World Athletics Championships 2025 Schedule: Find out when Noah Lyles, Sydney McLaughlin-Levrone and others will compete

The World Athletics Championships 2025 is set to begin in just a few hours, with fans worldwide eager to watch their favorite athletes in action. The championships will take place in Tokyo, featuring more than 2000 athletes from 200 teams, all competing for 49 gold medals and a total of 149 medals. The event gives the world’s best athletes a chance to excel in the lead-up to the 2028 Los Angeles Olympics.
Athletes finishing in the top eight places of the World Athletics Championships 2025 will receive prize money, with an additional $100,000 bonus for any world record. Defending champions, including Noah Lyles, Sha’Carri Richardson, Femke Bol, Armand Mondo Duplantis, and Neeraj Chopra, are ready to shine at the iconic National Stadium in Japan’s capital, looking to add to their global medal tally.
Complete Schedule for the World Athletics Championships 2025
World Athletics Championships 2025: Day 1 | 13 Sep
(All times are Japanese Standard Time (JST))
- 07:30 AM - Men’s and Women’s 35km race walk
- 09:00 AM - Women’s discus throw qualification A
- 10:40 AM - Women's discus throw qualification B
- 10:55 AM - Men’s shot put qualification
- 11:10 AM - Men’s 100m preliminary round
- 11:40 AM - Mixed 4x400m relay heats
- 06:05 PM - Men’s 3000m Steeplechase heats
- 06:30 PM - Women's long jump qualification
- 06:55 PM - Women's 100m heats
- 07:05 PM - Men's pole vault qualification
- 07:50 PM - Women's 1500m heats
- 08:35 PM - Men's 100m heats
- 09:10 PM - Men's shot put final
- 09:30 PM - Women's 10,000m final
- 10:20 PM - Mixed 4x400m relay final
World Athletics Championships 2025: Day 2 | 14 Sep
- 07:30 AM - Women’s marathon final
- 09:00 AM - Women’s hammer throw qualification - Group A
- 09:35 AM - Men’s 1500m heats
- 10:45 AM - Women’s hammer throw qualification - Group B
- 11:05 AM - Women’s 100m hurdles heats
- 06:35 PM - Men’s 400m heats
- 06:40 PM - Men’s high jump qualification
- 07:12 PM - Women’s discus throw final
- 07:25 PM - Women’s 400m heats
- 08:20 PM - Women’s 100m semi-final
- 08:40 PM - Women’s long jump final
- 08:45 PM - Men’s 100m semi-final
- 09:07 PM - Women’s 1500m semi-final
- 09:30 PM - Men’s 10,000m final
- 10:13 PM - Women’s 100m final
- 10:20 PM - Men’s 100m final
World Athletics Championships 2025: Day 3 | 15 Sep
- 07:30 AM - Men’s marathon final
- 09:00 AM - Men’s hammer throw qualification - Group A
- 09:05 AM - Women’s pole vault qualification
- 10:30 AM - Women’s 3000m steeplechase heats
- 10:45 AM - Men’s hammer throw qualification - Group B
- 11:20 AM - Women’s 400m hurdles heats
- 07:35 PM - Men’s 400m hurdles heats
- 07:40 PM - Men’s long jump qualification
- 07:49 PM - Men’s pole vault final
- 08:23 PM - Men’s 110m hurdles heats
- 09:00 PM - Women’s hammer throw final
- 09:06 PM - Women’s 100m hurdles semi-final
- 09:30 PM - Men’s 1500m semi-final
- 09:55 PM - Men’s 3000m steeplechase final
- 10:20 PM - Women’s 100m hurdles final
World Athletics Championships 2025: Day 4 | 16 Sep
- 07:35 PM - Men’s 800m heats
- 07:40 PM - Women’s triple jump qualification
- 08:36 PM - Men’s high jump final
- 08:40 PM - Men’s 110m hurdles semi-final
- 09:01 PM - Men’s hammer throw final
