The World Athletics Indoor Championships 2024 began with thrilling performances on the first day. These championships mark the beginning of the Olympic season with the first major tournament of the year.

Many top athletes from all over the world will be taking to the track in their quest to become the world's best. Day 1 was one of the most hyped opening days of the season as athletes like Noah Lyles, Christian Coleman, Femke Bol, Ryan Crouser were all lined up to take center stage.

The 60m sprint event was one of the most anticipated races of the season with a staunch rivalry between Noah Lyles and Christian Coleman. Olympic Champion Noah Lyles won the gold medal at the USATF Indoor Championships earlier this year to qualify for the World Athletics Indoor Championships defeating Christian Coleman.

However, Christian Coleman defeated Noah Lyles in the final of the World Athletics Indoor Championships 2024 clocking 6.41 which is the fastest time of the year. Noah took the silver medal clocking 6.44.

In the men's shotput two-time world outdoor and Olympic champion and world record-holder, Ryan Crouser clinched his first World Athletics Indoor Championships gold medal. At the end of day 1, Team USA leads the medal tally of the World Athletics Indoor Championships with 4 medals under their belt of which 2 of them are gold, 1 is a silver and 1 is a bronze. Australia followed the United States of America to take second place with 1 gold medal.

World Athletics Indoor Championships 2024 Day 1: Full Results

Here are the full results from Day 1 of the World Athletics Indoor Championships 2024:

Women’s pentathlon

60m hurdles

1) Chari HAWKINS (USA )- 1093 points

2) Saga VANNINEN ( FIN ) - 1055 points

3) Verena MAYR (AUT )- 1024 points

4) Yuliya LOBAN (UKR) - 1008 points

5) Szabina SZŰCS (HUN) - 984 points

6) Bianca SALMING (SWE)- 920 points

High Jump

1) Bianca SALMING (SWE) - 1.82

2) Noor VIDTS (BEL )- 1.79 SB

3) Saga VANNINEN (FIN )- 1.79 (SB)

4) Chari HAWKINS (USA )- 1.76 (SB)

5) Sofie DOKTER (NED) - 1.76

6) Sveva GEREVINI (ITA) - 1.76 (=PB )

7) Yuliya LOBAN (UKR) - 1.76 (=SB)

8) Verena MAYR (AUT) - 1.76 SB

9) María VICENTE (ESP) - 1.70

10) Abigail PAWLETT (GBR) - 1.70

11) Szabina SZŰCS (HUN)1.64

12) Jana KOŠČAK (CRO ) - DNS

Shot Put

1) Saga VANNINEN (FIN) - 15.01

2) Noor VIDTS (BEL )- 14.26

3) Bianca SALMING ( SWE) - 13.93

4) Yuliya LOBAN (UKR) - 13.90

5) Verena MAYR (AUT) - 13.83

6) Chari HAWKINS (USA) - 13.37

7) Sofie DOKTER (NED) - 13.04

8) Abigail PAWLETT (GBR) - 12.95

9) Sveva GEREVINI (ITA )- 12.58

10) Szabina SZŰCS (HUN) - 12.25

11) Jana KOŠČAK (CRO) - DNS

12) María VICENTE (ESP) - DNS

Long Jump

1) Noor VIDTS (BEL)- 6.50 (SB)

2) Saga VANNINEN (FIN)- 6.41 (SB)

3) Sveva GEREVINI ( ITA)- 6.26 (SB)

