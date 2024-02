World Athletics Indoor Championships 2024 Day 1: Schedule, athletes in action, and more

One of the biggest athletic events of the 2024 season is all set to kick off, with the World Athletics Indoor Championships 2024 taking place from March 1-3 in Glasgow’s Commonwealth Arena.

The 19th edition of the World Athletics Indoor Championships will witness around 650 athletes from 130 countries vying for top positions at the event. The medals will be up for grabs in a total of 26 events.

One of the most anticipated battles at the World Athletics Indoor Championships will be the matchup between the 2024 world leader Noah Lyles and indoor world record holder Christian Coleman in the Men’s 60m.

Some other athletes to watch out for in this event are Ackeem Blake, Ronnie Baker, Ferdinand Omanyala, Samuele Ceccarell, and Andre de Grasse.

The women’s 400m event will see Dutch superstars and training partners Femke Bol and Lieke Klaver competing on Day 1 of the championships.

A few more prominent athletes who will be in action on Day 1 of the World Athletics Indoor Championships are Ryan Crouser, Tom Walsh, Karsten Warholm, Yaroslava Mahuchikh, Nicola Olyslagers, Eleanor Patterson, Sarah Mitton, Chase Jackson, Maggie Ewen, Jemma Reekie, Freweyni Hailu, Diribe Welteji, among others.

Athletes in action of Day 1 of the World Athletics Indoor Championships 2024

Ryan Crouser, the outdoor world record holder in shot put, will also be in action on Day 1 of the World Athletics Indoor Championships 2024. (Photo by Ezra Shaw/Getty Images)

Here are the list of athletes competing on day one (March 1) of the World Athletics Indoor Championships 2024:

Women’s Pentathlon

María Vicente, Szabina Szűcs, Sofie Dokter, Sveva Gerevini, Yuliya Loban, Bianca Salming, Verena Mayr, Jana Koščak, Abigail Pawlett, Noor Vidts, Saga Vanninen, Chari Hawkins

Women's 400m

Femke Bol, Lieke Klaver, Alexis Holmes, Henriette Jæger, Laviai Nielsen, Andrea Miklós, Talitha Diggs, Lada Vondrová, Amandine Brossier, Quanera Hayes, Stacey Ann Williams, Tereza Petržilková, Sharlene Mawdsley, Cátia Azevedo, Susanne Gogl-Walli, Eva Santidrián, Charokee Young, Ayomide Folorunso, Tiffani Marinho, Gunta Vaičule, Lauren Hoffman, Grace Claxton, Tabata Vitorino, Yanique Haye-Smith, Shalysa Wray

Men's 400m

Brian Faust, Jacory Patterson, Christopher Bailey, Matěj Krsek, Alexander Doom, Attila Molnár, Dubem Nwachukwu, Carl Bengtström, Michal Desenský, João Coelho, Rok Ferlan, Ibrahim Ayorinde, Franko Burraj, Rusheen McDonald, Tomas Keršulis, Lucas Vilar, Omar ElKhatib, Graham Pellegrini, Artūrs Pastors, Lucas Carvalho, Jereem Richards, Karsten Warholm, Malique Smith, Kentaro Sato, Rashid Moiwa

Women's Shot Put

Jessica Schilder, Sarah Mitton, Chase Jackson, Yemisi Ogunleye, Maggie Ewen, Danniel Thomas-Dodd, Adelaide Aquilla, Jessica Inchude, Jorinde Van Klinken, Alina Kenzel, Eliana Bandeira, Axelina Johansson, Julia Ritter, Fanny Roos, Amelia Campbell, Dimitriana Bezede, Ivana Xennia Gallardo, Erna Sóley Gunnarsdóttir, Maddison-Lee Wesche

Women's 800m

Habitam Alemu, Jemma Reekie, Halimah Nakaayi, Tsige Duguma, Worknesh Mesele, Noélie Yarigo, Isabelle Boffey, Lore Hoffmann, Allie Wilson, Addison Wiley, Audrey Werro, Nia Akins, Madeleine Kelly, Jazz Shukla, Lorea Ibarzabal, Eloisa Coiro, Eveliina Määttänen, Anna Wielgosz, Lorena Martín, Rachel Pellaud, Angelika Sarna, Naomi Korir, Bianka Kéri, Claudia Mihaela Bobocea, Flavia Maria De Lima, Natoya Goule-Toppin, Catriona Bisset, Vivian Chebet Kiprotich, Jaqueline Beatriz Weber

Men’s 800m

Catalin Tecuceanu, Eliott Crestan, Abdelati El Guesse, Mohamed Ali Gouaned, Mohamed Attaoui, Mariano García, Bryce Hoppel, Tshepiso Masalela, Benjamin Robert, Adrián Ben, Ryan Clarke, Noah Kibet, Isaiah Harris, Mateusz Borkowski, Andreas Kramer, Jakub Dudycha, Tibo De Smet, John Rivera, Filip Šnejdr, Collins Kipruto, Efrem Mekonnen, Balázs Vindics, Marino Bloudek, Edose Ibadin, Francesco Pernici, Oussama Nabil, Husain Mohsin Al-Farsi, Clayton Murphy, Eduardo Ribeiro, James Preston

