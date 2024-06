MCA Men's Inter-State Championship 2024: Full schedule, squads, match timings, and live-streaming details

The 2024 edition of the MCA Men’s Inter-State Championship will commence on Saturday, June 15, in Kuala Lumpur, Malaysia. The Malaysian Cricket Association is all set to organize the tournament which will see six teams playing a total of 30 matches. The tournament will conclude on October 19.

The MCA Men's 50-Over Inter-State Championship 2024 promises thrilling encounters on the pitch. Three stadiums have been signed to host the matches -- Bayuemas Oval, UKM YSD Oval, and STC.

This shall be the first edition of the tournament in the 50-over format. MCA Men’s Inter-State Championship 2023 witnessed T20 games in which Selangor beat Perak by 69 runs in the final.

The tournament shall be played in two rounds, where round 1 shall begin on June 15 and end on June 30. The second round shall commence on October 5 and conclude on October 19.

MCA Men’s Inter-State Championship 2024: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

Saturday, June 15

Match 1: Selangor vs Perak, 7:00 AM

Match 2: Kuala Lumpur vs Negeri Sembilan, 7:00 AM

Match 3: Johor vs Kelantan, 7:30 AM

Saturday, June 22

Match 4: Selangor vs Kelantan, 7:00 AM

Match 5: Kuala Lumpur vs Perak, 7:30 AM

Match 6: Johor vs Negeri Sembilan, 7:30 AM

Sunday, June 23

Match 7: Selangor vs Johor, 7:00 AM

Match 8: Kuala Lumpur vs Kelantan, 7:00 AM

Match 9: Perak vs Negeri Sembilan, 7:30 AM

Saturday, June 29

Match 10: Perak vs Kelanan, 7:00 AM

Match 11: Kuala Lumpur vs Johor, 7:00 AM

Match 12: Selangor vs Negeri Sembilan, 7:00 AM

Sunday, June 30

Match 13: Selangor vs Kuala Lumpur, 7:00 AM

Match 14: Johor vs Perak, 7:00 AM

Match 15: Negeri Sembilan vs Kelantan, 7:30 AM

Saturday, October 5

Match 16: Selangor vs Perak, 7:00 AM

Match 17: Kuala Lumpur vs Negeri Sembilan, 7:00 AM

Match 18: Johor vs Kelantan, 7:30 AM

Sunday, October 6

Match 19: Selangor vs Kuala Lumpur, 7:00 AM

Match 20: Johor vs Perak, 7:00 AM

Match 21: Negeri Sembilan vs Kelantan, 7:00 AM

Saturday, October 12

Match 22: Selangor vs Kelantan, 7:00 AM

Match 23: Kuala Lumpur vs Perak, 7:00 AM

Match 24: Johor vs Negeri Sembilan, 7:30 AM

Sunday, October 13

Match 25: Selangor vs Johor, 7:00 AM

Match 26: Kuala Lumpur vs Kelantan, 7:00 AM

Match 27: Perak vs Negeri Sembilan, 7:00 AM

Saturday, October 19

Match 28: Perak vs Kelantan, 7:00 AM

Match 29: Kuala Lumpur vs Johor, 7:00 AM

Match 30: Selangor vs Negeri Sembilan, 7:30 AM

MCA Men’s Inter-State Championship 2024: Telecast & Live Streaming Details

Live Streaming - FanCode

Live Telecast - NA

MCA Men’s Inter-State Championship 2024: Full Squads

Selangor

Adeshlie Alias, Ahmad Zubaidi Zulkifle, Devin Harendra Sehar, Haiqal Mohd Khair, Jinendra Muraly, Kishan Kumar Ananthan, Lokman Nur Hakim Sahar, Mohamad Aras Azmi Mohd Aslam, Mohamad Asyraf Azmi Mohd Aslam, Mohamed Ariff Jamaludeen, Moses Sam Raj Sundar, Muhammad Akram Abd Malek, Muhammad Fitri Mohd Sham, Muhammad Syahmi Zufayri Mohd Afindi, Saifullah Malik, Vijay Unni Suresh, Wan Muhammad Azam Wan Ahmad

Perak

Ahmad Akmal Alif Zainal, Ajeb Khan, Amir Khan Malik, Arslan Shabir, Aslam Khan Malik, Joseph Manulege Chamod, Manpreet Singh, Mohammad Afiq Syakir Shaharuddin, Muhammad Amir Azim Abd Shukor, Muhammad Faiq Abu Bakar, Muhammad Haziq Aiman Mohd Hafiz, Muhammad Noor Iskandar Noor Kamal, Norman Haiqal Norhasri, Rahim Khan Malik, Rizwan Haider, Sharvin Muniyandy, Syed Aziz Syed Mubarak, Virandeep Singh

Kuala Lumpur

Ahmad Faiz Mohammad Noor, Ammar Zuhdi Hazalan, Areean Aqeel Aref Zaharin, Arif Ullah, Deeaz Patro Deepak Kumar Patro, Kaviyarasan N.Sivan, Khizar Hayat Durrani, Mirza Tahir Baig, Mohd Anwar Arudin, Naveed Ahmed, Saboor Ahmed, Sachinu Hettige, Sharveen Surendran, Shivnarin Rahul Rajaratnam, Sidharth Karthik Rajaratnam, Syazrul Ezat Idrus, Tristan Aashish Fernandez Kumar, Zubair Khan Lodhy

Negeri Sembilan

Ahmad Asby Tan Aris, Ahmad Faliq Alauddin Ahmad Tarmimi, Amirul Zafuan Abdullah, Amirul Zubair Zulkifle, Azib Wajdi Zainuddin, Azman Ahmad Tajri, Azwar Ahmad Tajri, Hassan Masood, Masrulnizam Masrom, Mohamad Fhadli Ishak, Mohd Faiz Fitri Mohd Yusoff, Muhamad Nik Azril Arifin, Muhammad Anwar A. Rahman, Muhammad Danish Adlyn Zulkifly, Muhammad Faris Iskandar Mohd Rizal, Muhammad Najmi Haikal Muhammad Najib, Nazmus Sakib, Saleh Shadman

Johor

Ahmad Syahmi Rozi, Ainool Hafizs Md Yatim, Ammar Uzair Fakri, Amzar Iqbal Md Alwi, Gulraiz Muhammad, Hayshwan Susindran, Haziq Haiqal Idris, Mohd Amirul Firdaus Safiee, Mohd Fairuz Ezwan Sharom, Mohd Nazril Abd Rahman, Muhammad Nakhqib Jailani, Muhammad Nasrullah Muhd Ezry, Muhammad Syahadat Ramli, Muhammad Wafiq Irfan Zarbani, Nur Arif Jumat, Shamsul Ikmal Shamsul Azman, Zakir Hussain, Zulamry Mohdin

Kelantan

Ahmad Zahid Adnan, Akhmar Hakim Mohd Akhir, Che Wan Razlan Che Wan Zalati, Mohamad Hakim Harisan, Mohammad Hairil Harisan, Mohd Mahathir Razali, Muhamad Muqri Amran, Muhamad Nasiruddin Mazlan, Muhammad Akmal Ziyad Zainuddin, Muhammad Amirul Asraf Ayob, Muhammad Azri Azhar Amaluz Zaman, Muhammad Syaqir Suhaimei, Muhammad Yusfaizal Mohd Yuna, Wan Ahmad Asyraf Wan Ahmad Sukri, Wan Mohamad Anwar Wan Alias, Wan Mohammad Haikal Wan Mohammad Azemi, Wan Muhammad Haizul Azrie

