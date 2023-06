All Street Fighter 6 English and Japanese voice actors

With the release of Street Fighter 6 happening today (June 2, 2023), Capcom hits a major milestone for its exclusive fighting game series. The title delivers fluid gameplay and spirited characters that were created on the revolutionary Unreal Engine 5. Additionally, the developers used talented voice actors that breathe life into every playable unit in this offering.

This article will list every character in Street Fighter 6 and mentioned their English and Japanese voice actors.

Every voice actor in Street Fighter 6 explored

Blanka

Blanka in SF6 (Image via Capcom)

Japanese VA

Yuji Ueda

Previous work

Takeshi: Pokemon

Watch Dog Man: One Punch Man

Itsuki Marude: Tokyo Ghoul √A

English VA

Luis Bermudez

Previous work

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

Sonny Likir: JoJo's Bizarre Adventure

The Lock: WWE 2K23

Cammy

Cammy in SF6 (Image via Capcom)

Japanese VA

Miyuki Sawashiro

Previous work

Daki: Demon Slayer

Bishamon: Noragami

Slan: Berserk

English VA

Caitlin Glass

Previous work

Mina Ashido: My Hero Academia

Evergreen: Fairy Tail

Haumea: Fire Force

Chun-Li

Chun Li in SF6 (Image via Capcom)

Japanese VA

Fumiko Orikasa

Previous work

Wanda: One Piece

Seras Victoria: Hellsing

Ryoko Fueguchi: Tokyo Ghoul

English VA

Jennie Kwan

Previous work

Mami: Suzume no Tojimari

Young Luka: The Witcher: Nightmare of the Wolf

Kakushi: Demon Slayer - The Hinokami Chronicles

Dee Jay

Dee Jay in SF6 (Image via Capcom)

Japanese VA

Kenji Hamada

Previous work

Hyorinmaru: Bleach

Tigre: 91 Days

Taro Kawaguchi: Bakuman 3

English VA

Zeno Robinson

Previous work

Gamma 2: Dragon Ball Super- Super Hero

Hawks: My Hero Academia

Invisible Kid: Legion of Super-Heroes

Dhalsim

Dhalsim in SF6 (Image via Capcom)

Japanese VA

Daisuke Egawa

Previous work

Comrades: Final Fantasy XV

Kurofuku: Btoom

English VA

Keith Silver Stein

Previous work

Torbjorn: Overwatch

Zhongli: Genshin Impact

Kabal: Mortal Kombat Legends: Snow Blind

E. Honda

E. Honda in SF6 (Image via Capcom)

Japanese VA

Yoshikazu Nagano

Previous work

Hangyomon: Digimon Frontier

English VA

Joe DiMucci

Guile

Guile in SF6 (Image via Capcom)

Japanese VA

Hiroki Yasumoto

Previous work

Svarog: Honkai Star Rail

King: One Punch Man

Bonam: One Piece

English VA

Ray Chase

Previous work

Noctis: Final Fantasy XV

Tengen Uzui: Demon Slayer

JP

JP in SF6 (Image via Capcom)

Japanese VA

Tomokazu Sugita

Previous work

Gintoki Sakata: Gintama

Akuru Akutsu: Aho Girl

Drakon: Magi

English VA

Wally Wingert

Previous work

The Riddler: Batman Arkham City

Yuuichirou Kumada: Sailor Moon

Jamie

Jamie in SF6 (Image via Capcom)

Japanese VA

Shinsuke Takeuchi

Previous work

Urogi: Demon Slayer

Makoto Suzuki: Tokyo Revengers

Kyoutani Kentarou: Haikyu

English VA

Stephen Fu

Previous work

Kwon Sang-woo: Squid Game

Saimon Shishido: Revenger

Doma: Demon Slayer

Juri

Juri in SF6 (Image via Capcom)

Japanese VA

Jessica Straus

Previous work

Hanako Ohtani: Persona 4

Lilith: Darksiders II

English VA

Eri Kitamura

Previous work

Keqing: Genshin Impact

Cana Alberona: Fairy Tail

Mairu Orihara: Durarara

Ken

Ken in SF6 (Image via Capcom)

Japanese VA

Yuji Kishi

Previous work

Arthur the Biker Knight: Idaten Jump

Tetsu Ushio: Yu-Gi-Oh! Duel Monsters

English VA

David Matranga

Previous work

Bertholdt: Attack on Titan

Takaki Tono: 5 Centimeters Per Second

Yutaro Kindaichi: Haikyuu!

Kimberly

Kimberly in SF6 (Image via Capcom)

Japanese VA

Nayo Toyama

Previous work

Tomoe Koga: Bunny Girl Senpai

Chitoge: Nisekoi

English VA

Anairis Quinones

Previous work

Yelena: Attack on Titan

Mirko: My Hero Academia

Hinatsuru: Demon Slayer

Lily

Lily in SF6 (Image via Capcom)

Japanese VA

Rie Kugimiya

Previous work

Alphonse Eric: Fullmetal Alchemist Brotherhood

Kagusai Crow: Demon Slayer

Haumea: Fire Force

English VA

Tiana Camacho

Previous work

Dahlia- NieR: Automata

Dan Shu: Honkai Star Rail

Luke

Luke in SF6 (Image via Capcom)

Japanese VA

Tomomaki Maeno

Previous work

Kureto Hiiragi: Owari no Seraph

Invel Yura: Fairy Tail

Kinro: Dr. Stone

English VA

Aleks Le

Previous work

Zenitsu: Demon Slayer

Wuchen: Naraka Bladepoint

Kazuya Kinoshita: Rent-a-Girlfriend

Manon

Manon in Street Fighter 6 (Image via Capcom)

Japanese VA

Ayaka Fukuhara

Previous work

Dehya: Genshin Impact

Veronica Thorn: Fairy Gone

English VA

Cherami Leigh

Previous work

Sunako Kirishiki: Shiki

Mary Beriam: Baccano

Noi: Dorohedoro

Marisa

Marisa in Street Fighter 6 (Image via Capcom)

Japanese VA

Mitsuki Saiga

Previous work

Yelena: Attack on Titan

Shintaro: Inuyasha

Makoto Yamai: Chihayafuru

English VA

Allegra Clark

Previous work

Beidou: Genshin Impact

Maki Zenin: Jujutsu Kaisen 0

Ryu

Ryu in Street Fighter 6 (Image via Capcom)

Japanese VA

Hiroki Takahashi

Previous work

Keith Kepler: Spy x Family

Bill: One Piece

English VA

Kyle Herbert

Previous work

Fatgum: My Hero Academia

Horada: Durarara

Berserker: Fate/Zero

Zangief

Zangief in Street Fighter 6 (Image via Capcom)

Japanese VA

Kenta Miyake

Previous work

Amicitia: Final Fantasy XV

Jirobo: Naruto

Sukkin Borikku: D.Gray-man

English VA

Peter Beckman

Previous work

Golzeb: Final Fantasy IV

General Helmut Wolf: Monster

Note: The list will be updated periodically every time new characters are introduced in Street Fighter 6.

