Kartini T20 Cup 2024: Full schedule, squads, match timings, and live-streaming details

Kartini T20 Cup 2024 is a domestic T20 tournament that will be organized by the Persatuan Cricket Indonesia (PCI). The tournament's first match will take place on Thursday, April 25. The tournament will see a total of four teams competing against each other.

Each team will take on the other three teams in the league stage of the tournament. The bottom two teams will qualify for the third-place play-off match, while the top two teams will qualify for the final. Both matches will be played on Sunday, April 28.

The four teams that will compete in the tournament are: Nusa Tenggara Timur Putri, Bali Cricket Putri, Jawa Barat Cricket Putri, and Garuda Girls.

Bali Cricket Putri will be captained by Agung Pranita Bastari and Evia Nirmala Santhi has been appointed the vice-captain of the side. Andriani will lead Jawa Barat Cricket Putri and Titisan Hesnawati is her deputy.

Jawa Barat Cricket Putri, Bali Cricket Putri, and Nusa Tenggara Timur Putri recently participated in the Kartini T10 Cup along with Sulawesi Selatan Cricket Putri. Bali Cricket Putri won the T10 tournament by seven wickets after chasing down the target of 50 runs in 7.3 overs. Kadek Winda Prastini made 22 runs off 17 deliveries for Bali Cricket Putri and won the Player of the Match award.

Kartini T20 Cup 2024: Full Schedule & Match Timings (All times in IST)

Thursday, April 25

Match 1 - Nusa Tenggara Timur Putri vs Bali Cricket Putri, 9:00 AM

Match 2 - Jawa Barat Cricket Putri vs Garuda Girls, 12:30 PM

Friday, April 26

Match 3 - Garuda Girls vs Bali Cricket Putri, 6:00 AM

Match 4 - Jawa Barat Cricket Putri vs Nusa Tenggara Timur Putri, 9:30 AM

Saturday, April 27

Match 5 - Bali Cricket Putri vs Jawa Barat Cricket Putri, 6:00 AM

Match 6 - Garuda Girls vs Nusa Tenggara Timur Putri, 9:30 AM

Sunday, April 28

3/4 Place Play off - TBC vs TBC, 6:00 AM

Final - TBC vs TBC, 9:30 AM

Kartini T20 Cup 2024: Telecast & Live Streaming Details

Live Streaming- FanCode

Live Telecast- N/A

Kartini T20 Cup 2024: Full Squads

Nusa Tenggara Timur Putri

Agnes Putriani Ludji, Akyorinda Tao, Clarisye Amelinda Bilistolen, Delvina Tanero, Derni Rambu Bangi, Elda Kristiani Beti, Ina Korina Tada Wati, Intan Penun, Jeanife Ngana, Katarina Mego, Kesti Putri Ismali, Marlina Banantuan, Megawati Saputri, Mersy Bernike Nenotek, Paulina Beti, Putri Kesti Ismau, Seli Nge Leba, Teanifer Rambu D Ngana, Tri Penu Weo, Tri Juniarti Penu Weo, Trifena Kana Wadu, Virginium Mega, Yelgin Berama

Bali Cricket Putri

Agung Pranita Bastari (c), Dara Agung Laksmi Paramitha, Desi Wulandari, Dewa Ayu Trisna Muliana Dewi, Dewo Ayu Setiawati, Evia Nirmala Santhi (vc), Fitria Rada Rani, I Dewa Ayu Dara Laksmi P, Kadek Ayu Kurniartini, Kadek Winda Prastini, Muliana Dewi, Nanda Sakarini, Ni Kadek Devi Murtiari, Ni Kadek Dwi Indriyani, Ni Kadek Merta Nadi, Ni Luh Novita Sari, Ni Luh Ketut Wesika Ratna Dewi, Ni Made Suarniasih, Ni Nyoman Kerti Kunt.., Ni Putu Cantika, Ni Wayan Sariani, Ni Wayan Risca Yulita Dewi, Ninyoman Karyarini, Niputu Kusmayani, Putu Sri Apridayanti, Yesny Yolanda Djahilepang

Jawa Barat Cricket Putri

Alya Azzahra, Andriani (c), Bella Juliasari, Berlian Pare, Dara Sarina, Dian Ayu Lestari, Herlina Ulfah, Hesti Sukarno, Hima Nuzula, Janky Dewi, Maulida, Mia Arda, Nabillah Masitoh, Nadya Fadilla Rahayu, Raden Yuliana, Ridha Amalia, Rindu Arinaku, Rizka Syahida, Shabrina Olivia Sihombing, Sinta Febriana, Siti Humairoh, Tazkia Hanum Dornes, Titisan Hesnawati (vc), Widia Benati

Garuda Girls

Agnes Putriani Ludji, Devi Murtiari, Dewa Ayu Sasrikayoni, Hilva Noor, I Gusti Ayu Sandya Febri Pratiwi, Intan Yofentri Chantika Penun Penun, Jeanifer Rambu Darwi Ngana, Lie Qiao Qiao, Ni Kadek Aprilia Putri, Ni Putu Cantika, Rohmalia Rohmalia, Sandra Irianti Bara, Seli Nge Leba, Tri Juniarti Penu Weo

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback