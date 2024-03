Stanford Invitational 2024 Results: Caisa-Marie Lindfors sets program record, Raevyn Rogers secures top position in women's 800m

Stanford Invitational 2024 witnessed a few thrilling performances from some of the finest teams in the United States.

The two-day event was held at Cobb Track & Angell Field in Stanford, California similar to every year, on March 29 and 30.

California's track and field athlete Caisa-Marie Lindfors secured the top position in the women's invitational discus throw event after setting a new program record, registering a personal best of 61.44m.

On that note, let's take a look at the results at the Stanford Invitational 2024.

Men's and Women's Stanford Invitational 2024 Results

Girls 400m dash

Hannah Rutherford - 55.05 Tatiana Reyes - 56.90 Anjali Yella - 56.92

Girls 800m - Section 1

Tatum Olesen - 2:11.21 1:06.322 Ashlyn Boothby - 2:14.66 Amaya Bharadwaj - 2:16.20

Girls 1600m

Shea Volkmer - 4:47.95 Kylie Hoornaert - 4:57.52 Anna Salter - 4:58.02

Girls 3200m

Eleanor Raker - 10:34.50 Amaya Aramini - 10:36.81 Olivia Backholm - 10:49.75

Girls 100m Hurdles

Giselle Kirchner - 14.10 2 Laniah Simpson - 14.45 Sydnie Watkins - 14.60

Girls 400m Hurdles at the 2024 Stanford Invitational

Layla Roslan - 64.06 Sara Nordlund - 65.25 Caitlynn Holt - 65.34

Girls 4x100m Relay

Pittsburg - 47.89 Christian BR - 48.03 Rosary Academy - 48.41

Girls High Jump

Dulcinea Vail - 1.65m Summer Young - 1.65m Allison Tito - 1.65m

Girls Pole Vault at the 2024 Stanford Invitational

Mackenzie Sellers - 3.60m Jonelle Scott - 3.60m Stella White - 3.50m

Girls Long Jump

Sol Lee - 5.16m Myla Easley - 5.02m Gabriela Gibson - 5.01m

Girls Triple Jump

Gabriela Gibson - 10.87m Emma Vogt - 10.66m Amaya Faison - 10.57m

Girls Shot Put at the 2024 Stanford Invitational

Makena Cook -11.25m Chloe White - 10.57m Madison Olds - 10.33m

Girls Discus Throw

Golda Demby - 44.24m Erin Walters - 41.28m Shelbie Rogers - 40.28m

Women's 100m dash

Cydney Wright - 11.51 Morgan Little - 11.67 Shelby Daniele - 11.71

Women's 200m dash at the 2024 Stanford Invitational

Cydney Wright - 23.54 Meleni Rodney - 24.11 Aria Pearce - 24.15

Women's 400m dash

Maya Valmon - 54.13 Jasneet Nijjar - 54.43 Annalies Kalma - 54.96

Women's Discus Throw Invite

Caisa-Marie Lindfors - 61.44m Leia Braunagel - 57.85m Jade Whitfield - 57.28m

Women's 800m

Raevyn Rogers - 2:02.57 Chloe Foerster - 2:03.34 Riley Chamberlain - 2:04.32

Women's 1500m run at 2024 Stanford Invitational

Riley Chamberlain - 4:11.52 Chloe Foerster - 4:12.66 Molly Sughroue - 4:14.04

Women's 5000m Run

Maddy Elmore - 15:15.79 Rino Goshima - 15:22.33 Briana Scott -15:24.74

Women's 10000m Run

Hilda Olemomoi - 32:22.20 Dani Polerecky - 32:28.31 Sydney Thorvaldson - 32:36.47

