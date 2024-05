Who won the 2024 Volvo China Open? Exploring the final leaderboard

Adrian Otaegui carded a 7-under 65 on Sunday, May 5, to win the 2024 Volvo China Open, beating Guido Migliozzi by one stroke. He finished at 18-under after 54 holes.

Otaegui entered the final round of the Volvo China Open with a five-stroke deficit, while Sebastian Söderberg held the 36-hole lead at Hidden Grace Golf Club. The tournament was reduced to 54 holes after the third round was canceled due to rain and thunderstorms.

In the final round of the Volvo China Open, Otaegui had a bogey-free day, sinking seven birdies. Söderberg slipped to T3 after shooting an even-par 72.

He birdied four holes but also made two bogeys and a double bogey. Migliozzi finished runner-up after shooting 67 on Sunday.

Final leaderboard for the 2024 Volvo China Open explored

Here's the final leaderboard for the 2024 Volvo China Open:

1. Adrian Otaegui: -18

2. Guido Migliozzi: -17

T3. Sebastian Söderberg: 16

T3. Paul Waring: -16

T3. Joel Girrbach: -16

6. Lloyd Jefferson Go: -15

7. Brandon Stone: -14

T8. Matthias Schwab: -13

T8. Johannes Veerman: -13

10. Antoine Rozner: -12

T11. Freddy Schott: -11

T11. Yannik Paul: -11

T13. Frederic Lacroix: -10

T13. Joost Luiten: -10

T13. Clément Sordet: -10

T13. David Law: -10

T17. Marco Penge: -9

T17. Zander Lombard: -9

T17. Jesper Svensson: -9

T17. Santiago Tarrio: -9

T17. Richie Ramsay: -9

T17. Scott Jamieson: -9

T23. Matteo Manassero: -8

T23. Ivan Cantero: -8

T23. Bernd Wiesberger: -8

T23. Lorenzo Scalise: -8

T23. Daniel Hillier: -8

T23. Ricardo Gouveia: -8

T23. Julien Guerrier: -8

T23. Fabrizio Zanotti: -8

T23. Jordan Smith: -8

T23. Jason Scrivener: -8

T23. Sam Bairstow: -8

T23. Tom McKibbin: -8

T35. Gordan Brixi: -7

T35. Kiradech Aphibarnrat: -7

T35. Niklas Norgaard: -7

T35. Matthew Baldwin: -7

T35. Calum Hill: -7

T35. Alejandro Del Rey: -7

T35. Andrea Pavan: -7

T35. Zihao Jin: -7

T35. Haotong Li: -7

T35. Romain Langasque: -7

T35. Gavin Green: -7

T35. Manuel Elvira: -7

T35. Ashun Wu: -7

T48. Dan Bradbury: -6

T48. Ross Fisher: -6

T50. Pablo Larrazábal: -5

T50. Hurly Long: -5

T50. Edoardo Molinari: -5

T50. Filippo Celli: -5

T50. Han Xue: -5

T50. Adrien Saddier: -5

T56. Rafa Cabrera Bello: -4

T56. James Morrison: -4

T56. Marcus Kinhult: -4

T56. Tom Vaillant: -4

T56. Nacho Elvira: -4

T56. Andy Sullivan: -4

T56. Shubhankar Sharma: -4

T63. Wo-Cheng Ye: -3

T63. Casey Jarvis: -3

65. Gunner Wiebe: -1

T66. Marcus Armitage: -1

T66. Dylan Frittelli: +2

68. Jeong weon Ko: +11