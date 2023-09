Best Counter-Strike 2 (CS2) pro crosshair codes: s1mple, NiKo, m0NESY, and more

CS2’s global release has brought in millions of players, with many striving to find the perfect crosshair for their grind to attain a higher position on the leaderboard. For this, the game provides multiple customizable crosshair variables, such as gap, thickness, style, length, and more. However, the number of options might be challenging, particularly for the newer players.

Crosshair preference is subjective, but using the ones utilized by top Counter-Strike 2 players could be a good starting point. Below is a comprehensive list of CS2 crosshair codes you can use to import these settings on the go.

Best Counter-Strike 2 (CS2) crosshairs used by pros

Vitality

Apex - CSGO-BSbqA-cZSKu-D3xCz-zwOnE-bNDhP

ENCE

Snappi - CSGO-R3rpe-NjpAx-FRRne-GBNxi-NCweM

G2

NiKo - CSGO-6Dnif-Ua2RX-DvmCw-sDYPi-pL3ED

Heroic

cadiaN - CSGO-9RYTy-V3k7J-7DqqX-7eS2O-4FbtH

Astralis

device - CSGO-LNNP5-XwGtQ-3PpD2-m5mJ3-Thj5P

FaZe

Karrigan - CSGO-TNEM3-v6O7q-wyyjA-EYx8X-OSc3K

Natus Vincere

s1mple - CSGO-WOPiV-ma37R-YFvkk-XP33i-XQJvM

Cloud9

HObbit - CSGO-wVOV8-i8UXc-H2F2a-uOsGp-bFPYE

GamerLegion

acoR - CSGO-sWBZJ-xXtTy-KHDCV-St6sc-LwAkE

Virtus.pro

Mir - CSGO-QEpTo-nwvWi-AYY6h-EUxJN-rTGOP

MOUZ

Frozen - CSGO-BALYU-KSJni-kEpn2-ToZmM-YuLDR

Ninjas in Pyjams

k0nfig - CSGO-yp35a-ESoDc-txayZ-f94xV-5EWzE

Monte

sdy - CSGO-eHodz-4QUDR-svqiQ-urV48-xQLoD

Liquid

NAF - CSGO-ynhos-8UepB-n2BxR-K5TdF-DV43L

Fnatic

KRIMZ - CSGO-9Kjve-Q6j7b-JiWZ8-zaU6K-TA7yD

Imperial

HEN1 - CSGO-BXLsz-KEJAB-yBpiH-9CM9e-pL3ED

Complexity

EliGE - CSGO-zz8RB-LMQnV-fG7qw-wAuF4-2NXTB

FURIA

FalleN - CSGO-eASc8-a366Y-mWV4N-q9Rwk-9R88F

Spirit

chopper - CSGO-VpUfo-peb9S-6ve2T-bcMYi-yrmHB

BIG

tabseN - CSGO-p9VPz-AyQYE-dh49w-3TZvp-SbcNE

How to import Counter-Strike 2 (CS2) crosshair codes?

You can import a new crosshair in CS2 using codes (Image via Valve)

You can follow these steps to use one of the aforementioned Counter-Strike 2 (CS2) crosshair codes:

Step 1: Browse through the settings section in CS2 and select the Game option.

Browse through the settings section in CS2 and select the Game option. Step 2: Click the Crosshair option and press the Share or Import button on the preview.

Click the Crosshair option and press the Share or Import button on the preview. Step 3: Paste the new code in the dialog box and then tap on the Import button.

Your Counter-Strike 2 crosshair settings will automatically change.