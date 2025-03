Who won the 2025 Puerto Rico Open? Final leaderboard explored

The 2025 Puerto Rico Open has been concluded. With a stellar performance across the field on Sunday, March 9, Karl Vilips emerged victorious with a total 26 under par score.

Vilips carded in scores of 65, 67, 66, and 64 to win the Puerto Rico Open by three strokes from Rasmus Neergaard. The winner earned a paycheck worth $720,000 and 300 FedEx Cup points for his performance. Neergaard, who claimed the solo second spot at the Puerto Rico Open, totaled 23 under par for the week.

Kieron Van Wyk stunned everyone with his performance at the Puerto Rico Open this week. The amateur golfer carded in rounds of 66, 68, 65, and 70 to total 19 under par and tie for fourth place with the PGA Tour's Steven Fisk.

Brandt Snedeker posted a stellar 5 under par 67 score for the final round of the 2025 Puerto Rico Open to climb up 10 spots on the leaderboard and tie for 10th place. The American golfer shares the position with Carson Young.

Here's a look at the top 12 players at the 2025 Puerto Rico Open (via PGA Tour):

WINNER - Karl Vilips (-16)

2 - Rasmus Neergaard (-23)

3 - Joseph Bramlett (-21)

T4 - Steven Fisk (-19)

T4 - Kieron Van Wyk (A) (-19)

T6 - Matti Schmid (-18)

T6 - Davis Riley (-18)

T6 - William Mouw (-18)

T6 - Kevin Roy (-18)

T10 - Carson Young (-17)

T10 - Brandt Snedeker (-17)

T12 - Noah Goodwin (-16)

T12 - Paul Peterson (-16)

T12 - Garrick Higgo (-16)

T12 - Norman Xiong (-16)

David Lipsky finished in last place 78th at the 2025 Puerto Rico Open. He carded in rounds of 67, 71, 75, and 75 to total even par for the week.

Karl Vilip's 2025 Puerto Rico Open Scores

Here's a look at the winner of the 2025 Puerto Rico Open's scores at the Grand Reserve Golf Club (via PGA Tour):

Round 1 (7 under par - 65)

Hole 1 (par 4) - 5

Hole 2 (par 3) - 3

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 4) - 4

Hole 6 (par 5) - 4

Hole 7 (par 3) - 3

Hole 8 (par 4) - 3

Hole 9 (par 5) - 4

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 5) - 5

Hole 12 (par 4) - 4

Hole 13 (par 4) - 3

Hole 14 (par 5) - 3

Hole 15 (par 3) - 3

Hole 16 (par 4) - 4

Hole 17 (par 3) - 2

Hole 18 (par 4) - 3

Round 2 (5 under par - 67)

Hole 1 (par 4) - 3

Hole 2 (par 3) - 3

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 4) - 4

Hole 6 (par 5) - 4

Hole 7 (par 3) - 3

Hole 8 (par 4) - 4

Hole 9 (par 5) - 4

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 5) - 4

Hole 12 (par 4) - 4

Hole 13 (par 4) - 4

Hole 14 (par 5) - 4

Hole 15 (par 3) - 3

Hole 16 (par 4) - 4

Hole 17 (par 3) - 3

Hole 18 (par 4) - 4

Round 3 (6 under par - 66)

Hole 1 (par 4) - 3

Hole 2 (par 3) - 3

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 4) - 4

Hole 6 (par 5) - 5

Hole 7 (par 3) - 4

Hole 8 (par 4) - 3

Hole 9 (par 5) - 5

Hole 10 (par 4) - 3

Hole 11 (par 5) - 5

Hole 12 (par 4) - 3

Hole 13 (par 4) - 4

Hole 14 (par 5) - 4

Hole 15 (par 3) - 2

Hole 16 (par 4) - 4

Hole 17 (par 3) - 3

Hole 18 (par 4) - 3

Round 4 (8 under par - 64)

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 3) - 3

Hole 3 (par 4) - 3

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 4) - 4

Hole 6 (par 5) - 3

Hole 7 (par 3) - 3

Hole 8 (par 4) - 3

Hole 9 (par 5) - 4

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 5) - 5

Hole 12 (par 4) - 5

Hole 13 (par 4) - 3

Hole 14 (par 5) - 4

Hole 15 (par 3) - 2

Hole 16 (par 4) - 4

Hole 17 (par 3) - 3

Hole 18 (par 4) - 3

