Bryson DeChambeau climbs to the top 10 on the OWGR list after runner-up finish at the 2025 PGA Championship 

Earlier this month, Bryson DeChambeau won the trophy at the LIV Golf Korea. Despite not getting any OWGR points from events with the breakaway league, he was No. 15 in the rankings till last week.

Now, his runner-up finish at the 2025 PGA Championship has helped him jump into the top 10 in the standings. DeChambeau is currently on No. 10, right after Sepp Straka. He missed the title by a close margin, finishing T2 with Harris English and Davis Riley.

Bryson DeChambeau carded rounds of 71, 68, and 69 on the first three days of the 2025 PGA Championship. After scoring a 1-under 70 in his final round, he finished five strokes behind Scottie Scheffler.

Bryson DeChambeau’s performance at the 2025 PGA Championship

Here is how Bryson DeChambeau fared in his four rounds at the 2025 PGA Championship.

Round 1:

Par 4, Hole 1: 4

Par 4, Hole 2: 4

Par 4, Hole 3: 5

Par 3, Hole 4: 3

Par 4, Hole 5: 4

Par 3, Hole 6: 3

Par 5, Hole 7: 5

Par 4, Hole 8: 4

Par 4, Hole 9: 4

OUT Total: 36

Par 5, Hole 10: 4

Par 4, Hole 11: 4

Par 4, Hole 12: 4

Par 3, Hole 13: 4

Par 4, Hole 14: 4

Par 5, Hole 15: 4

Par 4, Hole 16: 4

Par 3, Hole 17: 2

Par 4, Hole 18: 5

IN Total: 35

Round 1 Total: 71 (E)

Round 2:

Par 5, Hole 10: 4

Par 4, Hole 11: 4

Par 4, Hole 12: 4

Par 3, Hole 13: 3

Par 4, Hole 14: 4

Par 5, Hole 15: 5

Par 4, Hole 16: 3

Par 3, Hole 17: 3

Par 4, Hole 18: 4

IN Total: 34

Par 4, Hole 1: 4

Par 4, Hole 2: 5

Par 4, Hole 3: 3

Par 3, Hole 4: 2

Par 4, Hole 5: 4

Par 3, Hole 6: 3

Par 5, Hole 7: 5

Par 4, Hole 8: 3

Par 4, Hole 9: 5

OUT Total: 34

Round 2 Total: 68 (-3)

Round 3:

Par 4, Hole 1: 3

Par 4, Hole 2: 4

Par 4, Hole 3: 4

Par 3, Hole 4: 3

Par 4, Hole 5: 4

Par 3, Hole 6: 3

Par 5, Hole 7: 4

Par 4, Hole 8: 3

Par 4, Hole 9: 4

OUT Total: 32

Par 5, Hole 10: 5

Par 4, Hole 11: 4

Par 4, Hole 12: 4

Par 3, Hole 13: 3

Par 4, Hole 14: 3

Par 5, Hole 15: 4

Par 4, Hole 16: 5

Par 3, Hole 17: 5

Par 4, Hole 18: 4

IN Total: 37

Round 3 Total: 69 (-2)

Round 4:

Par 4, Hole 1: 4

Par 4, Hole 2: 4

Par 4, Hole 3: 4

Par 3, Hole 4: 3

Par 4, Hole 5: 5

Par 3, Hole 6: 3

Par 5, Hole 7: 4

Par 4, Hole 8: 4

Par 4, Hole 9: 3

OUT Total: 34

Par 5, Hole 10: 5

Par 4, Hole 11: 4

Par 4, Hole 12: 4

Par 3, Hole 13: 4

Par 4, Hole 14: 3

Par 5, Hole 15: 4

Par 4, Hole 16: 4

Par 3, Hole 17: 3

Par 4, Hole 18: 5

IN Total: 36

Round 4 Total: 70 (-1)

When do you think Bryson DeChambeau will win his next Major? Let us know in the comments section below!

