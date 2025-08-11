Who won the U.S. Women's Amateur 2025? Final scorecard explored

Megha Ganne registered a dominant win at the U.S. Women's Amateur Championship. She posted a dominant 4 and 3 win over Brooke Biermann to claim her maiden USGA title.
Ganne made a strong start at Bandon Dunes Golf Resort and won two of the first three holes to take an early 2-up lead, but Biermann responded well by winning the next two holes.
Ganne quickly regained the lead on the seventh hole, but Biermann again won next to tie. However, the 11th hole was the last time when both players were tied, as Ganne had extended her lead to 3-up by the 14th. The difference never dipped below 3 holes the rest of the day from here as she displayed her dominance from here.
Speaking about her win, Stanford's Ganne said this was her last U.S. Women's Amateur Championship. She also praised her opponent for her resilience.
"Brooke didn't make it easy on me. She showed so much fight," she said as per ESPN. "This is likely my last Women's Amateur, and I really, really wanted to get this done."
U.S. Women's Amateur Championship 2025 final scorecard explored
Here's a look at the scorecard for the U.S. Women's Amateur Championship 2025 final:
- Hole 1 - Ganne 1-up Biermann
- Hole 2 - (halved)
- Hole 3 - Ganne 2-up Biermann
- Hole 4 - Biermann 1-up Ganne
- Hole 5 - (halved)
- Hole 6 - (halved)
- Hole 7 - Ganne 1-up Biermann
- Hole 8 - (halved)
- Hole 9 - (halved)
- Hole 10 - (halved)
- Hole 11 - (halved)
- Hole 12 - Ganne 1-up Biermann
- Hole 13 - Ganne 2-up Biermann
- Hole 14 - Ganne 3-up Biermann
- Hole 15 - (halved)
- Hole 16 - (halved)
- Hole 17 - (halved)
- Hole 18 - (halved)
- Hole 19 - Ganne 4-up Biermann
- Hole 20 - (halved)
- Hole 21 - Biermann 3-up Ganne
- Hole 22 - Ganne 4-up Biermann
- Hole 23 - (halved)
- Hole 24 - Biermann 3-up Ganne
- Hole 25 - Ganne 4-up Biermann
- Hole 26 - (halved)
- Hole 27 - Biermann 3-up Ganne
- Hole 28 - (halved)
- Hole 29 - Ganne 4-up Biermann
- Hole 30 - (halved)
- Hole 31 - Biermann 3-up Ganne
- Hole 32 - Ganne 4-up Biermann
- Hole 33 - (halved) – Ganne def. Biermann (4 and 3)
- Hole 34 - --
- Hole 35 - --
- Hole 36 - --