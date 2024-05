World Athletics Relays 2024: Men's and women's entry list ft. Noah Lyles and Gabby Thomas headline Team USA

The World Athletics Relays 2024 is all set to commence on May 4 and will continue till May 5. This is a qualifying event for the 2024 Paris Olympics and is slated to be held at the Thomas A Robinson National Stadium in Nassau. It is being organized by the Commonwealth of the Bahamas. The roster of the entire athletes has been released by the World Athletics.

In the World Athletics Relays 2024, around 893 athletes from 54 countries have registered to participate. 32 teams have registered for the men's 4x100m and 30 teams for the women's 4x100m. For the men's 4x400m and women's 4x400m, 32 and 27 teams have made their entries respectively. Along with this, 30 teams have also registered for the mixed 4x400m relays.

Renowned athletes like World Champion Noah Lyles, Olympian Kenny Bednarek, and Marcell Jacobs will be seen in the men's events. In the women's category, Gabby Thomas, Alexis Holmes, and multiple other celebrated athletes will grace the event with their presence.

Let's have a look at the entire roster of athletes for all the events at the World Athletics Relays 2024.

Athletes entry list for the World Athletics Relays 2024

Men's category (country-wise)

1. Australia

4x100 Meters Relay

Joshua Azzopardi Jacob Despard Christopher IUS Calab Law Jackson Rowe Sebastian Sultana

4x400 Meters Relay

Alex Beck Harrison Hunt Thomas Reynolds Cooper Sherman Luke Van Ratnigen

2. Bahamas

4x100 Meters Relay

Jeremiah Adderley Blake BARTLETT JR. Carlos BROWN JR. Deedro CLARKE Samson COLEBROOKE Samalie FARRINGTON Warren FRASER Ian KERR

4x400 Meters Relay

Deedro CLARKE Steven GARDINER Shakeem HALL-SMITH Lhevinne JOSEPH Wendell MILLER Zion MILLER Alonzo RUSSELL Zion SHEPHERD

3. Barbados

4x400 Meters Relay

Desean BOYCE Kyle GALE Rasheeme GRIFFITH Tyrique JOHNSON Jonathan JONES Raheem TAITT-BEST

4. Belgium

4x100 Meters Relay

Emiel BOTTERMAN Valentijn HOORNAERT Ward MERCKX Jordan PAQUOT Antoine SNYDERS Robbe TORFS Simon VERHERSTRAETEN Kobe VLEMINCKX

4x400 Meters Relay

Dylan BORLÉE Jonathan BORLÉE Kévin BORLÉE Alexander DOOM Christian IGUACEL Florent MABILLE Jonathan SACOOR Robin VANDERBEMDEN

5. Botswana

4x400 Meters Relay

Busang Collen KEBINATSHIPI Boitumelo MASILO Bayapo NDORI Zibane NGOZI Anthony PESELA Leungo SCOTCH Letsile TEBOGO Tumo Statago VAN WYK

6. Brazil

4x100m Relays

Felipe BARDI Paulo André CAMILO Erik CARDOSO Renan CORREA Rodrigo DO NASCIMENTO Gabriel Aparecido DOS SANTOS GARCIA

4x400m Relays

Lucas CARVALHO Vitor Hugo DE MIRANDA Maxsuel DOS SANTOS Tiago LEMES DA SILVA Matheus LIMA Lucas VILAR

7. Canada

4x100m Relays

Bolade AJOMALE Duan ASEMOTA Jerome BLAKE Aaron BROWN Andre DE GRASSE Malachi MURRAY Brendon RODNEY

4x400m Relays

Marco AROP Ibrahim AYORINDE Tyler FLOYD Myles MISENER-DALEY Christopher MORALES-WILLIAMS Callum ROBINSON Michael ROTH Jalon WHITE

8. PR of China

4x100m Relays

Jiapeng CHEN Zhijian DENG Bingtian SU Zhiqiang WU Zhenye XIE Haibin YAN

9. Colombia

4x100 Metres Relay

Neiker ABELLO Oscar Manuel BALTAN Carlos FLOREZ ANGULO Ronal LONGA Carlos Andrés PALACIOS Jhony RENTERI

4x400 Relays

Edel Rogelio AMORES Yaniel CARRERO Reynaldo R. ESPINOSA Anier O. LÓPEZ 4 Shainer REGINFO MONTOYA

