Razorback Invitational 2025 results: Taliyah Brooks dominates 60m hurdles as Anna Hall settles in third place on Day 2

The Razorback Invitational 2025 commenced on Friday, January 31, in Fayetteville, Arkansas. Day 2 of the Razorback Invitational featured multiple events for the men's and women's categories, including mile, 60m hurdles, and 400m.

Olympian Taliyah Brooks and Anna Hall also competed in the event, locking horns in the 60m hurdles on Day 2. The event concluded on Saturday, February 1.

Results for Day 2 of the Razorback Invitational 2025

While Taliya Brooks, who settled in 11th place in the heptathlon event at the Paris Olympics dominated the 60m hurdles on Day 2 of the Razorback Invitational, with a time of 8.12s, Destiny Huven and Anna Hall followed her after posting 8.29 and 8.41, respectively.

Track results of Razorback Invitational on Day 2:

Men 1 Mile

Fouad MESSAOUDI (Oklahoma State) - 3:52.66 Simeon BIRNBAUM (Oregon) - 3:52.81 Reuben REINA (Arkansas) - 3:53.95

Women 1 Mile

Krissy GEAR (United States) - 4:26.00 Silan AYYILDIZ (Oregon) - 4:27.84 Hannah SEGRAVE (Great Britain) - 4:29.27

Men 60 M

Jordan ANTHONY (Arkansas) - 6.57 Jaiden REID (LSU) - 6.67 T'Mars MCCALLUM (Tennessee) - 6.68

Women 60 M

Jadyn MAYS (Oregon) - 7.25 Tima GODBLESS (LSU) - 7.30 Kaila JACKSON (Georgia) - 7.34

Men 400 M

Jenoah MCKIVER (Florida) - 45.19 Christopher MORALES WILLIAMS (Canada) - 45.54 Jaden SMITH (Arkansas) - 45.82

Women 400 M

Isabella WHITTAKER (Arkansas) - 51.29 Amber ANNING (Great Britain) - 51.31 Rosey EFFIONG (United States) - 51.67

Men 60 M Hurdles

Vashaun VASCIANNA (Arkansas) - 7.63 Matthew SOPHIA (LSU) - 7.72 TJ CALDWELL (Arkansas) - 7.72

Women 60 M Hurdles OPEN

Taliyah BROOKS (United States) - 8.12 Destiny HUVEN (United States) - 8.29 Anna HALL (United States) - 8.41

Women 60 M Hurdles

Layla ANDERSON (Tennessee) - 8.04 Aaliyah MCCORMICK (Oregon) - 8.06 Myreanna BEBE (Tennessee) - 8.10

Men 60 M

T'Mars MCCALLUM (Tennessee) - 6.67 PJ IZE-IYAMU JR. (Oregon) - 6.70 Davonte HOWELL (Tennessee) - 6.71

Women 60 M

Jadyn MAYS (Oregon) - 7.20 Kaila JACKSON (Georgia) - 7.32 Tima GODBLESS (LSU) - 7.34

Women 800 M INVITATIONAL

Rachel GEARING (United States) - 2:03.05 Janet JEPKEMBOI AMIMO (Kentucky) - 2:03.27 Sanu JALLOW (Arkansas) - 2:03.32

Men 3000 M

Cruz GOMEZ (United States) - 7:46.35 Evert SILVA (United States) - 7:47.39 Toby GILLEN (Ole Miss) - 7:48.66

Women 3000 M

Shelby HOULIHAN (United States) - 8:31.56 Anika THOMPSON (Oregon) - 9:05.75 Juliet CHERUBET (Oregon) - 9:06.79

Men 4x400 M Relay

Florida - 3:03.78 Arkansas - 3:04.39 Georgia - 3:07.08

Women 4x400 M Relay

Arkansas - 3:27.47 Georgia - 3:27.95 Hurdle Mechanic TC - 3:30.27

Field results of Razorback Invitational on Day 2

Men Shot Put

Tarik ROBINSON-O'HAGAN (Ole Miss) - 21.02m Rajindra CAMPBELL (Jamaica) - 20.45m Kobe LAWRENCE (Oregon) - 19.21m

Women Triple Jump

Nia ROBINSON (Arkansas) - 13.41m Skylynn TOWNSEND (Georgia) - 13.30m Ryann PORTER (Oregon) - 13.14m

Women Shot Put

Akaoma ODELUGA (Ole Miss) - 18.21m Jaida ROSS (Oregon) - 18.20m Gracelyn LEISETH (Florida) - 16.82m

Men Triple Jump

Apalos EDWARDS (Arkansas) - 16.37m Luke BROWN (Kentucky) - 15.96m Zavien WOLFE (Georgia) - 15.86m

