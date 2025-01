EA FC 25 Ronaldinho Icon SBC: All tasks and cheapest solutions

EA Sports has finally unveiled the Ronaldinho Icon SBC in EA FC 25 Ultimate Team servers. The limited-time SBC offers a 93-rated (overall) Brazilian winger with exceptional attributes, such as 91 Pace, 95 Dribbling, and more.

Earlier, Barcelona’s #10 was available for a hefty price in the transfer market, but now gamers can access the card by completing the squad-building challenges. With the EA FC 25 TOTY final team reveal, it’ll be a great addition to anyone’s Ultimate Team.

This article will delve into all the tasks and their cheapest solutions to complete the much-awaited EA FC 25 Ronaldinho Icon SBC in Ultimate Team.

Check out EA FC 25 review

All tasks of the EA FC 25 Ronaldinho Icon SBC

Tasks to complete the Ronaldinho Icon SBC (Image via EA Sports)

Like the Jairzinho Thunderstruck SBC, gamers must complete a certain set of tasks (23 in this case) to access Ronaldinho Icon SBC in-game. For those who’re interested, here are the stipulations:

Trending

Task 1: Born Legend

Rare Players: Exactly 11 in your starting 11

Player Quality: Exact Bronze in your starting 11

Task 2: Rising Star

Rare Players: Exactly 11 in your starting 11

Player Quality: Exact Silver in your starting 11

Task 3: On a Loan

Team Overall Rating: Minimum 84

Task 4: Milano FC

Milano FC Players: Minimum one in your starting 11

Team Of The Week Players: Minimum one in your starting 11

Team Overall Rating: Minimum 84

Task 5: FC Barcelona

FC Barcelona Players: Minimum one in your starting 11

Team Of The Week Players: Minimum one in your starting 11

Team Overall Rating: Minimum 85

Task 6: League Finesse

Serie A Enilive Players: Minimum one in your starting 11

Team Of The Week Players: Minimum one in your starting 11

Team Overall Rating: Minimum 86

Task 7: League Legend

LALIGA EA Sports Players: Minimum one in your starting 11

Team Overall Rating: Minimum 87

Task 8: 87-Rated Squad

Team Overall Rating: Minimum 87

Task 9: 87-Rated Squad

Team Overall Rating: Minimum 87

Task 10: 87-Rated Squad

Team Overall Rating: Minimum 87

Task 11: 87-Rated Squad

Team Overall Rating: Minimum 87

Task 12: 88-Rated Squad

Team Overall Rating: Minimum 88

Task 13: 88-Rated Squad

Team Overall Rating: Minimum 88

Task 14: 88-Rated Squad

Team Overall Rating: Minimum 88

Task 15: 88-Rated Squad

Team Overall Rating: Minimum 88

Task 16: 88-Rated Squad

Team Overall Rating: Minimum 88

Task 17: 88-Rated Squad

Team Overall Rating: Minimum 88

Task 18: 89-Rated Squad

Team Overall Rating: Minimum 88

Task 19: 89-Rated Squad

Team Overall Rating: Minimum 89

Task 20: 89-Rated Squad

Team Overall Rating: Minimum 89

Task 21: 89-Rated Squad

Team Overall Rating: Minimum 89

Task 22: 89-Rated Squad

Team Overall Rating: Minimum 89

Task 23: 89-Rated Squad

Team Overall Rating: Minimum 89

Read more: All leaked EA FC 25 TOTY players

Cheapest solutions of the EA FC 25 Ronaldinho Icon SBC

Ronaldinho Icon SBC card all attributes (Image via EA Sports)

Here are the optimal fodder (cheapest player cards) cards to complete the EA FC 25 Ronaldinho Icon SBC:

