Who won the 2025 Houston Open? Final leaderboard explored

The 2025 Texas Children's Houston Open has concluded. Stunning performances across the leaderboard made the final round absolutely thrilling, with a $9.5 million purse prize up for grabs.

Min Woo Lee has been crowned the winner of the 2025 Texas Children's Houston Open. The Australian golfer carded in rounds of 66, 64, 63, and 67 to post a total 20-under par score to beat Gary Woodland and Scottie Scheffler by one stroke.

Woodland and Scheffler settled for a joint second-place finish at the 2025 Texas Children's Houston Open. The former posted a final round score of an impressive 8-under par 62 to move four spots up the leaderboard. Scheffler carded in a 7-under par 63 round on Sunday.

Here's a look at the top 10 players at the 2025 Texas Children's Houston Open (via PGA Tour):

WINNER - Min Woo Lee (-20)

T2 - Gary Woodland (-19)

T2 - Scottie Scheffler (-19)

4 - Sami Valimaki (-17)

T5 - Wyndham Clark (-15)

T5 - Taylor Pendrith (-15)

T5 - Rory McIlroy (-15)

T5 - Alejandro Tosti (-15)

9 - Ryan Gerard (-14)

10 - Mackenzie Hughes (-13)

John Pak finished in last place, 69th, at the 2025 Texas Children's Houston Open. The American golfer carded in rounds of 72, 65, 72, and 71 to total even par for the week.

Min Woo Lee's 2025 Texas Children's Houston Open Scorecards

Here's a look at the winner of the 2025 Texas Children's Houston Open's scorecards for all four tournament rounds (via PGA Tour):

Round 1 (4-under par)

Hole 1 (par 4) - 3

Hole 2 (par 3) - 4

Hole 3 (par 5) - 4

Hole 4 (par 4) - 5

Hole 5 (par 4) - 3

Hole 6 (par 4) - 4

Hole 7 (par 3) - 3

Hole 8 (par 5) - 5

Hole 9 (par 3) - 3

Hole 10 (par 4) - 3

Hole 11 (par 3) - 3

Hole 12 (par 4) - 5

Hole 13 (par 4) - 3

Hole 14 (par 4) - 4

Hole 15 (par 3) - 3

Hole 16 (par 5) - 4

Hole 17 (par 4) - 4

Hole 18 (par 4) - 3

Round 2 (6-under par)

Hole 1 (par 4) - 5

Hole 2 (par 3) - 2

Hole 3 (par 5) - 4

Hole 4 (par 4) - 3

Hole 5 (par 4) - 4

Hole 6 (par 4) - 3

Hole 7 (par 3) - 3

Hole 8 (par 5) - 4

Hole 9 (par 3) - 3

Hole 10 (par 4) - 5

Hole 11 (par 3) - 3

Hole 12 (par 4) - 4

Hole 13 (par 4) - 3

Hole 14 (par 4) - 4

Hole 15 (par 3) - 3

Hole 16 (par 5) - 4

Hole 17 (par 4) - 3

Hole 18 (par 4) - 4

Round 3 (7-under par)

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 3) - 3

Hole 3 (par 5) - 4

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 4) - 4

Hole 6 (par 4) - 3

Hole 7 (par 3) - 3

Hole 8 (par 5) - 4

Hole 9 (par 3) - 2

Hole 10 (par 4) - 3

Hole 11 (par 3) - 3

Hole 12 (par 4) - 3

Hole 13 (par 4) - 4

Hole 14 (par 4) - 3

Hole 15 (par 3) - 3

Hole 16 (par 5) - 5

Hole 17 (par 4) - 4

Hole 18 (par 4) - 4

Round 4 (3-under par)

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 3) - 3

Hole 3 (par 5) - 4

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 4) - 4

Hole 6 (par 4) - 4

Hole 7 (par 3) - 3

Hole 8 (par 5) - 5

Hole 9 (par 3) - 2

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 3) - 3

Hole 12 (par 4) - 3

Hole 13 (par 4) - 3

Hole 14 (par 4) - 4

Hole 15 (par 3) - 3

Hole 16 (par 5) - 6

Hole 17 (par 4) - 4

Hole 18 (par 4) - 4

