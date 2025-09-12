World Athletics Championships 2025: Complete startlists as Noah Lyles, Sha'Carri Richardson, Kishane Thompson and others fight for the ultimate title

Noah Lyles, Sha'Carri Richardson, Kishane Thompson, and other elite players are gearing up to clinch the most coveted 2025 World Athletics Championships title. The athletes will vie in the World Athletics Championships in Tokyo, Japan.
While Lyles and Richardson will compete to defend their titles, Thompson will vie to win his first World Athletics Championships medal. Lyles will lock horns with Thompson once again at the World Athletics Championships after their intense rivalry at the Paris Games. Lyles is stepping on the track in Japan as a three-peat champion from the last edition.
Richardson will participate to defend her 100m title, which she won over the favorite Jamaican pair of Shericka Jackson and Shelly-Ann Fraser-Pryce. All the above athletes will compete in a star-studded lineup, list of which is given further.
Startlist of the 2025 World Athletics Championships
The complete list of athletes at the World Athletics Championships is given below:
100m (Men) at the 2025 World Athletics Championships
- Kishane Thompson -JAM
- Kenneth Bednarek - USA
- Courtney Lindsey - USA
- Oblique Seville - JAM
- T’Mars McCallum - USA
- Trayvon Bromell - USA (Alternate)
- Abdul-Rasheed Saminu - GHA
- Ackeem Blake - JAM
- Noah Lyles - USA
- Akani Simbine - RSA
- Zharnel Hughes - GBR
- Kayinsola Ajayi - NGR
- Erik Cardoso - BRA
- Bayanda Walaza - RSA
- Jerome Blake - CAN
- Eloy Benitez - PUR
- Ronal Longa - COL
- Jeremiah Azu - GBR
- Benjamin Azamati - GHA
- Gift Leotlela - RSA
- Ryiem Forde - JAM
- Davonte Howell - CAY
- Felipe Bardi - BRA
- Emmanuel Eseme - CMR
- Yoshihide Kiryu - JPN
- Retshidisitswe Mlenga - RSA
- Ferdinand Omanyala - KEN
- Carlos Florez Angulo - COL
- Romell Glave - GBR
- Lucas Ansah-Peprah - GER
- Yuhi Mori - JPN
- Rohan Browning - AUS
- Eliezer Adjibi - CAN
- Letsile Tebogo - BOT
- Israel Okon - NGR
- Mamadou Fall Sarr - SEN
- Xinrui Deng - CHN
- Terrence Jones - BAH
- Louie Hinchliffe - GBR
- Joshua Azzopardi - AUS
- Elvis Afrifa - NED
- Taymir Burnet - NED
- Owen Ansah - GER
- Rikkoi Brathwaite - IVB
- Henrik Larsson - SWE
- Simon Hansen - DEN
- Ali Al Balushi - OMA
- Christopher Borzor - HAI
- Andre De Grasse - CAN
- Puripol Boonson - THA
- Kuron Griffith - BAR
- Saif Al Rammahi - IRQ
- Zhenye Xie - CHN
- Olivier Mwimba - COD
- Lamont Marcell Jacobs - ITA
- Alieu Joof - GAM
- Abdul Hakim Sani Brown - JPN
- Zaid Ashraf Omar Al-Awamleh - JOR
- Marcos Santos - ANG
- Favoris Muzrapov - TJK
- Dylan Sicobo - SEY
- Winzar Kakiouea - NRU
- Hassan Saaid - MDV
- Sanjay Weekes - MNT
- D’angelo Huisden - SUR
- Kenaz Kaniwete - KIR
- Tyson Chinn - PLW
- Stanislaus Kostka - FSM
- Theodore Cleveland Rodgers - NMI
- Abdul Rahim Abdullah - BRU
- Salin Tort - CAM
- Manuel Ataide - TLS
- Ty’ree Langidrik - MHL
- Sean Penalver - GIB
- Gregorio Ndong - GEQ
- Matthew Fiso - ASA
- Titali Kolomalu - TGA
200m (Men) at the 2025 World Athletics Championships
- Noah Lyles - USA
- Kenneth Bednarek - USA
- Bryan Levell - JAM
- Letsile Tebogo - BOT
- Robert Gregory - USA
- Courtney Lindsey - USA
- Tapiwanashe Makarawu - ZIM
- Alexander Ogando - DOM
- Zharnel Hughes - GBR
- Makanakaishe Charamba - ZIM
- Jerome Blake - CAN
- Jaleel Croal - IVB
- Erriyon Knighton - USA (Alternate)
- Xavi Mo-Ajok - NED
- Sinesipho Dambile - RSA
- Gout Gout - AUS
- Joseph Fahnbulleh LBR
- Wayde Van Niekerk - RSA
- Aaron Brown - CAN
- Adrian Kerr - JAM
- Towa Uzawa - JPN
- Eseosa Fostine Desalu - ITA
- Naeem Jack - RSA
- Abdulaziz Abdui Atafi - KSA
- Lidio Andres Feliz - DOM
- José Figueroa - PUR
- Udodi Chudi Onwuzurike - NGR
- Ibrahim Fuseini - GHA
- Toby Harries - GBR
- Andre De Grasse - CAN
- Emmanuel Eseme - CMR
- Ryan Zeze - FRA
- Timothé Mumenthaler - SUI
- Christopher Taylor - JAM
- Blessing Akwasi Afrifah - ISR
- Animesh Kujur- IND
- Filippo Tortu - ITA
- Shota Iizuka - JPN
- Seunghwan Ko - KOR
- Shaun Maswanganyi - RSA
- Tomáš Němejc - CZE
- Cesar Almirón - PAR
- Henrik Larsson - SWE
- Gediminas Truskauskas - LTU
- Aidan Murphy -AUS
- Calab Law - AUS
- Ian Kerr - BAH
- Tovetuna Tuna - PNG
- Soshi Mizukubo- JPN
- Darion Skerritt - ANT
- Alham Naghiyev - AZE
- William Reais - SUI
- Omar Simpson - ISV
- Hachim Maaroufou - COM
400m (Men) at the 2025 World Athletics Championships
- Zakithi Nene - RSA
- Jacory Patterson- USA
- Khaleb McRae - USA
- Matthew Hudson-Smith - GBR
- Muzala Samukonga - ZAM
- Jereem Richards - TTO
- Charles Dobson - GBR
- Christopher Bailey - USA
- Bayapo Ndori - BOT
- Vernon Norwood - USA
- Lee Bhekempilo Eppie - BOT
- Samuel Ogazi - NGR
- Kirani James - GRN
- Busang Collen Kebinatshipi - BOT
- George Mutinda - KEN
- Elian Larregina - ARG
- Reece Holder - AUS
- Samuel Reardon - GBR
- Daniel Segers - BEL
- Alexander Doom - BEL
- Brian Onyari Tinega - KEN
- Rok Ferlan - SLO
- Jonas Phijffers - NED
- Attila Molnár - HUN
- Mihai Sorin Dringo - ROU
- Edoardo Scotti - ITA
- Alexander Ogando - DOM
- Bovel McPherson - JAM
- Kevin Kipkorir - KEN
- Oleksandr Pohorilko - UKR
- Lythe Pillay - RSA
- Patrik Simon Enyingi - HUN
- Yuki Joseph Nakajima - JPN
- Christopher Morales Williams - CAN
- Rusheen McDonald - JAM
- Antonio Watson - JAM
- Ammar Ismail Yahia Ibrahim -QAT
- Delano Kennedy - JAM
- Jenoah McKiver - USA (Alternate)
- Chidi Okezie - NGR
- Eugene Omalla - NED
- Jean Paul Bredau - GER
- Fuga Sato - JPN
- Maksymilian Szwed - POL
- Lionel Spitz - SUI
- Cooper Sherman - AUS
- Isaya Klein Ikkink - NED
- Luca Sito ITA (indoor)
- Umar Osman - MAS
800m (Men) at the 2025 World Athletics Championships
- Emmanuel Wanyonyi - KEN
- Josh Hoey - USA (Alternate)
- Donavan Brazier - USA
- Djamel Sedjati - ALG
- Marco Arop - CAN
- Cooper Lutkenhaus - USA
- Max Burgin - GBR
- Bryce Hoppel - USA
- Peter Bol - AUS
- Tshepiso Masalela - BOT
- Gabriel Tual - FRA
- Mohamed Attaoui - ESP
- Slimane Moula - ALG
- Handal Roban - VIN
- Mark English - IRL
- Nicholas Kiplangat Kebenei - KEN
- Mohamed Ali Gouaned - ALG
- Kethobogile Haingura - BOT
- Kelvin Kimtai Loti - KEN
- Mariano García - ESP
- Yanis Meziane - FRA
- Andreas Kramer - SWE
- Tyrice Taylor - JAM
- Eliott Crestan - BEL
- Moad Zahafi - MAR
- David Barroso - ESP
- Samuel Chapple - NED
- Marino Bloudek - CRO
- Francesco Pernici - ITA
- Peyton Craig - AUS
- Abderrahman El Assal - MAR
- Ibrahim Abass Chuot - QAT
- Pieter Sisk - BEL
- Ben Pattison - GBR