Task 1: Born Legend

Sakou Gassama: 62

Philip Fahrner: 63

Alan Cantero: 63

Christoffer Aasbak: 61

Beryly Lubala: 62

Mert Yilmaz: 63

Hugo Bolin: 61

Matias Gonzalez: 61

Fredrik Berglie: 63

Abdullah Hassoun: 62

Deandre Kerr: 61

Task 2: Rising Star

Charlie Goode: 66

David Atanga: 65

Sven Kohler: 68

Edward Chilufya: 66

Adrien Lebeau: 66

Alexandru Pantea: 67

Blair Turgott: 66

Julian Guttau: 66

Tom Hamer: 66

Zak Jules: 65

Bismark Adjei-Boateng: 67

Task 3: On a Loan

Svenja Huth: 85

Filip Kostic: 82

Joao Cancelo: 86

Sophie Schmidt: 82

David Soria: 81

Nahuel Molina: 82

Bruno Guimaraes: 85

Enzo Fernandez: 82

Dejan Kulusevski: 82

Alisha Lehmann: 81

Lea Schuller: 86

Task 4: Milano FC

Lea Schuller: 86

Filip Kostic: 82

Nahuel Molina: 82

Enzo Fernandez: 82

Vitinha: 85

Evelyne Viens: 81

Sophie Schmidt: 82

Tijjani Reijnders: 82

Gaetane Thiney TOTW: 86

Verena Hanshaw: 81

Leroy Sane: 85

Task 5: FC Barcelona

Enzo Fernandez: 82

Nahuel Molina: 82

Filip Kostic: 82

Gaetane Thiney TOTW: 86

Mallory Swanson: 87

Darwin Nunez: 82

Serge Gnabry: 82

Emiliano Martinez: 87

Patri Guijarro: 88

Roman Bachmann: 82

Frida Maanum: 82

Task 6: League Finesse

Yann Sommer: 87

Verena Hanshaw: 81

Ilkay Gundogan: 87

Emiliano Martinez: 87

Enzo Fernandez: 82

Alexandra Popp: 87

Paulo Dybala TOTW: 88

Mallory Swanson: 87

Filip Kostic: 82

Evelyne Viens: 81

Ana-Maria Crnogorcevic: 81

Task 7: League Legend

Nahuel Molina: 82

Filip Kostic: 82

Emiliano Martinez: 87

Ederson: 88

Patri Guijarro: 88

Aleksandar Mitrovic: 82

Enzo Fernandez: 82

Kadidiatou Diani: 88

Antoine Griezmann: 88

Mallory Swanson: 87

Beth Mead: 88

Task 8: 87-Rated Squad

Antoine Griezmann: 88

Ederson: 88

Emiliano Martinez: 87

Patri Guijarro: 88

Kadidiatou Diani: 88

Filip Kostic: 82

Nahuel Molina: 82

Mallory Swanson: 87

Enzo Fernandez: 82

Bernando Silva: 88

Janina Minge: 82

Task 9: 87-Rated Squad

Antoine Griezmann: 88

Ederson: 88

Emiliano Martinez: 87

Patri Guijarro: 88

Guro Reiten: 88

Filip Kostic: 82

Nahuel Molina: 82

Mallory Swanson: 87

Enzo Fernandez: 82

Beth Mead: 88

Tanja Pawollek: 82

Task 10: 87-Rated Squad

Antoine Griezmann: 88

Ederson: 88

Emiliano Martinez: 87

Patri Guijarro: 88

Kadidiatou Diani: 88

Filip Kostic: 82

Nahuel Molina: 82

Mallory Swanson: 87

Enzo Fernandez: 82

Bernando Silva: 88

Janina Minge: 82

Task 11: 87-Rated Squad

Antoine Griezmann: 88

Ederson: 88

Emiliano Martinez: 87

Patri Guijarro: 88

Guro Reiten: 88

Filip Kostic: 82

Nahuel Molina: 82

Mallory Swanson: 87

Enzo Fernandez: 82

Kadidiatou Diani: 88

Aleksandar Mitrovic: 82

Task 12: 88-Rated Squad

Patri Guijarro: 88

Ada Hegerberg: 89

Antoine Griezmann: 88

Dusan Vlahovic NumeroFUT: 89

Aubrey Kingsbury: 83

Martin Odegaard: 89

Teun Koopmeiners: 83

Mapi Leon: 89

Jessica Naz NumeroFUT: 89

Lucas Hernandez: 83

Katharina Naschenweng: 83

Task 13: 88-Rated Squad

Patri Guijarro: 88

Ada Hegerberg: 89

Antoine Griezmann: 88

Dusan Vlahovic NumeroFUT: 89

Aubrey Kingsbury: 83

Martin Odegaard: 89

Teun Koopmeiners: 83

Mapi Leon: 89

Christine Sinclair: 83

Lucas Hernandez: 83

Alisson: 89

Task 14: 88-Rated Squad

Patri Guijarro: 88

Ada Hegerberg: 89

Antoine Griezmann: 88

Dusan Vlahovic NumeroFUT: 89

Laura Freigang: 83

