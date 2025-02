Who won the 2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am? Final leaderboard explored

Rory McIlroy is the 2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am champion. The Northern Irishman carded in a final round score of six under par 66 to follow rounds of 66, 70, and 65, to total 21 under par for the week.

Shane Lowry recorded a solo second-place finish at the AT&T Pebble Beach Pro-Am. The Ryder Cup star carded in rounds of 66, 70, 65, and 68 to fall two strokes short of winning the title.

Lucas Glover climbed four spots on the leaderboard after carding in a five under par 67 final round. The American golfer tied for third place with Justin Rose at the AT&T Pebble Beach Pro-Am with a total score of 18 under par.

Having begun the final round of the 2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am tied for 10th place, Scottie Scheffler moved up one spot on the leaderboard. The World No. 1 golfer totaled 15 under par for the week and shares the position with Billy Horschel and Taylor Pendrith.

Here's a look at the top 12 players following the conclusion of the 2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am (via PGA Tour):

WINNER - Rory McIlroy (-21)

2 - Shane Lowry (-19)

T3 - Lucas Glover (-18)

T3 - Justin Rose (-18)

T5 - Russell Henley (-17)

T5 - Cam Davis (-17)

T7 - Tom Kim (-16)

T7 - Sepp Straka (-16)

T9 - Billy Horschel (-15)

T9 - Scottie Scheffler (-15)

T9 - Taylor Pendrith (-15)

12 - Si Woo Kim (-13)

Max Greyserman withdrew from the 2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am with 18 holes left to be played. Brendon Todd finished last with rounds of 75, 73, 80, and 70, to total 10 over par.

Rory McIlroy's 2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am Scorecards

Here's a look at Rory McIlroy's winning scorecards at the 2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am (via PGA Tour):

Round 1 - Spyglass Hill Golf Course

Hole 1 (par 5) - 5

Hole 2 (par 4) - 4

Hole 3 (par 3) - 3

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 3) - 3

Hole 6 (par 4) - 3

Hole 7 (par 5) - 4

Hole 8 (par 4) - 4

Hole 9 (par 4) - 3

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 5) - 5

Hole 12 (par 3) - 2

Hole 13 (par 4) - 4

Hole 14 (par 5) - 5

Hole 15 (par 3) - 1

Hole 16 (par 4) - 4

Hole 17 (par 4) - 4

Hole 18 (par 4) - 4

Round 2 - Pebble Beach Golf Links

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 5) - 4

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 4) - 3

Hole 5 (par 3) - 3

Hole 6 (par 5) - 4

Hole 7 (par 3) - 2

Hole 8 (par 4) - 4

Hole 9 (par 4) - 4

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 4) - 4

Hole 12 (par 3) - 4

Hole 13 (par 4) - 5

Hole 14 (par 5) - 5

Hole 15 (par 4) - 4

Hole 16 (par 4) - 5

Hole 17 (par 3) - 4

Hole 18 (par 5) - 3

Round 3 - Pebble Beach Golf Links

Hole 1 (par 4) - 3

Hole 2 (par 5) - 4

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 3) - 2

Hole 6 (par 5) - 5

Hole 7 (par 3) - 3

Hole 8 (par 4) - 3

Hole 9 (par 4) - 4

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 4) - 4

Hole 12 (par 3) - 3

Hole 13 (par 4) - 4

Hole 14 (par 5) - 5

Hole 15 (par 4) - 3

Hole 16 (par 4) - 3

Hole 17 (par 3) - 3

Hole 18 (par 5) - 4

Round 4 - Pebble Beach Golf Links

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 5) - 4

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 3) - 3

Hole 6 (par 5) - 5

Hole 7 (par 3) - 2

Hole 8 (par 4) - 5

Hole 9 (par 4) - 4

Hole 10 (par 4) - 3

Hole 11 (par 4) - 4

Hole 12 (par 3) - 2

Hole 13 (par 4) - 4

Hole 14 (par 5) - 3

Hole 15 (par 4) - 3

Hole 16 (par 4) - 4

Hole 17 (par 3) - 3

Hole 18 (par 5) - 5