- Patryk Sieradzki - POL
- Alexander Stepanov - GER
- Navasky Anderson - JAM
- Cian McPhillips - IRL
- Abdelati El Guesse - MAR
- Maciej Wyderka - POL
- Abdullahi Hassan - CAN
- Filip Ostrowski - POL
- Justin Davies - GBR
- Alex Ngeno Kipngetich - KEN
- Tobias Grønstad - NOR
- Justin O’Toole - CAN
- Pablo Sánchez-Valladares - ESP
- Jakub Dudycha - CZE
- Tiarnan Crorken - GBR
- Matthew Erickson -CAN
- Yohannes Tefera - ETH
- Luke Boyes - AUS
- Ivan Pelizza - SUI
- Catalin Tecuceanu - ITA
- Ebrahim Alzofairi - KUW
- Tom Dradriga - UGA
- Giovanni Lazzaro - ITA
- Alex Amankwa - GHA
- Ko Ochiai - JPN
- Ryan Clarke - NED
- Eduardo Ribeiro - BRA
- Jared Micallef -MLT
- Musa Suliman - ART
- Hein Htet Aung - MYA
- Mohammed Dwedar - PLE
- Stephen Rahuasi - SOL
1500m (Men) at the 2025 World Athletics Championships
- Azeddine Habz - FRA
- Phanuel Kipkosgei Koech - KEN
- Niels Laros - NED
- Stefan Nillessen - NED
- Josh Kerr -GBR
- Isaac Nader - POR
- Jakob Ingebrigtsen - NOR
- Timothy Cheruiyot - KEN
- Cameron Myers - AUS
- Reynold Cheruiyot - KEN
- Jonah Koech - USA
- Ethan Strand - USA
- Narve Gilje Nordås NOR
- Håkon Moe Berg - NOR
- Cole Hocker - USA
- Anass Essayi - MAR
- Flavien Szot -FRA
- Robert Farken - GER
- Samuel Pihlström - SWE
- Ruben Verheyden - BEL
- Hobbs Kessler - USA (Alternate)
- Elliot Giles - GBR
- Oliver Hoare - AUS
- Tshepo Tshite - RSA
- Federico Riva - ITA
- Jake Wightman - GBR
- Romain Mornet -FRA
- Paul Anselmini - FRA
- Adrián Ben - ESP
- Pol Oriach - ESP
- Pieter Sisk - BEL
- Jude Thomas - AUS
- José Carlos Pinto - POR
- Cathal Doyle - IRL
- Nuno Pereira - POR
- Ryan Mphahlele - RSA
- Carlos Saez - ESP
- Foster Malleck - CAN
- Filip Rak - POL
- Kristian Uldbjerg Hansen - DEN
- Andrew Coscoran - IRL
- Adam Spencer - AUS
- Raphael Pallitsch - AUT
- Samuel Tanner - NZL
- Joao Bussotti Neves - ITA
- Neil Gourley - GBR
- Jochem Vermeulen - BEL
- Ermias Girma - ETH
- Fouad Messaoudi - MAR
- Adam Fogg - GBR
- Heithem Chenitef - ALG
- Kieran Lumb - CAN
- Filip Sasínek - CZE
- Hafid Rizqy - MAR
- Melese Nberet - ETH
- Charles Grethen - LUX
- Kazuto Iizawa - JPN
- Charles Philibert-Thiboutot - CAN
- Pietro Arese - ITA
- Yervand Mkrtchyan - ARM
- Diego Javier Lacamoire - ARG
- Mukesh Pal - NEP
- Yeshnil Karan - FIJ
- Hugh Kent - GUM
5000m (Men) at the 2025 World Athletics Championships
- Grant Fisher - USA
- Andreas Almgren - SWE
- Nico Young - USA
- Biniam MeharY - ETH
- Kuma Girma - ETH
- George Mills - GBR
- Hagos Gebrhiwet - ETH
- Mohammed Ahmed - CAN
- Thierry Ndikumwenayo - ESP
- Jakob Ingebrigtsen - NOR
- Yomif Kejelcha - ETH
- Birhanu Balew - BRN
- Dominic Lokinyomo Lobalu - SUI
- Jacob Krop - KEN
- Jimmy Gressier - FRA
- Mohamed Abdilaahi - GER
- Soufiane El Bakkali - MAR
- Etienne Daguinos - FRA
- Yann Schrub - FRA
- Cooper Teare - USA (Alternate)
- Cornelius Kemboi - KEN
- Cole Hocker - USA
- Oscar Chelimo - UGA
- Ky Robinson - AUS
- Eduardo Herrera - MEX
- Luis Grijalva - GUA
- Mathew Kipchumba Kipsang - KEN
- Santiago Catrofe - URU
- Jack Rayner - AUS
- Gulveer Singh - IND
- Keneth Kiprop - UGA
- Isaac Kimeli - BEL
- Saymon Amanuel - ERI
- Darragh McElhinney - IRL
- Mike Foppen - NED
- Valentin Soca - URU
- John Heymans - BEL
- Narve Gilje Nordås - NOR
- Brian Fay - IRL
- Florian Bremm - GER
- Niels Laros - NED
- Andrew Coscoran - IRL
- Harbert Kibet - UGA
- Seth O'Donnell - AUS
- Nagiya Mori - JPN
- Jamal Abdelmaji Eisa Mohammed - ART
- Zhusup Sulaiman Uulu - KGZ
- Ilhamudin Sarajzoy - AFG
- Chikondi Keneth Mwanyali MAW
10000m (Men) at the 2025 World Athletics Championships
- Biniam Mehary - ETH
- Berihu Aregawi - ETH
- Selemon Barega - ETH
- Edwin Kurgat - KEN
- Ishmael Rokitto Kipkurui - KEN
- Benson Kiplangat - KEN
- Adriaan Wildschutt - RSA
- Stanley Waithaka Mburu - KEN
- Graham Blanks - USA
- Gulveer Singh - IND
- Ahmed Muhumed - USA (Alternate)
- Efrem Gidey - IRL
- Mebuki Suzuki - JPN
- Jun Kasai - JPN
- Dan Kibet - UGA
- Davor Aaron Bienenfeld - GER
- Awet Nftalem Kibrab - NOR
- Egide Ntakarutimana - BDI
- Célestin Ndikumana - BDI
- Ignacio Velasquez - CHI
- Andreas Almgren - SWE
- Nico Young - USA
- Grant Fisher - USA
- Yomif Kejelcha - ETH
- Mohammed Ahmed - CAN
- Thierry Ndikumwenayo - ESP
- Merhawi Mebrahtu - ERI
- Jimmy Gressier- FRA
- Dominic Lokinyomo Lobalu - SUI
- Oscar Chelimo - UGA
Marathon (Men) at the 2025 World Athletics Championships
- Tadese Takele - ETH
- Deresa Geleta - ETH
- Vincent Kipkemoi Ngetich - KEN
- Tesfaye Deriba- ETH
- Erick Kiplagat Sang - KEN
- Kennedy Kimutai - KEN
- Elroy Gelant - RSA
- Ryota Kondo -JPN
- Suldan Hassan - SWE
- Kyohei Hosoya - JPN
- Oqbe Kibrom Ruesom - ERI
- Hillary Kipkoech - KEN
- Othmane El Goumri - MAR
- Ibrahim Hassan - DJI
- Amanal Petros - GER
- Mohamed Reda El Aaraby - MAR
- Samsom Amare - ERI
- Ablelom Maryo -ERI
- Koen Naert - BEL
- Jie He - CHN
- Richard Ringer - GER
- Yitayew Abuhay - ISR
- Sezgin Ataç - TUR
- Ebba Tulu Chala - SWE
- Shaohui Yang - CHN
- Haimro Alame - ISR
- Solomon Mutai - UGA
- Kaan Kigen ÖzBilen - TUR
- Abel Chelangat - UGA
- Hugo Catrileo - CHI
- CJ Albertson - USA
- Iliass Aouani - ITA
- Gashau Ayale - ISR
- Andrew Buchanan - AUS
- Soufiyan Bouqantar - MAR
- Maru Teferi - ISR
- Justin Kent - CAN
- Stephen Kissa - UGA
- Peter Lynch - IRL
- Hiko Tonosa Haso - IRL
- Aaron Gruen - AUT
- Sondre Nordstad Moen - NOR
- Naoki Koyama - JPN
- Ilham Tanui ÖzBilen - TUR
- Liam Boudin - AUS
- Abdi Waiss - DJI
- Ben Preisner - CAN
- Tendai Zimuto - ZIM
- Rui Pinto - POR
- Marcelo Laguera - MEX
- Minho Park - KOR
- Xiangdong Wu - CHN
- Johnatas de Oliveira - BRA
- Yves Nimubona - RWA
- Paulo Roberto Paula - BRA
- Segundo Jami - ECU
- Ser-Od Bat-Ochir - MGL
- Tiidrek Nurme- EST
- Dario Ivanovski - MKD
- Daniel Nghidinwa Paulus - NAM
- Nicolás Cuestas - URU
- Ederson Vilela Pereira - BRA
- Kiruhura Emmanuel Ntagunga - ART
- Shokhrukh Davlatov - UZB
- Omar Hassan - ART
- Maxim Răileanu - MDA
- Berhane Tsegay Tekle - ERI
- Byambajav Tseveenravdan - MGL
- Alphonce Felix Simbu - TAN
- Victor Kiplangat - UGA
- Yuya Yoshida - JPN
- Yohanes Chiappinelli - ITA
- Cameron Levins - CAN
- Yemaneberhan Crippa - ITA
- Emile Caïress - GBR
- Isaac Mpofu - ZIM
- Felicien Muhitira - RWA
- Zerei Kbrom Mezngi - NOR
- Abderrazak Charik - ALG
- Jacob Sommer Simonsen - DEN
- Clayton Young - USA
- Cristhian Zamora - URU
- Therence Bizoza - BDI
- Mateusz Kaczor - POL
- Tim Vincent - AUS
- Juan Pacheco - MEX
- Brian Shrader - USA (Alternate)
- Reed Fischer - USA
- Rene Champi - PER
- Josephat Joshua Gisemo - TAN
- Samuel Freire - CPV
- Tom Hendrikse - NED
