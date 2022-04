MCFC vs SHB Dream11 Team Prediction, Fantasy Football Tips & Playing 11 Updates for Today’s AFC Champions League Match – April 8th, 2022

Mumbai City FC will lock horns with Al Shabab at the Prince Faisal bin Fahd Stadium in Riyadh on Matchday 1 of the AFC Champions League on Friday.

Mumbai City FC qualified for the AFC Champions League, having finished first in the Indian Super League points table at the end of the 2020/21 season. Last season, the Mumbai-based club finished fifth with 32 points from 20 encounters. They missed out on qualifying for the playoffs.

Al Shabab made it to the AFC Champions League, having finished second in the Saudi Pro League 2020/21. They are currently fourth in the Saudi Pro League points table with 47 points from 25 games.

Squads to choose from

Mumbai City FC

Mohammad Nawaz, Phurba Lachenpa, Ravi Kumar, Vikram Lathbir Singh, Mourtada Fall, Mandar Rao Dessai, Rahul Bheke, Amey Ranawade, Vignesh Dakshinamurthy, Mehtab Singh, Mohamad Rakip, Valpuia, Ahmed Jahouh, Lallianzuala Chhangte, Cassio Gabriel, Vinit Raim Raynier Fernandes, Rowlin Borges, Lalengmawia, Mohammed Asif, Chanso Horam, Tondomba Singh, Brad Inman, Igor Angulo, Bipin Singh, Gurkirat Singh, Vikram Pratap Singh, Diego Mauricio, Pranjal Bhumij.

Al Shabab

Zaid Al Bawardi, Hussain Shaian, Fawaz Al Qarni, Mohammed Alabsi, Hassan Al Tambekti, Hussain Al Sabiyani, Nawaf Al Dawsari, Mohammed Essa Harbush, Iago Santos, Fawaz Al Sagour, Abdullah Al Shamekh, Khalid Al Ghamdi, Nader Abdullah Al Sharari, Moteb Al Harbi, Ahmed Sharahili, Fares Al Qarzai, Fares Owais, Alfred NDiaye, Nawaf Al Abed, Nasser Al Omran, Abdullah Al Joui, Paulo Lucas, Hussain Al Monassar, Hattan Bahebri, Ever Banega, Carlos Alberto Junior, Luciano Vietto, Turki Al Ammar, John Mary, Abdullah Saeed, Saad Al Muwalad, Abdullah Al Huqi, Nasser Al Bishi.

Probable Playing XI

Mumbai City FC

Mohammad Nawaz, Mourtada Fall, Madar Rao Dessi, Rahul Bheke, Mehtab Singh, Ahmed Jahouh, Lallianzuala Chhangte, Vinit Rai, Brad Inman, Igor Angulo, Bipin Singh

Al Shabab

Fawaz Al-Qarni, Fawaz Al Saqour, Iago Santos, Hassan Tambakti, Motel Al-Harbi, Ever Banega, Alfred N’Diaye, Paulinho, Nawaf Al-Abed, Carlos, Hattan Bahebri.

Match Details

Match: Mumbai City FC vs Al Shabab

Date & Time: 8th Arpil 2022, 10:45 PM IST

Venue: Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh

MCFC vs SHB Dream11 Fantasy Suggestions

Fantasy Suggestion #1: Mohammad Nawaz, Mourtada Fall, Fawaz Al Saqour, Iago Santos, Rahul Bheke, Ever Banega, Hattan Bahebri, Alfred N’Diaye, Ahmed Jahouh, Igor Angulo, Turki Al Ammar.

Captain: Ahmed Jahouh | Vice-Captain: Ever Banega

Fantasy Suggestion #2: Fawaz Al-Qarni, Mourtada Fall, Hassan Al Tambakti,, Iago Santos, Madar Rao Dessi, Motel Al-Harbi, Ever Banega, Lallianzuala Chhangte, Ahmed Jahouh, Igor Angulo, Bipin Singh.

Captain: Igor Angulo | Vice-Captain: Mourtada Fall

Edited by Sudeshna Banerjee