Czech Republic

4x100 Metres Relay

Stanislav JÍRA JIRKA Eduard KUBELÍK Ondřej MACÍK Zdeněk STROMŠÍK VELEBA

4x400 Metres Relay

Michal DESENSKÝ Matěj KRSEK Pavel MASLÁK Vít MÜLLER Patrik ŠORM Jan TESAŘ

Denmark

4x100m Relays

Emil FRÆNDE Simon HANSEN Jacob HVORUP Mikkel Linnemand JOHANSSON Rasmus Thornbjerg KLAUSEN Tobias LARSEN 225 Kojo MUSAH Frederik SCHOU-NIELSEN

Dominican Republic

4x100m Relays

José GONZÁLEZ Alexander OGANDO Franquelo PEREZ Erick Joel SÁNCHEZ Christopher VALDEZ

4x400m Relays

Ismael Antonio ADON Anderson Miguel Robert KING Yeral NUÑEZ Juander SANTOS

Spain

4x100m Relays

Adria ALFONSO Andoni CALBANO Bernat CANET Guillem CRESPI Sergio LÓPEZ Arnau MONNE Pablo MONTALVO Daniel RODRÍGUEZ

4x400m Relays

Julio ARENAS Lucas BÚA Iñaki CAÑAL Bernat ERTA David GARCÍA Samuel GARCÍA Manuel GUIJARRO Óscar HUSILLOS

France

4x100m Relays

Guy-Elphege ANOUMAN Jeff ERIUS Allan LAGUI Pablo MATEO Aymeric PRIAM Antoine THORAVAL Méba Mickaël ZEZE Ryan ZEZE

4x400m Relays

Téo ANDANT Gilles BIRON Simon BOYPA Thomas JORDIER Ludovic OUCENI Loïc PREVOT David SOMBE Yann SPILLMANN

Great Britain & NI

4x100m Relays

Eugene AMO-DADZIE Jona EFOLOKO Romell GLAVE Zharnel HUGHES Richard KILTY Nethaneel MITCHELL-BLAKE Reece PRESCOD Chijindu UJAH

4x400m Relays

Joseph BRIER Lewis DAVEY Charles DOBSON Toby HARRIES Alex HAYDOCK-WILSON Matthew HUDSON-SMITH Lee THOMPSON Brodie YOUNG

Germany

4x100m Relays

Deniz ALMAS Lucas ANSAH-PEPRAH Robin GANTER Joshua HARTMANN Kevin KRANZ Marvin SCHULTE Julian WAGNER Yannick WOLF

4x400m Relays

Emil AGYEKUM Aleksandar ASKOVIC Fabian DAMMERMANN Marc KOCH Lukas KRAPPE Tyrel PRENZ Marvin SCHLEGEL Patrick SCHNEIDER

Ghana

4x100m Relays

Joseph Paul AMOAH Benjamin AZAMATI Isaac BOTSIO Ibrahim FUSEINI Edwin Kwabla GADAYI

India

4x400m Relays

Amoj JACOB Avinash KRISHNA KUMAR Arokia RAJIV Rajesh RAMESH Noah Nirmal TOM Muhammed Ajmal VARIYATHODI Muhammed Anas YAHIYA YASHAS

Italy

4x100m Relays

Eseosa Fostine DESALU Lamont Marcell JACOBS Matteo MELLUZZO Lorenzo PATTA Marco RICCI Roberto RIGALI Lorenzo Ndele SIMONELLI Filippo TORTU

4x400m Relays

Vladimir ACETI Brayan LOPEZ Riccardo MELI Alessandro MOSCARDI Davide RE Francesco Domenico ROSSI Edoardo SCOTTI

Jamaica

4x100m Relays

Ackeem BLAKE Ryiem FORDE Kadrian GOLDSON Bryan LEVELL Odaine MCPHERSON

4x400m Relays

Zandrion BARNES Karayme BARTLEY Roshawn CLARKE Anthony COX Demish GAYE Malik JAMES-KING Rusheen MCDONALD Assinie WILSON

Japan

4x100m Relays

Yoshiki KINASHI Sota MIWA Abdul Hakim SANI BROWN Ryota SUZUKI Koki UEYAMA Ryo WADA Shoma YAMAMOTO Hiroki YANAGITA

4x400m Relays

Kaito KAWABATA Kodai MAMADA Masato MORI Yuki Joseph NAKAJIMA Yudai NISHI Mizuki OBUCHI Fuga SATO Kentaro SATO

Kenya

4x100m Relays

Meshack Kitsubuli BABU Mike Mokamba NYANG'AU Hesborn Oduor OCHIENG Mark Otieno ODHIAMBO Ferdinand OMANYALA Samuel Chege WAWERU

