2025 Genesis Invitational prize money payout: How much each golfer earned from the $20,000,000 purse

The 2025 Genesis Invitational saw the world's best golfers tee it up at the challenging Torrey Pines' South Course to battle it out for a slice of the massive $20 million purse prize. Ludvig Aberg emerged victorious with a total score of 12- under par.

Ad

The Ryder Cup star earned a grand check worth a whopping $4 million. Aberg also earned 700 FedEx Cup points for his performance at the 2025 Genesis Invitational.

Maverick McNealy secured the solo second spot at the 2025 Genesis Invitational. With scores of 75, 70, 68, and 64, the American golfer totaled 11-under par and earned $2.2 million.

Scottie Scheffler tied for third place at the 2025 Genesis Invitational with Patrick Rodgers. With a total 72-hole score of 9-under par, both world-class golfers earned a paycheck worth $1.2 million each.

Ad

Trending

Here's a look at the breakdown of the Genesis Invitational's $20 million purse prize (via PGA Tour):

Position Player Score Earnings 1 Ludvig Aberg -12 $4,000,000 2 Maverick McNealy -11 $2,200,000 T3 Scottie Scheffler -9 $1,200,000 T3 Patrick Rodgers -9 $1,200,000 T5 Tony Finau -8 $736,500 T5 Patrick Cantlay -8 $736,500 T5 Tommy Fleetwood -8 $736,500 T5 Denny McCarthy -8 $736,500 T9 Akshay Bhatia -6 $566,667 T9 Nick Taylor -6 $566,667 T9 Justin Thomas -6 $566,667 12 Daniel Berger -5 $472,000 T13 Andrew Novak -4 $384,250 T13 Hideki Matsuyama -4 $384,250 T13 Michael Kim -4 $384,250 T13 Davis Thompson -4 $384,250 T17 Collin Morikawa -3 $270,715 T17 Sahith Theegala -3 $270,715 T17 Brian Harman -3 $270,715 T17 Kevin Yu -3 $270,715 T17 Jake Knapp -3 $270,715 T17 Nick Dunlap -3 $270,715 T17 Rory McIlroy -3 $270,715 T24 Corey Conners -2 $164,858 T24 Will Zalatoris -2 $164,858 T24 Max Greyserman -2 $164,858 T24 Sam Burns -2 $164,858 T24 Si Woo Kim -2 $164,858 T24 Seamus Power -2 $164,858 T24 Harris English -2 $164,858 T31 Lucas Glover -1 $126,000 T31 Wyndham Clark -1 $126,000 T31 Sam Stevens -1 $126,000 T34 Keegan Bradley E $109,000 T34 J.J. Spaun E $109,000 T34 Nico Echavarria E $109,000 T37 Adam Scott 1 $96,500 T37 Aaron Rai 1 $96,500 T39 Shane Lowry 2 $82,000 T39 J.T. Poston 2 $82,000 T39 Russell Henley 2 $82,000 T39 Christiaan Bezuidenhout 2 $82,000 T39 Rickie Fowler 2 $82,000 T44 Matthieu Pavon 3 $64,000 T44 Ben Griffin 3 $64,000 T44 Stephan Jaeger 3 $64,000 T44 Tom Kim 3 $64,000 48 Min Woo Lee 4 $56,000 49 Matt Fitzpatrick 5 $54,000 T50 Taylor Pendrith 6 $51,500 T50 Jason Day 6 $51,500 52 Mackenzie Hughes 8 $50,000 53 Thomas Detry 9 $49,000 54 Tom Hoge 12 $48,000

Ad

Tom Hoge finished in last place 54th at the 2025 Genesis Invitational with rounds of 77, 71, 73, and 79 to total 12 over par. The finish earned the PGA Tour player $48,000.

What were the 2025 Genesis Invitational winner's scores?

Ludvig Aberg carded in rounds of 74, 66, 70, and 66 to total an impressive 12 under par. Not only did he earn his second victory on the PGA Tour, he also accomplished a major career milestone by carding an ace during the Genesis Invitational's third round.

Ad

Here's a look at Ludvig Aberg's winning scores at the 2025 Genesis Invitational (via PGA Tour):

Round 1

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 4) - 4

Hole 3 (par 3) - 3

Hole 4 (par 4) - 4

Hole 5 (par 4) - 4

Hole 6 (par 5) - 4

Hole 7 (par 4) - 5

Hole 8 (par 3) - 2

Hole 9 (par 5) - 6

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 3) - 3

Hole 12 (par 4) - 5

Hole 13 (par 5) - 5

Hole 14 (par 4) - 5

Hole 15 (par 4) - 4

Hole 16 (par 3) - 3

Hole 17 (par 4) - 4

Hole 18 (par 5) - 5

Round 2

Ad

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 4) - 4

Hole 3 (par 3) - 2

Hole 4 (par 4) - 5

Hole 5 (par 4) - 3

Hole 6 (par 5) - 5

Hole 7 (par 4) - 4

Hole 8 (par 3) - 2

Hole 9 (par 5) - 5

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 3) - 2

Hole 12 (par 4) - 4

Hole 13 (par 5) - 4

Hole 14 (par 4) - 4

Hole 15 (par 4) - 4

Hole 16 (par 3) - 3

Hole 17 (par 4) - 4

Hole 18 (par 5) - 3

Round 3

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 4) - 4

Hole 3 (par 3) - 1

Hole 4 (par 4) - 5

Hole 5 (par 4) - 4

Hole 6 (par 5) - 4

Hole 7 (par 4) - 4

Hole 8 (par 3) - 2

Hole 9 (par 5) - 5

Hole 10 (par 4) - 5

Hole 11 (par 3) - 3

Hole 12 (par 4) - 5

Hole 13 (par 5) - 4

Hole 14 (par 4) - 5

Hole 15 (par 4) - 4

Hole 16 (par 3) - 2

Hole 17 (par 4) - 4

Hole 18 (par 5) - 5

Ad

Round 4

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 4) - 3

Hole 3 (par 3) - 2

Hole 4 (par 4) - 5

Hole 5 (par 4) - 5

Hole 6 (par 5) - 5

Hole 7 (par 4) - 3

Hole 8 (par 3) - 3

Hole 9 (par 5) - 4

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 3) - 3

Hole 12 (par 4) - 4

Hole 13 (par 5) - 4

Hole 14 (par 4) - 3

Hole 15 (par 4) - 3

Hole 16 (par 3) - 3

Hole 17 (par 4) - 4

Hole 18 (par 5) - 4

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback