Standard Portland Classic 2025 round 1 tee times and pairings explored

By Shobhit Kukreti
Modified Aug 13, 2025 05:11 GMT
Portland Classic - Round Three - Source: Getty
Lauren Coughlin at the Standard Portland Classic (Image Source: Getty)

The Standard Portland Classic 2025 is all set to begin on Thursday, August 14, at Columbia Edgewater Country Club in Portland, Oregon. This week's field will feature 144 players in action.

The first round of the Standard Portland Classic 2025 will begin on Thursday at 7:45 a.m. ET, with Heather Lin, Sarah White and Tiffany Chan teeing off from the first hole. Simultaneously, Caroline Masson, Kaitlyn Papp Budde and Jennifer Song will start playing from the tenth tee.

The purse size of the Standard Portland Classic is $2 million and features seven past champions in the field. Moriya Jutanugarn is the reigning champion this week and will look to become the first golfer since Brooke Henderson in 2016 to successfully defend the title.

Standard Portland Classic 2025 round 1 tee times explored

Moriya Jutanugarn is the defending champion at the Standard Portland Classic 2025 (Image Source: Imagn)

Here's a look at the tee times for the Standard Portland Classic 2025, Round 1 (all times ET):

Hole 1

  • 7:15 am: Heather Lin, Sarah White, Tiffany Chan
  • 7:26 am: Fiona Xu, Jessica Porvasnik, Natthakritta Vongtaveelap
  • 7:37 am: Jodi Ewart Shadoff, Alison Takamiya (a), Eun-Hee Ji
  • 7:48 am: Saki Baba, Aline Krauter, Arpichaya Yubol
  • 7:59 am: Minami Katsu, Miranda Wang, Mary Liu
  • 8:10 am: Somi Lee, Celine Boutier, Weiwei Zhang
  • 8:21 am: Yahui Zhang, Pajaree Anannarukarn, Elizabeth Szokol
  • 8:32 am: Akie Iwai, Brooke Matthews, Yuri Yoshida
  • 8:43 am: Ana Belac, Kate Smith-Stroh, Stephanie Meadow
  • 8:54 am: Pannarat Thanapolboonyaras, Christina Kim, Kim Williams
  • 9:05 am: Jennifer Chang, Mariel Galdiano, Katherine Hamski
  • 9:16 am: Annie Park, Carolina Lopez-Chacarra (a), Brittany Altomare
  • 12:15 pm: Haru Moon, Daniela Darquea, Madison Young
  • 12:26 pm: Danielle Kang, Maria Torres, Sung Hyun Park
  • 12:37 pm: Cheyenne Knight, Maria Fassi, Gigi Stoll
  • 12:48 pm: Stacy Lewis, Juli Inkster, Hannah Green
  • 12:59 pm: Grace Kim, Angel Yin, Linn Grant
  • 1:10 pm: Cassie Porter, Gabriela Ruffels, Hinako Shibuno
  • 1:21 pm: Benedetta Moresco, Kumkang Park, Jasmine Suwannapura
  • 1:32 pm: Kristen Gillman, Dewi Weber, Soo Bin Joo
  • 1:43 pm: Polly Mack, Caley McGinty, Malia Nam
  • 1:54 pm: Frida Kinhult, Mina Kreiter, Min Lee
  • 2:05 pm: Natalie Gulbis, Lauren Hartlage, Muni He
  • 2:16 pm: Olivia Cowan, Perrine Delacour, Amanda Doherty
Hole 10

  • 7:15 am: Caroline Masson, Kaitlyn Papp Budde, Jennifer Song
  • 7:26 am: Lauren Morris, Gurleen Kaur, Melanie Green
  • 7:37 am: Ryann O'Toole, Caroline Inglis, Wichanee Meechai
  • 7:48 am: Brooke M. Henderson, Alexa Pano, Rose Zhang
  • 7:59 am: Lilia Vu, Rio Takeda, Jin Young Ko
  • 8:10 am: Chisato Iwai, Yealimi Noh, Haeran Ryu
  • 8:21 am: Lauren Coughlin, Chanettee Wannasaen, Nataliya Guseva
  • 8:32 am: Robyn Choi, Yuka Saso, Jiwon Jeon
  • 8:43 am: Lee Lopez, Gina Kim, Caroline Smith
  • 8:54 am: Kiira Riihijarvi, Sofia Garcia, Mirim Lee
  • 9:05 am: Su Oh, Kelly Tan, Hyo Joon Jang
  • 9:16 am: Dottie Ardina, Kaylee Chung (a), Xiaowen Yin
  • 12:15 pm: Bronte Law, Sophia Popov, Yue Ren
  • 12:26 pm: Yani Tseng, Liqi Zeng, Pornanong Phatlum
  • 12:37 pm: Yuna Nishimura, Bianca Pagdanganan, Kiara Romero (a)
  • 12:48 pm: Jeongeun Lee5, Linnea Strom, Pauline Roussin-Bouchard
  • 12:59 pm: Hira Naveed, Aditi Ashok, Ashleigh Buhai
  • 1:10 pm: Paula Reto, Morgane Metraux, Jing Yan
  • 1:21 pm: Moriya Jutanugarn, Ruixin Liu, Julia Lopez Ramirez
  • 1:32 pm: Peiyun Chien, Karis Davidson, Brianna Do
  • 1:43 pm: Jeongeun Lee6, Amelia Lewis, Yu Liu
  • 1:54 pm: Dani Holmqvist, Daniela Iacobelli, Sarah Kemp
  • 2:05 pm: Alena Sharp, Alexandra Forsterling, Savannah Grewal
  • 2:16 pm: Jaravee Boonchant, Celine Borge, Adela Cernousek