- Mohammed Benyettou - ALG
- Yaseen Abdalla - SUD
- Ferdinand Cereceda - PER
3000m Steeplechase (Men) at the 2025 World Athletics Championships
- Soufiane El Bakkali - MAR
- Frederik Ruppert -GER
- Ryuji Miura - JPN
- Edmund Serem -KEN
- Samuel Firewu - ETH
- Salaheddine Ben Yazide - MAR
- Lamecha Girma - ETH
- Simon Kiprop Koech- KEN
- Getnet Wale - ETH
- Karl Bebendorf - GER
- Mohamed Amin Jhinaoui - TUN
- Ruben Querinjean - LUX
- Abraham Kibiwot - KEN
- Daniel Arce - ESP
- Isaac Updike - USA
- Nicolas-Marie Daru - FRA
- Louis Gilavert - FRA
- Djilali Bedrani - FRA
- Baptiste Fourmont - FRA
- Etson Barros - POR
- Nahuel Carabaña - AND
- Edward Trippas - AUS
- Alejandro Quijada - ESP
- Geordie Beamish -NZL
- Faid El Mostafa - MAR
- Niklas Buchholz - GER
- Daniel Michalski - USA
- Kenneth Rooks - USA
- Ala Zoghlami - ITA
- Jean-Simon Desgagnés - CAN
- Tim Van De Velde - BEL
- Nathan Mountain - USA (Alternate)
- Vidar Johansson - SWE
- Leo Magnusson - SWE
- Mohamed Tindouft - MAR
- Ahmed Jaziri -TUN
- Leonard Chemutai - UGA
- Carlos San Martín - COL
110m Hurdles (Men) at the 2025 World Athletics Championships
- Cordell Tinch - USA
- Rachid Muratake - JPN
- Just Kwaou-Mathey - FRA
- Trey Cunningham - USA (Alternate)
- Ja’Kobe Tharp - USA
- Dylan Beard - USA
- Sasha Zhoya - FRA
- Jason Joseph - SUI
- Orlando Bennett - JAM
- Grant Holloway - USA
- Enrique Llopis - ESP
- Demario Prince - JAM
- Enzo Diessl - AUT
- Lorenzo Ndele Simonelli - ITA
- Wilhem Belocian - FRA
- Yuanjiang Chen - CHN
- Shunsuke Izumiya - JPN
- Michael Obasuyi - BEL
- Shusei Nomoto - JPN
- Tyler Mason - JAM
- Job Geerds - NED
- Zhuoyi Xu - CHN
- Hansle Parchment - JAM
- Junxi Liu -CHN
- Asier Martínez - ESP
- Louis François Mendy - SEN
- Erwann Cinna - FRA
- Jakub Szymański - POL
- John Adesola - RSA
- Tade Ojora - GBR
- Elie Bacari - BEL
- Jeremie Lararaudeuse - MRI
- Eduardo Rodrigues - BRA
- Saguirou Badamassi - NIG
- Antonio Alkana - RSA
- Oumar Doudai Abakar - QAT
- Damian Czykier - POL
- Mondray Barnard - RSA
- Manuel Mordi - GER
- Gregory Minoue - GER
- Thiago Resende Ornelas Dos Santos -BRA
- Tejas Shirse - IND
- Richard Diawara - MLI
- Amine Bouanani - ALG
- Usumane Djumo - GBS
400m Hurdles (Men) at the 2025 World Athletics Championships
- Karsten Warholm - NOR
- Rai Benjamin - USA
- Alison Dos Santos - BRA
- Abderrahman Samba - QAT
- Ezekiel Nathaniel - NGR
- Caleb Dean -USA
- Chris Robinson -USA
- CJ Allen USA (Alternate)
- Owe Fischer-Breiholz - GER
- Roshawn Clarke - JAM
- Ismail Doudai Abakar - QAT
- Matheus Lima - BRA
- Emil Agyekum - GER
- Matic Ian Guček - SLO
- Malik James-King -JAM
- Alastair Chalmers - GBR
- İsmail Nezir - TUR
- Wiseman Were Mukhobe - KEN
- Bassem Hemeida - QAT
- Vít Müller - CZE
- Assinie Wilson - JAM
- Kemorena Tisang - BOT
- Seamus Derbyshire - GBR
- Alessandro Sibilio - ITA
- Jesús David Delgado - ESP
- Tyri Donovan - GBR
- Ken Toyoda - JPN
- Sabelo Dhlamini - RSA
- Daiki Ogawa - JPN
- Julien Bonvin - SUI
- Carl Bengtström - SWE
- Berke Akçam - TUR
- Dennick Luke - DMA
- Marc Anthony Ibrahim - LBN
- Oskar Edlund - SWE
- Francisco Guilherme Dos Reis Viana - BRA
- Patrik Dömötör - SVK
- Shunta Inoue - JPN
- Joshua Abuaku - GER
- Kyron McMaster - IVB
- Gerald Drummond - CRC
- Victor Ntweng - BOT
- Jun Jie Calvin Quek - SGP
- Akanye Francis - SKN
- Chi Chong Cheong - MAC
- Najimul Hossain Roni - BAN
High Jump (Men) at the 2025 World Athletics Championships
- Sanghyeok Woo - KOR
- Oleh Doroshchuk - UKR
- Hamish Kerr - NZL
- Jan Štefela - CZE
- Yuto Seko - JPN
- Stefano Sottile - ITA
- Jonathan Kapitolnik - ISR
- Matteo Sioli - ITA
- Raymond Richards - JAM
- Tomohiro Shinno - JPN
- Donald Thomas - BAH
- JuVaughn Harrison - USA
- Tyus Wilson - USA
- Tobias Potye - GER
- Thomas Carmoy - BEL
- Dmytro Nikitin - UKR
- Juozas Baikštis - LTU
- Chao-Hsuan Fu - TPE
- Arvesta Troupe - USA (Alternate)
- Shelby McEwen - USA
- Ryoichi Akamatsu - JPN
- Romaine Beckford - JAM
- Sarvesh Anil Kushare - IND
- Manuel Lando - ITA
- Marco Fassinotti - ITA
- Tihomir Ivanov - BUL
- Yual Reath - AUS
- Erick - PORtillo - MEX
- Vadym Kravchuk - UKR
- Mateusz Kołodziejski - POL
- - BRAndon Starc - AUS
- Thiago Moura - BRA
- Edgar Rivera - MEX
- Luis Castro Rivera - PUR
- Brian Raats - RSA
- Gianmarco Tamberi - ITA
- Roman Anastasios - AUS
- Mutaz Essa Barshim - QAT
Pole Vault (Men)
- Armand Duplantis - SWE
- Emmanouil Karalis - GRE
- Kurtis Marschall - AUS
- Menno Vloon - NED
- Ersu Şaşma - TUR
- - AUStin Miller - USA
- Renaud Lavillenie - FRA
- Thibaut Collet - FRA
- Sam - KENdricks - USA
- Sondre Mogens Guttormsen - NOR
- Bokai Huang - CHN
- Chenyang Li - CHN
- Matt Ludwig - USA
- - ETHan Cormont - FRA
- Valters Kreišs - LAT
- Ernest John Obiena - PHI
- Torben Blech - GER
- Ben Broeders - BEL
- Oleg Zernikel - GER
- David Holý - CZE
- Simen Guttormsen NOR
- Piotr Lisek - POL
- Bo Kanda L- ITA Baehre - GER
- Ioannis Rizos - GRE
- Kyle Rademeyer - RSA
- Cole Walsh - USA (Alternate)
- Hussain Asim Al Hizam - KSA
- Matteo Oliveri - ITA
- Matěj Ščerba - CZE
- Ar- TUR Coll - ESP
- Urho Kujanpää - FIN
- Márton Böndör HUN
- Simone Bertelli - ITA
- Oleksandr Onufriyev - UKR
- Tao Zhong - CHN
- Gillian Ladwig - GER
- Seifeldin Heneida Abdesalam - QAT
- Ricardo David Montes - VEN
Long Jump (Men) at the 2025 World Athletics Championships
- Miltiadis Tentoglou - GRE
- Mattia Furlani - ITA
- Tajay Gayle - JAM
- Simon Ehammer - SUI
- Liam Adcock - AUS
- Jorge A Hodelín - CUB
- Carey McLeod - JAM
- Tom Campagne - FRA
- Thobias Montler - SWE
- Erwan Konate - FRA
- Anvar Anvarov - UZB
- Mingkun Zhang - CHN
- Heng Shu - CHN
- Emanuel Archibald - GUY
- Yuhao Shi - CHN
- Bozhidar Sarâboyukov - BUL
- - GERson Baldé - POR
- Lester Lescay- ESP
- Cheswill Johnson - RSA
- William Williams - USA
- Nikaoli Williams - JAM
- Isaac Grimes - USA
- Hibiki Tsuha - JPN
- Cameron Crump - USA (Alternate)
- Jaime Guerra ESP
- Sreeshankar - IND
- Jeremiah Davis - USA
- Riku Ito - JPN
- Yuki Hashioka - JPN
- Charles Edward Godfred NGR
- Filip Pravdica CRO
- Christopher Mitrevski - AUS
- Simon Batz - GER
- Shawn-D Thompson - JAM
- Raihau Maiau - PYF
- Radek Juška - CZE
- Emiliano Lasa - URU
- Arnovis Dalmero - COL
- Roko Farkaš - CRO
Triple Jump (Men) at the 2025 World Athletics Championships
- Andy Díaz Hernández - ITA
- Ruiting Wu - CHN
- Melvin Raffin - FRA
- Jordan Scott - JAM
- Pedro Pichardo - POR
- Max Heß - GER
- Yasser Mohammed Triki - ALG
- Yaming Zhu - CHN
- Praveen Chithravel - IND
- Andrea Dallavalle - ITA
- Russell Robinson - USA
- Kaiwan Culmer - BAH
- Hugues Fabrice Zango - BUR