Women's 100m Hurdles

Maribel Caicedo - 12.93 Micaela De Mello - 13.27 Sky Hagan - 13.37

Women's 400m Hurdles

Samantha Thomas - 58.91 Kate Sorensen - 59.76 Maddie Edwards - 59.99

Women's 3000m Steeplechase

Janette Schraft - 9:48.20 Laura Taborda - 9:54.71 Stevie Lawrence - 9:56.05

Women's Pole Vault at the 2024 Stanford Invitational

Lianne Kistler - 3.79m Anne Murphy 3.79m Sonya Urbanowicz - 3.64m

Women's Long Jump

Rebecca Dutchak - 5.63m Matilde Guarino - 5.62m Janae Heffernan - 5.62m

Women's Triple Jump

Tamara Aimufia - 12.32m Sidnee Naerebout - 12.16m Jade McDonald - 11.85m

Women's Shot Put

Ruby Jordan - 13.76m Annika Williams - 13.41m Kamryn Cadle - 13.22m

Women's Discus Throw

April Fontenette - 46.97m Emma Brensdal - 45.81m Samaria Vital - 44.39m

Women's Hammer Throw at the 2024 Stanford Invitational

Maria Lawson - 53.06m Hailey Hernandez - 48.78m Alyssa McNutt - 48.74m

Women's Javelin Throw Collegiate

Saydi Orange- 49.62m Maryann Ackerman - 48.00m Emily Poole - 46.28m

Boys 100m

Paul Kuhner - 10.49 Daniel Harper 10.59 Christian Hauge - 10.62

Boys 400m

Jett Hasiak - 48.91 Baron Taylor - 49.44 Sean Walsh - 50.07

Boys 800m Run at the 2024 Stanford Invitational

Gabriel Rodriguez - 1:54.09 Mack Aldi - 1:54.63 Kellen Kirby - 1:54.72

Boys 1600m Run

Evan Noonan - 4:06.80 Grant Morgenfeld - 4:10.23 Benjamin Bouie - 4:12.74

Boys 3200m Run

Jason Parra - 9:01.20 Olaf Dietz - 9:15.21 Mason Mullen - 9:16.05

Boys 110m Hurdles

Myles McFarland - 14.08 Rickey Green - 14.14 Zion Shelton -14.25

Boys 400m Hurdles at the 2024 Stanford Invitational

Thomas Zang - 55.56 Donovan Marshall - 57.23 Seneca Ybarra - 58.17

Boys 4x100m Relay

Pittsburg - 42.02 Junipero Serra - 42.30 Archbishop Mitty - 42.46

Boys High Jump

Grady Wachob - 1.96m Alexander Dillon - 1.96m Quentin Mitchell - 1.93m

Boys Pole Vault

Lexington Lehnert - 4.46m Jarod Nunnemaker - 4.46m Benjamin Feyrer - 4.26m

Boys Long Jump

Aaron Biebal - 6.63m 0.2 Ohene Dah - 6.57m Kazu Kimura - 6.53m

Boys Triple Jump

Nicolas Alexis - 13.82m Colin Green -13.74m Jayden Caruthers - 13.69m

Boys Shot Put

Leonidas Saludo - 15.36m Joseph Garcia - 15.34m Zoom Wilson - 15.14m

Boys Discus Throw

Van Chambers - 47.70m Tyson Dales - 46.76m Landon Beckman - 44.42m

Men's 100m dash

Malachi Snow - 10.27 Asani Hampton - 10.35 Mason Lawyer - 10.40

Men's 200m dash at the 2024 Stanford Invitational

Jaden Smith - 20.90 Jeremiah Walker - 20.93 Jake Jensen - 21.65

Men's 400m dash

Shemar Palmer - 46.84 Isaiah Shaw - 46.95 Jaden Smith - 47.27

Men's 800m

Adam Spencer - 1:47.47 Elliott Cook - 1:47.91 Matthew Erickson - 1:47.95

Men's 1500m

Ezekiel Rop - 3:40.09 Nathan Green - 3:40.18 Jackson Sharp - 3:41.02

Men's 5000m

Taha Er Raouy - 13:36.76 Toby Gillen - 13:39.66 Eric Casarez - 13:43.69

Men's 10000m Run

Evan Jenkins - 28:04.58 Wil Smith - 28:04.77 Loic Scomparin - 28:05.57

Men's 110m Hurdles

Malachi Snow - 13.50 Demaris Waters - 13.66 Ryan Fields - 13.80

Men's 400m Hurdles at the 2024 Stanford Invitational

Jonathan Birchman- 50.61 Tatsuhiro Yamamoto - 51.94 Matthew Wilkinson - 52.35

Men's 3000m Steeplechase

Abdelhakim Abouzouhir - 8:37.52 Rob McManus - 8:37.98 Levi Taylor - 8:39.45

Men's Pole Vault

Ian Strode - 4.92m Brayden Freitag - 4.77m Ryan Ishibashi - 4.77m

Men's Long Jump

Darius Hill - 7.09m Javon Hampton - 6.93m Jordan Ausbie - 6.77m

Men's Triple Jump

Ethan Fong - 14.31m Ethan Lavina - 13.96m Jerry Roberts - 13.88m

Men's Shot Put

Chance Hefter - 16.43m Nathan Tripp -16.07m Calvin Knapp - 15.67m

Men's Discus Throw

Elijah Jackman - 51.13m Travis Martin - 47.61m Nate Franz - 46.45m

Men's Javelin Throw at the 2024 Stanford Invitational

Theo Manuel - 56.59m Nick Gammal - 50.29m Aries Harris - 47.73m