How to get all TM types in Pokemon Legends Z-A

In Pokemon Legends Z-A, you can use TMs to teach a variety of moves to your Pokemon. They are useful to customize the movesets of your party members and improve their type coverage. However, getting each one of them can be quite an arduous task, especially considering there are multiple ways to obtain the various TMs present in the game.

To help you collect all available TM in Pokemon Legends Z-A, this article lists their names and sources.

Pokemon Legends Z-A: All TMs and where to find them

Complete Mabel’s Research for various TMs (Image via The Pokemon Company)

In Pokemon Legends Z-A, TMs can be obtained in various ways, such as progressing through main and side missions, exploration, as well as completing Mable’s Research.

Here is a list of all available TMs in Legends Z-A, along with information on how to get them:

TM Number TM Name TM Location 1 Headbutt Clear rocks near Wild Zone 2 2 Dragon Claw TBA 3 Psyshock Mable’s Research Level 14 4 Rock Smash Mable’s Research Level 2 5 Roar Rooftop to the left of Wild Zone 3 6 Calm Mind Mable’s Research Level 26 7 Toxic TBA 8 Thunder Wave Wild Zone 1 (break rocks, climb ladder, burn brambles) 9 Flip Turn Building in Magenta Sector 3 10 Brick Break TBA 11 Bulk Up Main Mission 19 12 Rock Slide Mable’s Research Level 23 13 Ice Beam Center of the court in Wild Zone 12 14 Fire Fang Mable’s Research Level 6 15 Ice Fang Mable’s Research Level 7 16 Light Screen Mable’s Research Level 11 17 Protect Mable’s Research Level 4 18 Power-Up Punch Wild Zone 9 roof 19 Power Gem Holovator SE of Wild Zone 4 20 Play Rough Main Mission 20 21 Thunder Fang Mable’s Research Level 5 22 Aerial Ace Stairs/tower in Wild Zone 3 to the roof 23 Thunder Punch Mable’s Research Level 15 24 Ice Punch Mable’s Research Level 13 25 Crunch Sewers during Main Mission 19 26 Energy Ball TBA 27 Swift Near the entrance of Wild Zone 2 28 Dig NPC by Hotel Richissime 29 Fire Punch Mable’s Research Level 17 30 Swords Dance Mable’s Research Level 21 31 Reflect Side Mission 34 32 Double Team Mable’s Research Level 16 33 Body Slam Roto-Glide, Vert Sector 4 34 Night Slash Roof of Wild Zone 10, next to Alpha Arbok 35 Endure TBA 36 Rock Tomb Center of Wild Zone 8 37 Stealth Rock Scaffolding/Magenta Sector 6, near ladder 38 Fire Blast Mable’s Research Level 41 39 Discharge Destroy rocks, Wild Zone 14 40 Bullet Seed Rooftop Wild Zone 5, near Pidgeotto 41 Water Pulse Wild Zone 6, opposite Holovator 42 Giga Drain Mable’s Research Level 12 43 Fly Side Mission 46 44 Hyper Beam TBA 45 Knock Off TBA 46 Mud Shot Mable’s Research Level 3 47 Agility Side Mission 88 48 Self-Destruct Side Mission 96 49 Icy Wind TBA 50 Overheat Mable’s Research Level 45 51 Safeguard Main Mission 10 52 Earth Power Roof of Wild Zone 15 53 Sludge Bomb Mable’s Research Level 32 54 Draco Meteor TBA 55 Giga Impact Mable’s Research Level 35 56 Double Edge TBA 57 Will-O-Wisp Side Mission 26 58 Iron Head TBA 59 Zen Headbutt Mable’s Research Level 20 60 Future Sight TBA 61 Shadow Claw Mable’s Research Level 9 62 Flamethrower Roof of Wild Zone 17 63 Psychic Burn brambles, Wild Zone 11 64 Solar Beam Mable’s Research Level 39 65 Stone Edge TBA 66 Volt Switch Main Mission 14 67 Thunderbolt Mable’s Research Level 24 68 Heat Wave Mable’s Research Level 28 69 Earthquake Mable’s Research Level 34 70 Whirlpool Mable’s Research Level 8 71 Hyper Voice TBA 72 Fire Spin Burn brambles in Wild Zone 4 73 Surf Mable’s Research Level 29 74 Shadow Ball TBA 75 Dragon Pulse TBA 76 Liquidation Wild Zone 16 77 Poison Jab Mable’s Research Level 27 78 Bulldoze Mable’s Research Level 18 79 Hurricane Burn brambles, Wild Zone 19 80 Iron Defense TBA 81 X-Scissor Burn brambles, Wild Zone 13 82 U-turn Mable’s Research Level 19 83 Nasty Plot Mable’s Research Level 38 84 Flash Cannon Mable’s Research Level 22 85 Substitute Side Mission 29 86 Wild Charge TBA 87 Iron Tail Mable’s Research Level 30 88 Spikes Side Mission 41 89 Toxic Spikes Burn brambles at center Wild Zone 7 90 Dark Pulse Lysandre Labs 91 Curse TBA 92 Dazzling Gleam Burn brambles, center Wild Zone 7 93 Outrage Mable’s Research Level 46 94 Whirlwind Side Mission 60 95 Taunt TBA 96 Hydro Pump Mable’s Research Level 40 97 Heal Block Mable’s Research Level 31 98 Waterfall TBA 99 Metronome Side Mission 79 100 Gunk Shot Main Mission 24 101 Electroweb TBA 102 Focus Blast Mable’s Research Level 44 103 Work Up Roof of Wild Zone 1 104 Flare Blitz TBA 105 Blizzard Mable’s Research Level 42 106 Thunder Mable’s Research Level 33 107 Close Combat Mable’s Research Level 37

You should note that details about where to find some of the TMs are still being discovered. It will be added to the table once more information is available regarding where to find them.