- Abdulla Aboobacker Narangolintevida - IND
- Jordan A Díaz Fortun - ESP
- Salif Mane - USA
- Chengetayi Mapaya - ZIM
- Lázaro Martínez - CUB
- Thomas Gogois - FRA
- Will Claye - USA
- Wen Su - CHN
- Jonathan Seremes - FRA
- Almir Dos Santos - BRA
- Andy Hechavarría - CUB
- Sami Bakheet KSA
- - BRAndon - GREen - USA (Alternate)
- Cristian Ná- POLes CUB
- Elton Petronilho - BRA
- Endiorass Kingley - AUT
- - ETHan Olivier - NZL
- Connor Murphy - AUS
- Leodan Torrealba - VEN
- Gyumin Yu - KOR
- Amath Faye - SEN
- Yoann Awhansou - BEN
- Tiago Luis - PEReira - POR
- - CAN Özüpek - TUR
Shot Put (Men) at the 2025 World Athletics Championships
- Leonardo Fabbri - ITA
- Joe Kovacs - USA (Alternate)
- Josh Awotunde - USA
- Payton Otterdahl - USA
- Adrian Pi- PERi - USA
- Chukwuebuka Cornnell Enekwechi - NGR
- Tom Walsh - NZL
- Zane Weir - ITA
- Wictor Petersson - SWE
- Willian Dourado - BRA
- Konrad Bukowiecki - POL
- Uziel Muñoz - MEX
- Andrei Rares Toader - ROU
- Tomáš Staněk - CZE
- Marcus Thomsen - NOR
- Scott Lincoln - GBR
- Armin Sinančević - SRB
- Nick Ponzio - ITA
- Welington Morais - BRA
- Chris van Niekerk - RSA
- Giorgi Mujaridze - GEO
- Riccardo Ferrara - ITA
- Eric Favors IRL
- Aiden Smith - RSA
- Juan Carley Vázquez Gómez - CUB
- Mesud Pezer - BIH
- Jialiang Xing - CHN
- Tsanko Arnaudov - POR
- Artem Levchenko - UKR
- Mohammad Reza Tayebi - IRI
- Nick Palmer - NZL
- Mohammed Daoud B Tolu - KSA
- Djimon Gumbs - IVB
- Jes- PER Arbinge - SWE
- Mohamed Khalifa EGY
- Haochen Zhang - CHN
- Ali Peker - TUR
- Ryan Crouser - USA
Discus Throw (Men) at the 2025 World Athletics Championships
- Mykolas Alekna - LTU
- Matthew Denny - AUS
- Kristjan Čeh - SLO
- Ralford Mullings - JAM
- Sam Mattis - USA
- Lawrence Okoye - GBR
- Lolassonn Djouhan - FRA
- Daniel Ståhl - SWE
- Mika Sosna - GER
- Henrik Janssen - GER
- Claudio Romero = CHI
- Shaquille Emanuelson - NED
- Steven Richter - GER
- Connor - BELl - NZL
- Mauricio Ortega - COL
- Marcus Gustaveson - USA
- Reggie Ja- GERs III - USA
- Jordan Guehaseim - FRA
- Juan Caicedo - ECU
- Nicholas - PERcy - GBR
- Alex Rose - SAM
- Emanuel So- USA - POR
- Mario Alberto Díaz - CUB
- Abuduaini Tuergong - CHN
- Ruben Rolvink - NED
- Lukas Weißhaidin- GER AUT
- Marek Bárta - CZE
- Andrew Evans - USA (Alternate)
- Andrius Gudžius - LTU
- Alin Alexandru Firfirică - ROU
- Fedrick Dacres - JAM
- Martynas Alekna - LTU
- Diego Casas - ESP
- Victor Hogan - RSA
- Daniel Jasinski - GER
- Dimitrios Pavlidis - GRE
- Masateru Yugami - JPN
- Wellinton Fernandes da Cruz Filho - BRA
- Chad Wright - JAM
Hammer Throw (Men) at the 2025 World Athletics Championships
- Bence Halász HUN
- Rudy Winkler - USA
- - ETHan Katzberg - CAN
- Yann Ch- AUSsinand - FRA
- Mykhaylo Kokhan - UKR
- Merlin Hummel - GER
- Paweł Fajdek - POL
- Trey Knight - USA
- Angelos Mantzouranis - GRE
- Daniel Haugh - USA
- Thomas Mardal - NOR
- Patrik Hájek - CZE
- Konstantinos Zaltos - GRE
- Ármin Szabados - HUN
- Volodymyr Myslyvčuk - CZE
- Denzel Comenentia - NED
- Joaquin Gomez - ARG
- Tanner Berg - USA (Alternate)
- Ronald Mencia Zayas - CUB
- Gabriel Kehr - CHI
- Özkan Baltaci - TUR
- Matija - GREgurić - CRO
- Humberto Mansilla - CHI
- Christos Frantzeskakis - GRE
- Rowan Hamilton - CAN
- Marcin Wrotyński - POL
- Jake Norris - GBR
- Michail Anastasakis - GRE
- Mostafa Elgamel - EGY
- Dániel Rába - HUN
- Ragnar Carlsson - SWE
- Eiv- IND Henriksen - NOR
- Henri Lii- Pola - FIN
- Donát Varga HUN
- Jerome Vega - PUR
- Halil Yilmazer - TUR
- Shota Fukuda - JPN
- Qi Wang - CHN
- Giorgio Oliveri - ITA
Javelin Throw (Men) at the 2025 World Athletics Championships
- Julian Weber - GER
- Luiz Mauricio da Silva - BRA
- Neeraj Chopra - IND
- Curtis Thompson - USA
- Yuta Sakiyama - JPN
- Rumesh Tharanga Pathirage - SRI
- Arshad Nadeem - PAK
- Keshorn Walcott - TTO
- Cyprian Mrzygłód - POL
- Sumedha Ranasinghe - SRI
- Anderson Peters - GRN
- Sachin Yadav - IND
- Roderick Genki Dean - JPN
- Julius Yego - KEN
- Marcin Krukowski - POL
- Douw Smit - RSA
- Edis Matusevičius - LTU
- Oliver Helander - FIN
- Rohit Yadav - IND
- Dawid Wegner - POL
- Marc Anthony Minichello - USA
- Yash Vir Singh - IND
- Cameron McEntyre - AUS
- Jakub Vadlejch - CZE
- Leandro Ramos - POR
- Lassi Etelätalo - FIN
- Lars Anthony Flaming - PAR
- Eemil - PORvari - FIN
- S- INDri Hrafn Guðmundsson - ISL
- Simon Wieland - SUI
- Ar- TUR Felfner - UKR
- Keyshawn Strachan - BAH
- Haoran Hu - CHN
- Martin Konečný - CZE
- Gen Naganuma - JPN
- Billy Julio López - COL
- Pedro Henrique Rodrigues - BRA
Decathlon (Men) at the 2025 World Athletics Championships
- Sander Skotheim - NOR
- Kyle Garland - USA
- Niklas Kaul - GER
- Simon Ehammer - SUI
- Leo Neugebauer - GER
- Damian Warner - CAN
- Ayden Owens-Delerme - PUR
- Heath Baldwin - USA
- Karel Tilga - EST
- Till Steinforth - GER
- Ma- KENson Gletty - FRA
- Ondřej Kopecký - CZE
- Johannes Erm - EST
- Harrison Williams - USA
- Antoine Ferranti - FRA
- - KENdrick Thompson - BAH
- - AUStin W- EST - USA (Alternate)
- Tim Nowak - GER
- Vilém Stráský - CZE
- Jente Hauttekeete - BEL
- José Fernando Ferreira - BRA
- Xiang Fei - CHN
- Pierce LePage - CAN
- L- INDon Victor GRN
- Sven Roosen - NED
- Janek Õiglane - EST
20 Kilometers Race Walk at the 2025 World Athletics Championships
- Toshi- Kazu Yamanishi - JPN
- Satoshi Maruo - JPN
- Zhaozhao Wang - CHN
- Caio Bonfim - BRA
- Kento Yoshikawa - JPN
- Evan Dunfee - CAN
- Haifeng Qian - CHN
- Chenjie Li - CHN
- Paul McGrath - ESP
- -Francesco Fortunato - ITA
- Ricardo Ortiz - MEX
- Gabriel Bordier - FRA
- Yuta Koga - JPN
- Diego García Carrera - ESP
- Perseus Karlström - SWE
- Rhydian Cowley - AUS
- Andrea Cosi - ITA
- Mukola Rushchak - UKR
- David Hurtado - ECU
- Christopher Linke - GER
- Tim Fraser - AUS
- Declan Tingay - AUS
- Luis Henry Campos - PER
- Will Thompson - AUS
- Maher Ben Hlima - POL
- Gianluca Picchiottino - ITA
- Mateo Romero - COL
- Serhii Svitly- Chnyi - UKR
- Noel Chama - MEX
- Leo Köpp - GER
- Dominik Černý - SVK
- David -Kenny - IRL
- Mazlum Demir - TUR
- Aurélien Quinion - FRA
- Servin Sebastian - IND
- Bence Venyercsán - HUN
- José Luis Doctor - MEX
- Jerry Jokinen - FIN
- Byeongkwang Choe - KOR
- César Herrera - COL
- Ihor Hlavan - UKR
- Raivo Saulgriezis LAT
- Veli-Matti Partanen - FIN
- Hayrettin Yildiz - TUR
- Alexandros Papamichail - GRE
- Matheus Correa - BRA
- Max Batista Goncalves Dos Santos - BRA
- Erick Bernabé Barrondo - GUA
- Misgana Wakuma - ETH
- Wayne Snyman - RSA
20 Kilometers Race Walk at the 2025 World Athletics Championships
- Evan Dunfee - CAN
- Christopher Linke - GER
