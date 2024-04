TYR Pro Swim Series 2024 San Antonio Results Today: Katie Ledecky tops women's 400m freestyle and Caeleb Dressel leads men's 100m freestyle | Day 2

Day 2 of the 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio witnessed a couple of stunning performances by elite athletes, including Katie Ledecky, Caeleb Dressel, and Robert Finke.

Day 2 of the competition was held on Thursday, April 11, 2024, and the TYR Pro Swim Series - San Antonio will conclude on Sunday, April 13, 2024, at the Northside Swim Center, San Antonio, Texas. Day 2 featured heats and final events for both men's as well as women's multiple events.

Katie Ledecky and Jacoby Lydia top the heats on Day 2 of the TYR Pro Swim Series - San Antonio

Katie Ledecky prepares to compete in the Women's 400m Freestyle final at the TYR Pro Swim Series San Antonio in Texas.

Katie Ledecky displayed her exceptional swimming skills in the women's 400m Freestyle heats, securing her spot to compete in the finals after recording 4:02.72. Jacoby Lydia left behind Elendt Anna and Kate Douglass in the Women's 100m Breaststroke heats.

The results for heat events on Day 2 of the 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio are given below:

Women's 100m Freestyle - Heats:

HAUGHEY Siobhan - 53.67 MANUEL Simone - 53.88 HUSKE Torri - 53.91 WALSH Gretchen - 54.00 DOUGLASS Kate - 54.08 WEITZEIL Abbey - 54.11 DELOOF Catie - 54.82 GEMMELL Erin - 54.92 NELSON Beata - 55.04 WASICK Kasia - 55.07 GORBENKO Anastasia - 55.09 PEPLOWSKI Anna - 55.12 PARKER Maxine - 55.15 CURZAN Claire - 55.25 WEILER Carmen - 55.26 TEPANEK Chloe - 55.35

Men's 100m Freestyle Heats:

MIROSLAW Rafael - 48.77 DOMINGUEZ Luis - 48.85 VARJASI Peter - 48.89 KULOW Jonny - 48.93 HELD Ryan - 48.95 BARNA Andrej - 49.03 KING Matt - 49.09 DRESSEL Caeleb - 49.10 KOS Hubert - 49.19 DALEIDEN Ralph - 49.22 McDONALD Owen - 49.28 SAMMON Patrick - 49.32 RAMADAN Youssef - 49.34 HOUSE Grant - 49.35 CONDORELLI Santo - 49.38 BLACKMAN Nikoli - 49.46

Women's 100m Breaststroke - Heats on Day 2 of the 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio

JACOBY Lydia - 1:06.76 ELENDT Anna - 1:06.81 DOUGLASS Kate - 1:07.57 WEBER Emma - 1:07.67 DOBLER Kaitlyn - 1:07.88 CEBALLOS Macarena - 1:07.90 KING Lilly - 1:07.90 PICKREM Sydney - 1:08.30 TETEREVKOVA Kotryna - 1:08.49 NELSON Ella - 1:08.56 BERNHARDT Rachel - 1:09.49 SANTOS Emily - 1:09.53 SMITH Skyler - 1:09.54 WALSH Alex - 1:09.77 KUCHERAN Nina - 1:09.82 MELLOTT Raya - 1:10.15

Men's 100m Breaststroke - Heats

ANDREW Michael - 1:00.22 3 POLONSKY Ron - 1:00.39 PETRASHOV Denis - 1:00.49 FINK Nic - 1:00.54 NICHOLS Noah - 1:00.58 FALLON Matthew - 1:00.62 EPITROPOV Lyubomir - 1:00.89 COPE Tommy - 1:01.28 DOBRZANSKI Andy - 1:01.39 COLL MARTI Carles - 1:01.39 PILGER Maximilianc - 1:02.06 DELMAR Ben - 1:02.10 PUENTE Andres - 1:02.12 GULLEDGE Travis - 1:02.23 SCHLICHT David - 1:02.28 BENDER Justin - 1:02.60

Women's 200m Butterfly - Heats on Day 2 of the 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio

SMITH Regan - 2:05.92 LUTHER Dakota - 2:09.55 LOONEY Lindsay - 2:10.29 STICKLEN Emma - 2:11.45 GINGRICH Leah - 2:11.84 PASH Kelly - 2:11.95 HOWLEY Tess - 2:12.08 BRICKER Caroline - 2:12.08 DERIVAUX Audrey - 2:12.16 FORRESTER Katie - 2:13.07 ORTIZ Alondra - 2:13.25 BELL Lucy - 2:13.55 HARTER Abby - 2:14.02 NORDMANN Lilly - 2:14.17 LEHMAN Alyce - 2:14.43 CRONK Carli - 2:14.89

