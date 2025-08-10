Who is playing in the LPGA's Standard Portland Classic 2025? Complete field explored

The LPGA Tour will return to action this week with the Standard Portland Classic 2025. The first event since the AIG Women’s Open 2025 will take place from Thursday, August 14, to Sunday, August 17, at Columbia Edgewater Country Club in Portland, Oregon.
The field for the Standard Portland Classic 2025 does not include top-ranked players such as Lydia Ko, Atthaya Thitikul, Nelly Korda, Charley Hull, Minjee Lee, and Ruoning Yin. World No. 9 Haeran Ryu is the highest-ranked player in the Portland field next week.
Standard Portland Classic 2025 field explored
Here's a look at the field for the Standard Portland Classic 2025:
- Kaylee Chung (a)
- Carolina Lopez-Chacarra (a)
- Gina Kim
- Juli Inkster
- Haeran Ryu
- Hannah Green
- Lauren Coughlin
- Lilia Vu
- Jin Young Ko
- Brooke M. Henderson
- Celine Boutier
- Chanettee Wannasaen
- Yuka Saso
- Rose Zhang
- Nataliya Guseva
- Angel Yin
- Linn Grant
- Gabriela Ruffels
- Yealimi Noh
- Jasmine Suwannapura
- Grace Kim
- Moriya Jutanugarn
- Pajaree Anannarukarn
- Arpichaya Yubol
- Linnea Strom
- Ryann O'Toole
- Hinako Shibuno
- Alexa Pano
- Ashleigh Buhai
- Brittany Altomare
- Ruixin Liu
- Yuna Nishimura
- Peiyun Chien
- Somi Lee
- Stephanie Meadow
- Hira Naveed
- Paula Reto
- Wichanee Meechai
- Minami Katsu
- Kristen Gillman
- Stacy Lewis
- Mirim Lee
- Sung Hyun Park
- Jeongeun Lee6
- Rio Takeda
- Cheyenne Knight
- Elizabeth Szokol
- Chisato Iwai
- Akie Iwai
- Miranda Wang
- Julia Lopez Ramirez
- Cassie Porter
- Saki Baba
- Pauline Roussin-Bouchard
- Yuri Yoshida
- Karis Davidson
- Weiwei Zhang
- Lauren Morris
- Yahui Zhang
- Fatima Fernandez Cano
- Jessica Porvasnik
- Brooke Matthews
- Fiona Xu
- Madison Young
- Lauren Hartlage
- Hyo Joon Jang
- Aditi Ashok
- Frida Kinhult
- Bianca Pagdanganan
- Xiaowen Yin
- Jodi Ewart Shadoff
- Morgane Metraux
- Savannah Grewal
- Jiwon Jeon
- Celine Borge
- Caroline Inglis
- Eun-Hee Ji
- Danielle Kang
- Benedetta Moresco
- Mary Liu
- Aline Krauter
- Dewi Weber
- Soo Bin Joo
- Robyn Choi
- Jeongeun Lee5
- Jing Yan
- Brianna Do
- Kumkang Park
- Bronte Law
- Gigi Stoll
- Pornanong Phatlum
- Muni He
- Perrine Delacour
- Caroline Masson
- Kate Smith-Stroh
- Mariel Galdiano
- Amanda Doherty
- Caley McGinty
- Yu Liu
- Sofia Garcia
- Jaravee Boonchant
- Adela Cernousek
- Gurleen Kaur
- Daniela Darquea
- Sophia Popov
- Olivia Cowan
- Ana Belac
- Alena Sharp
- Kaitlyn Papp Budde
- Polly Mack
- Mina Kreiter
- Dani Holmqvist
- Sarah Kemp
- Maude-Aimee Leblanc
- Heather Lin
- Liqi Zeng
- Alexandra Forsterling
- Maria Fassi
- Min Lee
- Yue Ren
- Yani Tseng
- Malia Nam
- Daniela Iacobelli
- Jennifer Chang
- Amelia Lewis
- Christina Kim
- Haru Moon
- Natalie Gulbis
- Annie Park
- Dottie Ardina
- Natthakritta Vongtaveelap
- Kiira Riihijarvi
- Jennifer Song
- Su Oh
- Kelly Tan
- Kim Williams
- Maria Torres
- Pannarat Thanapolboonyaras
- Tiffany Chan
- Lee Lopez
- Katherine Hamski
- Kiara Romero (a)
Edited by Shobhit Kukreti