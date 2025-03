2025 Arnold Palmer Invitational purse breakdown: How much each golfer earned from the $20 million pool?

Russell Henley has been crowned the winner of the 2025 Arnold Palmer Invitational. The world-class golfer carded in rounds of 72, 68, 67, and 70 to total 11 under par for the week at the Bay Hill Club and Lodge in Orlando, Florida.

Russell Henley earned the prestigious red cardigan that comes with winning the Arnold Palmer Invitational. He also collected a massive check worth $4 million and a whopping 700 FedEx Cup points for winning the Signature event.

Collin Morikawa put up quite a fight at the 2025 Arnold Palmer Invitational. The PGA Tour sensation claimed the solo second spot with a total 10 under par score, earning him $2.2 million.

Keegan Bradley recorded history at the 2025 Arnold Palmer Invitational by posting an incredible 7 under par 29 score on the front nine on Sunday, March 9, to become the first player in history to do so. The Team USA Ryder Cup captain tied for fifth place at the Arnold Palmer Invitational with Sepp Straka. Both the golfers earned $800,000 for their performances.

Here's a look at the breakdown of the Arnold Palmer Invitational's $20 million purse prize:

1. Russell Henley -11 — $4,000,000

2. Collin Morikawa -10 — $2,200,000

3. Corey Conners -9 — $1,400,000

4. Michael Kim -8 — $1,000,000

T5. Keegan Bradley -7 — $800,000

T5. Sepp Straka -7 — $800,000

7. Shane Lowry -6 — $700,000

T8. Jason Day -5 — $600,667

T8. Justin Rose -5 — $600,667

T8. Byeong Hun An -5 — $600,667

T11. Tommy Fleetwood -4 — $451,250

T11. Scottie Scheffler -4 — $451,250

T11. Aaron Rai -4 — $451,250

T11. Robert MacIntyre -4 — $451,250

T15. Rory McIlroy -3 — $349,000

T15. Daniel Berger -3 — $349,000

T15. Jacob Bridgeman -3 — $349,000

18. Denny McCarthy -2 — $309,000

T19. Si Woo Kim -1 — $269,334

T19. Sungjae Im -1 — $269,334

T19. Christiaan Bezuidenhout -1 — $269,334

T22. Chris Kirk E — $178,112

T22. Hideki Matsuyama E — $178,112

T22. Mackenzie Hughes E — $178,112

T22. Matt Fitzpatrick E — $178,112

T22. Will Zalatoris E — $178,112

T22. Wyndham Clark E — $178,112

T22. Max Greyserman E — $178,112

T22. Ludvig Åberg E — $178,112

T31. Nick Taylor +1 — $126,000

T31. Patrick Cantlay +1 — $126,000

T31. J.J. Spaun +1 — $126,000

T34. Andrew Novak +2 — $111,500

T34. Austin Eckroat +2 — $111,500

T36. Adam Scott +3 — $96,750

T36. Lucas Glover +3 — $96,750

T36. Justin Thomas +3 — $96,750

T36. Tony Finau +3 — $96,750

T36. Justin Thomas +3 — $96,750

T40. Brian Harman +4 — $78,000

T40. Tom Hoge +4 — $78,000

T40. Xander Schauffele +4 — $78,000

T40. Max McGreevy +4 — $78,000

T40. Sam Stevens +4 — $78,000

T45. Ben Griffin +5 — $62,000

T45. Adam Hadwin +5 — $62,000

T45. Isaiah Salinda +5 — $62,000

T48. Sam Burns +6 — $56,000

T48. Jackson Koivun (a) — $0

T50. Eric Cole +7 — $53,000

T50. J.T. Poston +7 — $53,000

Eric Cole and J.T. Poston finished in last place 50th at the 2025 Arnold Palmer Invitational. With a total score of 7 over par each, both the golfers earned $53,000 for their finishes.

Russell Henley's 2025 Arnold Palmer Invitational Scores

Here's a look at the winner of the 2025 Arnold Palmer Invitational's scorecards for the week (via PGA Tour):

Round 1 (even par - 72)

Hole 1 (par 4) - 5

Hole 2 (par 3) - 3

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 5) - 5

Hole 5 (par 4) - 4

Hole 6 (par 5) - 4

Hole 7 (par 3) - 2

Hole 8 (par 4) - 3

Hole 9 (par 4) - 4

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 4) - 4

Hole 12 (par 5) - 6

Hole 13 (par 4) - 4

Hole 14 (par 3) - 3

Hole 15 (par 4) - 5

Hole 16 (par 5) - 5

Hole 17 (par 3) - 2

Hole 18 (par 4) - 5

Round 2 (4 under par - 68)

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 3) - 3

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 5) - 4

Hole 5 (par 4) - 4

Hole 6 (par 5) - 4

Hole 7 (par 3) - 3

Hole 8 (par 4) - 4

Hole 9 (par 4) - 4

Hole 10 (par 4) - 4

Hole 11 (par 4) - 4

Hole 12 (par 5) - 5

Hole 13 (par 4) - 4

Hole 14 (par 3) - 3

Hole 15 (par 4) - 4

Hole 16 (par 5) - 3

Hole 17 (par 3) - 3

Hole 18 (par 4) - 4

Round 3 (5 under par - 67)

Hole 1 (par 4) - 3

Hole 2 (par 3) - 3

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 5) - 5

Hole 5 (par 4) - 5

Hole 6 (par 5) - 4

Hole 7 (par 3) - 3

Hole 8 (par 4) - 4

Hole 9 (par 4) - 4

Hole 10 (par 4) - 3

Hole 11 (par 4) - 3

Hole 12 (par 5) - 4

Hole 13 (par 4) - 3

Hole 14 (par 3) - 3

Hole 15 (par 4) - 5

Hole 16 (par 5) - 4

Hole 17 (par 3) - 3

Hole 18 (par 4) - 4

Round 4 (2 under par - 70)

Hole 1 (par 4) - 4

Hole 2 (par 3) - 3

Hole 3 (par 4) - 4

Hole 4 (par 5) - 6

Hole 5 (par 4) - 4

Hole 6 (par 5) - 6

Hole 7 (par 3) - 3

Hole 8 (par 4) - 3

Hole 9 (par 4) - 4

Hole 10 (par 4) - 5

Hole 11 (par 4) - 4

Hole 12 (par 5) - 4

Hole 13 (par 4) - 4

Hole 14 (par 3) - 2

Hole 15 (par 4) - 4

Hole 16 (par 5) - 3

Hole 17 (par 3) - 3

Hole 18 (par 4) - 4

