How much did Jesper Svensson win at the 2024 Porsche Singapore Championship? Winner’s payout explored

Jesper Svensson emerged victorious at the 2024 Porsche Singapore Classic, which concluded on Sunday, March 24, at Laguna National Golf Resort Club.

After the fourth round, Svensson finished the tournament in a tie for first place with Kiradech Aphibarnrat. They engaged in a playoff, where Svensson triumphed over Aphibarnrat, earning €392,403 ($425,000) in prize money. Along with the substantial prize, the Swedish golfer also secured 500 DP World Tour points and approximately 14.5 OWGR points.

Sam Bairstow secured third place, followed by Andy Sullivan and Matthieu Pavon. Paul Casey finished sixth on the leaderboard with a score under 13, earning €80,789.

David Micheluzzi led after 54 holes but struggled on Sunday, shooting 73 to finish tied for seventh place with Alexander Del Rey, Rhys Enoch, and Shubhankar Sharma. They all received €56,206 in prize money.

2024 Porsche Singapore Championship prize money

Here are the 2024 Porsche Singapore Championship prize money payouts:

1 Jesper Svensson - €392,403.78

2 Kiradech Aphibarnrat - €253,908.32

3 Sam Bairstow - €145,420.22

4 Andy Sullivan - €115,412.88

5 Matthieu Pavon - €97,870.12

6 Paul Casey - €80,789.01

T7 Alejandro del Rey - €56,206.07

T7 Rhys Enoch - €56,206.07

T7 David Micheluzzi - €56,206.07

T7 Shubhankar Sharma - €56,206.07

T11 Ewen Ferguson - €37,716.93

T11 Joost Luiten - €37,716.93

T11 Richard Mansell - €37,716.93

T11 Lukas Nemecz - €37,716.93

T11 Jeff Winther - €37,716.93

T16 Marcus Helligkilde - €29,961.18

T16 Guido Migliozzi - €29,961.18

T16 Freddy Schott - €29,961.18

T16 Dale Whitnell - €29,961.18

T16 Bernd Wiesberger - €29,961.18

T21 Adri Arnaus - €24,352.12

T21 Oliver Bekker - €24,352.12

T21 Alex Fitzpatrick - €24,352.12

T21 Romain Langasque - €24,352.12

T21 David Ravetto - €24,352.12

T21 Jordan Smith - €24,352.12

T21 Sebastian Söderberg - €24,352.12

T21 Darius van Driel - €24,352.12

T29 Simon Forsström - €19,504.78

T29 Rasmus Højgaard - €19,504.78

T29 David Law - €19,504.78

T29 Shane Lowry - €19,504.78

T29 Keita Nakajima - €19,504.78

T29 Jason Scrivener - €19,504.78

T35 TK Ratchanon Chantanawat (a): NA

T35 Casey Jarvis - €17,081.11

T37 Julien Brun - €15,234.50

T37 Aaron Cockerill - €15,234.50

T37 Ugo Coussaud - €15,234.50

T37 Max McGreevy - €15,234.50

T37 Johannes Veerman - €15,234.50

T37Fabrizio Zanotti - €15,234.50

T43 Joel Girrbach - €12,464.59

T43 Calum Hill - €12,464.59

T43 Haotong Li - €12,464.59

T43 Matthias Schwab - €12,464.59

T43 Ockie Strydom - €12,464.59

T43 Ashun Wu - €12,464.59

T49 Ivan Cantero - €9,463.86

T49 Gavin Green - €9,463.86

T49 Rikuya Hoshino - €9,463.86

T49 Tom Lewis - €9,463.86

T49 Zander Lombard - €9,463.86

T49 Niklas Norgaard - €9,463.86

T49 Paul Waring - €9,463.86

T56 Nicolas Colsaerts - €7,501.84

T56 Chase Hanna - €7,501.84

T56 Edoardo Molinari - €7,501.84

T56 James Morrison - €7,501.84

T60 Jens Dantorp - €6,578.53

Ricardo Gouveia - €6,578.53

Masahiro Kawamura - €6,578.53

T60 Richie Ramsay - €6,578.53

64 Jayden Schaper - €6,001.47

T65 Taichi Kho - €5,308.99

T65 Frederic Lacroix - €5,308.99

T65 Francesco Laporta - €5,308.99

T65 Thriston Lawrence - €5,308.99

T65 Andrea Pavan - €5,308.99

T70 Matthew Baldwin - €3,980.99

T70 Grant Forrest - €3,980.99

T70 Jonathan Gøth-Rasmussen - €3,980.99

T70 Matthew Jordan - €3,980.99

74 Matthew Southgate - €3,456.39

T75 Stephen Gallacher - €3,448.89

T75 Angel Hidalgo - €3,448.89

T75 Marcus Kinhult - €3,448.89

T75 Espen Kofstad - €3,448.89

T79 Filippo Celli - €3,439.89

T79 Ross Fisher - €3,439.89

81 Lorenzo Scalise - €3,435.39