New Balance Indoor Grand Prix 2025 Results: Noah Lyles dominates 60m for fourth consecutive time, Masai Russell tops women's 60m hurdles

The 2025 New Balance Indoor Grand Prix brought with it an incredible amount of track and field action. As multiple Olympic and world champions got down to business in Massachusetts, fans were treated to some high-intensity clashes across various events.

In the men's 60m sprint, Noah Lyles stormed to a dominant victory, clocking a season-best of 6.52s. For the reigning 100m Olympic champion, this marks his fourth consecutive 60m win at the New Balance Indoor Grand Prix.

Elsewhere, both the men's and women's 300m races brought some interesting competition. The men's event saw Rai Benjamin clinch the win ahead of compatriot Vernon Norwood, while the women's events saw two-time Olympic medalist Julien Alfred outdo Britain's Dina Asher-Smith.

Trending

Meanwhile, the women's 60m hurdles race at the New Balance Indoor Grand Prix saw Masai Russell clock a 7.8s to finish in first place, just 0.01 seconds ahead of compatriot Grace Stark. Meanwhile, Grant Holloway dominated the men's 60m hurdles race, taking the win in 7.42s. Behind him, Freddie Crittenden finished second with a 7.54s.

New Balance Indoor Grand Prix 2025: Full results

New Balance Indoor Grand Prix Women's Results

Women's 60m Final

Jacious SEARS (USA) - 7.11 Destiny SMITH-BARNETT (LBR) - 7.14 Celera BARNES (USA) - 7.14 Zoe HOBBS (NZL) - 7.15 Mikiah BRISCO (USA) - 7.2

Women's 60m Hurdles Final

Masai RUSSELL (USA) - 7.8 Grace STARK (USA) - 7.81 Devynne CHARLTON (BAH) - 7.85 Ackera NUGENT (JAM) - 7.92 Christina CLEMONS (USA) - 8.02

Women's 300m Final

Julien ALFRED (LCA) - 36.16 Dina ASHER-SMITH (GBR) - 36.87 Emma MONTOYA (FRA) - 38.37 Bianca STUBLER (USA) - 39.33

Women's 500m Final

Raevyn ROGERS (USA) - 1:08.98 Helena PONETTE (BEL) - 1:09.69 Samantha WATSON (USA) - 1:10.55 Jasmine JONES (USA) - 1:10.65 Lisanne DE WITTE (NED) - 1:10.81 Anastazja KUŚ (POL) - 1:11.01

Women's 1 Mile Final

Heather MACLEAN (USA) - 4:23.32 Susan Lokayo EJORE (KEN) - 4:23.55 Sinclaire JOHNSON (USA) - 4:23.58 Dorcas EWOI (KEN) - 4:26.03 Gabija GALVYDYTĖ (LTU) - 4:28.42 Nozomi TANAKA (JPN) - 4:28.54 Sadie ENGELHARDT (USA) - 4:29.34 Maia RAMSDEN (NZL) - 4:31.16 Sage HURTA-KLECKER (USA) - 4:32.68

Hollie PARKER (GBR) - DNF

Women's 3000m Final

Melissa COURTNEY-BRYANT (GBR) - 8:28.69 Elise CRANNY (USA) - 8:29.87 Parker VALBY (USA) - 8:34.95 Sarah HEALY (IRL) - 8:35.19 Emily MACKAY (USA) - 8:35.35 Georgia BELL (GBR) - 8:36.96 Hannah NUTTALL (GBR) - 8:40.01 Lea MEYER (GER) - 8:40.96 Melknat WUDU (ETH) - 8:42.48 Danielle JONES (USA) - 8:42.83 Sintayehu VISSA (ITA) - 8:54.94 Emma COBURN (USA) - 8:56.55

Taryn RAWLINGS (USA) - DNF

Women's Triple Jump

Jasmine MOORE (USA) - 13.89 Anne-Suzanna FOSTHER-KATTA (CMR) - 13.84 Jessie MADUKA (GER) - 13.67 Dovilė KILTY (LTU) - 13.45 Imani OLIVER (JAM) - 13.22

New Balance Indoor Grand Prix Men’s Results

Men's 60m Final

NOAH LYLES (USA) - 6.52 SB TERRENCE JONES (BAH) - 6.57 SB PJ AUSTIN (USA) - 6.60 SB MARCELL JACOBS (ITA) - 6.63 TRAYVON BROMELL (USA) - 6.64

Men's 60m Hurdles Final

Grant HOLLOWAY (USA) - 7.42 Freddie CRITTENDEN (USA) - 7.54 Cordell TINCH (USA) - 7.6 Jamal BRITT (USA) - 7.64

Trey CUNNINGHAM (USA) - DNF

Men's 300m Final

Rai BENJAMIN (USA) - 32.21 Vernon NORWOOD (USA) - 32.39 Matthew BOLING (USA) - 32.82 Jake ODEY-JORDAN (GBR) - 33.73

Men's 400m Final

Quincy WILSON (USA) - 45.66 Will SUMNER (USA) - 46.27 Jereem RICHARDS (TTO) - 46.49 Zakithi NENE (RSA) - 46.56

800m Men

Bryce HOPPEL (USA) - 1:46.04 Abraham ALVARADO (USA) - 1:46.55 Elvin Josué CANALES (ESP) - 1:46.60 Ryan CLARKE (NED) - 1:46.68 Mark ENGLISH (IRL) - 1:46.82 Pieter SISK (BEL) - 1:46.88

Grant GROSVENOR (USA) - DNF

Men's 1500m

Josh HOEY (USA) - 3:33.66 Grant FISHER (USA) - 3:33.99 Oliver HOARE (AUS) - 3:34.91 Thomas KEEN (GBR) - 3:35.12 Graham BLANKS (USA) - 3:36.11 Jochem VERMEULEN (BEL) - 3:36.17 Joe WASKOM (USA) - 3:36.23 Kieran LUMB (CAN) - 3:38.57 Stewart MCSWEYN (AUS) - 3:39.05 Vincent CIATTEI (USA) - 3:42.27 Christian NOBLE (USA) - 3:44.91

Jonah HOEY (USA) - DNF

Men's 3000m

Andrew COSCORAN (IRL) - 7:30.75 NR Azeddine HABZ (FRA) - 7:31.50 NR Cameron MYERS (AUS) - 7:33.12 Hobbs KESSLER (USA) - 7:35.06 James WEST (GBR) - 7:37.13 Sam GILMAN (USA) - 7:38.27 Neil GOURLEY (GBR) - 7:49.95 Samuel PRAKEL (USA) - 7:50.40 Luke HOUSER (USA) - 8:03.44

Samuel TANNER (NZL) DNF

Charles PHILIBERT-THIBOUTOT (CAN) DNF

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback