What's in Yealimi Noh's bag? Exploring the gear of the 2025 Founders Cup winner

Yealimi Noh won the 2025 Founders Cup last week in Bradenton, Florida. The 23-year-old defeated Jin Young Ko by four strokes to earn her maiden title on the LPGA Tour along with $300,000 and 500 Race to CME Globe points.

The rising star stunned golf enthusiasts worldwide with her performance at Bradenton Country Club last week. Yealimi Noh's impressive scores of 68, 64, 63, and 68, were the product of her stellar ball striking and custom-fit equipment.

With an average driving distance of a whopping 270 yards, Yealimi Noh uses the Callaway Paradym Ai Smoke. Noh hit an astounding 67 out of 72 greens in regulation aided by her Callaway Paradym Ai Smoke woods and Callaway X Forged irons.

Trending

Here's a look at Yealimi Noh's winning bag at the 2025 Founders Cup (via Golf Reviews Guide):

Driver

Callaway Paradym Ai Smoke

Woods

Callaway Paradym Ai Smoke

Irons

Callaway X Forged

Wedges

Callaway JAWS

Putter

LAB Golf Mezz 1 Max Broomstick

Ball

Callaway Chrome Chrome Soft

On February 5, Yealimi Noh announced her partnership with golf apparel giant J.Lindeberg. Following her victory at Bradenton Country Club, Yealimi Noh was named the LPGA Tour's 2025 season's first Rolex First-Time Winner.

Yealimi Noh's 2025 Founders Cup Scores

Here's a look at Yealimi Noh's winning scores at the 2025 Founders Cup (via LPGA Tour):

Round 1

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 4) - 3

Hole 3 (par 4) - 3

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 4) - 5

Hole 6 (par 5) - 5

Hole 7 (par 3) - 3

Hole 8 (par 5) - 4

Hole 9 (par 3) - 3

Hole 10 (par 4) - 3

Hole 11 (par 3) - 3

Hole 12 (par 4) - 4

Hole 13 (par 4) - 4

Hole 14 (par 4) - 4

Hole 15 (par 3) - 3

Hole 16 (par 4) - 4

Hole 17 (par 5) - 4

Hole 18 (par 4) - 5

Round 2

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 4) - 4

Hole 3 (par 4) - 3

Hole 4 (par 4) - 3

Hole 5 (par 4) - 3

Hole 6 (par 5) - 4

Hole 7 (par 3) - 3

Hole 8 (par 5) - 4

Hole 9 (par 3) - 4

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 3) - 3

Hole 12 (par 4) - 3

Hole 13 (par 4) - 4

Hole 14 (par 4) - 4

Hole 15 (par 3) - 3

Hole 16 (par 4) - 4

Hole 17 (par 5) - 4

Hole 18 (par 4) - 3

Round 3

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 4) - 4

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 4) - 4

Hole 6 (par 5) - 5

Hole 7 (par 3) - 3

Hole 8 (par 5) - 4

Hole 9 (par 3) - 2

Hole 10 (par 4) - 3

Hole 11 (par 3) - 3

Hole 12 (par 4) - 3

Hole 13 (par 4) - 4

Hole 14 (par 4) - 3

Hole 15 (par 3) - 2

Hole 16 (par 4) - 4

Hole 17 (par 5) - 4

Hole 18 (par 4) - 3

Round 4

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 4) - 3

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 4) - 4

Hole 6 (par 5) - 5

Hole 7 (par 3) - 3

Hole 8 (par 5) - 5

Hole 9 (par 3) - 3

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 3) - 3

Hole 12 (par 4) - 4

Hole 13 (par 4) - 3

Hole 14 (par 4) - 3

Hole 15 (par 3) - 3

Hole 16 (par 4) - 4

Hole 17 (par 5) - 5

Hole 18 (par 4) - 4

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback