Deng Deng
- Vanessa Borovilos
- Monet Chun
- Alena Sharp
- Maude-Aimee Leblanc
- Kiara Romero
- Maria Fassi
- Ruihan Wang
- Celina Yeo
- Joline Truong
- Nelly Korda
- Haeran Ryu
- Lydia Ko
- Jeeno Thitikul
- Hannah Green
- Lauren Coughlin
- Mao Saigo
- Sei Young Kim
- Lilia Vu
- Jin Young Ko
- Brooke M. Henderson
- Hye-Jin Choi
- Chanettee Wannasaen
- Maja Stark
- Yuka Saso
- Patty Tavatanakit
- Rose Zhang
- Jin Hee Im
- Jennifer Kupcho
- Megan Khang
- Nataliya Guseva
- Angel Yin
- A Lim Kim
- Linn Grant
- Nasa Hataoka
- Gabriela Ruffels
- Lucy Li
- Amy Yang
- Sarah Schmelzel
- Ariya Jutanugarn
- Yealimi Noh
- Esther Henseleit
- Nanna Koerstz Madsen
- Jasmine Suwannapura
- Andrea Lee
- Jenny Shin
- Allisen Corpuz
- Grace Kim
- Moriya Jutanugarn
- Pajaree Anannarukarn
- Lexi Thompson
- Bailey Tardy
- Madelene Sagstrom
- Arpichaya Yubol
- Minjee Lee
- Mi Hyang Lee
- Linnea Strom
- Ryann O'Toole
- Leona Maguire
- Carlota Ciganda
- Gaby Lopez
- Stephanie Kyriacou
- Auston Kim
- Hinako Shibuno
- Alexa Pano
- Ashleigh Buhai
- Brittany Altomare
- Ruixin Liu
- Yuna Nishimura
- Peiyun Chien
- Somi Lee
- Hira Naveed
- Anna Nordqvist
- Paula Reto
- Wei-Ling Hsu
- Wichanee Meechai
- Minami Katsu
- Gemma Dryburgh
- Kristen Gillman
- Stacy Lewis
- In Gee Chun
- Mirim Lee
- Sung Hyun Park
- Jeongeun Lee6
- Rio Takeda
- Chisato Iwai
- Lottie Woad
- Lindy Duncan
- Akie Iwai
- Jenny Bae
- Miranda Wang
- Yan Liu
- Julia Lopez Ramirez
- Cassie Porter
- Manon De Roey
- Saki Baba
- Yuri Yoshida
- Haeji Kang
- Weiwei Zhang
- Ina Yoon
- Lauren Morris
- Yahui Zhang
- Jessica Porvasnik
- Fiona Xu
- Madison Young
- Emily Kristine Pedersen
- Lauren Hartlage
- Hyo Joon Jang
- Aditi Ashok
- Frida Kinhult
- Bianca Pagdanganan
- Xiaowen Yin
- Jodi Ewart Shadoff
- Morgane Metraux
- Savannah Grewal
- Jiwon Jeon
- Celine Borge
- Eun-Hee Ji
- Danielle Kang
- Benedetta Moresco
- Mary Liu
- Aline Krauter
- Dewi Weber
- Soo Bin Joo
- Robyn Choi
- Azahara Munoz
- Jeongeun Lee5
- Jing Yan
- Brianna Do
- Kumkang Park
- Gigi Stoll
- Pornanong Phatlum
- Caroline Masson
- Kate Smith-Stroh
- Mariel Galdiano
- Amanda Doherty
- Caley McGinty
- Yu Liu
- Sofia Garcia
- Jaravee Boonchant
- Adela Cernousek
- Gurleen Kaur
- Daniela Darquea
- Sophia Popov
- Olivia Cowan
Edited by Shobhit Kukreti