FIFA 21 ratings: Top 20 goalkeepers, defenders, midfielders and more 

With FIFA 21 just around the corner, EA Sports have already provided users with a glimpse of the top 100 players in the game.

With Lionel Messi (93) and Cristiano Ronaldo (92) leading the way, EA have also released the list of the top 20 players in FIFA 21 in the four primary positions: goalkeepers, defenders, midfielders and forwards.

From Atletico Madrid's Jan Oblak to Liverpool's Virgil Van Dijk, the FIFA 21 Top-20 list is dominated by powerhouses of the game who will be integral to your squads when the game arrives in about three weeks time.

Here, we take a look at the top 20 footballers in the game in various positions.

FIFA 21 Top 20 Goalkeepers

Jan Oblak is the best man between the sticks in Fifa 21 (Image Credits: EA Sports)

Jan Oblak - Atletico Madrid (91) Alisson - Liverpool (90) Marc Andre Ter-Stegen - Barcelona (90) Thibaut Courtois- Real Madrid (90) Manuel Neuer - Bayern Munich (89) Ederson- Manchester City (88) Samir Handanovic- Inter Milan (88) Keylor Navas- PSG (87) Hugo Lloris- Tottenham Hotspur (87) Wojciech Szczesny- Piemonte Calcio (87) David De Gea- Manchester United (86) Yann Sommer- Borussia Monchengladbach (86) Gianluigi Donnarumma- AC Milan (85) Bernd Leno - Arsenal (85) Peter Gulacsi- RB Leipzig (85) Roman Burki- Borussia Dortmund (84) Kasper Schmeichel- Leicester City- (84) Rui Patricio- Wolves (84) Andre Onana-Ajax (84) Salvatore Sirigu- Torino (84)

FIFA 21 Top 20 Centre-Backs

Virgil Van Dijk's stellar season with Liverpool sees him take the top spot in the list of Centre-Backs (Image Credits: EA Sports)

Virgil van Dijk- Liverpool (90) Sergio Ramos- Real Madrid (89) Kalidou Koulibaly- Napoli (88) Aymeric Laporte- Manchester City (87) Giorgio Chiellini- Piemonte Calcio (87) Gerard Piqué - Barcelona(86) Mats Hummels- Borussia Dortmund (86) Raphaël Varane- Real Madrid (86) Marquinhos- PSG (85) Matthijs de Ligt- Piemonte Calcio (85) Thiago Silva- Chelsea (85) Milan Škriniar- Inter Milan (85) Clément Lenglet- Barcelona (85) Leonardo Bonucci - Piemonte Calcio (85) Toby Alderweireld- Tottenham Hotspur (85) Diego Godín- Inter Milan (85) Stefan de Vrij - Inter Milan (84) David Alaba- Bayern Munich (84) Felipe- Atletico Madrid (84) Fernandinho- Manchester City (84)

FIFA 21 Top 20 Full-Backs

Liverpool's young starlet, Trent Alexander-Arnold is the top-rated Right-Back in Fifa 21 (Image Credits- EA Sports)

Trent Alexander-Arnold - Liverpool- RB (87) Andrew Robertson - Liverpool LB- (87) Daniel Carvajal - Real Madrid RB- (86) Jordi Alba - Barcelona LB- (86) Kyle Walker - Manchester City RB- (85) Ricardo Pereira - Leicester City RB- (85) Alex Sandro - Piemonte Calcio LB- (85) Lucas Digne- Everton LB- (84) Alex Telles - FC Porto LB- (84) Nicolás Tagliafico - Ajax LB- (84) César Azpilicueta - Chelsea RB- (84) Jesús Navas - Sevilla RB- (84) Grimaldo - Benfica LB- (84) Aaron Wan-Bissaka - Manchester United RB- (83) Juran Bernat - PSG LB- (83) Kieran Trippier - Atletico Madrid RB- (83) Ferland Mendy - Real Madrid LB- (83) Marcelo - Real Madrid LB- (83) João Cancelo - Manchester City RB- (83) Marcos Acuña - Sporting CP LB- (83)

FIFA 21 Top 20 Midfielders

The Belgian playmaker, kevin De Bruyne tops the midfielders list in Fifa 21

Kevin De Bruyne - Manchester City- CAM (91) Casemiro - Manchester City-CDM (89) Joshua Kimmich - Bayern Munich- CDM (88) Toni Kroos - Real Madrid- CM (88) N'Golo Kanté - Chelsea- CDM (88) Luka Modrić - Real Madrid- CM (87) Bruno Fernandes - Manchester United- CAM (87) Fabinho - Manchester City- CDM (87) Sergio Busquets - Barcelona- CDM (87) Thomas Müller - Bayern Munich- CAM (86) Paul Pogba - Manchester United- CM (86) Marco Verratti - PSG- CM (86) Alejandro Gómez - Atalanta- CAM (86) Jordan Henderson- Liverpool- CDM (86) David Silva - Real Sociedad- CAM (86) Thiago - Bayern Munich- CM (85) Kai Havertz - Chelsea- CAM (85) Luis Alberto - Lazio- CAM (85) Hakim Ziyech - Chelsea- CAM (85) Marco Reus - Borussia Dortmund- CAM (85)

FIFA 21 Top 20 Wingers

The Argentine maestro, Lionel Messi is the highest-rated player in Fifa 21 (Image Credits: EA Sports)

Lionel Messi - Barcelona- RW (93) Neymar - PSG- LW (91) Mohamed Salah - Liverpool- RW (90) Sandio Mané - Liverpool- LW (90) Eden Hazard - Chelsea- LW (88) Raheem Sterling - Manchester City- LW (88) Angel Di Maria - PSG- RW (87) Jadon Sancho - Borussia Dortmund- RM (87) Heung Min Son - Tottenham Hotspur- LM (87) Bernardo Silva - Manchester City- RW (87) Serge Gnabry - Bayern Munich- RM (85) Riyad Mahrez - Manchester City- RW (85) Lorenzo Insigne - Napoli- LW (85) Marcus Rashford - Manchester United- LM (85) Leroy Sané - Bayern Munich- LM (85) Pizzi - Benfica- RM (84) Raphaël Guerreiro - Borussia Dortmund- LM (84) Mikel Oyarzabal - Real Sociedad- LW (84) Kingsley Coman - Bayern Munich- LM (84) José Callejón - Napoli- RM (84)

FIFA 21 Top 20 Forwards

Cristiano Ronaldo is the top-rated striker in Fifa 21 (Image Credits: EA Sports)