Men's 200m Butterfly - Heats

KALISZ Chase - 1:57.54 URLANDO Luca - 1:57.64 MARCHAND Leon - 1:57.65 KHARUN Ilya - 1:57.67 DAHLGREN Jack - 1:58.03 JULIAN Trenton - 1:59.02 HARTING Zach - 1:59.15 SIVEC Vili - 1:59.55 RUVALCABA Hector - 2:00.16 LAMASTRA Connor - 2:00.71 HOCHWALT Michael - 2:01.00 LUCAS Cooper - 2:01.02 WOODWARD James - 2:01.18 BRIED Tommy - 2:01.58 BRANON Patrick - 2:01.62

Women's 400m Freestyle - Heats

LEDECKY Katie - 4:02.72 MADDEN Paige - 4:09.41 COX Jillian - 4:10.31 ROGHAIR Aurora - 4:11.19 8.47 GEMMELL Erin - 4:11.80 PEPLOWSKI Anna GORMSEN Cavan - 4:14.03 MROZINSKI Julia - 4:14.05 MILLER Hayden - 4:14.15 MINTENKO Madi - 4:14.24 HEIN Agostina - 4:14.79 HURST Kate - 4:16.32 STEPANEK Chloe - 4:16.67 CARDWELL Summer - 4:16.98 BROWN Charli - 4:17.89 ERTAN Densz - 4:19.20

Men's 400m Freestyle - Heats on Day 2 of the 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio

COSTA Guilherme - 3:49.42 HENVEAUX Lucas - 3:49.67 MESTRE Alfonso - 3:49.79 FOSTER Carson - 3:50.27 JOHNSTON David - 3:50.65 SIBIRTSEV Ilia - 3:50.67 SMITH Kieran - 3:51.32 KIBLER Drew - 3:51.48 FINKE Robert - 3:52.71 LITHERLAND Jay - 3:53.25 CLONTZ Norvin - 3:53.79 MIJATOVIC Luka - 3:55.09 HILL Julian - 3:55.51 MULGREW William - 3:55.92 PONCE de LEON Rafael - 3:57.52 McFADDEN Henry - 3:57.53

Katie Ledecky clinches first position in the women's 400m freestyle while Jacoby Lydia improves her tie in the finals

10 time Olympic medalist Katie Ledecky secured the top position after clocking an impressive time of 4:01.41 in the women's 400m freestyle event. The 2020 Olympic gold medalist Jacoby Lydia improved her time from 1:06.76 in the heats to 1:05.74 in the finals of women's 100m breaststroke, leaving behind Emma Weber and Lily King.

The results for the final events on Day 2 of the 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio are given below:

Women's 100m Freestyle - Final A

HAUGHEY Siobhan - 52.74 DOUGLASS Kate - 52.98 HUSKE Torri - 53.08 WALSH Gretchen - 53.17 MANUEL Simone - 53.25 WEITZEIL Abbey - 53.67 DELOOF Catie - 53.88 GEMMELL Erin - 54.59

Women's 100m Freestyle - Final B

GORBENKO Anastasia - 54.29 NELSON Beata - 54.68 PEPLOWSKI Anna - 54.70 WASICK Kasia - 55.03 WEILER Carmen - 55.05 CURZAN Claire - 55.16 PARKER Maxine - 55.19 STEPANEK Chloe - 55.47

Men's 100m Freestyle - Final A on Day 2 of the 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio

DRESSEL Caeleb - 48.40 HELD Ryan - 48.48 KING Matt - 48.62 MIROSLAW Rafael - 48.63 VARJASI Peter - 48.70 KULOW Jonny - 48.75 DOMINGUEZ Luis - 48.83 BARNA CARD - 48.91

Men's 100m Freestyle - Final B

KOS Hubert - 48.87 CONDORELLI Santo - 48.93 SAMMON Patrick - 49.01 DALEIDEN Ralph - 49.04 BLACKMAN Nikoli - 49.17 DOLAN Jack - 49.18 HOUSE Grant - 49.32 McDONALD Owen - 49.61

Women's 100m Breaststroke - Final A

JACOBY Lydia - 1:05.74 WEBER Emma - 1:06.50 KING Lilly - 1:06.53 DOBLER Kaitlyn - 1:06.71 ELENDT Anna - 1:06.81 DOUGLASS Kate - 1:06.85 CEBALLOS Macarena - 1:07.91 PICKREM Sydney - 1:08.39

