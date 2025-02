Millrose Games 2025 Results: Grant Fisher and Yared Nuguse set World Records, Masai Russell clinches gold in 60m hurdles

The Millrose Games 2025 witnessed two world records being broken by Grant Fisher and Yared Nuguse in the 3000m and mile events, respectively. The 2025 Millrose Games concluded at The Armory in New York City, on Saturday, February 8, 2025.

The World Athletics Indoor Tour Gold level meeting featured multiple categories for athletes, including college, youth, and pro-level athletes. Two-time Olympic medalist Fisher dominated the 3000m event after registering a world record of 7:22.91.

Results for Millrose Games 2025

Grant Fisher of the United States during the 117th Millrose Games in New York City. (Photo by Getty Images)

Paris Olympic bronze medalist Yared Nuguse clocked a staggering time of 3:46.63 in the men's mile to register a new indoor world record. He surpassed his fellow teammate Hobbs Kessler and Australia's Cam Myers, who listed 3:46.90 and 3:47.48, respectively.

Following her domination at the NB Indoor Grand Prix, Masai Russell topped her pet event 60m hurdles at the Millrose Games by posting 7.76s. She left her teammate Grace Stark and her competitor Devynne Charlton behind.

Results for the 2025 Millrose Games are given below:

Women's 60m:

Jacious Sears (USA) - 7.02 Celera Barnes (USA) - 7.15 Aleia Hobbs (USA) - 7.16 Destiny Smith-Barnett (LBR) - 7.18 Jodean Williams (JAM) - 7.19 Zoe Hobbs (NZL) - 7.20 Audrey Leduc (CAN) - 7.20 8Lisa Raye (USA) - 7.21 Mikiah Brisco (USA) - 7.24

Women's 400m:

Alexis Holmes (USA) - 51.21 Leah Anderson (JAM) - 52.12 Helena Ponette (BEL) - 52.16 Jan'Taijah Jones (USA) - 52.67 Meghan Hunter (USA) - 53.01

Women's 800m:

Shafiqua Maloney (VIN) - 1:59.07 Olivia Baker (USA) - 2:00.02 Kaela Edwards (USA) - 2:00.14 Addy Wiley (USA) - 2:00.14 Sage Hurta-Klecker (USA) - 2:00.42 McKenna Keegan (USA) - 2:00.72 Nia Akins (USA) - 2:00.91 Samantha Watson (USA) - 2:02.00 Natoya Goule-Toppin (JAM) - 2:02.53

Women's Wanamaker Mile:

Georgia Bell (GBR) - 4:23.35 Heather MacLean (USA) - 4:23.41 Nikki Hiltz (USA) - 4:23.50 Susan Ejore (KEN) - 4:23.64 Sinclaire Johnson (USA) - 4:23.93 Linden Hall (AUS) - 4:24.58 Maia Ramsden (NZL) - 4:25.46 Simone Plourde (CAN) - 4:25.71 Wilma Nielsen (SWE) - 4:25.78 Sinta Vissa (ITA) - 4:26.39 Sadie Engelhardt (USA) - 4:27.97 Elise Cranny (USA) - 4:30.64

Women's 3000m at Millrose Games 2025:

Whittni Morgan (USA) - 8:28.03 Josette Andrews (USA) - 8:29.77 Sarah Healy (IRL) - 8:30.79 Jessica Hull (AUS) - 8:30.91 Tsigie Gebreselama (ETH) - 8:33.13 Nozomi Tanaka (JPN) - 8:33.52 Olivia Markezich (USA) - 8:37.37 Ella Donaghu (USA) - 8:38.75 Gabbi Jennings (USA) - 8:47.02 Katelyn Tuohy (USA) - 8:47.34 Hilda Olemomoi (KEN) - 8:51.05 Courtney Wayment (USA) - 8:56.57 Axumawit Embaye (ETH) - 9:01.64

Women's 60m Hurdles:

Masai Russell (USA) - 7.76 Grace Stark (USA) - 7.82 Devynne Charlton (BAH) - 7.83 Denisha Cartwright (BAH) - 7.84 Taylor Cox Scotch (USA) - 8.21 Camylin Blake (USA) - 8.63

Women's Pole Vault:

Katie Moon (USA) - 4.82 Emily Grove (USA) - 4.60 Gabriela Leon (USA) - 4.60 Chloe Timberg (USA) - 4.50 Riley Felts (USA) - 4.40 Kaitlyn Dermen (USA) - 4.30

Men's 60m:

Marcellus Moore (USA) - 6.56 Trayvon (USA) - 6.59 USA Pjai (USA) - 6.61 Benjamin Azamati (GHA) - 6.63 Miles Lewis (PUR) - 6.64 J.T. Smith (USA) - 6.67 Nigel Green (USA) - 6.69

Men's 600m:

Will Sumner (USA) - 1:14.04 Isaiah Jewett (USA) - 1:14.17 Brandon Miller Brooks (USA) - 1:14.37 Quincy Wilson (USA) - 1:16.20 Luciano Fiore (USA) - 1:16.37

Men's 800m:

Josh Hoey (USA) - 1:43.90 Bryce Hoppel (USA) - 1:44.19 Jonah Koech (USA) - 1:44.82 Mark English (IRL) - 1:45.15 Alex Amankwah (GHA) - 1:45.82 Cooper Lutkenhaus (USA) - 1:46.86 Shane Cohen (USA) - 1:47.01

Men's Wanamaker Mile at Millrose Games 2025:

Yared Nuguse (USA) - 3:46.63 Hobbs Kessler (USA) - 3:46.90 Cam Myers (AUS) - 3:47.48 Azeddine Habz (FRA) - 3:47.56 Gary Martin (USA) - 3:48.82 Neil Gourley (GBR) - 3:49.22 Andrew Coscoran (IRL) - 3:49.26 Robert Farken (GER) - 3:49.93 Jochem Vermeulen (BEL) - 3:53.68 Vince Ciattei (USA) - 3:55.04 Henry Wynne (USA) - 3:55.52

Men's 3000m:

Grant Fisher (USA) - 7:22.91 Cole Hocker (USA) - 7:23.14 Jimmy Gressier (FRA) - 7:30.18 Ky Robinson (AUS) - 7:30.38 Dylan Jacobs (USA) - 7:30.45 Cooper Teare (USA) - 7:30.62 Olin Hacker (USA) - 7:38.52 Adam Fogg (GBR) - 7:40.84 Oliver Hoare (AUS) - 7:45.42 Stewart McSweyn (AUS) - 7:45.46 Sean McGorty (USA) - 7:47.97

Men's 60m Hurdles:

Dylan Beard (USA) - 7.38 Cordell Tinch (USA) - 7.43 Cameron Murray (USA) - 7.52 De'Vion Wilson (USA) - 7.57 Eric Edwards Jr (USA) - 7.64 Freddie Crittenden (USA) - 7.68 Edward Williams Jr (USA) - 7.78 Greg Foster (USA) - 7.99