- Miguel Ángel López - ESP
- Hayato Katsuki - JPN
- José Luis Doctor - MEX
- Andres Eduardo Olivas Núñez - MEX
- Satoshi Maruo - JPN
- Rhydian Cowley - AUS
- Qin Wang - CHN
- Julio César Salazar - MEX
- Kazuki Takahashi - JPN
- Yingcheng Zhou - CHN
- Jinrui Zhang - CHN
- David Hurtado - ECU
- Riccardo Orsoni - ITA
- Aurélien Quinion - FRA
- Dominik Černý - SVK
- Matteo Giupponi - ITA
- Daniel Chamosa - ESP
- Manuel Bermúdez - ESP
- Teodorico Ca Poraso - ITA
- Kevin Campion - FRA
- Ivan Banzeruk - UKR
- Johannes Fre- NZL - GER
- Jonathan Hilbert - GER
- Ihor Hlavan - UKR
- João Vieira - POR
- Vít Hlaváč - CZE
- Bence Venyercsán - HUN
- Oisin Lane - IRL
- Oscar Patín - ECU
- Ram Baboo - IND
- Michal Morvay - SVK
- Yehor Shel- EST - UKR
- Raivo Saulgriezis - LAT
- César Herrera - COL
- José Montana - COL
- Mingyu Kim - KOR
- Xavier Mena - ECU
- Sandeep Kumar - IND
- Cameron Corbishley - GBR
- Alexandros Papamichail - GRE
- Yassir Cabrera - PAN
- Matheus Correa - BRA
- Masatora Kawano - JPN
- Caio Bonfim - BRA
- Will Thompson - AUS
- Mitchell Baker - AUS
- Max Batista Goncalves Dos Santos - BRA
100m (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- Melissa Jefferson-Wooden - USA
- Julien Alfred LCA
- Tina Clayton - JAM
- Kayla White - USA
- Jacious Sears - USA (Alternate)
- Twanisha Terry - USA
- Marie-Josée Ta Lou-Smith - CIV
- Anthaya Charlton - BAH
- Shericka Jackson - JAM
- Shelly-Ann - Fraser-Pryce - JAM
- Thelma Davies - LBR
- Leah Bertrand - TTO
- Dina Asher-Smith - GBR
- Audrey Leduc - CAN
- Zoe Hobbs - NZL
- Sade McCreath - CAN
- Camille Rutherford - BAH
- Daryll Ne- ITA - GBR
- Jodean Williams - JAM
- Amy Hunt - GBR
- Rosemary Chukwuma - NGR
- Liranyi Alonso - DOM
- Sha’Carri Richardson - USA
- Gina Lüc- Kenkemper - GER
- Patrizia Van Der Weken - LUX
- Boglárka Takács HUN
- Zaynab Dosso - ITA
- Ewa Swoboda - POL
- Maboundou Koné - CIV
- Géraldine Frey - SUI
- Salomé - Kora - SUI
- Lisa Mayer - GER
- Lorène Dorcas Bazolo - POR
- Destiny Smith-Barnett - LBR
- Ana Carolina Azevedo - BRA
- Gladymar Torres - PUR
- Herverge Etame Kole - CMR
- Torrie Lewis - AUS
- Sina Mayer - GER
- Xiaojing Liang - CHN
- Viktória Forster - SVK
- Karolína Maňasová - CZE
- Marlet Ospino - COL
- Bree Rizzo - AUS
- Julia Henriksson - SWE
- Polyniki Emmanouilidou - GRE
- Rani Rosius - BEL
- Gorete Semedo - STP
- Ella Connolly - AUS
- María Ignacia Montt - CHI
- Natacha Ngoye - CGO
- Pierrick-Linda Moulin - GAB
- Tri-Tania Lowe -AIA
- Alessandra Gasparelli - SMR
- Rori Lowe - HON
- Fayza Issaka Abdoukerim - TOG
- Nyasha Harris - BIZ
- Valentina Meredova - TKM
- Lujain I- BRAhim Alhumaid - KSA
- Chloe David Van Unknown
- Estelle Short - COK
- Alisar Youssef - SYR
200m (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- Julien Alfred - LCA
- Melissa Jefferson-Wooden - USA
- McKenzie Long - USA
- Brittany Brown - USA
- Anavia Battle - USA
- Dina Asher-Smith - GBR
- Amy Hunt - GBR
- Shericka Jackson - JAM
- Jaël Bestué - ESP
- Kayla White - USA (Alternate)
- Marie-Josée Ta Lou-Smith - CIV
- Daryll Neita - GBR
- Ashanti Moore - JAM
- Minke Bisschops - NED
- Helene - Parisot - FRA
- Thelma Davies LBR
- Success Eduan - GBR
- Sophia Junk - GER
- Leah Bertrand - TTO
- Gabrielle Matthews - JAM
- Miriam Sánchez - MEX
- Lorène Dorcas Bazolo - POR
- Imke Vervaet - BEL
- Torrie Lewis - AUS
- Boglárka Takács HUN
- Jessika Gbai CIV
- Liranyi Alonso - DOM
- Julia Henriksson - SWE
- Anthonique Strachan - BAH
- Fatouma Conde - GUI
- Vittoria Fontana - ITA
- Abigeirufuka Ido - JPN
- Audrey Leduc - CAN
- Maboundou Koné - CIV
- Veronica Shanti - PEReira SGP
- Léonie Pointet - SUI
- Kristie Edwards - AUS
- Jessica-Bianca Wessolly - GER
- Olivia Fotopoulou CYP
- Nora Lindahl - SWE
- Beyonce Defreitas - IVB
- Polyniki Emmanouilidou - GRE
- Yujie Chen - CHN
- Gabriela Anahi Suarez - ECU
- Ann Marii Kivikas - EST
- Marije Van Hunenstijn - NED
- Jacqueline Madogo - CAN
- Yuting Li - CHN
- Alinny Skarl- ETH Delgadillo Silva - BOL
- Maria Carmona - NCA
400m (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- Salwa Eid Naser - BRN
- Marileidy Paulino - DOM
- Sydney McLaughlin-Levrone - USA
- Aaliyah Butler - USA
- Isabella Whittaker - USA
- Henriette Jæ- GER - NOR
- Nickisha Pryce - JAM
- Dejanea Oakley - JAM
- Natalia Bukowiecka - POL
- Martina Weil - CHI
- Amber Anning - GBR
- Evelis Aguilar - COL
- Lynna Irby-Jackson - USA (Alternate)
- Stacey Ann Williams - JAM
- Lieke Klaver - NED
- Mercy Adongo Oketch - KEN
- Wadeline Venlogh - HAI
- Vimbayi Maisvorewa ZIM
- Roxana Gómez CUB
- Yemi Mary John - GBR
- Bassant Hemida - EGY
- Sada Williams - BAR
- Javonya Valcourt - BAH
- Paula Sevilla - ESP
- Anna - POLinari - ITA
- Leah Anderson - JAM
- Victoria Ohuruogu - GBR
- Susanne Gogl-Walli - AUT
- Sharlene Mawdsley - IRL
- Leni Shida - UGA
- Lauren Gale - CAN
- Gabby Scott - PUR
- Printassia Johnson - BAH
- Alice Mangione - ITA
- Miranda Charlene Coetzee - RSA
- Veronika Drljačić - CRO
- Andrea Miklós - ROU
- Shirley Nekhubui - RSA
- Justyna Święty-Ersetic - POL
- Eveline Saalberg - NED
- Zoe Sherar - CAN
- Ellie Beer - AUS
- Dianna Proctor - CAN
- Lada Vondrová - CZE
- Mette Baas - FIN
- Myrte Van Der Schoot - NED
- Sophie Becker - IRL
- Lisanne De Witte - NED
- Tiffani Marinho - BRA
- Nanako Matsumoto - JPN
- Nadeesha Ramanayake - SRI
- Samira Awali Boubacar - NIG
- Esther Mayadjim Mingueyam - CHA
800m (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- Keely Hodgkinson - GBR
- Audrey Werro - SUI
- Georgia Hunter - BELl - GBR
- Lilian Odira - KEN
- Tsige Duguma - ETH
- Oratile Nowe - BOT
- Anaïs Bourgoin - FRA
- Nigist Getachew - ETH
- Prudence Sekgodiso - RSA
- Shafiqua Maloney VIN
- Halimah Nakaayi UGA
- Claudia Hollingsworth - AUS
- Abbey Caldwell - AUS
- Mary Moraa - KEN
- Sarah Billings - AUS
- Nia Akins - USA (Alternate)
- Roisin Willis - USA
- Diribe Welteji - ETH
- Lore Hoffmann - SUI
- Sage Hurta-Klecker - USA
- Worknesh Mesele - ETH
- Maggi Congdon - USA
- Natoya Goule-Toppin - JAM
- Assia Raziki - MAR
- Gabriela Gajanová - SVK
- Jessica Hull - AUS
- Eloisa Coiro - ITA
- Jemma Reekie - GBR
- Gabija Galvydytė - LTU
- Anna Wielgosz - POL
- Clara Liberman - FRA
- Caroline Bredlinger - AUT
- Sarah Moraa - KEN
- Charné Du Plessis - RSA
- Smilla Kolbe - GER
- Angelika Sarna - POL
- Maeliss Trapeau - CAN
- Veronica Vancardo - SUI
- Rocio Arroyo - ESP
- Majtie Kolberg - GER
- Rin Kubo - JPN
- Daily Cooper Gaspar -CUB
- Rénelle Lamote - FRA
- Lorea Ibarzabal - ESP
- Anita Horvat - SLO
- Marta Mitjans - ESP
- Margar- ITA Koczanowa - POL
- Soukaina Hajji - MAR
