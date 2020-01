Dragon Ball Z Kakarot: List of all Soul Emblems

What are Soul Emblems?

Soul Emblems in DBZ Kakarot are items that you collect periodically throughout the story. A Soul Emblem is tied to a character and it usually gives bonuses. Different combinations also give different kinds of specialities. Don't ignore these Soul Emblems because you will need it for later boss fights!

Using Soul Emblems

Soul Emblems need to be placed in the respective Community Board. There are different Community Boards available: Z Warrior, Cooking, Training, Development, Community of the Gods, Adult and Adventure. Using different Soul Emblems of different characters give you bonuses. Some character Soul Emblems are stronger in some Community Boards over the others.

The skills from the Community Board improve each aspect progressively as the game goes on. You can gift other characters items to improve their Community Board levels.

List of Soul Emblems - Locations and Bonuses

Goku

How to Get: Starting of the game

Link Bonuses:

Goku + Gohan (+2)

Goku + Krillin + Yamcha (+3)

Goku + Vegeta + Piccolo + Tien (+4)

Goku + Mr. Satan (+8)

Gohan

How to Get: Community Board Tutorial

Link Bonuses:

Goku + Gohan (+2)

Gohan + Piccolo (+2)

Gohan + Videl (+2)

Gohan + Goten + Chi-Chi (+3)

Chi-Chi

How to Get: After first cooking mission with Chi-Chi

Link Bonuses:

Gohan + Goten + Chi-Chi (+3)

Chi-Chi + Ox King (+2)

Chi-Chi + Bulma (+2)

Master Roshi

How to Get: Complete side quest Master Roshi's Prized Possession

Link Bonuses:

Launch + Turtle + Master Roshi (+3)

Turtle + Master Roshi (+2)

Master Roshi + Master Shen (+2)

Master Roshi + Baba (+2)

Nam

How to Get: Complete side quest Nam the Peddler

Link Bonuses:

World Tournament Announcer + Nam (+2)

Android 8

How to Get: Complete side quest Gentle Giant

Link Bonuses:

Android 8 + Android 16 + Android 17 (+3)

Android 8 + Suno (+2)

King Yemma

How to Get: Defeat Raditz

Link Bonuses:

King Cold + King Yemma + Ox King (+3)

Kami + King Yemma (+2)

Dabura + King Yemma (+2)

Kami

How to Get: Defeat Raditz

Link Bonuses:

Piccolo + Kami + Nail (+3)

Mr. Popo + Kami (+2)

Kami + Dende (+2)

Kami + King Yemma (+2)

Yajirobe

How to Get: Meet Yajirobe as Kid Gohan during the main story

Link Bonuses:

Trunks + Yajirobe (+2)

Korin + Yajirobe (+2)

Tien

How to Get: Beat Tien with Piccolo during the main story

Link Bonuses:

Goku + Vegeta + Piccolo + Tien (+4)

Yamcha + Tien (+2)

Tien + Master Shen + Chiaotzu (+3)

Tien + Launch (+2)

Chiaotzu

How to Get: Telekinesis Training side quest in Central Plains

Link Bonuses:

Vegeta + Saibaman + Cell + Chiaotzu (+4)

Tien + Master Shen + Chiaotzu (+3)

Guldo + Babidi + Chiaotzu (+3)

Android 19 + Chiaotzu (+2)

Krillin

How to Get: Beat Krillin with Piccolo during the main story

Link Bonuses:

Goku + Krillin + Yamcha (+3)

Krillin + Android 18 + Marron (+3)

Krillin + Frieza (+2)

Yamcha

How to Get: Beat Yamcha with Piccolo during the main story

Link Bonuses:

Goku + Krillin + Yamcha (+3)

Yamcha + Saibaman (+2)

Yamcha + Tien (+2)

Yamcha + Puar (+2)

Piccolo

How to Get: Beat Krillin, Yamcha and Tien during the main story

Link Bonuses:

Goku + Vegeta + Piccolo + Tien (+4)

Gohan + Piccolo (+2)

Piccolo + Kami + Nail (+3)

Piccolo + Dende + Nail + Guru (+4)

King Kai

How to Get: Make King Kai laugh when Goku arrives on his planet

Link Bonuses:

King Kai + Bubbles (+2)

King Kai + Kibito + Supreme Kai + Elder Kai (+4)

Puar

How to Get: Meet Puar with Gohan during the main story

Link Bonuses:

Yamcha + Puar (+2)

Puar + Oolong (+2)

Mr. Popo

How to Get: Obtained after Goku completes the Snake Way

Link Bonuses:

Burter + Mr. Popo (+2)

Mr. Popo + Kami (+2)