4x400m Relay

David Sanayek KAPIRANTE Kevin KIPKORIR Nathaniel KIPNGETICH Moitalel MPOKE Boniface Ontuga MWERESA Brian Onyari TINEGA

Korea

4x100m Relays

Kukyoung KIM Taehyo KIM Seunghwan KO Jaeseong LEE Junhyeok LEE 15 Jan Simon LEE

Saudi Arabia

4x100m Relays

Abdulaziz Abdui ATAFI Mohamed DAOUD ABDULLAH Mahmoud Hafiz IBRAHIM Ali Khalid MAS Abdullah Abkar MOHAMMED Nasser Mahmoud MOHAMMED

Liberia

4x100m Relays

Joseph FAHNBULLEH Emmanuel MATADI Jabez REEVES Akeem SIRLEAF

Mexico

4x400m Relays

Luis AVILÉS FERREIRO Guillermo CAMPOS Alejandro DIAZ Valente MENDOZA Edgar RAMÍREZ

Netherlands

4x100m Relays

Onyema ADIGIDA Elvis AFRIFA Taymir BURNET Nsikak EKPO Churandy MARTINA Xavi MO-AJOK Hensley PAULINA Joris VAN GOOL

4x400m Relays

Ramsey ANGELA Liemarvin BONEVACIA Isaya KLEIN IKKINK Eugene OMALLA Nick SMIDT Tony VAN DIEPEN Nout WARDENBURG

Nigeria

4x100m Relays

Alaba Olukunle AKINTOLA Karlington ANUNAGBA Emmanuel Ekanem CONSIDER Usheoritse ITSEKIRI Godson Oke OGHENEBRUME Seye OGUNLEWE Udodi Chudi ONWUZURIKE Israel Okon SUNDAY

4x400m Relays

Sikiru Adewale ADEYEMI Dubem AMENE Ezekiel NATHANIEL Samson Oghenewegba NATHANIEL Dubem NWACHUKWU Samuel OGAZI Ifeanyi Emmanuel OJELI Chidi OKEZIE

Philippines

4x400m Relays

Michael DEL PRADO Frederick RAMIREZ Joyme SEQUITA Umajesty Wesley WILLIAMS

Poland

4x100m Relays

Albert KOMAŃSKI Przemysław SŁOWIKOWSKI Oliwer WDOWIK Patryk WYKROTA Marek ZAKRZEWSKI Łukasz ŻOK

4x400m Relays

Igor BOGACZYŃSKI Kajetan DUSZYŃSKI Patryk GRZEGORZEWICZ Mateusz RZEŹNICZAK Daniel SOŁTYSIAK Maksymilian SZWED Karol ZALEWSKI

Qatar

4x400m Relays

Ismail Doudai ABAKAR Abubaker Haydar ABDALLA Abderrahman ALSALECK Amar Ebed EBED Bassem HEMEIDA Ashraf Hussen OSMAN Ammar Ismail YAHIA IBRAHIM

South Africa

4x100m Relays

Clarence MUNYAI Bradley Botshelo NKOANA Benjamin RICHARDSON Rivaldo ROBERTS Akani SIMBINE Tshepo Jason TYANTINI Bayanda WALAZA

4x400m Relays

Gardeo ISAACS Wiaan MARTIN Mthi MTHIMKULU Zakithi NENE Antonie Matthys NORTJE Lythe PILLAY Tumisang SHEZI Wayde VAN NIEKERK

Senegal

4 x 400 Metres Relay

Lamine DIALLO Cheikh Tidiane DIOUF Frederic MENDY Abdou Aziz NDIAYE Abdou Lakhat NDIAYE Ousmane SIDIBÉ El Hadji Malick SOUMARE

Sri Lanka

4 x 400 Metres Relay

Dinuka Deshan HALGAHA VITHANALAGE Kalinga Kumarage HEWA KUMARAGE Pasindu Lakshan PANAMBARA Rajitha Neranjan RAJAKARUNA Aruna Dharshana SINGHAPURAGE

Switzerland

4x100m Relays

Enrico GÜNTERT Lucien KERN Bradley LESTRADE Pascal MANCINI Timothé MUMENTHALER William REAIS Felix SVENSSON Jérémy VALNET

Thailand

4x100m Relays

Piyawat AENDU Puripol BOONSON Soraoat DAPBANG Thawatchai HIMAIAD Natawat IAMUDOM Chayut KHONGPRASIT Siripol PUNPA Semathong RUAMCHOKTHA