- Hongjiao Wu - CHN
- Nelly Jepkosgei - BRN
- Kelly-Ann Beckford - JAM
- Adelle Tracey - JAM
- Jazz Shukla - CAN
- Vivian Chebet Kiprotich - KEN
- Elena - Bellò - ITA
- Eveliina Määttänen - FIN
- Pooja - IND
- Noélie Yarigo - BEN
- Déborah Rodríguez - URU
- Perina Lokure Nakang -ART
1500m (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- Faith Kipyegon - KEN
- Diribe Welteji - ETH
- Jessica Hull - AUS
- Nikki Hiltz - USA
- Freweyni Hailu - ETH
- Linden Hall - AUS
- Birke Haylom - ETH
- Sinclaire Johnson - USA
- Nelly Chepchirchir - KEN
- Sarah Healy - IRL
- Laura Muir - GBR
- Saron Berhe - ETH
- Heather Maclean - USA (Alternate)
- Emily Mackay - USA
- Susan Lokayo Ejore - KEN
- Georgia Griffith - AUS
- Agathe Guillemot - FRA
- Marta Pérez - ESP
- Sarah Madeleine - FRA
- Marta Zenoni - ITA
- Sarah Billings - AUS
- Dorcus Ewoi - KEN
- Salomé Afonso - POR
- Esther Guerrero - ESP
- Gaia Sabbatini - ITA
- Klaudia -Kazimierska - POL
- Revee Walcott-Nolan - GBR
- Águeda Marqués - ESP
- Gabija Galvydytė - LTU
- Erin Wallace - GBR
- Gabriela Debues-Stafford - CAN
- Joceline Wind - SUI
- Weronika Lizakowska - POL
- Katie Snowden - GBR
- Wilma Nielsen - SWE
- Kate Current - CAN
- Marina Martínez - ESP
- Lucia Stafford - CAN
- Nele Weßel - GER
- Nozomi Tanaka - JPN
- Ludovica Cavalli - ITA
- Jolanda Kallabis - GER
- Vera Sjöberg - SWE
- Bahiya El Arfaoui - MAR
- Mia Barnett - SWE
- Vera Bertemes-Hoffmann - LUX
- Şilan Ayyıldız - TUR
- Amina Maatoug - NED
- Adelle Tracey - JAM
- Sophie O'Sullivan - IRL
- Laura Nicholson - IRL
- Marissa Damink - NED
- Ingeborg Østgård - NOR
- Teresiah Muthoni Gateri - KEN
- Anne Gine Løvnes - NOR
- Sofia Thø- GERsen DEN
- María Pía Fernández URU
- Knight Aciru UGA
- Tomoka Kimura - JPN
- Lilly Nägeli - SUI
- Pooja - IND
- Micaela Levaggi - ARG
- Gresa Bakraçi - KOS
- Lodkeo Inthakoumman - LAO
5000m (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- Beatrice Chebet - KEN
- Agnes Jebet Ngetich - KEN
- Gudaf Tsegay - ETH
- Freweyni Hailu - ETH
- Nadia Battocletti - ITA
- Birke Haylom - ETH
- Josette Andrews - USA
- Medina Eisa - ETH
- Margaret Akidor - KEN
- Fantaye - BELayneh - ETH
- Rose Davies - AUS
- Georgia Griffith - AUS
- Marta García - ESP
- Maureen Koster - NED
- Nozomi Tanaka - JPN
- Weini Kelati Frezghi - USA (Alternate)
- Jana Van Lent - BEL
- Hannah Nuttall - GBR
- Innes Fitzgerald - GBR
- Joy Cheptoyek UGA
- Lauren Ryan - AUS
- Elise Vanderelst - BEL
- Linden Hall - AUS
- Diane Vanes - NED
- Shelby Houlihan - USA
- Samiyah Hassan Nour DJI
- Sarah Chelangat UGA
- Gabriela Debues-Stafford - CAN
- Melissa Courtney-Bryant - GBR
- Francine Niyomukunzi BDI
- Klara Lukan - SLO
- Sarah Lahti - SWE
- Mariana Machado - POR
- Idaira Prieto - ESP
- Elena Burkard - GER
- Elisa Palmero - ITA
- Lea Meyer - GER
- Ririka Hironaka - JPN
- MicolMajori - ITA
- Elise Cranny - USA
- Regan Yee - CAN
- Federica Del Buono - ITA
- Yuma Yamamoto - JPN
- Wuga He - CHN
- An- ISLeidis Ochoa -CUB
- Farida Abaroge - ART
10,000m (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- JanethChepngetich - KEN
- Agnes Jebet Ngetich - KEN
- Beatrice Chebet - KEN
- Elise Cranny - USA
- Weini Kelati Frezghi - USA (Alternate)
- Joy Cheptoyek UGA
- Daisy Jepkemei - KAZ
- Calli Hau- GER-Thackery - GBR
- Isobel Batt-Doyle - AUS
- Ririka Hironaka - JPN
- Taylor Roe - USA
- Lauren Ryan - AUS
- Emily Infeld - USA
- Mikuni Yada - JPN
- Jana Van Lent - BEL
- Elisa Palmero - ITA
- Megan Keith - GBR
- Rebecca Chelangat UGA
- Klara Lukan SLO
- Eva Dieterich - GER
- Francine Niyomukunzi BDI
- Sarah Chelangat UGA
- Nubia De Oliveira Silva - BRA
- Gudaf Tsegay - ETH
- Fotyen Tesfay - ETH
- Tsigie Gebreselama - ETH
- Ejgayehu Taye - ETH
- Nadia Battocletti - ITA
100m Hurdles (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- Masai Russell - USA
- Grace Stark - USA
- Tobi Amusan - NGR
- Nadine Visser - NED
- Ackera Nugent - JAM
- Danielle Williams - JAM
- Alaysha Johnson - USA
- Megan Tapper- JAM
- Kendra Harrison - USA
- Dita Kambundji - SUI
- Devynne Charlton - BAH
- Kerrica Hill - JAM
- Pia Skrzyszowska - POL
- Marione Fourie - RSA
- Viktória Forster - SVK
- Amoj Brown - JAM
- Lotta Harala - FIN
- Maayke Tjin-A-Lim - NED
- Giada Carmassi - ITA
- Aasia Laurencin LCA
- Sacha Alessandrini - FRA
- Yanla Ndjip-Nyemeck - BEL
- Greisys Roble CUB
- Hitomi Niiya - JPN
- Mako Fukube - JPN
- Nooralotta Neziri - FIN
- Luca Kozák HUN
- Sarah Lavin - IRL
- Tatiana Aholou - CAN
- Anna Tóth HUN
- Mariam Abdul-Rashid - CAN
- Charisma Taylor - BAH
- Yumi Tanaka - JPN
- Karin Strametz AUT
- Saara Kesk- ITAlo - FIN
- Alicja Sielska - POL
- Elena Carraro - ITA
- Reetta Hurske - FIN
- Nika Glojnarič - SLO
- Denisha Cartwright - BAH
- Yanni Wu - CHN
- Sidonie Fiadanantsoa MAD
- Ketiley Batista - BRA
- Dina Aulia INA
- Liz Clay - AUS
- Lai Yiu Lui - HKG
- Thi My Tien Huynh - VIE
- Nathalie Abigail Almendarez - ESA
- Cecilia - FRAncisco Guambe - MOZ
400m Hurdles (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- Femke Bol - NED
- Savannah Sutherland - CAN
- Dalilah Muhammad - USA
- Anna Cockrell - USA
- Jasmine Jones - USA
- Emma Zapletalová - SVK
- Andrenette Knight - JAM
- Akala Garrett - USA
- Rushell Clayton - JAM
- Gianna Woodruff - PAN
- Emily Newnham - GBR
- Naomi Van Den Broeck - BEL
- Ayomide Folorunso - ITA
- Zenéy Van Der Walt - RSA
- Sarah Carli - AUS
- Eileen Demes - GER
- Amalie Iuel - NOR
- Paulien Couckuyt - BEL
- Fatoumata Binta Diallo - POR
- Shiann Salmon - JAM
- Michelle Smith - ISV
- Alice Muraro - ITA
- Kemi Adekoya BRN
- Jiadie Mo - CHN
- Lina Nielsen - GBR
- Tia-Adana - BELle BAR
- Elena Kelety - GER
- Daniela - FRA - ESP
- Daniela Ledecká - SVK
- Louise Maraval - FRA
- Rebecca Sartori - ITA
- Hilla Uusimäki - FIN
- Sanique Walker - JAM
- Alanah Yukich - AUS
- Anna Gryc - POL
- Ashley Miller ZIM
- Linda Olivieri - ITA
- Moa Granat - SWE
- Kristiina Halonen - FIN
- Sára Mátó HUN
- Grace Claxton - PUR
- Daniela Rojas Gutierrez CRC
- Rogail Joseph - RSA
- Yanique Haye-Smith - TKS
- Robyn Brown - PHI
3000m Steeplechase (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- Winfred Yavi BRN
- Faith Cherotich - KEN
- Peruth Chemutai UGA
- Doris Lemngole - KEN
- Norah Jeruto - KAZ
- Sembo Almayew - ETH
- Marwa Bouzayani TUN
- Alemnat Walle - ETH
- Kaylee Mitchell - USA
- Lexy Halladay - USA
- Lea Meyer - GER
- Alice - FINot - FRA
- Angelina Na- POLeon - USA
- Kristlin Gear - USA
- -Parul Chaudhary - IND
- Lomi Muleta - ETH
- Elise Thorner - GBR
- Pamela Kosgei - KEN
- Daisy Jepkemei - KAZ
- Flavie Renouard - FRA