Women's 100m Breaststroke - Final B on Day 2 of the 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio

TETEREVKOVA Kotryna - 1:08.14 WALSH Alex - 1:08.17 SMITH Skyler - 1:09.15 SANTOS Emily - 1:09.15 NELSON Ella - 1:09.24 BERNHARDT Rachel - 1:09.74 KUCHERAN Nina - 1:09.91 MELLOTT Raya - 1:10.51

Men's 100m Breaststroke - Final A

PETRASHOV Denis - 59.83 FINK Nic - 1:00.03 POLONSKY Ron - 1:00.24 ANDREW Michael - 1:00.32 NICHOLS Noah - 1:00.64 FALLON Matthew - 1:00.75 EPITROPOV Lyubomir - 1:00.90 COPE Tommy - 1:01.40

Men's 100m Breaststroke - Final B on Day 2 of the 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio

COLL Carles - 1:00.68 DOBRZANSKI Andy - 1:01.28 GULLEDGE Travis - 1:01.61 DELMAR Ben - 1:01.73 PILGER Maximilian - 1:01.89 PUENTE Andres - 1:01.94 SCHLICHT David - 1:02.30 BENDER Justin - 1:02.30

Women's 200m Butterfly - Final A

SMITH Regan - 2:05.97 LUTHER Dakota - 2:09.51 LOONEY Lindsay - 2:09.64 BRICKER Caroline - 2:09.89 PASH Kelly - 2:10.12 STICKLEN Emma - 2:10.32 HOWLEY Tess - 2:11.73 GINGRICH Leah - 2:12.37

Women's 200m Butterfly - Final B on Day 2 of the 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio

BELL Lucy - 2:12.67 CRONK Carli - 2:12.67 NORDMANN Lilly - 2:12.77 FORRESTER Katie - 2:12.96 LEHMAN Alyce - 2:13.18 DERIVAUX Audrey - 2:13.56 HARTER Abby - 2:13.79 ORTIZ Alondra - 2:15.67

Men's 200m Butterfly - Final A

MARCHAND Leon - 1:54.97 URLANDO Luca - 1:55.63 KALISZ Chase - 1:55.97 DAHLGREN Jack - 1:57.06 JULIAN Trenton - 1:58.01 KHARUN Ilya - 1:58.37 SIVEC VilI - 1:58.72 HARTING Zach - 1:59.97

Men's 200m Butterfly - Final B

RUVALCABA CRUZ - 2:00.20 SANDERS Grant - 2:00.88 LAMASTRA Connor - 2:00.90 BRIED Tommy - 2:01.17 BRANON Patrick - 2:01.23 HOCHWALT Michael - 2:01.72 LUCAS Cooper - 2:01.86 WOODWARD James - 2:02.15

Women's 400m Freestyle - Final A on Day 2 of the 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio

LEDECKY Katie - 4:01.41 MADDEN Paige - 4:04.86 COX Jillian TXLA - 4:07.61 ROGHAIR Aurora - 4:10.87 GEMMELL Erin - 4:11.16 GORMSEN Cavan - 4:12.50 MILLER Hayden - 4:15.30 PEPLOWSKI Anna - 4:18.11

Women's 400m Freestyle - Final B

HEIN Agostina - 4:10.62 MINTENKO Madi - 4:10.93 HURST Kate - 4:14.69 DOBSON Kennedi - 4:16.92 GOLOVATI Daria - 4:17.48 BROWN Charli - 4:17.72 ERTAN Densz - 4:17.99 CARDWELL Summer - 4:19.54

Men's 400m Freestyle - Final A

COSTA Guilherme - 3:46.61 MESTRE Alfonso - 3:47.14 FOSTER Carson - 3:47.64 HENVEAUX Lucas - 3:48.05 SIBIRTSEV Ilia - 3:48.60 SMITH Kieran - 3:48.70 JOHNSTON David - 3:48.75 KIBLER Drew - 3:52.53

Men's 400m Freestyle - Final B on Day 2 of the 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio

FINKE Robert - 3:50.33 MIJATOVIC Luka - 3:52.64 LITHERLAND Jay - 3:53.97 MULGREW William - 3:54.06 CLONTZ Norvin - 3:54.18 HILL Julian - 3:54.30 PONCE de LEON Rafael - 3:59.25 WEISEL Elliot - 4:00.66