Who is playing in the Honda LPGA Thailand 2025? Full Field Explored

The LPGA Tour will return to action this week with the Honda LPGA Thailand after a week off. The third event of the season will be played from Thursday, February 20, to Sunday, February 23, at Siam Country Club Pattaya Old Course.

The Honda LPGA Thailand will not feature several star players, including Nelly Korda, Lydia Ko, and Charley Hull. However, the field will include popular names such as Jin Young Ko, Brooke Henderson, and local favorite Jeeno Thitikul. The Thai star is coming off a victory at the PIF Saudi Ladies International.

Patty Tavatanakit is the defending champion at the Honda LPGA Thailand and will look to become the first player since Yani Tseng to win the event back-to-back. The purse size of the event is $1.7 million with the winner bagging $255,000.

Honda LPGA Thailand 2025 field explored

Here's the field for Honda LPGA Thailand 2025:

Sponsor Tournament Invite

Pimpisa Rubrong (Thailand)

Wichanee Meechai (Thailand)

Trichat Cheenglab (Thailand)

Jaravee Boonchant (Thailand)

Chisato Iwai (Japan)

Akie Iwai (Japan)

Miyu Sato (Japan)

Rio Takeda (Japan)

Anna Nordqvist (Sweden)

Georgia Hall (England)

Annabel Dimmock (England)

Gianna Clemente (USA)

Top 80

Haeran Ryu (South Korea)

Jeeno Thitikul (Thailand)

Ruoning Yin (China)

Ayaka Furue (Japan)

Lauren Coughlin (USA)

Mao Saigo (Japan)

Sei Young Kim (South Korea)

Lilia Vu (USA)

Jin Young Ko (South Korea)

Brooke M. Henderson (Canada)

Celine Boutier (France)

Hye-Jin Choi (South Korea)

Chanettee Wannasaen (Thailand)

Maja Stark (Sweden)

Yuka Saso (Japan)

Patty Tavatanakit (Thailand)

Jin Hee Im (South Korea)

Jennifer Kupcho (USA)

Narin An (South Korea)

Nataliya Guseva (UNA)

Angel Yin (USA)

A Lim Kim (South Korea)

Linn Grant (Sweden)

Gabriela Ruffels (Australia)

Lucy Li (USA)

Amy Yang (South Korea)

Sarah Schmelzel (USA)

Ariya Jutanugarn (Thailand)

Yealimi Noh (USA)

Esther Henseleit (Germany)

Nanna Koerstz Madsen (Denmark)

Jasmine Suwannapura (Thailand)

Andrea Lee (USA)

Jenny Shin (South Korea)

Allisen Corpuz (USA)

Albane Valenzuela (Switzerland)

Grace Kim (Australia)

Moriya Jutanugarn (Thailand)

Pajaree Anannarukarn (Thailand)

Bailey Tardy (USA)

Sophia Popov (Germany)

Madelene Sagstrom (Sweden)

Arpichaya Yubol (Thailand)

Caroline Masson (Germany)

Mi Hyang Lee (South Korea)

Linnea Strom (Sweden)

Ryann O'Toole (USA)

Leona Maguire (Ireland)

Hyo Joo Kim (South Korea)

Carlota Ciganda (Spain)

Gaby Lopez (Mexico)

Stephanie Kyriacou (Australia)

Auston Kim (USA)

Hinako Shibuno (Japan)

Alexa Pano (USA)

Brittany Altomare (USA)

Ruixin Liu (China)

Yuna Nishimura (Japan)

Peiyun Chien (Taiwan)

Somi Lee (South Korea)