Martin Odegaard: 89

Teun Koopmeiners: 83

Mapi Leon: 89

Jessica Naz NumeroFUT: 89

Lucas Hernandez: 83

Christine Sinclair: 83

Task 15: 88-Rated Squad

Kieran Trippier: 83

Ada Hegerberg: 89

Antoine Griezmann: 88

Dusan Vlahovic NumeroFUT: 89

Robin Le Normand: 83

Martin Odegaard: 89

Teun Koopmeiners: 83

Mapi Leon: 89

Marc-Andre Ter Stegen: 89

Lucas Hernandez: 83

Marie Katoto: 88

Task 16: 88-Rated Squad

Antoine Griezmann: 88

Gianluigi Donnarumma: 89

Marie Katoto: 88

Dusan Vlahovic NumeroFUT: 89

Mapi Leon: 88

Jose Gimenez: 83

Damaris Egurolla: 83

Martin Odegaard: 89

Teun Koopmeiners: 83

Ada Hegerberg: 89

Lucas Hernandez: 83

Task 17: 88-Rated Squad

Antoine Griezmann: 88

Alisson: 89

Marie Katoto: 88

Dusan Vlahovic NumeroFUT: 89

Mapi Leon: 88

Viktor Tsygankov: 83

Duvan Zapata: 83

Martin Odegaard: 89

Teun Koopmeiners: 83

Ada Hegerberg: 89

Lucas Hernandez: 83

Task 18: 89-Rated Squad

Dusan Vlahovic NumeroFUT: 89

Kadidiatou Diani: 88

Jan Oblak: 88

Martin Odegaard: 89

Marie Katoto: 88

Jude Bellingham: 90

Ederson: 88

Guro Reiten: 88

Ada Hegerberg: 89

Antoine Griezmann: 88

Christiane Endler NumeroFUT: 90

Task 19: 89-Rated Squad

Dusan Vlahovic NumeroFUT: 89

Kadidiatou Diani: 88

Jan Oblak: 88

Martin Odegaard: 89

Marie Katoto: 88

Jude Bellingham: 90

Lionel Messi: 88

Guro Reiten: 88

Ada Hegerberg: 89

Antoine Griezmann: 88

Christiane Endler NumeroFUT: 90

Task 20: 89-Rated Squad

Dusan Vlahovic NumeroFUT: 89

Kadidiatou Diani: 88

Jan Oblak: 88

Martin Odegaard: 89

Marie Katoto: 88

Jude Bellingham: 90

Lionel Messi: 88

Guro Reiten: 88

Ada Hegerberg: 89

Antoine Griezmann: 88

Christiane Endler NumeroFUT: 90

Task 21: 89-Rated Squad

Kevin De Bruyne: 90

Mallory Swanson: 87

Jan Oblak: 88

Martin Odegaard: 89

Beth Mead: 88

Jude Bellingham: 90

Lionel Messi: 88

Guro Reiten: 88

Patri Guijarro: 88

Antoine Griezmann: 88

Christiane Endler NumeroFUT: 90

Task 22: 89-Rated Squad

Kevin De Bruyne: 90

Mallory Swanson: 87

Jan Oblak: 88

Martin Odegaard: 89

Ederson: 88

Jude Bellingham: 90

Lionel Messi: 88

Guro Reiten: 88

Patri Guijarro: 88

Antoine Griezmann: 88

Christiane Endler NumeroFUT: 90

Task 23: 89-Rated Squad

Kevin De Bruyne: 90

Mallory Swanson: 87

Jan Oblak: 88

Martin Odegaard: 89

Ederson: 88

Jude Bellingham: 90

Kadidiatou Diani: 88

Guro Reiten: 88

Marie Katoto: 88

Antoine Griezmann: 88

Christiane Endler NumeroFUT: 90

The overall cost to complete the EA FC 25 Ronaldinho Icon SBC is around 2,240,000 EA FC Coins which is a reasonable price compared to its tradable version. This exclusive SBC is available in-game till March 2025. Like Ronaldinho’s tradable card, the SBC version offers 5-star skills and a 4-star weak foot variant featuring a Trickster+ playstyle trait.

Ronaldinho has already been one of the fan favorites on Ultimate Team due to his PlayStyle+ traits and attributes across the board. Now that he’s up for grabs, he will be well-fitted in Ultimate Team with the EA FC 25 TOTY cards releasing soon.

This concludes every task and their cheapest solution to complete the EA FC 25 Ronaldinho Icon SBC in Ultimate Team.

For more SBC and TOTY event-related leaks, check out Sportskeeda's EA FC 25 page.

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback