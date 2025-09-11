World Athletics Championships 2025 Schedule: Find out when Noah Lyles, Sydney McLaughlin-Levrone and others will compete

The World Athletics Championships 2025 is set to begin in just a few hours, with fans worldwide eager to watch their favorite athletes in action. The championships will take place in Tokyo, featuring more than 2000 athletes from 200 teams, all competing for 49 gold medals and a total of 149 medals. The event gives the world’s best athletes a chance to excel in the lead-up to the 2028 Los Angeles Olympics.

Athletes finishing in the top eight places of the World Athletics Championships 2025 will receive prize money, with an additional $100,000 bonus for any world record. Defending champions, including Noah Lyles, Sha’Carri Richardson, Femke Bol, Armand Mondo Duplantis, and Neeraj Chopra, are ready to shine at the iconic National Stadium in Japan’s capital, looking to add to their global medal tally.

Complete Schedule for the World Athletics Championships 2025

Sydney McLaughlin-Levrone set to compete 400m flat at Worlds - Source: Getty

World Athletics Championships 2025: Day 1 | 13 Sep

(All times are Japanese Standard Time (JST))

07:30 AM - Men’s and Women’s 35km race walk

09:00 AM - Women’s discus throw qualification A

10:40 AM - Women's discus throw qualification B

10:55 AM - Men’s shot put qualification

11:10 AM - Men’s 100m preliminary round

11:40 AM - Mixed 4x400m relay heats

06:05 PM - Men’s 3000m Steeplechase heats

06:30 PM - Women's long jump qualification

06:55 PM - Women's 100m heats

07:05 PM - Men's pole vault qualification

07:50 PM - Women's 1500m heats

08:35 PM - Men's 100m heats

09:10 PM - Men's shot put final

09:30 PM - Women's 10,000m final

10:20 PM - Mixed 4x400m relay final

World Athletics Championships 2025: Day 2 | 14 Sep

07:30 AM - Women’s marathon final

09:00 AM - Women’s hammer throw qualification - Group A

09:35 AM - Men’s 1500m heats

10:45 AM - Women’s hammer throw qualification - Group B

11:05 AM - Women’s 100m hurdles heats

06:35 PM - Men’s 400m heats

06:40 PM - Men’s high jump qualification

07:12 PM - Women’s discus throw final

07:25 PM - Women’s 400m heats

08:20 PM - Women’s 100m semi-final

08:40 PM - Women’s long jump final

08:45 PM - Men’s 100m semi-final

09:07 PM - Women’s 1500m semi-final

09:30 PM - Men’s 10,000m final

10:13 PM - Women’s 100m final

10:20 PM - Men’s 100m final

World Athletics Championships 2025: Day 3 | 15 Sep

07:30 AM - Men’s marathon final

09:00 AM - Men’s hammer throw qualification - Group A

09:05 AM - Women’s pole vault qualification

10:30 AM - Women’s 3000m steeplechase heats

10:45 AM - Men’s hammer throw qualification - Group B

11:20 AM - Women’s 400m hurdles heats

07:35 PM - Men’s 400m hurdles heats

07:40 PM - Men’s long jump qualification

07:49 PM - Men’s pole vault final

08:23 PM - Men’s 110m hurdles heats

09:00 PM - Women’s hammer throw final

09:06 PM - Women’s 100m hurdles semi-final

09:30 PM - Men’s 1500m semi-final

09:55 PM - Men’s 3000m steeplechase final

10:20 PM - Women’s 100m hurdles final

World Athletics Championships 2025: Day 4 | 16 Sep

07:35 PM - Men’s 800m heats

07:40 PM - Women’s triple jump qualification

08:36 PM - Men’s high jump final

08:40 PM - Men’s 110m hurdles semi-final

09:01 PM - Men’s hammer throw final

09:07 PM - Women’s 400m semi-final