- 09:07 PM - Women’s 400m semi-final
- 09:35 PM - Men’s 400m semi-final
- 10:05 PM - Women’s 1500m final
- 10:20 PM - Men’s 110m hurdles final
World Athletics Championships 2025: Day 5 | 17 Sep
- 07:05 PM - Men’s triple jump qualification
- 07:10 PM - Men’s javelin throw qualification - Group A
- 07:30 PM - Women’s 200m heats
- 08:10 PM - Women’s pole vault final
- 08:15 PM - Men’s 200m heats
- 08:45 PM - Men’s javelin throw qualification - Group B
- 08:49 PM - Men’s long jump final
- 09:03 PM - Women’s 400m hurdles semi-final
- 09:30 PM - Men’s 400m hurdles semi-final
- 09:57 PM - Women’s 3000m steeplechase final
- 10:20 PM - Men’s 1500m final
World Athletics Championships 2025: Day 6 | 18 Sep
- 07:05 PM - Women’s 5000m heats
- 07:15 PM - Women’s high jump qualification
- 07:23 PM - Men’s javelin throw final
- 07:58 PM - Women’s 800m heats
- 08:55 PM - Women’s triple jump final
- 09:02 PM - Men’s 200m semi-final
- 09:24 PM - Women’s 200m semi-final
- 09:45 PM - Men’s 800m semi-final
- 10:10 PM - Men’s 400m final
- 10:24 PM - Women’s 400m final
World Athletics Championships 2025: Day 7 | 19 Sep
- 05:33 PM - Women’s 100m hurdles heptathlon
- 06:20 PM - Women’s high jump heptathlon
- 07:30 PM - Women’s javelin throw qualification - Group A
- 08:00 PM - Men’s 5000m heats
- 08:30 PM - Women’s shot put heptathlon
- 08:43 PM - Women’s 800m semi-final
- 08:50 PM - Men’s triple jump final
- 09:00 PM - Women’s javelin throw qualification - Group B
- 09:15 PM - Men’s 400m hurdles final
- 09:27 PM - Women’s 400m hurdles final
- 09:38 PM - Women’s 200m heptathlon
- 10:06 PM - Men’s 200m final
- 10:22 PM - Women’s 200m final
World Athletics Championships 2025: Day 8 | 20 Sep
- 07:30 AM - Women’s 20km race walk final
- 09:00 AM - Men’s discus throw qualification - Group A
- 09:28 AM - Men’s 100m decathlon
- 09:50 AM - Men’s 20km race walk final
- 10:00 AM - Women’s shot put qualification
- 10:10 AM - Men’s long jump decathlon
- 10:35 AM - Men’s discus throw qualification - Group B
- 11:30 AM - Women’s long jump heptathlon
- 11:45 AM - Men’s shot put decathlon
- 07:00 PM - Women’s javelin throw heptathlon
- 07:05 PM - Men’s high jump decathlon
- 07:35 PM - Men’s 4x400m relay heats
- 07:54 PM - Women’s shot put final
- 08:00 PM - Women’s 4x400m relay heats
- 08:25 PM - Men’s 4x100m relay heats
- 08:45 PM - Women’s 4x100m relay heats
- 09:05 PM - Women’s javelin throw final
- 09:11 PM - Women’s 800m heptathlon
- 09:29 PM - Women’s 5000m final
- 09:55 PM - Men’s 400m decathlon
- 10:22 PM - Men’s 800m final
World Athletics Championships 2025: Day 9 | 21 Sep
- 09:05 AM - Men’s 110m hurdles decathlon
- 09:55 AM - Men’s discus throw decathlon - Group A
- 11:05 AM - Men’s discus throw decathlon - Group B
- 11:35 AM - Men’s pole vault decathlon - Group A
- 12:20 PM - Men’s pole vault decathlon - Group B
- 05:35 PM - Men’s javelin throw decathlon - Group A
- 06:47 PM - Men’s javelin throw decathlon - Group B
- 07:30 PM - Women’s high jump final
- 07:35 PM - Women’s 800m final
- 07:47 PM - Men’s 5000m final
- 08:10 PM - Men’s discus throw final
- 08:20 PM - Men’s 4x400m relay final
- 08:35 PM - Women’s 4x400m relay final
- 08:49 PM - Men’s 1500m decathlon
- 09:06 PM - Women’s 4x100m relay final
- 09:20 PM - Men’s 4x100m relay final