Men’s 60m

Noah Lyles, Christian Coleman, Ackeem Blake, Ronnie Baker, Ferdinand Omanyala, Emmanuel Matadi, Shuhei Tada, Malachi Murray, Emmanuel Eseme, Mario Burke, Jeremiah Azu, Chituru Ali, Felipe Bardi, Simon Hansen, Jeff Erius, Henrik Larsson, Brendon Rodney, Akihiro Higashida, Markus Fuchs, Imranur Rahman, Ján Volko, Aleksandar Askovic, Andre De Grasse, Pascal Mancini, Kayhan Özer, Sergio López, Anej Čurin Prapotnik, Samuele Ceccarelli, Rikkoi Brathwaite, Samuli Samuelsson, Ioannis Nyfantopoulos, Israel Olatunde, Ambdoul Karim Riffayn, Erik Cardoso, Hassan Saaid, Guillem Arderiu Vilanova, Craig Gill, Tiaan Whelpton, Shajar Abbas, Sibusiso Matsenjwa, Karalo Hepoiteloto Maibuca, Dominique Lasconi Mulamba, Daniel Tolosa, Waisake Tewa, Scott James Fiti, Joseph Green, Ty'ree Langidrik, Sanjay Weekes, Winzar Kakiouea, Ignacio Blaluk, Manuihei Teaha, Janosh Moncherry, Marc Brian Louis

Women's 1500m

Freweyni Hailu, Diribe Welteji, Birke Haylom, Georgia Bell, Sarah Healy, Revee Walcott-Nolan, Agathe Guillemot, Emily Mackay, Weronika Lizakowska, Esther Guerrero, Martyna Galant, Yolanda Ngarambe, Marta Pérez, Lucia Stafford, Simone Plourde, Elise Vanderelst, Maia Ramsden, Salomé Afonso, Giulia Aprile, Nikki Hiltz, Anna Camp Bennett, Nathalie Blomqvist, Sofia Thøgersen, Joceline Wind, Lenuta Petronela Simiuc, Claudia Mihaela Bobocea, Vera Hoffmann, María Pía Fernández, Linden Hall, Fedra Aldana Luna, Regan Yee

Women's High Jump

Yaroslava Mahuchikh, Nicola Olyslagers, Vashti Cunningham, Angelina Topić, Christina Honsel, Lia Apostolovski, Eleanor Patterson, Yuliia Levchenko, Morgan Lake, Tatiana Gusin, Yuliya Chumachenko, Nadezhda Dubovitskaya, Daniela Stanciu

Men's 1500m

Hobbs Kessler, Isaac Nader, Adam Fogg, Azeddine Habz, Vincent Kibet Keter, Samuel Tefera, Biniam Mehary, Tshepo Tshite, Samuel Pihlström, Adel Mechaal, Charles Philibert-Thiboutot, Ryan Mpahlele, Mario García, Narve Gilje Nordås, Cole Hocker, Kieran Lumb, Hicham Akankam, Filip Sasínek, Yervand Mkrtchyan, Kristian Uldbjerg Hansen, Thomas Vanoppen, Henry Wynne, Callum Elson, Rob Napolitano, Elzan Bibić, Nursultan Keneshbekov, Fayez Abdullah Al Subaie, Anass Essayi, Geordie Beamish, Eduardo Herrera, Alex Macuácuá, Andrew Boniphace Rhob

Men's Shot Put

Ryan Crouser, Leonardo Fabbri, Tom Walsh, Rajindra Campbell, Zane Weir, Bob Bertemes, Chukwuebuka Cornnell Enekwechi, Tomáš Staněk, Roger Steen, Mesud Pezer, Filip Mihaljević, Darlan Romani, Scott Lincoln, Jordan Geist, Jacko Gill, Uziel Muñoz, Mostafa Amr Hassan

Schedule for the Day 1 of the World Athletics Indoor Championships 2024 (Local Time)

Here is the schedule for Day 1 of the World Athletics Indoor Championships 2024:

Day 1

Morning Session

10:05 - Women's 60m Hurdles - Pentathlon

10:20 - Women's 400m - Heats

10:55 - Women's High Jump - Pentathlon

11:00 - Men's 400m - Heats

11:06 - Women's Shot Put - Final

11:40 - Women's 800m - Heats

12:22 - Men's 800m - Heats

13:10 - Men's 60m - Heats

13:20 - Women's Shot Put - Pentathlon

Afternoon Session

19:05 - Women's 1500m - Heats

19:15 - Women's Long Jump - Pentathlon

19:41 - Women's High Jump - Final

19:45 - Men's 60m - Semi-Final

20:10 - Men's 1500m - Heats

20:20 - Men's Shot Put - Final

20:50 - Women's 400m - Semi-Final

21:10 - Men's 400m - Semi-Final

21:30 - Women's 800m - Pentathlon

21:45 - Men's 60m - Final

When and Where to watch the World Athletics Indoor Championships 2024?

Fans can watch the World Athletics Indoor Championships 2024 on the World Athletics Inside Track in a number of territories.