Trinidad and Tobago

4x100m Relays

Kion BENJAMIN Jerod ELCOCK Timothy FREDERICK Eric HARRISON JR. Omari LEWIS

4x400m Relays

Timothy FREDERICK Asa GUEVARA Che LARA Shakeem MC KAY Jereem RICHARDS Joshua ST. CLAIR

Turkiye

4x100m Relay

Batuhan ALTINTAŞ Aykut AY Emre Zafer BARNES Kayhan ÖZER Anthony SMITH Oğuz UYAR

4x400m Relay

Berke AKÇAM Ilyas ÇANAKÇI Yasmani COPELLO Kubilay ENÇÜ Oğuzhan KAYA İsmail NEZIR

United States

4x100m Relays

Pjai AUSTIN Kenneth BEDNAREK Kyree KING Courtney LINDSEY Noah LYLES Kendal WILLIAMS

4x400m Relays

Champion ALLISON Christopher BAILEY Bryce DEADMON Wilbert LONDON Jacory PATTERSON Demarius SMITH Willington WRIGHT

Venezuela

4x400m Relays

Javier GOMEZ Ryan Ignaiker LOPEZ PARRA Jose MAITA Kelvis PADRINO Julio RODRIGUEZ

Zambia

4x400m Relay

Sitali KAKENE Kennedy LUCHEMBE David MULENGA Patrick Kakozi NYAMBE Muzala SAMUKONGA Charles SHIMUKOWA

Women's team

Australia

4x100m Relay

Ella CONNOLLY Olivia DODDS Kristie EDWARDS Ebony LANE Torrie LEWIS Bree MASTERS

4x400m Relays

Ellie BEER Bendere OBOYA Jemma POLLARD Mikeala SELAIDINAKOS Alanah YUKICH

Austria

4x100m Relays

Magdalena LINDNER Isabel POSCH Karin STRAMETZ Viktoria WILLHUBER

Bahamas

4x100m Relays

Devynne CHARLTON Shayann DEMERITTE Printassia JOHNSON Jamiah NABBIE Nia RICHARDS Camille RUTHERFORD Pedrya SEYMOUR Charisma TAYLOR

Belgium

4x100m Relays

Janie DE NAEYER Elise MEHUYS Alizee MORENCY POILVACHE Delphine NKANSA Rani ROSIUS Nora THIRY Lotte VAN LENT Rani VINCKE

4x400m Relays

Cynthia BOLINGO Hanne CLAES Kylie LAMBERT Camille LAUS Helena PONETTE Liefde SCHOEMAKER Naomi VAN DEN BROECK Imke VERVAET

Botswana

4x400m Relays

Thomphang BASELE Christine BOTLOGETSWE Lydia JELE Obakeng KAMBERUKA Batisane KENNEKAE Galefele MOROKO Motlatsi Tebalo RANTE Murangi REFILWE

Brazil

4x100m Relays

Ana Carolina AZEVEDO Anny Caroline DE BASSI Gabriela Aline GRUNOW Lorraine MARTINS Gabriela MOURÃO Vitoria Cristina ROSA

4x400m Relays

Anny Caroline DE BASSI Maria Victoria DE SENA Jainy Suelen DOS SANTOS BARRETO Leticia LIMA Tiffani MARINHO Tabata VITORINO

Canada

4x100m Relays

Crystal EMMANUEL-AHYE Marie-Éloise LECLAIR Audrey LEDUC Jacqueline MADOGO Sade MCCREATH Donna NTAMBUE

4x400m Relays

Kyra CONSTANTINE Lauren GALE Alyssa MARSH Brooke OVERHOLT Madeline PRICE Zoe SHERAR Aiyanna STIVERNE

Chile

4x100m Relays

Anais HERNÁNDEZ Belen ITUARTE Isidora JIMÉNEZ María Ignacia MONTT Viviana Cecilia OLIVARES

PR of China

4x100m Relays

Manqi GE Yuting LI Xiaojing LIANG Guoyi LIU Yongli WEI Qiqi YUAN

Cote D'Ivoire

4x100m Relays

Murielle AHOURÉ-DEMPS Dinedye DENIS Jessika GBAI Maboundou KONÉ Marie-Josée TA LOU-SMITH Whitney TIE

