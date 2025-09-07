Who is playing in the Kroger Queen City Championship 2025? Full field and qualification explored

The LPGA Tour is returning to action with the Kroger Queen City Championship 2025 after a week's hiatus. The upcoming event will be played from Thursday, September 11 to Sunday, September 14 at TPC River's Bend in Maineville, Ohio.
The top-ranked players, such as Jeeno Thitikul, Nelly Korda, Lydia Ko and Haeran Ryu are in the Kroger Queen City Championship playing field. Ko is the defending champion at TPC River's Bend and will look to claim her 24th title on the LPGA Tour.
Kroger Queen City Championship 2025 field explored
Here's a look at the complete field for the Kroger Queen City Championship:
Sponsor Tournament Invite
- Vidhi Lakhawala
- Maria Fassi
Top-80
- Nelly Korda
- Haeran Ryu
- Lydia Ko
- Jeeno Thitikul
- Ayaka Furue
- Hannah Green
- Mao Saigo
- Sei Young Kim
- Lilia Vu
- Jin Young Ko
- Celine Boutier
- Hye-Jin Choi
- Chanettee Wannasaen
- Maja Stark
- Yuka Saso
- Patty Tavatanakit
- Rose Zhang
- Jin Hee Im
- Jennifer Kupcho
- Megan Khang
- Narin An
- Nataliya Guseva
- A Lim Kim
- Nasa Hataoka
- Charley Hull
- Gabriela Ruffels
- Lucy Li
- Amy Yang
- Yealimi Noh
- Esther Henseleit
- Nanna Koerstz Madsen
- Jasmine Suwannapura
- Andrea Lee
- Jenny Shin
- Allisen Corpuz
- Grace Kim
- Lexi Thompson
- Bailey Tardy
- Madelene Sagstrom
- Arpichaya Yubol
- Minjee Lee
- Mi Hyang Lee
- Linnea Strom
- Ryann O'Toole
- Hyo Joo Kim
- Gaby Lopez
- Stephanie Kyriacou
- Hinako Shibuno
- Alexa Pano
- Ashleigh Buhai
- Alison Lee
- Brittany Altomare
- Ruixin Liu
- Yuna Nishimura
- Peiyun Chien
- Somi Lee
- Stephanie Meadow
- Hira Naveed
- Anna Nordqvist
- Paula Reto
- Wei-Ling Hsu
- Wichanee Meechai
- Minami Katsu
- Gemma Dryburgh
- Kristen Gillman
Career Top-20
- Stacy Lewis
Major Winner
- Mirim Lee
- Jeongeun Lee6
- Miyu Yamashita
Winner
- Rio Takeda
- Elizabeth Szokol
- Ingrid Lindblad
- Chisato Iwai
- Lottie Woad
- Akie Iwai
- Miranda Wang
Current Year Top-80
- Lindy Duncan
- Jenny Bae
- Yan Liu
- Julia Lopez Ramirez
- Ilhee Lee
- Cassie Porter
- Manon De Roey
- Saki Baba
- Yuri Yoshida
- Karis Davidson
- Haeji Kang
- Weiwei Zhang
- Ina Yoon
Top-10 Epson Tour
- Lauren Morris
- Yahui Zhang
- Jessica Porvasnik
- Brooke Matthews
- Fiona Xu
- Madison Young
Points #81-100
- Emily Kristine Pedersen
- Lauren Hartlage
- Hyo Joon Jang
- Aditi Ashok
- Ssu-Chia Cheng
- Frida Kinhult
- Bianca Pagdanganan
- Xiaowen Yin
- Jodi Ewart Shadoff
- Morgane Metraux
- Savannah Grewal
- Jiwon Jeon
- Celine Borge
- Caroline Inglis
Career Top 40
- Eun-Hee Ji
- Danielle Kang
Current Season Reshuffle
- Benedetta Moresco
- Mary Liu
- Aline Krauter
- Dewi Weber
- Soo Bin Joo
- Robyn Choi
- Azahara Munoz
- Jeongeun Lee5
- Brianna Do
- Kumkang Park
- Bronte Law
- Gigi Stoll
- Pornanong Phatlum
- Muni He
- Perrine Delacour
- Caroline Masson
- Kate Smith-Stroh
- Mariel Galdiano
- Amanda Doherty
- Caley McGinty
- Yu Liu
- Sofia Garcia
- Jaravee Boonchant
- Adela Cernousek
- Gurleen Kaur
- Daniela Darquea
- Sophia Popov
- Olivia Cowan
- Ana Belac