- Sarah Tait - GBR
- Celestine Jepkosgei Biwot - KEN
- Rihab Dhahri - TUN
- Cara Feain-Ryan - AUS
- Kinga Królik - POL
- Marta Serrano - ESP
- Adva Cohen ISR
- Veerle Bakker - NED
- Alicja Konie- CZEk - POL
- Olivia Gürth - GER
- Grace Feyetherstonhaug -CAN
- Gesa Felicitas Krause - GER
- Ilona Mononen - FIN
- Ankita - IND
- Stella Rutto ROU
- Miu Saito - JPN
- Loice Chekwemoi UGA
- Tatiane Raquel da Silva - BRA
- Amy Cashin - AUS
Marathon (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- Tigst Assefa - ETH
- Sutume Asefa Kebede - ETH
- Magdalyne Masai - KEN
- Shitaye Eshete BRN
- Deshun Zhang - CHN
- Sayaka Sato - JPN
- Jackline Cherono - KEN
- Kana Kobayashi - JPN
- Yuka Suzuki - JPN
- Eunice Chebichii Chumba BRN
- Stella Chesang UGA
- Erika Kemp - USA
- Dolshi Tesfu - ERI
- Yuka Ando - JPN
- Manon Trapp - FRA
- Lonah Chemtai Salpeter ISR
- Tigist Gashaw BRN
- Rahma Tahiri MAR
- Kaoutar Farkoussi MAR
- Cuomu Ciren - CHN
- Julia Paternain URU
- Khishigsaikhan Galbadrakh MGL
- Fatima Azzahraa Ouhaddou Nafie - ESP
- Sheyla Eulogio Paucar - PER
- Maor Tiyouri ISR
- Rebecca Lonedo - ITA
- Mary Zenaida Granja - ECU
- Zhixuan Li - CHN
- Susanna Sullivan - USA
- Solange Jesus - POR
- Ye-jin Lim - KOR
- Nóra Szabó HUN
- Kyungsun Choi - KOR
- Chiara Milena Mainetti ARG
- Aydee Loayza - PER
- Anne Luijten - NED
- Ale- KSAndra Brzezińska - POL
- Alina Armas NAM
- Atalena Napule Gaspore Loliha SSD
- Fortunate Chidzivo ZIM
- Tara Palm - AUS
- Nicole Urra CHI
- Karen Ehrenreich DEN
- Magaly Garcia VEN
- Nina Usubyan ARM
- Margarita Hernandez Flores - MEX
- Zaida Ramos - PER
- Tigst Ketema - ETH
- Peres Jepchirchir - KEN
- Laura Luengo - ESP
- Natasha Wodak - CAN
- Juliet Chekwel UGA
- Moira Stewartová - CZE
- Fionnuala McCormack - IRL
- Fatima Ezzahra Gardadi MAR
- Mercyline Chelangat UGA
- Munkhzaya Bayartsogt MGL
- S- USAna Santos - POR
- Salomé Rocha - POR
- Silvia Patricia Ortiz Morocho - ECU
- Alisa Vainio - FIN
- Jessica McClain - USA
- Clementine Mukandanga RWA
- Annie Frisbie - USA (Alternate)
- Julia Mayer AUT
- Izabela Paszkiewicz - POL
- Isabel Oropeza - MEX
- Neheng Khatala LES
- Vanessa Wilson - AUS
- Nawal Yahi - ALG
- Sarah Klein - AUS
- Diana Bogantes CRC
- Hanne Andersen Maridal - NOR
- Marcella Herzog - NED
- Anja Fink - SLO
- Adrijana Pop Arsova Rashikj - MKD
- Sara Schou Kristensen - DEN
High Jump (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- Nicola Olyslagers - AUS
- Yaroslava Mahuchikh - UKR
- Yulia Levchenko - UKR
- Morgan Lake - GBR
- Christina Honsel - GER
- Eleanor Patterson - AUS
- Imke Onnen - GER
- Maria Żodżik - POL
- Vashti Cunningham - USA
- Merel Maes - BEL
- Angelina Topić SRB
- Elena Kulichenko CYP
- Michaela Hrubá - CZE
- Engla Nilsson - SWE
- Sanaa Barnes - USA
- Charity Hufnagel - USA
- Kateryna Tabashnyk - UKR
- Rose Amoanimaa Yeboah GHA
- Dacsy Adelina Brisón CUB
- Lilianna Bátori HUN
- Buse Savaşkan - TUR
- Lamara Distin - JAM
- Idea Pieroni - ITA
- Asia Tavernini - ITA
- Nagisa Takahashi - JPN
- Marija Vuković MNE
- Britt Weerman - NED
- Tatiana Gkousin - GRE
- Emily Whelan - AUS
- Styliana Ioannidou CYP
- Emma Gates - USA
- Ellen Ekholm - SWE
- Fatoumata Balley - GUI
- Elisab- ETH Pihela - EST
- Ella Junnila - FIN
- Lia Apostolovski SLO
- Hellen Te- NORio - COL
Pole Vault (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- Amanda Moll - USA
- Katie Moon - USA
- Molly Caudery - GBR
- Sandi Morris - USA
- Hana Moll - USA
- Angelica Moser - SUI
- Juliana de Menis Campos - BRA
- Tina Šutej - SLO
- Marie-Julie Bonnin - FRA
- Brynn King - USA
- Amálie Švábíková - CZE
- Elien Vekemans - BEL
- Lene Onsrud Retzius - NOR
- Olivia McTaggart - NZL
- Roberta Bruni - ITA
- Elina Lampela - FIN
- Imogen Ayris - NZL
- Eliza McCartney - NZL
- Maryna Kylypko - UKR
- Chunge Niu - CHN
- Elisa Molinarolo - ITA
- Hanga Klekner HUN
- Lea Bachmann - SUI
- Marleen Mülla - EST
- Saga Andersson - FIN
- Kitty Friele Faye - NOR
- Pascale Stöcklin - SUI
- Jennifer Elizarov - CAN
- Ariadni Adamopoulou - GRE
- Wilma Murto - FIN
- Kajsa Roth - SWE
- Iana Gladilchuk - UKR
- Misaki Morota - JPN
- Miré Reinstorf - RSA
- Beatriz Chagas - BRA
- Nina Kennedy - AUS
Long Jump (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- Tara Davis-Woodhall - USA
- Malaika Mihambo - GER
- Larissa Iapichino - ITA
- Hilary Kpatcha - FRA
- Claire Bryant - USA
- Natalia Linares - COL
- Pauline Hondema - NED
- Quanesha Burks - USA
- Annik Kälin - SUI
- Alyssa Jones - USA
- Jazmin Sawyers - GBR
- Agate De Sousa - POR
- Lissandra Maysa Campos - BRA
- Fátima Diame - ESP
- Alina Rotaru-Kottmann ROU
- Ese Brume -NGR
- Alysbeth Felix Boyer - PUR
- Marthe Koala BUR
- Milica Gardašević SRB
- Maja Åskag - SWE
- Ackelia Smith - JAM
- Tyra Gittens - TTO
- Anna Matuszewicz - POL
- Plamena Mitkova - BUL
- Esraa Owis - EGY
- Irati Mitxelena - ESP
- Khaddi Sagnia - SWE
- Shiqi Xiong - CHN
- Chantel Malone - IVB
- Prestina Oluchi Ochonogor - NGR
- Filippa Fotopoulou - CYP
- Nikola Horowska - POL
- Paola Fernandez - PUR
- Delta Amidzovski - AUS
- Danielle Nolte - RSA
- Samantha Dale - AUS
- Sumire Hata - JPN
Triple Jump (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- Leyanis Pérez Hernández - CUB
- Liadagmis Povea - CUB
- Jasmine Moore - USA
- Shanieka Ricketts - JAM
- Thea Lafond DMA
- Caroline Joyeux - GER
- Ackelia Smith - JAM
- Neja Filipič - SLO
- Gabriela Petrova BUL
- Saly Sarr - SEN
- Sharifa Davronova - UZB
- Gabriele Santos - BRA
- Diana Ana Maria Ion ROU
- Erika Giorgia Anoeta Saraceni - ITA
- Ilionis Guillaume - FRA
- Elena Andreea Taloș ROU
- Maja Åskag - SWE
- Regiclecia - CANdido - BRA
- Tuğba Danişmaz - TUR
- Ivana Španović SRB
- Senni Salminen - FIN
- Janne Nielsen - DEN
- Anne-Suzanna Fosther-Katta - CMR
- Ilona Masson - BEL
- Jessie Maduka - GER
- Linda Suchá - CZE
- Oxana - KOReneva - GRE
- Dovilė Kilty - LTU
- Maoko Takashima - JPN
- Yi Li - CHN
- Desleigh Owusu - AUS
- Mariko Morimoto - JPN
- Olha Korsun - UKR
- Agur Dwol - USA
- Yulimar Rojas - VEN
- Dariya Derkach - ITA
Shot Put (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- Chase Jackson - USA
- Jessica Schilder - NED
- Sarah Mitton - CAN
- Yemisi Ogunleye - GER
- Jaida Ross - USA
- Maddison-Lee Wesche - NZL
- Maggie Ewen - USA
- Lijiao Gong - CHN
- Fanny Roos - SWE
- Jessica Ramsey - USA
- Axelina Johansson - SWE
- Linru Zhang - CHN
- Auriol Dongmo - POR
- Katharina Maisch - GER
- Jessica Inchude - POR
- Jessica Woodard - USA (Alternate)
- Alina Kenzel - GER
- Jorinde van Klin- KEN - NED
- Sara Lennman - SWE
- Emilia Kangas - FIN
- Eliana Bandeira - POR
