How to get all TM types in Pokemon Legends Z-A

|TM Number
|TM Name
|TM Location
|1
|Headbutt
|Clear rocks near Wild Zone 2
|2
|Dragon Claw
|TBA
|3
|Psyshock
|Mable’s Research Level 14
|4
|Rock Smash
|Mable’s Research Level 2
|5
|Roar
|Rooftop to the left of Wild Zone 3
|6
|Calm Mind
|Mable’s Research Level 26
|7
|Toxic
|TBA
|8
|Thunder Wave
|Wild Zone 1 (break rocks, climb ladder, burn brambles)
|9
|Flip Turn
|Building in Magenta Sector 3
|10
|Brick Break
|TBA
|11
|Bulk Up
|Main Mission 19
|12
|Rock Slide
|Mable’s Research Level 23
|13
|Ice Beam
|Center of the court in Wild Zone 12
|14
|Fire Fang
|Mable’s Research Level 6
|15
|Ice Fang
|Mable’s Research Level 7
|16
|Light Screen
|Mable’s Research Level 11
|17
|Protect
|Mable’s Research Level 4
|18
|Power-Up Punch
|Wild Zone 9 roof
|19
|Power Gem
|Holovator SE of Wild Zone 4
|20
|Play Rough
|Main Mission 20
|21
|Thunder Fang
|Mable’s Research Level 5
|22
|Aerial Ace
|Stairs/tower in Wild Zone 3 to the roof
|23
|Thunder Punch
|Mable’s Research Level 15
|24
|Ice Punch
|Mable’s Research Level 13
|25
|Crunch
|Sewers during Main Mission 19
|26
|Energy Ball
|TBA
|27
|Swift
|Near the entrance of Wild Zone 2
|28
|Dig
|NPC by Hotel Richissime
|29
|Fire Punch
|Mable’s Research Level 17
|30
|Swords Dance
|Mable’s Research Level 21
|31
|Reflect
|Side Mission 34
|32
|Double Team
|Mable’s Research Level 16
|33
|Body Slam
|Roto-Glide, Vert Sector 4
|34
|Night Slash
|Roof of Wild Zone 10, next to Alpha Arbok
|35
|Endure
|TBA
|36
|Rock Tomb
|Center of Wild Zone 8
|37
|Stealth Rock
|Scaffolding/Magenta Sector 6, near ladder
|38
|Fire Blast
|Mable’s Research Level 41
|39
|Discharge
|Destroy rocks, Wild Zone 14
|40
|Bullet Seed
|Rooftop Wild Zone 5, near Pidgeotto
|41
|Water Pulse
|Wild Zone 6, opposite Holovator
|42
|Giga Drain
|Mable’s Research Level 12
|43
|Fly
|Side Mission 46
|44
|Hyper Beam
|TBA
|45
|Knock Off
|TBA
|46
|Mud Shot
|Mable’s Research Level 3
|47
|Agility
|Side Mission 88
|48
|Self-Destruct
|Side Mission 96
|49
|Icy Wind
|TBA
|50
|Overheat
|Mable’s Research Level 45
|51
|Safeguard
|Main Mission 10
|52
|Earth Power
|Roof of Wild Zone 15
|53
|Sludge Bomb
|Mable’s Research Level 32
|54
|Draco Meteor
|TBA
|55
|Giga Impact
|Mable’s Research Level 35
|56
|Double Edge
|TBA
|57
|Will-O-Wisp
|Side Mission 26
|58
|Iron Head
|TBA
|59
|Zen Headbutt
|Mable’s Research Level 20
|60
|Future Sight
|TBA
|61
|Shadow Claw
|Mable’s Research Level 9
|62
|Flamethrower
|Roof of Wild Zone 17
|63
|Psychic
|Burn brambles, Wild Zone 11
|64
|Solar Beam
|Mable’s Research Level 39
|65
|Stone Edge
|TBA
|66
|Volt Switch
|Main Mission 14
|67
|Thunderbolt
|Mable’s Research Level 24
|68
|Heat Wave
|Mable’s Research Level 28
|69
|Earthquake
|Mable’s Research Level 34
|70
|Whirlpool
|Mable’s Research Level 8
|71
|Hyper Voice
|TBA
|72
|Fire Spin
|Burn brambles in Wild Zone 4
|73
|Surf
|Mable’s Research Level 29
|74
|Shadow Ball
|TBA
|75
|Dragon Pulse
|TBA
|76
|Liquidation
|Wild Zone 16
|77
|Poison Jab
|Mable’s Research Level 27
|78
|Bulldoze
|Mable’s Research Level 18
|79
|Hurricane
|Burn brambles, Wild Zone 19
|80
|Iron Defense
|TBA
|81
|X-Scissor
|Burn brambles, Wild Zone 13
|82
|U-turn
|Mable’s Research Level 19
|83
|Nasty Plot
|Mable’s Research Level 38
|84
|Flash Cannon
|Mable’s Research Level 22
|85
|Substitute
|Side Mission 29
|86
|Wild Charge
|TBA
|87
|Iron Tail
|Mable’s Research Level 30
|88
|Spikes
|Side Mission 41
|89
|Toxic Spikes
|Burn brambles at center Wild Zone 7
|90
|Dark Pulse
|Lysandre Labs
|91
|Curse
|TBA
|92
|Dazzling Gleam
|Burn brambles, center Wild Zone 7
|93
|Outrage
|Mable’s Research Level 46
|94
|Whirlwind
|Side Mission 60
|95
|Taunt
|TBA
|96
|Hydro Pump
|Mable’s Research Level 40
|97
|Heal Block
|Mable’s Research Level 31
|98
|Waterfall
|TBA
|99
|Metronome
|Side Mission 79
|100
|Gunk Shot
|Main Mission 24
|101
|Electroweb
|TBA
|102
|Focus Blast
|Mable’s Research Level 44
|103
|Work Up
|Roof of Wild Zone 1
|104
|Flare Blitz
|TBA
|105
|Blizzard
|Mable’s Research Level 42
|106
|Thunder
|Mable’s Research Level 33
|107
|Close Combat
|Mable’s Research Level 37