09:35 PM - Men’s 400m semi-final

10:05 PM - Women’s 1500m final

10:20 PM - Men’s 110m hurdles final

World Athletics Championships 2025: Day 5 | 17 Sep

07:05 PM - Men’s triple jump qualification

07:10 PM - Men’s javelin throw qualification - Group A

07:30 PM - Women’s 200m heats

08:10 PM - Women’s pole vault final

08:15 PM - Men’s 200m heats

08:45 PM - Men’s javelin throw qualification - Group B

08:49 PM - Men’s long jump final

09:03 PM - Women’s 400m hurdles semi-final

09:30 PM - Men’s 400m hurdles semi-final

09:57 PM - Women’s 3000m steeplechase final

10:20 PM - Men’s 1500m final

World Athletics Championships 2025: Day 6 | 18 Sep

07:05 PM - Women’s 5000m heats

07:15 PM - Women’s high jump qualification

07:23 PM - Men’s javelin throw final

07:58 PM - Women’s 800m heats

08:55 PM - Women’s triple jump final

09:02 PM - Men’s 200m semi-final

09:24 PM - Women’s 200m semi-final

09:45 PM - Men’s 800m semi-final

10:10 PM - Men’s 400m final

10:24 PM - Women’s 400m final

World Athletics Championships 2025: Day 7 | 19 Sep

05:33 PM - Women’s 100m hurdles heptathlon

06:20 PM - Women’s high jump heptathlon

07:30 PM - Women’s javelin throw qualification - Group A

08:00 PM - Men’s 5000m heats

08:30 PM - Women’s shot put heptathlon

08:43 PM - Women’s 800m semi-final

08:50 PM - Men’s triple jump final

09:00 PM - Women’s javelin throw qualification - Group B

09:15 PM - Men’s 400m hurdles final

09:27 PM - Women’s 400m hurdles final

09:38 PM - Women’s 200m heptathlon

10:06 PM - Men’s 200m final

10:22 PM - Women’s 200m final

World Athletics Championships 2025: Day 8 | 20 Sep

07:30 AM - Women’s 20km race walk final

09:00 AM - Men’s discus throw qualification - Group A

09:28 AM - Men’s 100m decathlon

09:50 AM - Men’s 20km race walk final

10:00 AM - Women’s shot put qualification

10:10 AM - Men’s long jump decathlon

10:35 AM - Men’s discus throw qualification - Group B

11:30 AM - Women’s long jump heptathlon

11:45 AM - Men’s shot put decathlon

07:00 PM - Women’s javelin throw heptathlon

07:05 PM - Men’s high jump decathlon

07:35 PM - Men’s 4x400m relay heats

07:54 PM - Women’s shot put final

08:00 PM - Women’s 4x400m relay heats

08:25 PM - Men’s 4x100m relay heats

08:45 PM - Women’s 4x100m relay heats

09:05 PM - Women’s javelin throw final

09:11 PM - Women’s 800m heptathlon

09:29 PM - Women’s 5000m final

09:55 PM - Men’s 400m decathlon

10:22 PM - Men’s 800m final

World Athletics Championships 2025: Day 9 | 21 Sep

09:05 AM - Men’s 110m hurdles decathlon

09:55 AM - Men’s discus throw decathlon - Group A

11:05 AM - Men’s discus throw decathlon - Group B

11:35 AM - Men’s pole vault decathlon - Group A

12:20 PM - Men’s pole vault decathlon - Group B

05:35 PM - Men’s javelin throw decathlon - Group A

06:47 PM - Men’s javelin throw decathlon - Group B

07:30 PM - Women’s high jump final

07:35 PM - Women’s 800m final

07:47 PM - Men’s 5000m final

08:10 PM - Men’s discus throw final

08:20 PM - Men’s 4x400m relay final

08:35 PM - Women’s 4x400m relay final

08:49 PM - Men’s 1500m decathlon

09:06 PM - Women’s 4x100m relay final

09:20 PM - Men’s 4x100m relay final

About the author Amitha Reji George I'm Amitha Reji George, a journalism graduate who enjoys covering women’s sports and US Olympics. I hope to contribute to sports journalism by helping readers connect with their favorite athletes through their performances on the track and the stories that define them beyond it. Know More