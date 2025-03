Who won the 2025 Ford Championship? Final leaderboard explored

The final round of the 2025 Ford Championship was absolutely thrilling. Sunday's round saw a playoff between Hyo Joo Kim and Lilia Vu for the title.

The sudden-death playoff was conducted on the Whirlwind Golf Course's par-4 18th hole. Lilia Vu carded in a par while Hyo Joo Kim carded in a birdie to become the 2025 Ford Championship winner.

Charley Hull, who began the final round of the Ford Championship in second place, posted a 1 under par score on Sunday to drop 9 spots down the leaderboard. The LPGA Tour star tied for 11th place along with Yahui Zhang with a total 17 under par score.

Here's a look at the top 13 players and ties at the 2025 Ford Championship (via LPGA Tour):

WINNER - Hyo Joo Kim (-22)

2 - Lilia Vu (-22)

3 - Allisen Corpuz (-21)

4 - Jeeno Thitikul (-20)

5 - Lindy Duncan (-19)

T6 - Saki Baba (-18)

T6 - Mi Hyang Lee (-18)

T6 - Yealimi Noh (-18)

T6 - Gaby Lopez (-18)

T6 - Lydia Ko (-18)

T11 - Yahui Zhang (-17)

T11 - Charley Hull (-17)

T13 - A Lim Kim (-16)

T13 - Angel Yin (-16)

T13 - Stephanie Kyriacou (-16)

T13 - Nanna Koerstz Madsen (-16)

Emily Kristine Pedersen claimed the last place, 74th, at the 2025 Ford Championship. She posted a 4 over par score on Sunday to total 3 over par for the week.

Hyo Joo Kim's 2025 Ford Championship Scorecards

Here's a look at Hyo Joo Kim's scorecard for all four tournament rounds of the 2025 Ford Championship (via LPGA Tour):

Round 1 (3 under par)

Hole 1 (par 4) - 5

Hole 2 (par 5) - 5

Hole 3 (par 3) - 3

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 4) - 4

Hole 6 (par 3) - 3

Hole 7 (par 5) - 5

Hole 8 (par 4) - 4

Hole 9 (par 4) - 3

Hole 10 (par 3) - 3

Hole 11 (par 4) - 3

Hole 12 (par 5) - 4

Hole 13 (par 4) - 4

Hole 14 (par 4) - 4

Hole 15 (par 3) - 3

Hole 16 (par 4) - 4

Hole 17 (par 5) - 4

Hole 18 (par 4) - 4

Round 2 (6 under par)

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 5) - 5

Hole 3 (par 3) - 3

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 4) - 4

Hole 6 (par 3) - 3

Hole 7 (par 5) - 4

Hole 8 (par 4) - 4

Hole 9 (par 4) - 5

Hole 10 (par 3) - 2

Hole 11 (par 4) - 4

Hole 12 (par 5) - 4

Hole 13 (par 4) - 4

Hole 14 (par 4) - 3

Hole 15 (par 3) - 2

Hole 16 (par 4) - 3

Hole 17 (par 5) - 4

Hole 18 (par 4) - 4

Round 3 (5 under par)

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 5) - 4

Hole 3 (par 3) - 3

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 4) - 3

Hole 6 (par 3) - 3

Hole 7 (par 5) - 5

Hole 8 (par 4) - 4

Hole 9 (par 4) - 4

Hole 10 (par 3) - 3

Hole 11 (par 4) - 4

Hole 12 (par 5) - 4

Hole 13 (par 4) - 4

Hole 14 (par 4) - 4

Hole 15 (par 3) - 3

Hole 16 (par 4) - 3

Hole 17 (par 5) - 4

Hole 18 (par 4) - 4

Round 4 (8 under par)

Hole 1 (par 4) - 3

Hole 2 (par 5) - 4

Hole 3 (par 3) - 3

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 4) - 3

Hole 6 (par 3) - 3

Hole 7 (par 5) - 4

Hole 8 (par 4) - 3

Hole 9 (par 4) - 4

Hole 10 (par 3) - 2

Hole 11 (par 4) - 3

Hole 12 (par 5) - 6

Hole 13 (par 4) - 4

Hole 14 (par 4) - 4

Hole 15 (par 3) - 3

Hole 16 (par 4) - 3

Hole 17 (par 5) - 4

Hole 18 (par 4) - 4

