2025 DPWT India Championship R1 Weather Forecast: How will the weather fare at the Delhi Golf Club?

The opening round of the 2025 DPWT India Championship is expected to be played under warm and dry conditions at Delhi Golf Club in New Delhi on Thursday. According to AccuWeather, players can expect clear skies with hazy sunshine throughout the day and little to no chance of rain.
Light winds and moderate humidity will create favorable conditions for scoring, although limited visibility due to haze may slightly affect play.
Here’s a detailed look at the weather forecast for Round 1 of the 2025 DPWT India Championship:
Morning at DPWT India Championship
Temperature: 30°C
Conditions: Hazy
Wind: WNW at 6 km/h
Wind Gusts: Up to 20 km/h
Humidity: 52%
Dew Point: 14°C
Probability of Precipitation: 0%
Precipitation: 0.0 mm
Cloud Cover: 0%
Visibility: 5 km
Afternoon
Temperature: 32°C
Conditions: Hazy
Wind: W at 7 km/h
Wind Gusts: Up to 20 km/h
Humidity: 32%
Dew Point: 13°C
Probability of Precipitation: 0%
Precipitation: 0.0 mm
Cloud Cover: 0%
Visibility: 5 km
Evening
Temperature: 27°C
Conditions: Hazy
Wind: NNE at 6 km/h
Wind Gusts: Up to 13 km/h
Humidity: 36%
Dew Point: 13°C
Probability of Precipitation: 0%
Precipitation: 0.0 mm
Cloud Cover: 0%
Visibility: 5 km
DPWT India Championship R1 tee times
Hole 1 at DPWT India Championship
- 9:05 pm: Fabrizio Zanotti, Joel Moscatel, Jason Scrivener
- 9:15 pm: Jordan Gumberg, Jacques Kruyswijk, Jamal Hossain
- 9:25 pm: N Thangaraja, Adrian Otaegui, Ryggs Johnston
- 9:35 pm: Joe Dean, Angel Hidalgo, Matthew Jordan
- 9:45 pm: Matthias Schwab, Andy Sullivan, Andrea Pavan
- 9:55 pm: Nacho Elvira, Akshay Sharma, David Ravetto
- 10:05 pm: Jeong Weon Ko, Shiv Kapur, Marcel Schneider
- 10:15 pm: Clément Sordet, Eddie Pepperell, Rafa Cabrera Bello
- 10:25 pm: Pierre Pineau, Yuvraj Sandhu, Callum Tarren
- 10:35 pm: Nathan Kimsey, Sean Crocker, Angad Cheema
- 1:40 am: Brandon Wu, Ajeetesh Sandhu, Simon Forsström
- 1:50 am: Jannik De Bruyn, Marcus Armitage, Rahil Gangjee
- 2:00 am: Saptak Talwar, Julien Guerrier, Freddy Schott
- 2:10 am: Kshitij Naveed Kaul, Darius van Driel, Nicolas Colsaerts
- 2:20 am: Pablo Larrazabal, Grant Forrest, Om Prakash Chouhan
- 2:30 am: Romain Langasque, Eugenio Lopez-Chacarra, Martin Couvra
- 2:40 am: Brian Harman, John Parry, Thriston Lawrence
- 2:50 am: Tommy Fleetwood, Shane Lowry, Luke Donald
- 3:00 am: Veer Ahlawat, Richard Mansell, Angel Ayora
- 3:10 am: Calum Hill, Nicolai von Dellingshausen, Yannik Paul
- 3:20 am: Gavin Green, Casey Jarvis, Scott Jamieson
- 3:30 am: Jens Dantorp, Conor Purcell, Ross Fisher
- 3:40 am: Ricardo Gouveia, Jairaj Singh Sandhu, Lucas Bjerregaard
Hole 10 at DPWT India Championship
- 9:05 pm: Aaron Cockerill, Hamish Brown, Richard Sterne
- 9:15 pm: Tom Vaillant, Guido Migliozzi, Joost Luiten
- 9:25 pm: Udayan Mane, Jayden Schaper, Jorge Campillo
- 9:35 pm: Marcel Siem, Daniel Hillier, Joel Girrbach
- 9:45 pm: Adrien Saddier, Jordan Smith, Shubhankar Sharma
- 9:55 pm: Rory McIlroy, Viktor Hovland, Ben Griffin
- 10:05 pm: Keita Nakajima, Anirban Lahiri, Johannes Veerman
- 10:15 pm: Michael Kim, Dylan Naidoo, Manu Gandas
- 10:25 pm: Ugo Coussaud, Thomas Aiken, Varun Parikh
- 10:35 pm: Dhruv Sheoran, Ben Schmidt, Sebastian Söderberg
- 1:40 am: David Micheluzzi, Brandon Stone, Björn Åkesson
- 1:50 am: Richie Ramsay, Dale Whitnell, Alfredo Garcia-Heredia
- 2:00 am: Maximilian Kieffer, Jack Senior, Brandon Robinson Thompson
- 2:10 am: Alex Fitzpatrick, Robin Williams, Bernd Wiesberger
- 2:20 am: Manuel Elvira, Abhinav Lohan, Kiradech Aphibarnrat
- 2:30 am: Niklas Lemke, Alexander Levy, Gaurav Pratap Singh
- 2:40 am: Chiragh Kumar, Darren Fichardt, Zander Lombard
- 2:50 am: Frederic Lacroix, Matthew Baldwin, Tapendra Ghai
- 3:00 am: Tapio Pulkkanen, Arjun Prasad, Jeff Winther
- 3:10 am: Karan Pratap Singh, Shaurya Bhattacharya, Rikuya Hoshino
- 3:20 am: Dan Bradbury, Amardeep Malik, Ryan Van Velzen
- 3:30 am: Martin Trainer, Gregorio De Leo, Andreas Halvorsen