Colombia

4x100m Relays

Melany BOLAÑO CASSIANI Angelica Maria GAMBOA Natalia LINARES Laura MARTÍNEZ IBARGUEN Marlet OSPINO Evelin RIVERA

4x400m Relays

Nahomy CASTRO Rosa ESCOBAR Paola LOBOA Jennifer PADILLA GONZALEZ Rosana PALACIOS Karla VELEZ

Cuba

4x100m Relays

Jocelyn Loreta ECHAZABAL Yarima GARCÍA Yunisleidy GARCÍA ABREU Laura MOREIRA Enis Magda PÉREZ Greisys ROBLE

4x400m Relays

Rose Mary ALMANZA Daily COOPER GASPAR Roxana GÓMEZ Melissa PADRÓN Camila RODRÍGUEZ Lisneidy VEITÍA

Czech Republic

4x400m Relays

Nikola BENDOVÁ Barbora MALÍKOVÁ Lurdes Gloria MANUEL Tereza PETRŽILKOVÁ Marcela PÍRKOVÁ Lada VONDROVÁ

Denmark

4x100m Relays

Emma Beiter BOMME Astrid GLENNER-FRANDSEN Mette GRAVERSGAARD Line HOLM JENSEN Ida KARSTOFT Mathilde U. KRAMER Anna Øbakke LANGE Klara Skriver LOESSL

Dominician Republic

4x100m Relays

Liranyi ALONSO Fiordaliza COFIL Anabel MEDINA VENTURA Martha MENDEZ Marileidy PAULINO

4x400m Relays

Milagros DURÁN Franchina MARTINEZ Anabel MEDINA VENTURA Mariana PEREZ

Ecuador

4x100m Relays

Nicole CAICEDO Nicole Jazmine CHALA Aimara NAZARENO Gabriela Anahi SUAREZ Ángela Gabriela TENORIO

Spain

4x100m Relays

Jaël BESTUÉ Alba BORRERO Lucia CARRILLO Paula GARCÍA Sonia MOLINA-PRADOS Esther NAVERO Maria Isabel PÉREZ Pauls SEVILLA

4x400m Relays

Carmen AVILÉS Aauri Lorena BOKESA Laura BOU Laura BUENO Blanca HERVAS Herminia PARRA Eva SANTIDRIÁN Berta SEGURA

Estonia

4x100m Relays

Johanna ILVES Ann Marii KIVIKAS Miia OTT Diana SUUMANN Kreete VERLIN Õilme VÕRO

France

4x100m Relays

Eloise DE LA TAILLE Chloé GALET Gémima JOSEPH Mallory LECONTE Orlann OLIERE Maroussia PARÉ Helene PARISOT Sarah RICHARD

4x400m Relays

Amandine BROSSIER Shana GREBO Diana ISCAYE Louise MARAVAL Fanny PELTIER Estelle RAFFAI GOUANINDJI Sounkamba SYLLA Marjorie VEYSSIERE

Great Britain & NI

4x100m Relays

Kristal AWUAH Alyson BELL Amy HUNT Imani LANSIQUOT Asha PHILIP Aleeya SIBBONS Annie TAGOE Bianca WILLIAMS

4x400m Relays

Hannah KELLY Emily NEWNHAM Laviai NIELSEN Lina NIELSEN Victoria OHURUOGU Ama PIPI Jodie WILLIAMS Nicole YEARGIN

Germany

4x100m Relays

Rebekka HAASE Nele JAWORSKI Sophia JUNK Lisa Marie KWAYIE Gina LÜCKENKEMPER Lisa MAYER Tatjana PINTO Louise WIELAND

4x400m Relays

Luna BULMAHN Lisa Sophie HARTMANN Elisa LECHLEITNER Johanna MARTIN Mona MAYER Hannah MERGENTHALER

Hungary

4x100m Relays

Anna BOGNÁR Jusztina CSÓTI Bianka KÉRI Anna Luca KOCSIS Alexa SULYÁN Boglárka TAKÁCS

India

4x400m Relays

Jyothika Sri DANDI Poovamma Raju MACHETTIRA Aishwarya Kailash MISHRA PRACHI Vithya RAMRAJ RUPAL Subha VENKATESAN

Ireland

4x400m Relays

Rhasidat ADELEKE Sophie BECKER Lauren CADDEN Róisín HARRISON Phil HEALY Sharlene MAWDSLEY Rachel MCCANN

Italy

4x100m Relays

Anna BONGIORNI Arianna DE MASI Zaynab DOSSO Carlotta FEDRIGA Gloria HOOPER Dalia KADDARI Alessia PAVESE Irene SIRAGUSA