Pilaf

How to Get: Complete side quest The Pilaf Gang's Plan

Link Bonuses:

Bulma + Pilaf (+2)

Pilaf + Shu + Mai (+3)

Shu

How to Get: Complete side quest The Pilaf Gang's Plan

Link Bonuses:

Turtle + Shu (+2)

Pilaf + Shu + Mai (+3)

Mai

How to Get: Complete side quest The Pilaf Gang's Plan

Link Bonuses:

Trunks + Mai (+2)

Pilaf + Shu + Mai (+3)

Launch

How to Get: Return Launch to Master Roshi's house with Gohan

Link Bonuses:

Tien + Launch (+2)

Majin Buu + Launch (+2)

Launch + Turtle + Master Roshi (+3)

Saibaman

How to Get: Complete three side quests - Pilaf Gang’s Plan, the Mysterious Power Reading, and Foreboding Fear

Link Bonuses

Vegeta + Saibaman + Cell + Chiaotzu (+4)

Yamcha + Saibaman (+2)

Saibaman + Nappa (+2)

Saibaman + Cell Jr. (+2)

Mercenary Tao

How to Get: Complete side quests Mysterious Power Reading and Familiar Face

Link Bonuses:

Mercenary Tao + Master Shen (+2)

Mercenary Tao + Bora (+2)

Frieza + Mercenary Tao (+2)

Arale-chan + Mercenary Tao (+2)

Master Shen

How to Get: Complete side quests Mysterious Power Reading and Familiar Face

Link Bonuses:

Tien + Master Shen + Chiaotzu (+3)

Mercenary Tao + Master Shen (+2)

Master Roshi + Master Shen (+2)

Turtle

How to Get: Complete side quest Tough Break for Turtle

Link Bonuses:

Launch + Turtle + Master Roshi (+3)

Turtle + Master Roshi (+2)

Turtle + Shu (+2)

Bulma

How to Get: Find parts for the Namekian spaceship with Gohan and return to Bulma

Link Bonuses:

Vegeta + Trunks + Trunks (Kid) + Bulma (+4)

Bulma + Doctor Briefs (+2)

Bulma + Pilaf (+2)

Vegeta

How to Get: Defeat Cui with Vegeta

Link Bonuses:

Goku + Vegeta + Piccolo + Tien (+4)

Vegeta + Trunks + Trunks (Kid) + Bulma (+4)

Vegeta + Raditz + Nappa (+3)

Vegeta + Saibaman + Cell + Chiaotzu (+4)

Guru

How to Get: Meet Guru with Gohan

Link Bonuses:

Piccolo + Dende + Nail + Guru (+4)

Korin + Guru + Elder Kai (+3)

Nail

How to Get: Unlocked after Piccolo fuses with Nail

Link Bonuses:

Piccolo + Kami + Nail (+3)

Piccolo + Dende + Nail + Guru (+4)

Oolong

How to Get: Complete side quest The Mystery of the Missing Tail

Link Bonuses:

Puar + Oolong (+2)

Shenron + Oolong (+2)

Trunks (Future)

How to Get: Defeat Trunks with Goku

Link Bonuses:

Vegeta + Trunks + Trunks (Kid) + Bulma (+4)

Trunks + Mai (+2)

Trunks + Yajirobe (+2)

Bubbles

How to Get: Complete side quest Bummed about Bananas

Link Bonuses:

King Kai + Bubbles (+2)

Doctor Briefs

How to Get: Complete side quest Easy-Going Genius

Link Bonuses:

Bulma + Doctor Briefs (+2)

Doctor Briefs + Mr. Satan + Ox King (+12)

Korin

How to Get: Help Yajirobe with Goku

Link Bonuses:

Korin + Bora + Upa (+3)

Korin + Yajirobe (+2)

Korin + Puppy (+2)

Korin + Guru + Elder Kai (+3)

Baba

How to Get: Complete side quest Between Worlds

Link Bonuses:

Master Roshi + Baba (+2)

World Tournament Announcer + Baba (+2)

Recoome

How to Get: Rematch with Ginyu Force

Link Bonuses:

Guldo + Recoome + Burter + Jeice + Captain Ginyu (+5)

Recoome + Android 16 (+2)

Guldo + Recoome + Burter + Jeice + Captain Ginyu + Bonyu (+1)

Burter

How to Get: Rematch with Ginyu Force

Link Bonuses:

Guldo + Recoome + Burter + Jeice + Captain Ginyu (+5)

Burter + Mr. Popo (+2)

Guldo + Recoome + Burter + Jeice + Captain Ginyu + Bonyu (+1)

Jeice

How to Get: Rematch with Ginyu Force

Link Bonuses:

