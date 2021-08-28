Saurabh Chaudhary, Divyansh Singh Parmar to miss Junior Shooting World Championship in Peru

Teen sensations Saurabh Chaudhary (pistol) and Divyansh Singh Parmar (Rifle) will not be competing at the Junior Shooting World Championship that will be held in Lima, Peru from September 27. Manu Bhaker and Aishwary Pratap Singh Tomar, on the other hand, have been named to the team for the competition.
The National Rifle Association of India (NRAI) announced the shooting contingent on Friday. India will take part in both Olympic and non-Olympic events at the Worlds.
NRAI plans to start the national camp on September 15 and is awaiting the Sports Authority of India’s approval for it.
“We are planning start the camp by September 15. A request has been sent to SAI and as soon as we get it, we will begin our preparations,” A NRAI official said.
The camp will be held at the Dr Karni Singh Shooting Range in New Delhi.
All eyes on Manu Bhaker and Aishwary Pratap at Junior Shooting World Championship
With Saurabh Chaudhary and Divyansh Parmar out, all the focus will be on Manu Bhaker and Aishwary Pratap at the ISSF Junior World Championships.
Manu will compete for five events – 10m air pistol, 25m sports pistol, 10m air pistol mixed, 10m women’s team and 25m women’s team.
The Junior Shooting Worlds will be a chance for her to restart her campaign after the Olympics debacle. It will be interesting to see how the youngster manages five events in Peru.
In the 10m mixed event, she will partner Sarabjot Singh in Saurabh Chaudhary’s absence.
Junior Shooting World Championship TEAM
RIFLE EVENTS
50M RIFLE THREE POSITIONS JUNIOR MEN
1. AISHWARY PRATAP SINGH TOMAR
2. SARTAJ SINGH TIWANA
3. SANSKAR HA VELIA
4. GURMAN SINGH
50M RIFLE PRONE JUNIOR MEN
1. SANSKAR HA VELIA
2. SURYA PRATAP SINGH BANSHTU
3. NITISH KUMAR
10M AIR RIFLE JUNIOR MEN
1. PAARTH MAKHIJA
2. RAJPREET SINGH
3. DHANUSH SRIKANTH
4. SRINJOY DATTA
5. RUDRANKSH BALASAHEB P A TIL
6. Y ASH V ARDHAN
50M RIFLE THREE POSITIONS JUNIOR WOMEN
1. A YUSHI PODDER
2. NISHCAL
3. PRASIDDHI MAHANT
4. MANSI SUDHIR SINGH KA THAIT
50M RIFLE PRONE JUNIOR WOMEN
1. ASHI CHOUKSY
2. SIFT KAUR SAMRA
3. NISHCAL
10M AIR RIFLE JUNIOR WOMEN
1. ZEENA KHITTA
2. ATMIKA GUPTA
3. NISHA KANWAR
4. MEHULI GHOSH
5. KHYATI CHAUDHARY
6. RAMITA
50M RIFLE THREE POSITIONS JUNIOR MEN TEAM
1. AISHWARY PRATAP SINGH TOMAR
2. SARTAJ SINGH TIWANA
3. SANSKAR HA VELIA
10M AIR RIFLE JUNIOR MEN TEAM
1. PAARTH MAKHIJA
2. RAJPREET SINGH
3. DHANUSH SRIKANTH
50M RIFLE THREE POSITIONS JUNIOR WOMEN TEAM
1. A YUSHI PODDER
2. NISHCAL
3. PRASIDDHI MAHANT
10M AIR RIFLE JUNIOR WOMEN TEAM
1. ZEENA KHITTA
2. ATMIKA GUPTA
3. NISHA KANWAR
50M RIFLE THREE POSITIONS JUNIOR MIXED TEAM
1. AISHWARY PRATAP SINGH TOMAR
2. A YUSHI PODDER
1. SARTAJ SINGH TIWANA
2. NISCHAL
10M AIR RIFLE JUNIOR MIXED TEAM
1. PAARTH MAKHIJA
2. ZEENA KHITTA
1. RAJPREET SINGH
2. ATMIKA GUPTA
Pistol events
