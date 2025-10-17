How to get all TM types in Pokemon Legends Z-A

By Virat Fumakia
Modified Oct 17, 2025 11:18 GMT
How to get all TM in Pokemon Legends Z-A
Guide to obtain all TMs in Pokemon Legends Z-A (Image via The Pokemon Company)

In Pokemon Legends Z-A, you can use TMs to teach a variety of moves to your Pokemon. They are useful to customize the movesets of your party members and improve their type coverage. However, getting each one of them can be quite an arduous task, especially considering there are multiple ways to obtain the various TMs present in the game.

To help you collect all available TM in Pokemon Legends Z-A, this article lists their names and sources.

Pokemon Legends Z-A: All TMs and where to find them

Complete Mabel&rsquo;s Research for various TMs (Image via The Pokemon Company)
Complete Mabel’s Research for various TMs (Image via The Pokemon Company)

In Pokemon Legends Z-A, TMs can be obtained in various ways, such as progressing through main and side missions, exploration, as well as completing Mable’s Research.

Here is a list of all available TMs in Legends Z-A, along with information on how to get them:

TM NumberTM NameTM Location
1HeadbuttClear rocks near Wild Zone 2
2Dragon ClawTBA
3PsyshockMable’s Research Level 14
4Rock SmashMable’s Research Level 2
5RoarRooftop to the left of Wild Zone 3
6Calm MindMable’s Research Level 26
7ToxicTBA
8Thunder WaveWild Zone 1 (break rocks, climb ladder, burn brambles)
9Flip TurnBuilding in Magenta Sector 3
10Brick BreakTBA
11Bulk UpMain Mission 19
12Rock SlideMable’s Research Level 23
13Ice BeamCenter of the court in Wild Zone 12
14Fire FangMable’s Research Level 6
15Ice FangMable’s Research Level 7
16Light ScreenMable’s Research Level 11
17ProtectMable’s Research Level 4
18Power-Up PunchWild Zone 9 roof
19Power GemHolovator SE of Wild Zone 4
20Play RoughMain Mission 20
21Thunder FangMable’s Research Level 5
22Aerial AceStairs/tower in Wild Zone 3 to the roof
23Thunder PunchMable’s Research Level 15
24Ice PunchMable’s Research Level 13
25CrunchSewers during Main Mission 19
26Energy BallTBA
27SwiftNear the entrance of Wild Zone 2
28DigNPC by Hotel Richissime
29Fire PunchMable’s Research Level 17
30Swords DanceMable’s Research Level 21
31ReflectSide Mission 34
32Double TeamMable’s Research Level 16
33Body SlamRoto-Glide, Vert Sector 4
34Night SlashRoof of Wild Zone 10, next to Alpha Arbok
35EndureTBA
36Rock TombCenter of Wild Zone 8
37Stealth RockScaffolding/Magenta Sector 6, near ladder
38Fire BlastMable’s Research Level 41
39DischargeDestroy rocks, Wild Zone 14
40Bullet SeedRooftop Wild Zone 5, near Pidgeotto
41Water PulseWild Zone 6, opposite Holovator
42Giga DrainMable’s Research Level 12
43FlySide Mission 46
44Hyper BeamTBA
45Knock OffTBA
46Mud ShotMable’s Research Level 3
47AgilitySide Mission 88
48Self-DestructSide Mission 96
49Icy WindTBA
50OverheatMable’s Research Level 45
51SafeguardMain Mission 10
52Earth PowerRoof of Wild Zone 15
53Sludge BombMable’s Research Level 32
54Draco MeteorTBA
55Giga ImpactMable’s Research Level 35
56Double EdgeTBA
57Will-O-WispSide Mission 26
58Iron HeadTBA
59Zen HeadbuttMable’s Research Level 20
60Future SightTBA
61Shadow ClawMable’s Research Level 9
62FlamethrowerRoof of Wild Zone 17
63PsychicBurn brambles, Wild Zone 11
64Solar BeamMable’s Research Level 39
65Stone EdgeTBA
66Volt SwitchMain Mission 14
67ThunderboltMable’s Research Level 24
68Heat WaveMable’s Research Level 28
69EarthquakeMable’s Research Level 34
70WhirlpoolMable’s Research Level 8
71Hyper VoiceTBA
72Fire SpinBurn brambles in Wild Zone 4
73SurfMable’s Research Level 29
74Shadow BallTBA
75Dragon PulseTBA
76LiquidationWild Zone 16
77Poison JabMable’s Research Level 27
78BulldozeMable’s Research Level 18
79HurricaneBurn brambles, Wild Zone 19
80Iron DefenseTBA
81X-ScissorBurn brambles, Wild Zone 13
82U-turnMable’s Research Level 19
83Nasty PlotMable’s Research Level 38
84Flash CannonMable’s Research Level 22
85SubstituteSide Mission 29
86Wild ChargeTBA
87Iron TailMable’s Research Level 30
88SpikesSide Mission 41
89Toxic SpikesBurn brambles at center Wild Zone 7
90Dark PulseLysandre Labs
91CurseTBA
92Dazzling GleamBurn brambles, center Wild Zone 7
93OutrageMable’s Research Level 46
94WhirlwindSide Mission 60
95TauntTBA
96Hydro PumpMable’s Research Level 40
97Heal BlockMable’s Research Level 31
98WaterfallTBA
99MetronomeSide Mission 79
100Gunk ShotMain Mission 24
101ElectrowebTBA
102Focus BlastMable’s Research Level 44
103Work UpRoof of Wild Zone 1
104Flare BlitzTBA
105BlizzardMable’s Research Level 42
106ThunderMable’s Research Level 33
107Close CombatMable’s Research Level 37

You should note that details about where to find some of the TMs are still being discovered. It will be added to the table once more information is available regarding where to find them.

Virat Fumakia

Virat is a Sportskeeda Esports and Gaming journalist specializing in Genshin Impact and Honkai Star Rail. During his first nine months with the company, he garnered over 2 million views with under 300 articles, showcasing the value his expertise brings.

As a passionate fan of Genshin Impact and Honkai Star Rail, Virat stays updated with the latest information from official and unofficial sources. By carefully selecting the sources and meticulously reviewing the information, he ensures his readers have access to the most accurate news. His love for Genshin Impact is such that he could readily dive into the game physically and explore its open-world map if given the chance.

Virat’s interest in gaming began at a very young age with Pokemon Crystal on the Game Boy Advanced and he continued immersing himself further in the world of role-playing games, a genre he still adores. For nostalgic reasons, he still plays Pokemon games and frequently indulges in various mobile titles such as Yu-Gi-Oh Duel Links, Pokemon GO, and Clash Royale.

In his leisure time, Virat finds pleasure in watching anime and reading manga. He also enjoys watching Dkayed’s videos, which have helped him learn a lot about Yu-Gi-Oh. Additionally, he is an avid sports enthusiast who enjoys staying active and engaging in various sporting activities.

Edited by Virat Fumakia