Guldo + Recoome + Burter + Jeice + Captain Ginyu (+5)

Jeice + Captain Ginyu (+2)

Guldo + Recoome + Burter + Jeice + Captain Ginyu + Bonyu (+1)

Guldo

How to Get: Rematch with Ginyu Force

Link Bonuses:

Guldo + Recoome + Burter + Jeice + Captain Ginyu (+5)

Guldo + Babidi + Chiaotzu (+3)

Guldo + Recoome + Burter + Jeice + Captain Ginyu + Bonyu (+1)

Android 16

How to Get: Repair Android 16 during the main story

Link Bonuses:

Android 8 + Android 16 + Android 17 (+3)

Recoome + Android 16 (+2)

Dende

How to Get: Restore the Dragon Balls during the main story

Link Bonuses:

Piccolo + Dende + Nail + Guru (+4)

Kami + Dende (+2)

Dende + Porunga (+2)

Nappa

How to Get: Rematch with Nappa

Link Bonuses:

Vegeta + Raditz + Nappa (+3)

Saibaman + Nappa (+2)

Shenron

How to Get: Complete side quest Intermission from Kami's Lookout during Cell Saga

Link Bonuses:

Shenron + Porunga (+2)

Shenron + Oolong (+2)

Cui

How to Get: Rematch with Cui

Link Bonuses:

Cui + Zarbon + Dodoria + Appule (+4)

Cui + Appule (+2)

Cell Jr.

How to Get: Rematch with Cell Jr.

Link Bonuses:

Saibaman + Cell Jr. (+2)

Cell + Cell Jr. (+2)

Raditz

How to Get: Rematch with Raditz

Link Bonuses:

Vegeta + Raditz + Nappa (+3)

Raditz + Dodoria + King Cold (+3)

Ox King

How to Get: Complete side quest An Awkward Pair

Link Bonuses

Chi-Chi + Ox King (+2)

King Cold + King Yemma + Ox King (+3)

Doctor Briefs + Mr. Satan + Ox King (+12)

Zarbon

How to Get: Rematch with Zarbon

Link Bonuses:

Cui + Zarbon + Dodoria + Appule (+4)

Zarbon + Yakon (+2)

Dodoria

How to Get: Rematch with Dodoria

Link Bonuses:

Cui + Zarbon + Dodoria + Appule (+4)

Raditz + Dodoria + King Cold (+3)

Appule

How to Get: Rematch with Appule

Link Bonuses:

Cui + Zarbon + Dodoria + Appule (+4)

Cui + Appule (+2)

Marron

How to Get: Complete side quest Daddy's Little Girl in Buu Saga

Link Bonuses:

Krillin + Android 18 + Marron (+3)

Android 18

How to Get: Complete side quest Anxious Android

Link Bonuses:

Krillin + Android 18 + Marron (+3)

Chi-Chi + Android 18 (+2)

Android 18 + Arale-chan (+2)

Android 18 + Android 17 + Cell (+3)

Videl

How to Get: Meet Videl during the main story

Link Bonuses:

Gohan + Videl (+2)

Videl + Mr. Satan (+8)

World Tournament Announcer

How to Get: Complete side quest The Good Ol' Days

Link Bonuses:

World Tournament Announcer + Nam (+2)

World Tournament Announcer + Baba (+2)

Supreme Kai

How to Get: Complete side quest Far Beyond Frieza

Link Bonuses:

King Kai + Kibito + Supreme Kai + Elder Kai (+4)

Kibito + Supreme Kai (+2)

Kibito

How to Get: Complete side quest Far Beyond Frieza

Link Bonuses:

King Kai + Kibito + Supreme Kai + Elder Kai (+4)

Kibito + Supreme Kai (+2)

Goten

How to Get: Play the main story

Link Bonuses:

Gohan + Goten + Chi-Chi (+3)

Goten + Trunks (Kid) (+2)

Trunks (Kid)

How to Get: Play the main story

Link Bonuses:

Vegeta + Trunks + Trunks (Kid) + Bulma (+4)

Goten + Trunks (Kid) (+2)

Mr. Satan

How to Get: Complete side quest A Father's Dignity

Link Bonuses

Goku + Mr. Satan (+8)

Videl + Mr. Satan (+8)

Majin Buu + Mr. Satan + Puppy (+12)

Doctor Briefs + Mr. Satan + Ox King (+12)

Porunga

How to Get: Complete side quest Porunga Part 2

Link Bonuses:

Dende + Porunga (+2)

Shenron + Porunga (+2)

Dabura

How to Get: Complete side quest King of the Demon Realm?

