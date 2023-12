Grand Rumble T10 2023-24: Full schedule, squads, match timings and live-streaming details

The Grand Rumble T10 is all set to start on Friday, December 29. Selangor Turf Club in Kuala Lumpur will host all the games of the competition.

A total of eight teams will participate in the event namely, Global Stars, SSF Panthers, Active, KL Zalmi, Royal Strikers CC, Bangladesh Tigers, MR KB Putrajaya, and Pak United CC.

Each team will play a total of seven games in a single round-robin format. The top four ranked teams will move to the semi-finals. The first and fourth-ranked teams will lock horns in the first semi-final while the second and third-ranked teams will take on each other in the second semi-final.

The top two winning sides in the semi-finals will move to the finals on January 7, Sunday.

Grand Rumble T10 2023-24: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

Friday, December 29

Match 1 - Global Stars vs SSF Panthers, 7:00 AM

Match 2 - Active vs KL Zalmi, 9:10 AM

Match 3 - Royal Strikers vs Bangladesh Tigers, 11.20 AM

Match 4 - MR KB Putrajaya vs Pak United, 1:30 PM

Saturday, December 30

Match 5 - MR KB Putrajaya vs Royal Strikers, 7:00 AM

Match 6 - Pak United vs Bangladesh Tigers, 9:10 AM

Match 7 - SSF Panthers vs KL Zalmi, 11.20 AM

Match 8 - Global Stars vs Active, 1:30 PM

Sunday, December 31

Match 9 - Global Stas vs Bangladesh Tigers, 7:00 AM

Match 10 - SSF Panthers vs Active, 9:10 AM

Match 11 - Pak United vs Royal Strikers, 11.20 AM

Match 12 - KL Zalmi vs MR KB Putrajaya, 1:30 PM

Monday, January 1

Match 13 - Global Stars vs MR KB Putrajaya, 7:00 AM

Match 14 - Active vs Royal Strikers, 9:10 AM

Match 15 - KL Zalmi vs Bangladesh Tigers, 11.20 AM

Match 16 - SSF Panthers vs Pak United, 1:30 PM

Thursday, January 4

Match 17 - Active vs MR KB Putrajaya, 7:00 AM

Match 18 - KL Zalmi vs Pak United, 9:10 AM

Match 19 - SSF Panthers vs Bangladesh Tigers, 11.20 AM

Match 20 -Global Stars vs Royal Strikers, 1:30 PM

Friday, January 5

Match 21 - SSF Panthers vs Royal Strikers, 7:00 AM

Match 22 - Global Stars vs KL Zalmi, 9:10 AM

Match 23 - Active vs Pak United, 11.20 AM

Match 24 - MR KB Putrajaya vs Bangladesh Tigers, 1:30 PM

Saturday, January 6

Match 25 - KL Zalmi vs Royal Strikers, 7:00 AM

Match 26 - SSF Panthers vs MR KB Putrajaya, 9:10 AM

Match 27 - Global Stars vs Pak United, 11.20 AM

Match 28 - Active vs Bangladesh Tigers, 1:30 PM

Sunday, January 7

First semi-final, 6:30 AM

Second semi-final, 8:40 AM

Third place playoff, 11.20 AM

Final, 1:30 PM

Grand Rumble T10 2023-24: Telecast & Live-Streaming Details

The Grand Rumble T10 2023-24 will be live-streamed on the FanCode app and website. However, there is no live broadcast of the tournament for fans in India.

Grand Rumble T10 2023-24: Full Squads

Royal Strikers CC

Ankit Joshi, Gunaraja Paulraj, Nitheesh Sethumadhavan, Upul Sathkumara, Fahad Maqsood Ali Khan, Fawad Ali, Hafiz Shahid Iqbal, Hasnat Nisar, Karthik Pasupuleti, Nilesh Pagare, Peter Isaac, Rajkumar Rajendran, Santosh Gosavi, Anil Fellixx (wk), Hafiz Ahmad (wk), Rahman Zaman, Saurabh Singh, Shiva Gundra.

Active CC

Anil Thakur, Arani Ray, Ayaan Thakur, Dilawar Abbas, Hassan Masood, Muhammad Waqas, Sadam Hussain, Urshman Ahmad, Md Sulaiman Ali, Moiz Khan, Omar Hatmi, Syed Zafar Mehdi, Mohamed Nisthat, Ali Razzak, Saif ul Islam, Sumit Potbhare.

SSF Panthers

Aqib Javed, Hasnain Ahmed, Muhammad Akhwaid, Muhammad Arsalan, Muhammad Irfan, Muhammad Younis, Naeem Khalid Khan, Tehseen Saif, Bilal Ahmed, Daniyal Hashmi, Muhammad Rehan, Sheraz Farrukh (c), Waqar Haider, Asad Ali (wk), Imad Khan (wk), Muhammad Muneeb (wk), Nazmus Sakib (wk), Usman Hashmi (wk), Arif Ullah, Arslan Shabir, Azhar Ali, Naveed Ahmed, Shahbaz Ali.

Global Stars CC

Muhammad Faisal, Muhammad Nasir, Abdulla Shahid, Adnan Basharat, Ajeb Khan, Aleem Bhatti, Amir Khan, Aslam Khan Malik, Fahad Hussain, Faisal Younas, Muhammad Umair, Nasir Abbas, Tabish Ali, Hammad Khan, Irfan Saifi, Muhammad Qaisar, Qadeer Ahmed, Rahim Khan Malik, Waseem Ashraf.

Pak United CC

Ghani Rahman, Jahan Zaib, Muhammad Naveed, Muhammad Shafqat Niaz, Shahul Hameed, Asif Hassan, Asif Raza Muhammad Ashraf, Atif Muhammad, Hafiz Irshad, Muhammad Usman Anwar, Pervaiz Masih, Syed Zaidi, Zohaib Ali, Bahadar Ali (wk), Saad Ali, Aqib Siraj, Muhammad Rahman, Rubel Ahmad.

Bangladesh Tigers

Kabir Hossain, Md Ahad Hossian, Md Zakir Hossen, Mehedi Hassan Modhu, Mojibor Mia, Sirajul Islam, Zellany Sarker, Dewan Sunny, Emdadul Hossain, Jamshedul Alam, Ryan Hasan, Saleh Shadman, Samsul Haque, Tanveer Siddik Rasel, Abdullah Al-Tawhid, Bashar Rokib, Khayrul Alam, Md Sahidul Alom, Mohammad Riaz.

KL Zalmi

Gunasharan Kasalanati, Kashif Shahzad, Zakir Ullah, Ali Murad, Amjad Aman, Anandbir Singh Parmar, Murad Ali, Shakeel Ahmed, Zeeshan Muhammad, Yugendran P Selvam, Kamran Hameed, Rishi Satish, Sai Srinath Karasudula, Zahid Fazal.

MR KB Putrajaya CC

Kashif Malik, Rashid Khan, Shahid Malik, Bilal Khan, Ishaq Khan, Said Ismail Shah, Sawan Rai, Shahnisha Hussain, Abdul Rehman (wk), Aamir Khan, Hassain Abbas, Shah Ikramullah Khan Hanifullah, Muhammad Adil, Muhammad Shahbaz, Tayyab Ahmad, Yasir Ali, Zubair Safi.

