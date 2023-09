When will Shubhankar Sharma tee off? Exploring Irish Open leader’s Friday tee times and pairing

Shubhankar Sharma will start the second round of the 2023 Irish Open on Friday, September 8, at 8:20 a.m. BST with Richie Ramsay and Jeff Winther on the first hole. He topped the leaderboard of the tournament after the first round.

Sharma played a round of 65 on Thursday after making five birdies and one bogey. He will start the second round one stroke ahead of Jordan Smith, Thomas Bjorn, Ross Fisher, Kristian Krough Johannessen, and Marcel Schneider.

The second round of the Irish Open will start at 7:30 a.m. BST, with A Del Rey, Matthew Jordan and James Morrison teeing off on the first hole. T Olesen, J Campillo, and R Cabrera Bello will start the game on the 10th hole.

Shane Lowry will tee off on the first hole with Min Woo Lee and Ryan Fox at 12:50 p.m. BST followed by Rory McIlroy, Adrian Meronk, and Billy Horschel, who will start the game at 1:00 p.m. BST.

2023 Irish Open

Here are the 2023 Irish Open tee times for Friday, September 8 (All time in BST):

07:30 a.m. A Del Rey (Esp), M Jordan (Eng), J Morrison (Eng)

07:40 a.m.J Freiburghaus (Sui), D Van Driel (Ned), C Hanna (USA)

07:50 a.m. P Waring (Eng), S Tarrio (Esp), S Crocker (USA)

08:00 a.m. JC Ritchie (RSA), F Schott (Ger), K Higa (JPN)

08:10 a.m. C Lee (Eng), A Saddier (Fra), J Dantorp (Swe)

08:20 a.m. R Ramsay (Sco), J Winther (Den), S Sharma (Ind)

08:30 a.m. L De Jager (RSA), A Hidalgo (Esp), A Arnaus (Esp)

08:40 a.m. D Law (Sco), D Gavins (Eng), M Southgate (Eng)

08:50 a.m. M Armitage (Eng), A Levy (Fra), J Veerman (USA)

09:00 a.m. O Bekker (RSA), M Schmid (Ger), M Schneider (Ger)

09:10 a.m. K Krogh Johannessen (Nor), Z Lombard (RSA), A Wilson (Eng)

09:20 a.m. S Garcia (Esp), M Warren (Sco), M Simonsen (Den)

09:30 a.m. V Dubuisson (Fra), R Hisatsune (Jpn), K Aphibarnrat (Tha).

12:30 p.m. R Langasque (Fra), G Migliozzi (Ita), J Smith (Eng)

12:40 p.m. E Molinari (Ita), N Vincent (Swe), T Detry (Bel)

12:50 p.m. S Lowry (Irl), MW Lee (Aus), R Fox (NZL)

13:00 p.m. R McIlroy (NIR), A Meronk (Pol), B Horschel (USA)

13:10 p.m. T Bjørn (Den), R Højgaard (Den), A Björk (Swe)

13:20 p.m. T Lawrence (RSA), D Hillier (NZL), A Rai (Eng)

13:30 p.m. M Baldwin (Eng), C Syme (Sco), O Strydom (RSA)

13:40 p.m. J Gough (Eng), M Kawamura (JPN), C Hill (Sco)

13:50 p.m. R Fisher (Eng), J Donaldson (Wal), J Catlin (USA)

14:00 p.m.J Scrivener (Aus), M Wallace (Eng), S Kjeldsen (Den)

14:10 p.m. N Nørgaard (Den), J Guerrier (Fra), N Kimsey (Eng)

14:20 p.m. M Helligkilde (Den), B Easton (RSA), M Lorenzo-Vera (Fra)

14:30 p.m. 10 A Wu (Chn), W Besseling (Ned), L Nemecz (Aut)

10th Tee hole

07:30 a.m. T Olesen (Den), J Campillo (Esp), R Cabrera Bello (Esp)

07:40 a.m. D Willett (Eng), P Larrazábal (Esp), Y Paul (Ger)

07:50 a.m. P Harrington (Irl), T McKibbin (NIR), T Hoge (USA)

08:00 a.m. T Hatton (Eng), L Donald (Eng), A Scott (Aus)

08:10 a.m. N Colsaerts (Bel), A Fitzpatrick (Eng), M Power (Irl)

08:20 a.m. M Siem (Ger), D Brown (Eng), T Clements (Eng),

08:30 a.m. A Rozner (Fra), D Bradbury (Eng), J Luiten (Ned)

08:40 a.m. N Bachem (Ger), S Forsström (Swe), E Ferguson (Sco)

08:50 a.m. R Hoshino (Jpn), C Shinkwin (Eng), W Nienaber (RSA)

09:00 a.m. E Van Rooyen (RSA), K Samooja (Fin), S Söderberg (Swe)

09:10 a.m. N Elvira (Esp), G Green (Mas), JW Ko (Kor)

09:20 a.m. F Zanotti (Par), S Välimäki (Fin), J Walters (RSA)

09:30 a.m. M Chengyao (Chn), D Huizing (Ned), J Parry (Eng)

12:30 p.m. D Van Tonder (RSA), J Murphy (Irl), T Pulkkanen (Fin)

12:40 p.m. E Pepperell (Eng), J Lagergren (Swe), A Sullivan (Eng)

12:50 p.m. H Du Plessis (RSA), G Forrest (Sco), Haotong Li (Chn)

13:00 p.m. O Hundebøll (Den), D Germishuys (RSA), J Wang (Kor)

13:10 p.m. S Gallacher (Sco), A Otaegui (Esp), D Whitnell (Eng)

13:20 p.m. H Long (Ger), O Wilson (Eng), C Sordet (Fra)

13:30 p.m. R Mansell (Eng), J Brun (Fra), S Jamieson (Sco)

13:40 p.m. Y Kim (Kor), A Knappe (Ger), A Cockerill (Can)

13:50 p.m. J Caldwell (NIR), M Kinhult (Swe), M Kieffer (Ger)

14:00 p.m. M Lindberg (Swe), G Wiebe (USA), P Figueiredo (Por)

14:10 p.m. C Purcell (Irl), M Pavon (Fra), N Von Dellingshausen (Ger)

14:20 p.m. J Axelsen (Swe), D Ravetto (Fra), J Janewattananond (Tha)

14:30 p.m. A Maguire* (Irl), M Gandas (Ind), R Sciot-Siegrist (Fra)