4) Sofie DOKTER (NED)- 6.20

5) Abigail PAWLETT (GBR)- 6.11

6) Szabina SZŰCS ( HUN) - 6.06

7) Yuliya LOBAN (UKR)- 6.04

8) Chari HAWKINS (USA)- 5.99

9) Verena MAYR (AUT)- 5.93

10) Bianca SALMING (SWE)- 5.65

800m

1) Sofie DOKTER (NED) - 2:11.89

2) Sveva GEREVINI (ITA) - 2:12.07

3) Noor VIDTS ( BEL) -2:12.99

4) Szabina SZŰCS (HUN)- 2:14.05

5) Verena MAYR -(AUT) - 2:14.31

6) Bianca SALMING ( SWE)- 2:17.28

7) Yuliya LOBAN (UKR) - 2:20.51 793

8) Saga VANNINEN (FIN) - 2:20.54

9) Chari HAWKINS (USA) - 2:24.08

10) Abigail PAWLETT (GBR)- 2:25.34

Women’s Pentathlon Final Points

1) Noor VIDTS - BEL- 4773

2) Saga VANNINEN - FIN -4677

3) Sofie DOKTER - NED - 4571

4) Sveva GEREVINI - ITA -4559

5) Verena MAYR - AUT - 4466

6) Yuliya LOBAN - UKR -4402

7) Chari HAWKINS - USA -4388

8) Bianca SALMING - SWE -4317

9) Abigail PAWLETT - GBR -4287

10) Szabina SZŰCS - HUN -4219

11) María VICENTE - ESP -DNF

12) Jana KOŠČAK - CRO -DNF

Women’s Shot Put Final Results

1) Sarah MITTON - (CAN )- 20.22 SB

2) Yemisi OGUNLEYE - (GER) - 20.19 PB

3) Chase JACKSON - (USA) - 19.67

4) Maddison-Lee WESCHE - (NZL) - 19.62 PB

5) Jessica SCHILDER - (NED)- 19.37

6) Danniel THOMAS-DODD - (JAM )- 19.12 SB

7) Maggie EWEN - (USA )- 18.96

8) Axelina JOHANSSON - (SWE) - 18.68 SB

9) Fanny ROOS -( SWE) - 18.21

10) Jessica INCHUDE - (POR )- 18.04

11) Alina KENZEL - (GER )- 17.80

12) Eliana BANDEIRA -( POR) - 17.35

13) Amelia CAMPBELL -( GBR) - 17.21

14) Erna Sóley GUNNARSDÓTTIR - (ISL) - 17.07

15) Dimitriana BEZEDE - (MDA) - 16.95

16) Jorinde VAN KLINKEN - (NED )- 16.88

17)Ivana Xennia GALLARDO - (CHI)- 16.36

Women’s High Jump Final Results

1) Nicola OLYSLAGERS (AUS)- 1.99

2) Yaroslava MAHUCHIKH (UKR)- 1.97

3) Lia APOSTOLOVSKI (SLO) - 1.95 (=PB)

4) Christina HONSEL (GER) 1.95 (=SB)

5) Angelina TOPIĆ ( SRB) - 1.92

6) Morgan LAKE (GBR) - 1.92 (=SB)

7) Tatiana GUSIN (GRE) - 1.88

8) Nadezhda DUBOVITSKAYA ( KAZ ) -1.88

9) Yuliia LEVCHENKO (UKR) 1.84

Men’s Shot Put Final Results

1) Ryan CROUSER USA) - 22.77 (CR)

2) Tom WALSH (NZL) - 22.07

3) Leonardo FABBRI (ITA) - 21.96

4) Zane WEIR ( ITA) - 21.85 (SB)

5) Jacko GILL (NZL) - 21.69 (SB)

6) Chukwuebuka Cornnell ENEKWECHI ( NGR) - 21.60

7) Darlan ROMANI (BRA) - 21.11 (SB)

8) Filip MIHALJEVIĆ (CRO)- 20.73

9) Mesud PEZER (BIH) - 20.41

10) Scott LINCOLN (GBR )- 20.36

11) Tomáš STANĚK (CZE )- 20.31

12) Bob BERTEMES (LUX) - 20.30

13) Roger STEEN (USA) - 19.97

14) Mostafa Amr HASSAN( EGY) - 19.88 (SB)

15) Uziel MUÑOZ (MEX) - 19.28 (SB)

16) Rajindra CAMPBELL (JAM) - NM

Women’s 400m Semifinal Results

1) Femke BOL (NED) - 50.66 Q

2) Alexis HOLMES (USA)- 50.99 Q

3) Lieke KLAVER (NED) - 51.18 Q

4) Talitha DIGGS (USA) - 51.28 Q

5) Laviai NIELSEN (GBR) - 51.44 Q

6) Henriette JÆGER (NOR) - 51.48

7) Andrea MIKLÓS (ROU)- 51.83

8) Susanne GOGL-WALLI (AUT) - 52.47 Q

9) Lada VONDROVÁ (CZE) - 52.48

10) Stacey Ann WILLIAMS (JAM) - 52.72

11) Amandine BROSSIER (FRA) - 53.26

12) Sharlene MAWDSLEY (IRL) - DQ

Men’s 400m Semifinal Results

1) Alexander DOOM (BEL) - 45.69 (PB) Q

2) Karsten WARHOLM (NOR) - 45.86 SB Q

3) João COELHO (POR) - 45.98 NR Q

4) Rusheen MCDONALD (JAM) - 46.02 PB Q

5) Attila MOLNÁR (HUN) - 46.08 NR Q

6) Matěj KRSEK (CZE) - 46.48 Q

7) Rok FERLAN (SLO) - 46.61 PB

8) Jereem RICHARDS ( TTO) - 46.64 SB

9) Dubem NWACHUKWU (NGR) - 46.69

10) Lucas CARVALHO (BRA) - 47.38

11) Franko BURRAJ (ALB) - 47.78

12) Omar ELKHATIB (POR) - 47.78

Men’s 60m Final Results

1) Christian COLEMAN (USA) - 6.41 (WL)

2) Noah LYLES (USA) - 6.44

3) Ackeem BLAKE (JAM ) - 6.46

4) Ferdinand OMANYALA (KEN ) - 6.56

5) Henrik LARSSON (SWE) - 6.56

6) Emmanuel ESEME (CMR ) - 6.68

7) Shuhei TADA (JPN) - 6.70

8) Chituru ALI ( ITA) - 8.00