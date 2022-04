ALJ vs MCFC Dream11 Team Prediction, Fantasy Football Tips & Playing 11 Updates for Today's AFC Champions League Match – April 14th, 2022

Al Jazira will lock horns with Mumbai City FC at the King Fahd International Stadium in Riyadh on Matchday 3 of the AFC Champions League on Thursday.

Al Jazira come into this encounter on the back of two consecutive losses. They lost the first game 2-1 and the second game 3-0.

Meanwhile, Mumbai City FC lost their opening encounter against Al Shabab by a 3-0 margin. However, they bounced back and defeated Al Quwa Al Jawiya 2-1 in their previous outing.

Squads to choose from

Mumbai City FC

Mohammad Nawaz, Phurba Lachenpa, Ravi Kumar, Vikram Lathbir Singh, Mourtada Fall, Mandar Rao Dessai, Rahul Bheke, Amey Ranawade, Vignesh Dakshinamurthy, Mehtab Singh, Mohamad Rakip, Valpuia, Ahmed Jahouh, Lallianzuala Chhangte, Cassio Gabriel, Vinit Raim Raynier Fernandes, Rowlin Borges, Lalengmawia, Mohammed Asif, Chanso Horam, Tondomba Singh, Brad Inman, Igor Angulo, Bipin Singh, Gurkirat Singh, Vikram Pratap Singh, Diego Mauricio, Pranjal Bhumij.

Al Jazira

Ali Khaseif, Abdullrahman Al Ameri, Abdulla Alhammadi, Rakaan Waleed, Milos Kosanovic, Khalifa Al Hammadi, Mohammed Rabii, Mohammed Al Attas, Abdullah Idrees, Salem Rashid Obaid, Nawaf Al Harthi Dhawi, Hamdan Abdulrahman, Saif Khalfan, Mohamad Alyammahi, Abdullah Khairi, Abdoulay Diaby, Khalfan Mubarak, Abdalla Ramadan, Oumar Traore, Thulani Serero, Mohamed Jamal, Yousef Ayman, Zayed Sultan, Mamadou Coulibaly, Hassan Khaled, Ali Mabkhout, Zayed Al Ameri, Bruno de Olivera, Ahmed Al Hashmi, Saeed Alabdouli, Ahmed Fawzi, Ali Almemari, Hermann Behiratche.

Probable Playing XI

Mumbai City FC

Phurba Tempa Lachenpa, Mourtada Fall, Mandar Rao Dessai, Rahul Bheke, Amey Ranawade, Apuia, Ahmed Jahouh, Vikram Pratap Singh, Lallianzuala Chhangte, Bipin Singh, Diego Mauricio.

Al Jazira

Ali Khasif, Mohammed Al-Attas, Khalifa Al Hammadi, Zayed Sultan, M'Hammed Rabii, Thulani Serero, Abdullah Ramadan, Abdulla Idrees, Abdoulay Diaby, Zayed Al Ameri, Ali Mabkhout.

Match Details

Match: Al Jazira vs Mumbai City FC

Date & Time: April 14, 2022, 10:45 PM IST

Venue: King Fahd International Stadium, Riyadh

ALJ vs MCFC Dream11 Fantasy Suggestions

Fantasy Suggestion #1: Phurba Tempa Lachenpa, Mourtada Fall, Mandar Rao Dessai, Khalifa Al Hammadi, M'Hammed Rabii, Ahmed Jahouh, Lallianzuala Chhangte, Abdullah Ramadan, Thulani Serero, Ali Mabkhout, Diego Mauricio.

Captain: Ahmed Jahouh | Vice-Captain: Ali Mabkhout

Fantasy Suggestion #2: Ali Khasif, Amey Ranawade, Rahul Bheke, Khalifa Al Hammadi, Mohammed Al-Attas, Ahmed Jahouh, Apuia, Abdullah Ramadan, Zayed Sultan, Bipin Singh, Zayed Al Ameri.

Captain: Rahul Bheke | Vice-Captain: Bipin Singh.