25M RAPID FIRE PISTOL Shooting JUNIOR MEN
1. VIJAYVEER SIDHU
2. ANISH
3. ADARSH SINGH
4. UDHAYVEER SIDHU
5. HARSHWARDHAN MAHANAND YADAV
6. AGNEYA KAUSHIK
25M STANDARD PISTOL Shooting JUNIOR MEN
1. VIJAYVEER SIDHU
2. HARSH GUPTA
3. UDHAYVEER SIDHU
4. RAJKANW AR SINGH SANDHU
5. SAHIL VIJAY DUDHANE
6. A. MAHESH PASHUPATHY
50M FREE PISTOL JUNIOR MEN
1. ARJUN SINGH CHEEMA
2. NIKHIL CHANDILA
3. AJINKYA MAHENDRA CHAVAN
4. SHAURYA SARIN
5. ARJUN CHILLAR
6. ABHIMANYU YADAV
10M AIR PISTOL JUNIOR Shooting MEN
1. SARABJOT SINGH
2. NA VEEN
3. SHIVA NARWAL
4. VIJA YVEER SIDHU
5. MOHIT BHA TI
6. PARMOD
25M SPORTS PISTOL JUNIOR Shooting WOMEN
1. RHYTHM SANGW AN
2. MANU BHAKER
3. NAAMYA KAPOOR
4. TEJASW ANI
5. NIVEDITHA V. NAIR
6. KHUSHKEERA T KAUR SANDHU
25M STANDARD PISTOL JUNIOR Shooting WOMEN
1. RHYTHM SANGW AN
2. TEJASW ANI
3. NIVEDITHA V. NAIR
4. TANU RAWAL
5. NAAMYA KAPOOR
6. ANUSHKA MADAN
50M FREE PISTOL JUNIOR Shooting WOMEN
1. SHIKHA NARWAL
2. ESHA SINGH
3. NA VDEEP KAUR
4. TANU RAWAL
5. TIY ANA PHOGA T
6. AADHYA TAYAL
10M AIR PISTOL JUNIOR Shooting WOMEN
1. MANU BHAKER
2. SHIKHA NARWAL
3. RHYTHM SANGW AN
4. AADHYA TAYAL
5. ESHA SINGH
6. PRIY A MURALIDHAR
25M RAPID FIRE PISTOL JUNIOR Shooting MEN TEAM
1. VIJAYVEER SIDHU
2. ANISH
3. ADARSH SINGH
10M AIR PISTOL JUNIOR Shooting MEN TEAM
1. SARABJOT SINGH
2. NA VEEN
3. SHIVA NARWAL
25M SPORTS PISTOL JUNIOR Shooting WOMEN TEAM
1. RHYTHM SANGW AN
2. MANU BHAKER
3. NAAMYA KAPOOR
10M AIR PISTOL JUNIOR Shooting WOMEN TEAM
1. MANU BHAKER
2. SHIKHA NARWAL
3. RHYTHM SANGW AN
25M RAPID FIRE PISTOL MIXED TEAM
1. VIJAYVEER SIDHU
2. RHYTHM SANGW AN
1. ANISH
2. TEJASWANI
10M AIR PISTOL Shooting MIXED TEAM
1. SARABJOT SINGH
2. MANU BHAKER
1. NA VEEN
2. SHIKHA NARWAL
Shotgun events
TRAP JUNIOR MEN
1. VIVAAN KAPOOR
2. BAKHTY AR UDDIN MOHAMADMUZAHID MALEK
3. SHARDUL VIHAN
4. SHAP A TH BHARDW AJ
5. AAKASH KHUSHW AHA
6. ARY A V ANSH TY AGI
SKEET JUNIOR MEN
1. ABHA Y SINGH SEKHON
2. A YUSH RUDRARAJU
3. RAJVEER SINGH GILL
4. BHA VTEGH SINGH GILL
DOUBLE TRAP JUNIOR MEN
1. SEHAJPREET SINGH
2. VINA Y PRA T AP SINGH
3. MA Y ANK SHOKEEN
TRAP JUNIOR WOMEN
1. SABEERA HARIS
2. AADYA TRIPATHI
3. KIRTI GUPTA
4. DIVY A SINGH
5. PREETI RAJAK
6. AASHIMA KHANNA
SKEET JUNIOR WOMEN
1. AREEBA KHAN
2. RAIZA DHILLON
3. GANEMA T SEKHON
4. KARTTIKI SINGH SHAKTAWAT
5. ZAHRA MUFADDAL DEESAWALA
6. SANJANA SOOD
DOUBLE TRAP JUNIOR WOMEN
1. YESHA Y A HAFIZ CONTRACTOR
2. MANVI SONI
3. HITASHA
TRAP JUNIOR MEN TEAM
- VIVAAN KAPOOR
- BAKHTY AR UDDIN MOHAMADMUZAHID MALEK
- SHARDUL VIHAN
SKEET JUNIOR MEN TEAM
- ABHA Y SINGH SEKHON
- A YUSH RUDRARAJU
- RAJVEER SINGH GILL
TRAP Shooting JUNIOR WOMEN TEAM
- SABEERA HARIS
- AADYA TRIPATHI
- KIRTI GUPTA
SKEET Shooting JUNIOR WOMEN TEAM
- AREEBA KHAN
- RAIZA DHILLON
- GANEMA T SEKHON
TRAP Shooting JUNIOR MIXED TEAM
- VIVV AN KAPOOR
- SABEERA HARIS
- BAKHTY AR UDDIN MOHAMADMUZAHID MALEK
- AADYA TRIPATHI
SKEET Shooting JUNIOR MIXED TEAM
- ABHA Y SINGH SEKHON
- AREEBA KHAN
- A YUSH RUDRARAJU
- RAIZA DHILLON
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