Link Bonuses:

Majin Buu + Babidi + Dabura (+3)

Dabura + King Yemma (+2)

Cell

How to Get: Rematch with Cell

Link Bonuses:

Vegeta + Saibaman + Cell + Chiaotzu (+4)

Android 18 + Android 17 + Cell (+3)

Cell + Cell Jr. (+2)

Cell + Android 20 (+2)

Puppy

How to Get: Complete side quest Buu the Bottomless Pit

Link Bonuses:

Majin Buu + Mr. Satan + Puppy (+12)

Korin + Puppy (+2)

Majin Buu

How to Get: Complete side quest Buu the Bottomless Pit

Link Bonuses:

Majin Buu + Mr. Satan + Puppy (+12)

Majin Buu + Babidi + Dabura (+3)

Majin Buu + Launch (+2)

Majin Buu + Gatchan (+2)

Bora

How to Get: Complete side quest Good Ol' Goku!

Link Bonuses:

Korin + Bora + Upa (+3)

Mercenary Tao + Bora (+2)

Bora + Upa (+2)

Upa

How to Get: Complete side quest Good Ol' Goku!

Link Bonuses:

Korin + Bora + Upa (+3)

Bora + Upa (+2)

Frieza

How to Get: Rematch with Frieza

Link Bonuses:

Frieza + King Cold (+2)

Frieza + Babidi (+2)

Frieza + Mercenary Tao (+2)

Krillin + Frieza (+2)

Elder Kai

How to Get: Complete side quest Fulfilling a Promise

Link Bonuses:

King Kai + Kibito + Supreme Kai + Elder Kai (+4)

Korin + Guru + Elder Kai (+3)

Suno

How to Get: Complete side quest Reunion with Suno

Link Bonuses:

Android 8 + Suno (+2)

Arale-chan

How to Get: Complete side quest Here It Comes!

Link Bonuses:

Android 18 + Arale-chan (+2)

Arale-chan + Senbei + Gatchan (+20)

Arale-chan + Mercenary Tao (+2)

Gatchan

How to Get: Complete side quest Here It Comes!

Link Bonuses:

Arale-chan + Senbei + Gatchan (+20)

Majin Buu + Gatchan (+2)

Senbei

How to Get: Complete side quest Here It Comes!

Link Bonuses:

Arale-chan + Senbei + Gatchan (+20)

Android 20 + Senbei (+2)

Captain Ginyu

How to Get: Rematch with Captain Ginyu

Link Bonuses:

Guldo + Recoome + Burter + Jeice + Captain Ginyu (+5)

Jeice + Captain Ginyu (+2)

Captain Ginyu + Bonyu (+10)

Guldo + Recoome + Burter + Jeice + Captain Ginyu + Bonyu (+1)

Android 20

How to Get: Complete side quest Shadows of the Red Ribbon Army

Link Bonuses:

Cell + Android 20 (+2)

Android 19 + Android 20 (+2)

Android 20 + Senbei (+2)

Yamu + Spopovich + Android 19 + Android 20 (+4)

Android 19

How to Get: Complete side quest Shadows of the Red Ribbon Army

Link Bonuses:

Android 19 + Android 20 (+2)

Android 19 + Chiaotzu (+2)

Yamu + Spopovich + Android 19 + Android 20 (+4)

King Cold

How to Get: Complete side quest The Most Feared of Families

Link Bonuses:

Frieza + King Cold (+2)

King Cold + King Yemma + Ox King (+3)

Raditz + Dodoria + King Cold (+3)

Android 17

How to Get: Rematch with Android 17

Link Bonuses:

Android 18 + Android 17 + Cell (+3)

Android 8 + Android 16 + Android 17 (+3)

Babidi

How to Get: Complete side quest Babidi's Back!

Link Bonuses:

Majin Buu + Babidi + Dabura (+3)

Frieza + Babidi (+2)

Guldo + Babidi + Chiaotzu (+3)

Yamu

How to Get: Complete side quest Babidi's Back!

Link Bonuses:

Yamu + Spopovich + Android 19 + Android 20 (+4)

Yamu + Spopovich (+2)

Spopovich

How to Get: Complete side quest Babidi's Back!

Link Bonuses:

Yamu + Spopovich + Android 19 + Android 20 (+4)

Yamu + Spopovich (+2)

Pui Pui

How to Get: Complete side quest Change of Heart

Link Bonuses:

Pui Pui + Yakon (+2)

Yakon

How to Get: Complete side quest Change of Heart

Link Bonuses:

Zarbon + Yakon (+2)

Pui Pui + Yakon (+2)

Bonyu

How to Get: Defeat Bonyu in the Training Room

Link Bonuses:

Captain Ginyu + Bonyu (+10)

Guldo + Recoome + Burter + Jeice + Captain Ginyu + Bonyu (+1)