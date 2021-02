HL vs KTS Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Tips & Playing 11 Updates for Today's CSA T20 Challenge Match - Feb 23rd, 2021

Match 10 of the CSA T20 Challenge will see the Imperial Lions face the VKB Knights at the Hollywoodbets Kingsmead Stadium in Durban.

The Lions have started their campaign on a high, winning both their games so far. The Knights, on the other hand, lost their opening two matches before beating the Cape Cobras by three wickets in their last CSA T20 Challenge outing.

While the Knights need to build on their latest win if they want to qualify for the knockouts, the Lions will want to keep their winning run intact. An exciting game of CSA T20 Challenge is in store for us on Tuesday.

CSA T20 Challenge: Squads to choose from

Imperial Lions

Temba Bavuma, Reeza Hendricks, Dwaine Pretorius, Delano Potgieter, Beuran Hendricks, Wiaan Mulder, Lutho Sipamla, Bjorn Fortuin, Ryan Rickelton, Sisanda Magala, Malusi Siboto, Eldred Hawken, Kagiso Rabada, Rassie van der Dussen, Aaron Phangiso, Ruan Haanbroek

VKB Knights

Pite van Biljon, Mbulelo Budaza, Jacques Snyman, Andries Gouws, Gerald Coetzee, Patrick Kruger, Shaun von Berg, Grant Mokoena, Farhaan Berhardien, Alfred Mothoa, Ferisco Adams, Wandile Makwetu, Raynard van Tonder, Matthew Kleinveldt, Jonathan Vandiar, Migael Pretorius

Advertisement

Predicted playing XIs

Imperial Lions

Ryan Rickelton, Reeza Hendricks, Temba Bavuma, Rassie van der Dussen, Sisanda Magala, Delano Potgieter, Dwaine Pretorius, Aaron Phangiso, Bjorn Fortuin, Kagiso Rabada, Beuran Hendricks.

VKB Knights

Wandile Makwetu, Jacques Snyman, Raynard van Tonder, Pite van Biljon, Grant Mokoena, Farhaan Behardien, Shaun von Berg, Ferisco Adams, Alfed Mothoa, Mbulelo Budaza, Migael Pretorius

Match Details

Match: Imperial Lions vs VKB Knights - Match 10

Date: 23rd February 2021, at 6:00 PM IST

Venue: Hollywoodbets Kingsmead Stadium, Durban, South Africa

Pitch Report

The pitch has assisted bowlers, but a set batsman can cause some serious damage. Both teams will look to bat first upon winning the toss.

HL vs KTS Dream11 Fantasy Suggestions

HL vs KTS Dream11 Team - CSA T20 Challenge

Fantasy Suggestion #1: Ryan Rickelton, Wandile Makwetu, Rassie van der Dussen, Reeza Hendricks, Farhaan Behardien, Raynard van Tonder, Dwaine Pretorius, Ferisco Adams, Kagiso Rabada, Migael Pretorius, Sisanda Magala

Captain: Rassie van der Dussen Vice-captain: Migael Pretorius

Fantasy Suggestion #2: Ryan Rickelton, Pite van Biljon, Rassie van der Dussen, Reeza Hendricks, Farhaan Behardien, Raynard van Tonder, Dwaine Pretorius, Ferisco Adams, Kagiso Rabada, Beuran Hendricks, Bjorn Fortuin

Captain: Kagiso Rabada Vice-captain: Pite van Biljon