- Yue Sun - CHN
- Treneese Hamilton DMA
- Colette Uys - RSA
- Lloydricia Cameron - JAM
- Eveliina Rouvali - FIN
- Kelsie Murrel-Ross GRN
- Ashley Erasmus - RSA
- Dianelis Delís CUB
- Miné de Klerk - RSA
- Ching-Yuan Chiang TPE
- Ivana Xennia Gallardo CHI
- Senja Mäkitörmä - FIN
- Erna Sóley Gunnarsdóttir - ISL
- Miryam Mazenauer - SUI
- Ana Caroline Silva - BRA
Discus Throw (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- Valarie Allman - USA
- Laulauga Tausaga - USA
- Veronica - FRAley - USA (Alternate)
- Gabi Jacobs - USA
- Shanice Craft - GER
- Kristin Pudenz - GER
- Jor- INDe van Klin- KEN - NED
- Sandra Elkasević - CRO
- Sil- INDa Moráles - CUB
- Vanessa Kamga - SWE
- Marike Steinacker - GER
- Alida van Daalen - NED
- Liliana Cá - POR
- Samantha Hall - JAM
- Obia- Geri Pamela Amaechi NGR
- Bin Feng - CHN
- Chioma Onyekwere-Lyons - NGR
- Marija Tolj - CRO
- Melina Robert-Michon - FRA
- Izabela da Silva - BRA
- Amanda Ngandu-Ntumba - FRA
- Shelby - Frank - USA
- Andressa de Morais - BRA
- Irina Rodrigues - POR
- Daisy Osakue - ITA
- Julia Tunks - CAN
- Caisa-Marie L- INDfors - SWE
- Melany del Pilar Matheus CUB
- Ieva Gumbs - LTU
- Alexandra Emilianov MDA
- Daria Zabawska - POL
- Noraa Monie - CMR
- Özlem Becerek - TUR
- Lisa Brix Pedersen DEN
- Taryn Gollshewsky - AUS
- Zhichao Jiang - CHN
- Subenrat Insaeng THA
- Nanaka - KORi - JPN
Hammer Throw (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- Brooke Andersen - USA
- Camryn Rogers - CAN
- Rachel Richeson - USA
- DeAnna Price - USA
- Jiale Zhang - CHN
- Krista Tervo - FIN
- Silja Kosonen - FIN
- Jie Zhao - CHN
- Janee’ Kassanavoid - USA
- Anita Włodarczyk - POL
- Katrine Koch Jacobsen DEN
- Bianca Florentina Ghelber ROU
- Rose Loga - FRA
- Beatrice - Nedberge Llano - NOR
- Anna -Purchase - GBR
- Janeah Stewart - USA (Alternate)
- Jillian Weir - CAN
- Sara Fantini - ITA
- Aileen Kuhn - GER
- Stamatia Alexandra Scarvelis - GRE
- Nicola Tuthill - IRL
- Samantha Borutta - GER
- Guðrún Karítas Hallgrímsdóttir - ISL
- Stephanie Ratcliffe - AUS
- Lara Roberts - AUS
- Nayoka Clunis - JAM
- Zahra Tatar ALG
- Zsanett Ném- ETH HUN
- Ewa Różańska - POL
- Suvi Niiranen - FIN
- Katarzyna Furmanek - POL
- Rebecka Hallerth - SWE
- Oyesade Olatoye -NGR
- Valentina Savva - CYP
- Lauren Bruce - NZL
- Iryna Klymets - UKR
- Yipsi Moreno ALB
Javelin Throw (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- Victoria Hudson AUT
- Adriana Vilagoš SRB
- Sigrid Borge - NOR
- Elina Tzengko - GRE
- Haruka K- ITAguchi - JPN
- Qianqian Dai - CHN
- Manuela Rotundo URU
- Lianna Davidson - AUS
- Lingdan Su - CHN
- Jo-Ane du Plessis - RSA
- Annu Rani - IND
- Tori Moorby - NZL
- Liveta Jasiūnaitė - LTU
- Juleisy Angulo - ECU
- Jucilene Sales de Lima - BRA
- Momone Ueda - JPN
- Flor Denis Ruiz Hurtado - COL
- Valentina Barrios - COL
- Mac- KENzie Little - AUS
- Rhema Otabor - BAH
- Marija Vučenović - SRB
- Anete Sietiņa - LAT
- Małgorzata Maślak-Glugla - POL
- Sara Kolak - CRO
- Marie-Therese Obst - NOR
- Andrea Železná - CZE
- Evelyn Bliss - USA
- Sae Takemoto - JPN
- Maria Andrejczyk - POL
- Petra Sičáková - CZE
- Irene Jepkemboi - KEN
- Daniella Mieko Nisimura - BRA
- Esra Türkmen - TUR
- Madison Wilt rout - USA
- Eda Tuğsuz - TUR
- Līna Mūze-Sirmā LAT
Heptathlon (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- Anna Hall - USA
- Sofie Dokter - NED
- Saga Vanninen - FIN
- Taliyah Brooks - USA
- Kate O’Connor - IRL
- Martha Araujo - COL
- Michelle Atherley - USA
- Annik Kälin - SUI
- Abigail Pawlett - GBR
- Sandrina Sprengel - GER
- María Vicente - ESP
- Beatričė Juškevičiūtė - LTU
- Adrianna Sułek-Schubert - POL
- Pippi Lotta Enok - EST
- Vanessa Grimm - GER
- Tori West- AUS
- Timara Chapman - USA
- Camryn Newton-Smith - AUS
- Auriana Lazraq-Khlass - FRA
- Nafissatou Thiam - BEL
- Katarina Johnson-Thompson - GBR
- Emma Oosterwegel - NED
- Sveva - Gerevini - ITA
- Jade O’Dowda - GBR
20 Kilometers Race Walk (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- Nanako Fujii - JPN
- María Pérez - ESP
- Li Ma - CHN
- Alegna González - MEX
- Li Peng - CHN
- Antia Chamosa - ESP
- Lyudmila Olyanovska - UKR
- Clémence Beretta - FRA
- Quanming Wu - CHN
- Kimberly García León - PER
- Rebecca Henderson - AUS
- Kumiko Okada - JPN
- Elizab- ETH McMillen - AUS
- Pauline Stey - FRA
- Antonella Palmisano - ITA
- Paula Milena Torres - ECU
- Viviane Lyra - BRA
- Hanna Shevchuk - UKR
- Ilse Guerrero - MEX
- Mary Luz Andia - PER
- Alexandrina Mihai - ITA
- Lucy Alejandra Mendoza Malagon - COL
- Mariia Sakharuk - UKR
- Antigoni Ntrisimpioti - GRE
- Katarzyna Zdziebło - POL
- Evelyn Inga - PER
- Olivia Sandery - AUS
- Paula Juarez - ESP
- Federica Curiazzi - ITA
- Meryem Bekmez - TUR
- Yasmina Toxanbayeva - KAZ
- Ayane Yanai - JPN
- Laura Cristina Mojica Chalarca - COL
- Magaly Beatriz Bonilla - ECU
- Hana Burzalová - SVK
- Jekaterina Mirotvortseva - EST
- Valentina Trapletti - ITA
- Vitória Oliveira - POR
- Alexandra Grif- FIN - AUS
- Tiziana Spiller - HUN
- Johana Ordóñez - ECU
- Mirna Ortíz GUA
- Gabriela de Sousa - BRA
- Rachelle de Orbeta - PUR
- Christina Papadopoulou - GRE
- Panagiota Tsinopoulou - GRE
- Jiayu Yang - CHN
- Erica Sena - BRA
- Cristina Montesinos - ESP
- Alejandra Ortega - MEX
- Sintayehu Masire - ETH
- Lauren Harris - USA
Kilometers Race Walk (Women) at the 2025 World Athletics Championships
- María Pérez - ESP
- Antonella Palmisano - ITA
- Li Ma - CHN
- Nicole - Colombi - ITA
- Eleo- NORa Anna Giorgi - ITA
- Hang Yin - CHN
- Olivia Sandery - AUS
- Hanna Shevchuk - UKR
- Paula Milena Torres - ECU
- Alegna González - MEX
- Karla Ximena Serrano - MEX
- Li Peng - CHN
- Mary Luz Andia - PER
- Kimberly García León - PER
- Cristina Montesinos - ESP
- Yukiko Umeno - JPN
- Rebecca Henderson - AUS
- Katarzyna Zdziebło - POL
- Allanah Pitcher - AUS
- Raquel González - ESP
- Antigoni Ntrisimpioti - GRE
- Johana Ordóñez - ECU
- Viviane Lyra - BRA
- Viktória Madarász - HUN
- Hana Burzalová - SVK
- Valeria Ortuño - MEX
- Alexandra Grif- FIN - AUS
- Masumi Fuchise - JPN
- Agnieszka Ellward - POL
- Maika Yagi - JPN
- Karla Jaramillo - ECU
- Priyanka - IND
- Galina Yakusheva - KAZ
- Olivia Lundman - CAN
- Ema Hačundová - SVK
- Miranda Melville - USA
- Olga Fiaska - GRE
- Mayara Luize Vicentainer - BRA
- Elianay - Pereira - BRA
- Katie Burnett - USA
- Maria Michta-Coffey - USA
- Polina Repina - KAZ
- Stephanie Casey - USA
- Brigitte Coaquira Albarracin - PER
- Joana Pontes - POR
- Naomi Garcia - PUR
- Jessica Groenewald - RSA
- Efstathia Kourkoutsaki - GRE
- Sofia Alikanioti - GRE
- Kader Güvenç - TUR