4x400m Relays

Alessandra BONORA Ayomide FOLORUNSO Raphaela Boaheng LUKUDO Alice MANGIONE Anna POLINARI Laura Elena RAMI Giancarla TREVISAN

Jamaica

4x100m Relays

Remona BURCHELL Tia CLAYTON Yanique DAYLE Mickaell MOODIE Natasha MORRISON Alana REID Jodean WILLIAMS

4x400m Relays

Leah ANDERSON Junelle BROMFIELD Tovea JENKINS Roneisha MCGREGOR Janieve RUSSELL Ashley WILLIAMS Charokee YOUNG

Japan

4x100m Relays

Shuri AONO Arisa KIMISHIMA Mei KODAMA Manaka MIURA Yume OKUNO Remi TSURUTA Aiha YAMAGATA Hinami YAMANAKA

Kenya

4x400m Relays

Diana CHEBET Joan CHERONO Veronica Kamumbe Jackline NANJALA Rahab Wanjriu NDIRANGU Vanice Kerubo NYAGISERA

Liberia

4x100m Relays

Symone DARIUS Maia MCCOY Ebony MORRISON Destiny SMITH-BARNETT

Netherlands

4x100m Relays

Minke BISSCHOPS Tasa JIYA Jamile SAMUEL Naomi SEDNEY N'Ketia SEEDO Demi VAN DEN WILDENBERG Marije VAN HUNENSTIJN

4x400m Relays

Femke BOL Andrea BOUMA Britt DE BLAAUW Lieke KLAVER Madison MULDER Cathelijn PEETERS Anne VAN DE WIEL Myrte VAN DER SCHOOT

Nigeria

4x100m Relays

Tobi AMUSAN Rosemary CHUKWUMA Justina Tiana EYAKPOBEYAN Tima Seikeseye GODBLESS Favour OFILI Elo Blessing OKPAH Olayinka OLAJIDE

4x400m Relays

Patience Okon GEORGE Esther Elo JOSEPH Omolara OGUNMAKINJU Brittany OGUNMOKUN Esther OKON Ella ONOJUVWEVWO

Norway

4x400m Relays

Josefine Tomine ERIKSEN Astri ERTZGAARD Amalie IUEL Henriette JÆGER Line KLOSTER Linn OPPEGAARD Elisabeth SLETTUM

Poland

4x100m Relays

Martyna KOTWIŁA Magdalena NIEMCZYK Monika ROMASZKO Magdalena STEFANOWICZ Ewa SWOBODA Krystsina TSIMANOUSKAYA

4x400m Relays

Iga BAUMGART-WITAN Aleksandra FORMELLA Kinga GACKA Natalia KACZMAREK Marika POPOWICZ-DRAPAŁA Justyna ŚWIĘTY-ERSETIC Alicja WRONA-KUTRZEPA

Portugal

4x400m Relays

Vera BARBOSA Juliana GUERREIRO Sofia LAVRESHINA Carina VANESSA

Switzerland

4x100m Relays

Sarah ATCHO-JAQUIER Céline BÜRGI Géraldine FREY Melissa GUTSCHMIDT Salomé KORA Nathacha KOUNI Léonie POINTET Emma VAN CAMP

4x400m Relays

Annina FAHR Yasmin GIGER Michelle GRÖBLI Catia GUBELMANN Salome HÜSLER Lena WERNLI Aline YUILLE

Trinidad and Tobago

4x100m Relays

Michelle-Lee AHYE Taejha BADAL Leah BERTRAND Reyare THOMAS Reese WEBSTER

Ukraine

4x100m Relays

Anastasiya BRYZHINA Kateryna KARPIUK Tetiana KAYSEN Tetiana KHARASHCHUK Tetyana MELNYK Anna RYZHYKOVA Maryana SHOSTAK Viktoriya TKACHUK

United States

4x100m Relays

Celera BARNES Anavia BATTLE Mikiah BRISCO Tamara CLARK Tamari DAVIS Aleia HOBBS Melissa JEFFERSON Gabrielle THOMAS

4x400m Relays

Kendall ELLIS Quanera HAYES Alexis HOLMES Paris PEOPLES Na'Asha ROBINSON Maya SINGLETARY Jessica WRIGHT

Zambia

4x400m Relays

Lumeka KATUNDU Christabel KUNDA Quincy MALEKANI Niddy MINGILISHI Rhoda NJOBVU Abygirl SEPISO